Задержан гражданин, связанный с шоу-бизнесом, пытавшийся подкупить депутата Рады за $100 тыс. ежегодно, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ задержала гражданина Украины на попытке подкупа депутата Верховной рады. За внесение "нужной" правки и отсрочку законопроекта злоумышленники обещали народному избраннику $100 тыс. ежегодно.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
"Как удалось установить сотрудникам СБУ, предлагавший взятку мужчина - руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. Фактически, эта организация собирает деньги из всех заведений, где играет музыка.
Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям – поскольку у них есть авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.
Поскольку в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", фактически ликвидирующий указанную организацию, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов.
Он предложил одному из инициаторов данного законопроекта $100 тыс. ежегодно. Все это - за внесение необходимых правок в законопроект, а также возможной его отсрочке до голосования на неопределенный срок.
$100 тыс. для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок". Сегодня, во время попытки подкупа народного депутата Украины с помощью его помощника, злоумышленник был задержан.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступной схемы и привлечения к ответственности других причастных лиц.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры", - отмечается в сообщении..
Музыкант Тарас Тополя в Фейсбуке написал: "Сегодня, 29.10.2021, во время попытки подкупа народного депутата Украины, с помощью помощника последнего, задержан директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Никин А.И.
Пока мы, самое большое сообщество авторов страны боремся за свое право на честное авторское вознаграждение, в том числе поддерживая закон 5572… Директор ОКУАСП и УЛАСП Никин Александр, осуществил завершенный подкуп народного депутата с целью отсрочить или вообще снять законопроект 5572 с повестки ВР.
Подкуп Народного депутата состоялся почти. Почти! Ибо есть народные депутаты, у которых нет ценника, а есть совесть. Вот так.
По состоянию на сегодняшний день СБУ задокументировано все в мелких деталях. А фигурант задержан на месте сразу после передачи средств.
Следите за вечерними новостями. Сумма переданная Никиным и зафиксированная правоохранителями - 100.000 долларов США.
Кроме этого, предлагалось передавать "нужным лицам" еще по 100.000$, внимание, ежегодго!
Из компетентных источников стало известно, что половину суммы для подкупа, а именно 50.000$ великодушно выделил неуважаемый мистер Долинский. Который давно контролирует несколько аккредитованных организаций в других сферах, и у которого прямо сейчас идет обыск".
Депутат був з слуг урода.
Это из книги Григория Климова "Божий народ", если не ошибаюсь...
А вот почаще обучать идиотов с короткой памятью элементарным причинно-следственным связям на частых выборах - единственный шанс выбрать относительно порядочных людей как можно скорее...
Ежемесячно "конвертиками" подкупает 200+ депутатов.
Почему его не арестовывает?!!
чи знов чекаємо коли "весна прийде..."
Ща ему объяснят где надо что как нужно.