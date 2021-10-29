В реанимации у нас ни одного вакцинированного, в палатах – 97% невакцинированных, - мэр Днепра Филатов

В больницах Днепра 97 процентов пациентов с коронавирусом не делали прививку от COVID-19.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП в Украине"

"В реанимации у нас ни одного вакцинированного. В палатах – 95-97 процентов невакцинированных. Скажем так, у нас нет коллапса. Но радоваться нечему и мы, может быть, даже близки к нему. Сейчас ситуация хуже, чем прошлой осенью", - отметил Филатов.

По его словам город смог лучше подготовиться к очередной волне пандемии.

"Мы лучше подготовлены, увеличили количество коек, целая больница зарезервирована под "ковид", врачи, скажем так, набили руку. У нас налажена полностью логистика, закуплены все лекарства, ОП и Кабмин сидели у нас на голове за централизованную подачу кислорода.

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То есть мы хорошо подготовлены, объективно. Но увеличилось количество тяжелых случаев, "ковид" помолодел. И "Дельта" гораздо злее, чем остальные штаммы. Поэтому я думаю, если бы мы не прошли все предыдущие шаги и не были подготовлены, то это был бы вообще апокалипсис", - пояснил мэр Днепра.