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Воина 93-й ОМБр Георгия Халикова, погибшего от рук российских наемников на Донбассе похоронили в Одесской области. ФОТОрепортаж

29 октября, в поселке городского типа Березино Болградского района Одесской области состоялась церемония прощания с Георгием Журовичем Халиковым, 1970 года рождения, уроженцем Одесщины, жителем села Тищенки Шишацкого района Полтавской области, мастер-сержантом, военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 26 октября в районе поселка Гранитное Бойковского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время артиллерийских обстрелов со стороны российских войск.

Об этом говорится на фейсбук-странице 93-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в последний путь провели бойца 93-й бригады Холодный Яр Халикова Георгия Журовича, которого все называли Дядя Жора.

На церемонии прощания присутствовали представители 93-й бригады, а также близко знавшие нашего холодноярца. Его гибель стала тяжелой утратой для побратимов, близких и родных. Навсегда остановилось сердце настоящего Патриота, отдавшего жизнь за борьбу нашей страны за Независимость!

Никогда не простим и никогда не забудем цену Победы, которую мы все так тяжело боремся, теряя побратимов.

Покойся с Миром, Дядя Жора! Ты навечно в нашей памяти!" - говорится в сообщении.

У него осталось три сына (один из которых является действующим военнослужащим ВСУ).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим в результате обстрела российскими войсками мастер-сержантом 93-й ОМБр Георгием Халиковым простятся завтра на Одесчине. ФОТО

Воина 93-й ОМБр Георгия Халикова, погибшего от рук российских наемников на Донбассе похоронили в Одесской области 01
Воина 93-й ОМБр Георгия Халикова, погибшего от рук российских наемников на Донбассе похоронили в Одесской области 02
Воина 93-й ОМБр Георгия Халикова, погибшего от рук российских наемников на Донбассе похоронили в Одесской области 03

Автор: 

похороны (1535) Ян Осока (1501) 93 отдельная механизированная бригада (301) операция Объединенных сил (6766)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.10.2021 19:40 Ответить
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29.10.2021 19:42 Ответить
Царство небесне Герою, вічна пам'ять! Щирі співчуття його родині. Ідуть соколики на небеса...
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29.10.2021 21:14 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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29.10.2021 23:16 Ответить
Слава Герою, співчуття рідним.
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30.10.2021 07:24 Ответить
За день до того,як виповнилося б півроку з дня загибелі Георгія Журовича,в Харківській області 25 квітня 2022 р. загинув його син,Афанасій Георгійович,старший сержант 93 ОБМП "Холодний яр".Він ,як і батько,захищали рідну Україну від ворогів.Вічна пам'ять 🕯️ Царство Небесне Вам,наші Герої 🇺🇦Ви в наших серцях 💔
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04.05.2022 15:24 Ответить
 
 