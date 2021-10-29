Воина 93-й ОМБр Георгия Халикова, погибшего от рук российских наемников на Донбассе похоронили в Одесской области. ФОТОрепортаж

29 октября, в поселке городского типа Березино Болградского района Одесской области состоялась церемония прощания с Георгием Журовичем Халиковым, 1970 года рождения, уроженцем Одесщины, жителем села Тищенки Шишацкого района Полтавской области, мастер-сержантом, военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 26 октября в районе поселка Гранитное Бойковского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время артиллерийских обстрелов со стороны российских войск.

Об этом говорится на фейсбук-странице 93-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в последний путь провели бойца 93-й бригады Холодный Яр Халикова Георгия Журовича, которого все называли Дядя Жора.

На церемонии прощания присутствовали представители 93-й бригады, а также близко знавшие нашего холодноярца. Его гибель стала тяжелой утратой для побратимов, близких и родных. Навсегда остановилось сердце настоящего Патриота, отдавшего жизнь за борьбу нашей страны за Независимость!

Никогда не простим и никогда не забудем цену Победы, которую мы все так тяжело боремся, теряя побратимов.

Покойся с Миром, Дядя Жора! Ты навечно в нашей памяти!" - говорится в сообщении.

У него осталось три сына (один из которых является действующим военнослужащим ВСУ).

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