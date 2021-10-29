РУС
Задержан гражданин, связанный с шоу-бизнесом, пытавшийся подкупить депутата Рады за $100 тыс. ежегодно, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала гражданина Украины на попытке подкупа депутата Верховной рады. За внесение "нужной" правки и отсрочку законопроекта злоумышленники обещали народному избраннику $100 тыс. ежегодно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

"Как удалось установить сотрудникам СБУ, предлагавший взятку мужчина - руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. Фактически, эта организация собирает деньги из всех заведений, где играет музыка.

Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям – поскольку у них есть авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

Поскольку в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", фактически ликвидирующий указанную организацию, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов.

Он предложил одному из инициаторов данного законопроекта $100 тыс. ежегодно. Все это - за внесение необходимых правок в законопроект, а также возможной его отсрочке до голосования на неопределенный срок.

$100 тыс. для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок". Сегодня, во время попытки подкупа народного депутата Украины с помощью его помощника, злоумышленник был задержан.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступной схемы и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры", - отмечается в сообщении..

Музыкант Тарас Тополя в Фейсбуке написал: "Сегодня, 29.10.2021, во время попытки подкупа народного депутата Украины, с помощью помощника последнего, задержан директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Никин А.И.

Пока мы, самое большое сообщество авторов страны боремся за свое право на честное авторское вознаграждение, в том числе поддерживая закон 5572… Директор ОКУАСП и УЛАСП Никин Александр, осуществил завершенный подкуп народного депутата с целью отсрочить или вообще снять законопроект 5572 с повестки ВР.

Подкуп Народного депутата состоялся почти. Почти! Ибо есть народные депутаты, у которых нет ценника, а есть совесть. Вот так.
По состоянию на сегодняшний день СБУ задокументировано все в мелких деталях. А фигурант задержан на месте сразу после передачи средств.

Следите за вечерними новостями. Сумма переданная Никиным и зафиксированная правоохранителями - 100.000 долларов США.
Кроме этого, предлагалось передавать "нужным лицам" еще по 100.000$, внимание, ежегодго!

Из компетентных источников стало известно, что половину суммы для подкупа, а именно 50.000$ великодушно выделил неуважаемый мистер Долинский. Который давно контролирует несколько аккредитованных организаций в других сферах, и у которого прямо сейчас идет обыск".

авторское право (59) лоббирование (101) СБУ (20431) шоу-бизнес (153)
+24
правильно . что бы знали что депутаты за 100 000 в год не продаются . а вот за 200 000 ......
29.10.2021 21:06 Ответить
29.10.2021 21:06 Ответить
+21
Зеленського затримали?
29.10.2021 21:06 Ответить
29.10.2021 21:06 Ответить
+19
29.10.2021 22:18 Ответить
29.10.2021 22:18 Ответить
правильно . что бы знали что депутаты за 100 000 в год не продаются . а вот за 200 000 ......
29.10.2021 21:06 Ответить
29.10.2021 21:06 Ответить
Всьо йето рокееролл
29.10.2021 21:09 Ответить
29.10.2021 21:09 Ответить
Зеленського затримали?
29.10.2021 21:06 Ответить
29.10.2021 21:06 Ответить
Та нє, то Лисий проколовся...
30.10.2021 17:48 Ответить
30.10.2021 17:48 Ответить
Треба навпаки - затриманий депутат, який намагався отримати від громадянина 100 000 щорічно.
Депутат був з слуг урода.
29.10.2021 21:07 Ответить
29.10.2021 21:07 Ответить
.сюжет родственный покушению на шефира...либо продюсер баран,либо автор сценария никакой...
29.10.2021 21:08 Ответить
29.10.2021 21:08 Ответить
🎯😂
29.10.2021 21:10 Ответить
29.10.2021 21:10 Ответить
Либо и то и другое сразу...
29.10.2021 21:16 Ответить
29.10.2021 21:16 Ответить
бо сидят оба в офисе на мендельштрассе...
29.10.2021 21:17 Ответить
29.10.2021 21:17 Ответить
Выборы раз в год сильно улучшат качество избранного человеческого матариала...
29.10.2021 21:14 Ответить
29.10.2021 21:14 Ответить
29.10.2021 22:18 Ответить
29.10.2021 22:18 Ответить
Увы, идиоты не кончатся никогда. В 1900-х, если не ошибаюсь, известнейший психолог Юнг вел статистику роста идиотов за несколько десятилетий, построил довольно ровные, монотонно растущие графики. Если их продлить, окажется, что к середине 1980-х количество идиотов превысит 50% и мир перевернется - с этого момента идиотами будут считать нормальных людей...
Это из книги Григория Климова "Божий народ", если не ошибаюсь...
А вот почаще обучать идиотов с короткой памятью элементарным причинно-следственным связям на частых выборах - единственный шанс выбрать относительно порядочных людей как можно скорее...
29.10.2021 22:53 Ответить
29.10.2021 22:53 Ответить
Потрібно було до ківи йти
29.10.2021 21:16 Ответить
29.10.2021 21:16 Ответить
лажа какая то, если бы за 100 тыщ в день, то я бы ще поверил, бо верю, шо зеленые братья задешево не продаются😂
29.10.2021 21:21 Ответить
29.10.2021 21:21 Ответить
Це вже яка серія?
29.10.2021 21:32 Ответить
29.10.2021 21:32 Ответить
Там ещё один есть:
Ежемесячно "конвертиками" подкупает 200+ депутатов.
Почему его не арестовывает?!!
29.10.2021 21:34 Ответить
29.10.2021 21:34 Ответить
попытка лечить рак иглоукалыванием,
чи знов чекаємо коли "весна прийде..."
29.10.2021 21:44 Ответить
29.10.2021 21:44 Ответить
Але ми вам не скажімо, хто це такі...
показать весь комментарий
29.10.2021 21:44 Ответить
бо то можуть бути артисти із серіалу "розіграш" ))))
показать весь комментарий
30.10.2021 17:56 Ответить
я так понмаю что тополя, полякова, рырышки-пупырышки и иже с ними дали больше раз стопорнули конкурента)
показать весь комментарий
29.10.2021 21:46 Ответить
Хотілось би дізнатись прізвище депутата. Не кожен день у нас депутати відмовляються від хабарів і допомагають затримати хабародавців.
показать весь комментарий
29.10.2021 21:51 Ответить
там мабуть свою схему прислуги мутять, тому не пройшло.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:54 Ответить
Цирк в стиле Квартала 95! Будто все аж одного целого депутата зависит. Что за ерунда...
показать весь комментарий
29.10.2021 21:51 Ответить
Так давали ж хабар багатьом слугам,. Просто він один з усіх повідомив про підкуп і ділка-хабарника затримали на "гарячому". Усі інші, хто взяв, напевно, зараз очкують, бо розкрутять схему далі (а може й замнуть ).Дивимось серіал далі.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:11 Ответить
На сайті ВР пише - що авторами цього законопроєкту є Потураєв і Санченко зі СН. Цікаво - хто ж із них виявився таким чесним (а може просто - мало запропонували)?
показать весь комментарий
29.10.2021 21:53 Ответить
Да уж, шоу бизнес он такой, - денег с ПриватБанка натырят, а потом говорят шо "это творчество было" , а лохторат хавает 😁😁😁😁
показать весь комментарий
29.10.2021 23:37 Ответить
Так точно! Никому не позволено ломать установленные тарифы. И расценки. Сказано было - по 300, каждому. А это самый хитро сделанный, с сотней припёрся ...
Ща ему объяснят где надо что как нужно.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:02 Ответить
Странно, почему личность "честного" депутата не обнародовали? Ну, типо, молодец, не пошел втихаря мимо Хламидии, общак Бубочки не бортонул
показать весь комментарий
30.10.2021 10:54 Ответить
Буде відомо,коли виключать із фракції і позбавлять депутатства. "Слуги" вже готовлять, є натяки на бувшого спікера.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:39 Ответить
Правильно !Для депутата это не деньги...
показать весь комментарий
30.10.2021 11:57 Ответить
Тепер ,будь ласка, продовження. А хто з депутатів взяв хабаря?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:11 Ответить
Сума, яка буде "видоєна" з цього громадянина залишиться невідомою, бо він здрисне з "підпіськи про невиїзд" або ж вдень після нічного домашнього арешту.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:35 Ответить
какие то жалкие 100к депутату это пощечина. Не удивительно что гражданина слили
показать весь комментарий
30.10.2021 17:23 Ответить
Що за майнкрафт??? Нікого не впізнаю! Вкид від СБУ!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 21:55 Ответить
Нардепа этой мелочью не подкупишь, это для него не деньги. Он в конвертах тоже не мало получает, да плюс зарплата за "непосильный труд". А вот с пол лимончика, прошло бы наверняка.
показать весь комментарий
30.10.2021 22:04 Ответить
Как он посмел так нагло и низко оценить аж самого депутата в такие копейки всего в 100 тыс. бакинских и ещё не в месяц, а в год? Не, ну это же реально плевок в лицо представителю власти. Он что депутатов за дешёвок каких то держит? Вот если бы лям бакинских предложил, вот тогда бы депутат ещё бы подумал. А так 100 штук, это обида и не уважение ко всему депутатскому корусу в раде. За 100 в год, то он пусть депутата из какой-нибудь сельрады покупает. Такой обиды депутат не простил и быстро накатал заяву в СБУ, чтоб другим не повадно было сущими копейками унижать аж самого депутата Верховной Рады.
показать весь комментарий
30.10.2021 22:29 Ответить
 
 