В реанимации у нас ни одного вакцинированного, в палатах – 97% невакцинированных, - мэр Днепра Филатов
В больницах Днепра 97 процентов пациентов с коронавирусом не делали прививку от COVID-19.
Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине"
"В реанимации у нас ни одного вакцинированного. В палатах – 95-97 процентов невакцинированных. Скажем так, у нас нет коллапса. Но радоваться нечему и мы, может быть, даже близки к нему. Сейчас ситуация хуже, чем прошлой осенью", - отметил Филатов.
По его словам город смог лучше подготовиться к очередной волне пандемии.
"Мы лучше подготовлены, увеличили количество коек, целая больница зарезервирована под "ковид", врачи, скажем так, набили руку. У нас налажена полностью логистика, закуплены все лекарства, ОП и Кабмин сидели у нас на голове за централизованную подачу кислорода.
То есть мы хорошо подготовлены, объективно. Но увеличилось количество тяжелых случаев, "ковид" помолодел. И "Дельта" гораздо злее, чем остальные штаммы. Поэтому я думаю, если бы мы не прошли все предыдущие шаги и не были подготовлены, то это был бы вообще апокалипсис", - пояснил мэр Днепра.
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https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
И вообще, Чудо. Слушай что по поводу вакцинации врачи говорят и советуют. В отличии от тебя-бота, у них для этого вся компетенция имеется, образование, опыт, и все такое. Хочешь что то кому то доказать в области медицины? Найди для начала компетентных медиков со своей позицией в этом вопросе. И пусть медики спорят между собой, и что то доказывают. Затем разобравшись между собой, приходят со своим решением и рекомендациями в общество. А мы , все остальные будем эти рекомендации исполнять.
Надеюсь дошло наконец?
Этот мем уже не смешон, это уже правда.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
В реанимации лежат очень и очень престарелые люди, которых и вкацинация наверняка привела бы в реанимацию
Чому, цікаво, перехворіли саме 90% серед щеплених, а от всі, хто попав до лікарень - і не щеплені, і хворіють уперше?
Преступниковпоступивших пытали с пристрастием, или они признались добровольно? Может это была явка с повинной, что они не вакцинированные?
Больница в голландском Маастрихте испытывает перегрузки от наплыва кoвuдных больных, так что вынуждена отменять плановые операции: «Мы обеспокоены увеличением числа инфекций и госпитализаций. Подавляющее большинство наших пациентов с кopoнавuрусом вakцuнuрованы». Только двое из десяти пациентов - не уколоты.
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
Тут один дурачок-антиваксер ссылку мне кидал на новость из Германии: "Каждый десятый человек в ковидном госпитале полностью вакцинирован". И писал: "Видишь, не работают твои вакцины?!! Каждый десятый!!!111"
Но мальчик был слаб в математике. И когда я ему написал, что если каждый десятый вакцинирован, то, это получается, что 90% в больницах - не вакцинированные. Что прекрасно подтверждает, что вакцина работает. Сам себя, дурачок, в угол загнал.
После этого он просто перевёл разговор на другие фейки и не хотел уже эту новость обсуждать, не интересно стало. Плохо быть тупым.
"По словам Мертенса, ситуация в MUMC + иная, чем в других частях страны."
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Млять слепая. Никак не поймешь значение слов ситуация иная, чем в других частях страны.
Зрение бы лучше себе поправил, прежде чем писюканьем заниматься.