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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове

Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове

Посольство США в Украине осудило новые факты политического преследования крымских татар со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства. 

"Мы осуждаем жестокие и безосновательные приговоры по 12-17 лет, которые Россия вынесла сегодня 4 крымским татарам – всего через несколько часов после массовых задержаний протестующих в Крыму", - говорится в сообщении.

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В посольстве подчеркнули, чтоосуждают продление оккупационным "судом" 28 октября срока содержания под стражей члену Меджлиса и участнику Крымской платформы Нариману Джелялу. 

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"Политическое преследование крымских татар Россией неприемлемо. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных и расследовать злоупотребления со стороны ФСБ и оккупационных "судов"", - резюмируется в сообщении.

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Автор: 

крымские татары (2718) Крымская платформа (308) Джелял Нариман (51)


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Посольство США Осудило , а они все Сажают. И такое впечатление , что это Депортация Гибридная и еще пару лет и Крымских Татар никого в Крыму не останется.Покорная депортация.
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29.10.2021 19:52 Ответить
Геноцид непокорных народов - это национальная рашистская "забава".
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29.10.2021 19:52 Ответить
скоро их обеспокоенность можно будет на хлеб мазать...толстым слоем.
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29.10.2021 19:53 Ответить
Дерипаска уже мажет. И это не обеспокоенность, а признание неприемлемым - есть разница.
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29.10.2021 20:08 Ответить
та да,дерижопко голодает и мёрзнет...
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29.10.2021 20:13 Ответить
С его амбициями - именно так.
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29.10.2021 20:49 Ответить
 
 