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В двух избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине 31 октября пройдут довыборы в Раду

В двух избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине 31 октября пройдут довыборы в Раду

В воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В выборах смогут принять участие более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Внеочередные выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием мэром Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.

В целом, в избирательные бюллетени в округе Херсонской области будут включены 15 кандидатов, избиратели округа в Черкасской области будут определяться между 25 претендентами.

Также читайте: ЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова на 27 марта

Выборы депутатов-мажоритарщиков проводятся в один тур.

Автор: 

выборы (24761) Херсонская область (4908) Черниговская область (1179)


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29.10.2021 19:41 Ответить
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29.10.2021 19:44 Ответить
 
 