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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Украинские власти разработали обращение о передаче Саакашвили в Киев, - слуга народа Ковальчук

Украинские власти разработали обращение о передаче Саакашвили в Киев, - слуга народа Ковальчук

Депутат Верховной рады Украины Александр Ковальчук заявляет, что украинская сторона уже подготовила текст обращения к Грузии с требованием передать экс-президента Михеила Саакашвили Украине.

"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная рада уже имеют разработанный текст", - сказал Ковальчук в пятницу журналистам после встречи группы украинских депутатов с Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, состояние продолжающего голодовку в камере Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.

"При этом у него есть внутренняя сила, что дает ему возможность продолжать борьбу", - отметил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение и передача Саакашвили Украине исключены, - Гарибашвили

Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности осуществлять телефонные звонки и у него нет права выходить на прогулку.

"Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что все плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно скорее должен вернуться в Украину", - сказал Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами, - адвокат

В свою очередь украинский депутат Юлия Клименко также заявила журналистам, что Саакашвили необходимо перевести в "нормальную больницу".

Она выразила сожаление, что тюремная администрация не позволила Саакашвили передать письмо пришедшим навестить его украинским депутатам.

"Мы передали ему книгу о том, как создавали украинцы свою историю", - отметила Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Постановочное шоу с целью переворота

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) экстрадиция (568) Ковальчук Александр (4)


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Топ комментарии
+31
А вот не нужно так угрожать народу Украины. Это уже за гранью. Улетел так улетел.
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29.10.2021 19:23 Ответить
+25
ну и зачем он нам нужен ?
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29.10.2021 19:22 Ответить
+25
Может им лучше Зеленского отдать? До пары?
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29.10.2021 19:24 Ответить
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ну и зачем он нам нужен ?
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29.10.2021 19:22 Ответить
может 95-му кварталу нужен.
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29.10.2021 19:26 Ответить
вместо юзика ?
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29.10.2021 19:26 Ответить
Ну підгодувати сальцем і буде "Шаріком". Ось Вам і номер "Шарік і Юзік" в дєпутатах.
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30.10.2021 01:59 Ответить
Щоб посратися з Грузією.
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29.10.2021 19:30 Ответить
Ну это понятноно недвига вавы там тогда под угрозой
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29.10.2021 19:31 Ответить
Це, якщо, вона ще на ньому, а не на якомусь шефірі чи піщанській.
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29.10.2021 19:37 Ответить
Да никому. ЗЕ он тоже уже не нужен.

Но обратиться-то можно.
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29.10.2021 19:34 Ответить
Утилизируйтесь лучше ,Зеублюдки , а ссыкошвилли пусть мотает свой срок
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29.10.2021 21:02 Ответить
А вот не нужно так угрожать народу Украины. Это уже за гранью. Улетел так улетел.
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29.10.2021 19:23 Ответить
Может им лучше Зеленского отдать? До пары?
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29.10.2021 19:24 Ответить
10 лет исправительных работ на фабрике Рошен
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29.10.2021 19:24 Ответить
Хіба що клоуном в 95 квартал.
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29.10.2021 19:32 Ответить
Шоб он все запорол в Рошене?

Это диверсия чистой воды. Где Михо, там много шума и мало дела.
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29.10.2021 19:33 Ответить
😂
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29.10.2021 20:50 Ответить
Он так мило улыбается....зачем ему в Киев...он же дома, на Родине...
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29.10.2021 19:26 Ответить
- Я закрываю сей бордель, - сказала баба Нина и спалила скирду сена на краю села.(с)
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29.10.2021 19:28 Ответить
Як зрозуміти логіку наркомана?Стан у Мішико "критичний",але аналізи здавати не хоче.Сидить і "бореться",цікаво як і з ким?З України якогось дідька нелегалом попер в Грузію,порушив два кордони,а тепер треба терміново його тягти в Україну.ДЛЯ ЧОГО?Нехай собі сидить в Грузії,він же так туди рвався,навіть закон порушив.
Він тут ніхто.Досить вже тягнути в країну різне лайно з міжнародного смітника.У нас свого такого "добра" вистачає,чужого не треба
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29.10.2021 19:30 Ответить
З наказом із центра не посперечаєшся-прийшлось їхати.
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29.10.2021 19:57 Ответить
Мо', з глистами "бореться"... 12 кг за 8 днів...😁😁😁
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29.10.2021 20:42 Ответить
Та ні. Просто просрався після "голодної України".
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30.10.2021 02:01 Ответить
"разработали обращение" то пять балов стопудово...ночей не досыпали и сотню институтов привлекли до цийейи тяжкойи роботы...
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29.10.2021 19:30 Ответить
ЗЕленые разработчики епта. Всего несколько недель на то, чтобы родить цедулку понадобилось.

Но можно еще круче - изобрели обращение.
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29.10.2021 19:32 Ответить
Неплохо зеленые впрягаются за нелегального мигранта....
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29.10.2021 19:34 Ответить
Ну и зачем нам тут нужен этот мир-дверь-мяч (послушать в гугель-переводчике строку Peace door ball), политический бомж Карлсон?
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29.10.2021 19:35 Ответить
Кому він потрібен і для чого? Для отримання, ні за що, зарплатні в сотні тисяч гривень?

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29.10.2021 19:35 Ответить
И сразу впаять ему незаконное пересечение границы. Снять штраф и вернуть в Грузию.
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29.10.2021 19:43 Ответить
Премьер Грузии , вчера, сказал - преступник Саакашвили пробудет весь срок заключения, в Грузии, ни о какой передаче в Украину, речь не может идти. Таково требование народа Грузии.
Тем более, идет следствие о нелегальном переходе Саакашвили, границы Грузии, что может добавить срок заключения.
Интересно, в Украине начато следствие, о нелегальном переходе Саакашвили, границы Украины?
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29.10.2021 19:45 Ответить
Дай бог здоровья этому уважаемому человеку и долгих лет премьерства!! Ну хотя бы 15-20 , сколько в Грузии максимально возможной срок строгого режима?
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29.10.2021 23:41 Ответить
Руки прочь от Михо! Пускай сидит.
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29.10.2021 19:55 Ответить
Шоу должно продолжаться, а то нарід еще что то заподозрит?!
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29.10.2021 20:00 Ответить
Полнейшая клоунада , так как сначала он нелегально покидает Украину , потом нелегально попадает в Грузию , а теперь мы должны забрать этого злостного нарушителя закона в нашу страну ?

ЗАЧЕМ ??
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29.10.2021 20:11 Ответить
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29.10.2021 20:18 Ответить
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29.10.2021 20:18 Ответить
Ви що йо... ті? Він грузин і народився в Грузії. А тут, він лише декілька років назад, отримав громадянство.
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29.10.2021 20:28 Ответить
До того ж досі не зрозуміло, чи по закону отримав, чи якась технічна похибка сталася...
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29.10.2021 23:45 Ответить
З такими порушеннями що Пєті довелось Конституцію "через коліно" ламати.
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30.10.2021 02:03 Ответить
лоханувся Петро і не одноразово. згадаємо Серюню Лещенка - заробітчаніна журналюгу.
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30.10.2021 07:53 Ответить
Я вже некажу, що він незаконно перетинав кордони.
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29.10.2021 20:29 Ответить
А нахер он нужен в Украине ? Нелегально покинул Украину нелегально проник в Грузию. Пусть отсидит положеній срок там а потом в Украине. И интересно зарплату в в офисе получает ?
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29.10.2021 20:31 Ответить
За Саакашвілі не вийшли люди в Грузії і не роблять революцій.
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29.10.2021 20:32 Ответить
Ще б на Героя України подання розробили. Краще б подали на заборону в'їзду до України років на десять та відібрали громадянство, що незаконно дав зелений
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29.10.2021 21:26 Ответить
Может лучше отдать в долг газ? Зачем нам ещё один Чаус.
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29.10.2021 21:55 Ответить
"ЗЕ-шоблі" мало Молдови? Хочеться щоб їх ще й грузини "на ноль помножили"?
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29.10.2021 22:00 Ответить
Уже и маму подключили Мишкину. А ведь не было шансов изначально восстание поднять---и причин много. И всё превратилось в фарс. Теперь забвение.
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29.10.2021 22:03 Ответить
Украина его посылала туда???? НЕТ. А какого хера тогда о нем волноваться??? Ну разве что за незаконное пересечение границы. Так ему это не в первой. Ну для него штраф в 1 гр выпишут.
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29.10.2021 22:32 Ответить
Чемодан - вокзал - Тбилиси
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29.10.2021 22:41 Ответить
Грузинским рашистам выгодна смерть Саакашвили. Украинские дебилоиды не останутся в стороне - будут аплодировать
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29.10.2021 23:34 Ответить
А как же так он замечательно правил, что его в который раз грузины послали "кобыле в трещину"???
И назачем в Украине такой "не предсказуемо ценный" кадр?
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29.10.2021 23:50 Ответить
На куй він тут потрібен?!
Він бувший президент Грузії. От нехай грузини з ним і розбираються. В нас своїх виродків, яких потрібно саджати - вистачає. Хоча б той же барига і клоун.
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30.10.2021 06:22 Ответить
Во- первый - Грузия его все равно не отдаст. Нафига трепыхаться???
Во-вторых - нафуя он тут нужен??? Ну в натуре - нафуя???
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30.10.2021 07:17 Ответить
Нафіга цей дурик і тунеядець нам потрібний? Своїх дармоїдів вистачає
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30.10.2021 07:41 Ответить
хоть какая-то поддержка штанов обосравшегося Сакікишвили от власти-Зе . . .
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30.10.2021 07:49 Ответить
 
 