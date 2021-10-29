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В реанимации у нас ни одного вакцинированного, в палатах – 97% невакцинированных, - мэр Днепра Филатов

В реанимации у нас ни одного вакцинированного, в палатах – 97% невакцинированных, - мэр Днепра Филатов

В больницах Днепра 97 процентов пациентов с коронавирусом не делали прививку от COVID-19.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине"

"В реанимации у нас ни одного вакцинированного. В палатах – 95-97 процентов невакцинированных. Скажем так, у нас нет коллапса. Но радоваться нечему и мы, может быть, даже близки к нему. Сейчас ситуация хуже, чем прошлой осенью", - отметил Филатов.

По его словам город смог лучше подготовиться к очередной волне пандемии.

"Мы лучше подготовлены, увеличили количество коек, целая больница зарезервирована под "ковид", врачи, скажем так, набили руку. У нас налажена полностью логистика, закуплены все лекарства, ОП и Кабмин сидели у нас на голове за централизованную подачу кислорода.

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То есть мы хорошо подготовлены, объективно. Но увеличилось количество тяжелых случаев, "ковид" помолодел. И "Дельта" гораздо злее, чем остальные штаммы. Поэтому я думаю, если бы мы не прошли все предыдущие шаги и не были подготовлены, то это был бы вообще апокалипсис", - пояснил мэр Днепра.

Автор: 

Днепр (4444) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+11
скорее за них свечку ставить будут
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29.10.2021 20:47 Ответить
+11
Ахах 😂 это тебе рептилоиды рассказали ?
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29.10.2021 20:56 Ответить
+8
А теперь этот долбодятел при власти пусть сбацает очередной видосик про красную зону карантина и необходимость масочного режима. Уже не просто сцит, а срет в глаза плебсу. А потом мы удивляемся откуда у нас столько дебилов на улицах.

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29.10.2021 20:28 Ответить
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А теперь этот долбодятел при власти пусть сбацает очередной видосик про красную зону карантина и необходимость масочного режима. Уже не просто сцит, а срет в глаза плебсу. А потом мы удивляемся откуда у нас столько дебилов на улицах.

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29.10.2021 20:28 Ответить
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:13 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров. Диалектика однако.
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30.10.2021 10:16 Ответить
Все что нужно знать когда вас мусора просят показать сертификат - https://twitter.com/i/status/1452909019291652099
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29.10.2021 20:30 Ответить
Так всё просто - никто не должен ничего показывать. Не хочешь показывать - ходи пешком. Оно и полезно, свежий воздух и всё такое
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29.10.2021 21:06 Ответить
когда то люди НЕ сделавшие вакцинацию будут в Храмах свечку ставить и молиться- спасибо тебе Господи! что я был таким дебилом и упоротым и не вакцинировался..потому что от того чего надо Ковид она не спасала но кучу геморроя в дальнейшем моему организму и качеству жизни-- обеспечила с запасом....
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29.10.2021 20:41 Ответить
скорее за них свечку ставить будут
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29.10.2021 20:47 Ответить
Зато не 5G!!!
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29.10.2021 20:52 Ответить
Ахах 😂 это тебе рептилоиды рассказали ?
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29.10.2021 20:56 Ответить
Он или долбодятел или на зарплпте в ФСБ сидит. Одно из двух
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29.10.2021 21:19 Ответить
причём там ФСБ он всё верно говорит ,задолбали уже эти вакцинированные зомби...вакцинируйтесь себе если ума нет, а к нормальным людям не лезьте.
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29.10.2021 21:53 Ответить
Первое
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29.10.2021 21:54 Ответить
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:11 Ответить
если и будут ставить свечки, то только в память о таких дурачках, которые сдохли, но не вкололи *эту дрянь*
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29.10.2021 21:33 Ответить
Московський сатанат у всій красі.
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29.10.2021 23:11 Ответить
В Киеве капец, пришёл за сертификатом, так антивакеры очередь создали. Уже не за имунку беспокоятся, а готовы "⁹джи" ради проезда...
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29.10.2021 21:01 Ответить
зачем куда-то идти? если у вас есть кабинет в Приват24, получаете ключ (в интернете есть инстуркция), открываете сайт Дии с компа - через 10 минут у вас сертификат.
Запаситесь паспортом и тедефоном (вписывать данные и получать пароли).
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29.10.2021 22:28 Ответить
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29.10.2021 21:03 Ответить
Посмотри как в ЕС. Потом поймешь. Бред у тебя в голове.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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29.10.2021 22:07 Ответить
Больница в голландском Маастрихте испытывает перегрузки от наплыва кoвuдных больных, так что вынуждена отменять плановые операции: «Мы обеспокоены увеличением числа инфекций и госпитализаций. Подавляющее большинство наших пациентов с кopoнавuрусом вakцuнuрованы». Только двое из десяти пациентов - не уколоты.
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
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30.10.2021 00:36 Ответить
Да, подтверждаю этот прикол. По ВСЕЙ стране кроме ОДНОГО города подавляющее население реанимаций - антиваксеры. И только в ОДНОМ городе - с точностью до наоборот. Об этом местные СМИ пишут не скрывая удивления. Учитывая, что это всё только в одном городе, а соответственно местные чуваки ширялись тоже где-то поблизости, я подозреваю, что им говно какое-то вместо вакцины вкололи (тут это нормально, ну перепутали, ну подумаешь...).
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30.10.2021 00:48 Ответить
Ты забыл часть текста добавить. "По словам Мертенса, ситуация в MUMC + иная, чем в других частях страны". Тоесть имеем исключение из правил. А правила , если у тебя глаза еще хорошо видят, здесь. Вакцинированных двумя прививками 79,6%.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

И вообще, Чудо. Слушай что по поводу вакцинации врачи говорят и советуют. В отличии от тебя-бота, у них для этого вся компетенция имеется, образование, опыт, и все такое. Хочешь что то кому то доказать в области медицины? Найди для начала компетентных медиков со своей позицией в этом вопросе. И пусть медики спорят между собой, и что то доказывают. Затем разобравшись между собой, приходят со своим решением и рекомендациями в общество. А мы , все остальные будем эти рекомендации исполнять.
Надеюсь дошло наконец?
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30.10.2021 07:05 Ответить
Чем больше невакцинированных--тем меньше невакцинированых.
Этот мем уже не смешон, это уже правда.
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29.10.2021 21:12 Ответить
А після закінчення епідемії в палатах буде 97 відсотків вакцинованих і 3 відсотка невакцинованих перехворівших - з "побочкою" від вакцини і ковіду.
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29.10.2021 21:12 Ответить
Любій тверезомислячій людині ясно- вакцина дуже класний,класнючий шмурдяк.
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29.10.2021 21:19 Ответить
Что пьем?

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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29.10.2021 22:09 Ответить
шмурдяк он пьет, шонеясно.
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29.10.2021 22:29 Ответить
Филатов лукавит. Вакцинированных в реанимации да, нет. Они лежат в терапиии. Но.
В реанимации лежат очень и очень престарелые люди, которых и вкацинация наверняка привела бы в реанимацию
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29.10.2021 21:56 Ответить
в терапии лежат, кого уже нет смысла спасать....
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29.10.2021 22:01 Ответить
иди погуляй
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29.10.2021 22:02 Ответить
ой извини доктор специалист по пожилым людям. Надо было добавить, что бабка с соседнего подъезда наверняка знает об этом и ты услышал.
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29.10.2021 22:29 Ответить
Направление знаешь? Шире шаг!
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29.10.2021 23:08 Ответить
Ну это как бы очевидно. Если ты не совсем дибил )))
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29.10.2021 21:57 Ответить
Філатов не договорює, що серед щеплених пронад 90% вже перехворіли на цей грип і тому у них є імунітет до цього збудника, і тому вони не потраплять до лікарень. Тому на справді до лікарень потрапляють ті, хто захворів впереше.
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29.10.2021 22:56 Ответить
З логікою у вас проблеми, як у типового антиваксера.
Чому, цікаво, перехворіли саме 90% серед щеплених, а от всі, хто попав до лікарень - і не щеплені, і хворіють уперше?
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30.10.2021 02:22 Ответить
Преступников поступивших пытали с пристрастием, или они признались добровольно? Может это была явка с повинной, что они не вакцинированные?
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29.10.2021 23:52 Ответить
А вот реальная эффективность жижи. 80% в ковидниках вакцинированные. Кто не верит то может сам новость перевести.

Больница в голландском Маастрихте испытывает перегрузки от наплыва кoвuдных больных, так что вынуждена отменять плановые операции: «Мы обеспокоены увеличением числа инфекций и госпитализаций. Подавляющее большинство наших пациентов с кopoнавuрусом вakцuнuрованы». Только двое из десяти пациентов - не уколоты.
https://www.1limburg.nl/mumc-schrikt-van-hoge-coronacijfers-maken-ons-ongerust
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30.10.2021 00:40 Ответить
Я ответил выше. Этот феномен только в одном городе на все Нидерланды. Во всех остальных городах подавляющее большинство в реанимациях - антиваксеры.
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30.10.2021 00:51 Ответить
А есть новость, что большинство в голландских больницах антиваксеры?
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30.10.2021 14:33 Ответить
да, об этом постоянно пишут. Думаю если захотите - найдёте.
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31.10.2021 20:09 Ответить
Антиваксер прочитает все новости о заболевших. Откинет все новости, в которых написано что вакцина эффективна и достаточно безопасна. Найдёт одну в которой вакцинация подвергается какому-либо малейшему сомнению, и всё, сразуже, мгновенно - вот она правда! Всё остальное враки, я нашёл то, что искал.
Тут один дурачок-антиваксер ссылку мне кидал на новость из Германии: "Каждый десятый человек в ковидном госпитале полностью вакцинирован". И писал: "Видишь, не работают твои вакцины?!! Каждый десятый!!!111"
Но мальчик был слаб в математике. И когда я ему написал, что если каждый десятый вакцинирован, то, это получается, что 90% в больницах - не вакцинированные. Что прекрасно подтверждает, что вакцина работает. Сам себя, дурачок, в угол загнал.
После этого он просто перевёл разговор на другие фейки и не хотел уже эту новость обсуждать, не интересно стало. Плохо быть тупым.
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30.10.2021 01:41 Ответить
Реальная эффективность на картах уровня вакцинации стран ЕС. А у тебя мелкий аферист-манипулятор, обычное исключение из правил.
"По словам Мертенса, ситуация в MUMC + иная, чем в других частях страны."

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Млять слепая. Никак не поймешь значение слов ситуация иная, чем в других частях страны.
Зрение бы лучше себе поправил, прежде чем писюканьем заниматься.
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30.10.2021 07:13 Ответить
Ковидобесик, читай ещё раз "Только двое из десяти пациентов - не уколоты."
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30.10.2021 14:31 Ответить
Чур первым читать будешь ты, антиквакер.
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30.10.2021 16:13 Ответить
в реанімації одні невакциновані 97% ........ а 3 % інопланетане
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30.10.2021 04:38 Ответить
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:10 Ответить
видать они все были на приеме у ротшильдов так жопы рвут переболела вся семья с песней по жизни в легчайшей форме одна бабушка 85 лет лечилась пролежала 10 дней дома и вылечилась а они сказки втирают а сосед 73 года принял вторую дозу и через 5 дней умер в больнице не зря же японцы нашли в вакцине металл думайте у кого мозги есть
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30.10.2021 10:29 Ответить
Золото что ли нашли.Ну японцы они такие,они могут.
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30.10.2021 11:29 Ответить
Корона не виконала свою основну функцію з прорідження людства. Треба допомогти вакцинуванням.
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30.10.2021 11:49 Ответить
таких как ты не нужно вакцинировать, а то доживешь еще до детородного возраста и наплодишь идиотов как само))))
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30.10.2021 13:28 Ответить
А в тебе що проблеми з дитинонароджувальним органом, кацапчику? До проктолога звернись, можливо зарадить чимсь, я допомогти не можу.
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30.10.2021 14:23 Ответить
 
 