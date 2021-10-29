Украинские власти разработали обращение о передаче Саакашвили в Киев, - слуга народа Ковальчук

Депутат Верховной рады Украины Александр Ковальчук заявляет, что украинская сторона уже подготовила текст обращения к Грузии с требованием передать экс-президента Михеила Саакашвили Украине.

"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная рада уже имеют разработанный текст", - сказал Ковальчук в пятницу журналистам после встречи группы украинских депутатов с Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, состояние продолжающего голодовку в камере Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.

"При этом у него есть внутренняя сила, что дает ему возможность продолжать борьбу", - отметил парламентарий.

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Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности осуществлять телефонные звонки и у него нет права выходить на прогулку.

"Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что все плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно скорее должен вернуться в Украину", - сказал Ковальчук.

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В свою очередь украинский депутат Юлия Клименко также заявила журналистам, что Саакашвили необходимо перевести в "нормальную больницу".

Она выразила сожаление, что тюремная администрация не позволила Саакашвили передать письмо пришедшим навестить его украинским депутатам.

"Мы передали ему книгу о том, как создавали украинцы свою историю", - отметила Клименко.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.