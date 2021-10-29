Украинские власти разработали обращение о передаче Саакашвили в Киев, - слуга народа Ковальчук
Депутат Верховной рады Украины Александр Ковальчук заявляет, что украинская сторона уже подготовила текст обращения к Грузии с требованием передать экс-президента Михеила Саакашвили Украине.
"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная рада уже имеют разработанный текст", - сказал Ковальчук в пятницу журналистам после встречи группы украинских депутатов с Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, состояние продолжающего голодовку в камере Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.
"При этом у него есть внутренняя сила, что дает ему возможность продолжать борьбу", - отметил парламентарий.
Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности осуществлять телефонные звонки и у него нет права выходить на прогулку.
"Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что все плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно скорее должен вернуться в Украину", - сказал Ковальчук.
В свою очередь украинский депутат Юлия Клименко также заявила журналистам, что Саакашвили необходимо перевести в "нормальную больницу".
Она выразила сожаление, что тюремная администрация не позволила Саакашвили передать письмо пришедшим навестить его украинским депутатам.
"Мы передали ему книгу о том, как создавали украинцы свою историю", - отметила Клименко.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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Но обратиться-то можно.
Это диверсия чистой воды. Где Михо, там много шума и мало дела.
Він тут ніхто.Досить вже тягнути в країну різне лайно з міжнародного смітника.У нас свого такого "добра" вистачає,чужого не треба
Но можно еще круче - изобрели обращение.
Тем более, идет следствие о нелегальном переходе Саакашвили, границы Грузии, что может добавить срок заключения.
Интересно, в Украине начато следствие, о нелегальном переходе Саакашвили, границы Украины?
ЗАЧЕМ ??
И назачем в Украине такой "не предсказуемо ценный" кадр?
Він бувший президент Грузії. От нехай грузини з ним і розбираються. В нас своїх виродків, яких потрібно саджати - вистачає. Хоча б той же барига і клоун.
Во-вторых - нафуя он тут нужен??? Ну в натуре - нафуя???