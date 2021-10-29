Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове
Посольство США в Украине осудило новые факты политического преследования крымских татар со стороны России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства.
"Мы осуждаем жестокие и безосновательные приговоры по 12-17 лет, которые Россия вынесла сегодня 4 крымским татарам – всего через несколько часов после массовых задержаний протестующих в Крыму", - говорится в сообщении.
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В посольстве подчеркнули, чтоосуждают продление оккупационным "судом" 28 октября срока содержания под стражей члену Меджлиса и участнику Крымской платформы Нариману Джелялу.
"Политическое преследование крымских татар Россией неприемлемо. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных и расследовать злоупотребления со стороны ФСБ и оккупационных "судов"", - резюмируется в сообщении.
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