Главные новости 29 октября: Зеленский вступился за "Байрактары", экс-замминистру обороны Халимону сообщили о подозрении

Президент прокомментировал применение "Байрактаров", экс-замминистра обороны подозревают из-за нарушений при закупках продуктов, с понедельника будут действовать новые правила дорожного движения.

Зеленский о "Байрактарах"

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем", - прокомментировал глава государства использование "Байрактаров" на Донбассе.

А посольство США в Украине подчеркнуло, что риторика России о "Байрактарах" вводит всех в заблуждение. "Давайте будем ясными: поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", - сказано в заявлении посольства.

США призывают союзников поставлять Украине летальное оружие

В Пентагоне считают, что все союзники должны снять ограничения на поставку Украине оборонительного вооружения.

В Минобороны отмечают, что Украине может получить британские ракеты Brimstone Sea Spear.

Подозрение бывшему замминистру Халимону

По мнению следователей ГБР, Халимон изменил соглашения о поставках продовольствия в армию. Он снял с них обязательства обновлять продукты в неприкосновенном запасе. И перенес обязательство перераспределять изъятые продукты между в/ч с поставщиков на самих военных. В ГБР считают, что это увеличило нагрузку на бюджет Минобороны на 720 млн грн. Халимону грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Дія-Military

На портале "Дія" появится так называемый Military_ID-номер. Благодаря этому можно будет онлайн и без очередей сменить регистрацию по месту жительства, увидеть номер своего аккаунта в реестре, и так далее. Заработать все должно в 2022-2023 гг.

Коронавирусные рекорды и очереди на вакцинацию

За сутки - 26 870 заболевших, 648 пациентов умерли. Зеленский призывает граждан "выключить соцсети и включить мозг" - то есть вакцинироваться. В Киеве, в котором с 1 ноября пользоваться в метро можно только с сертификатом, за прививками выстроились огромные очереди, в которых люди стоят по несколько часов. Минздрав говорит, что готовится к прививкам бустерными дозами, и вакцины хватит всем.

Приговоры оккупантов крымским татарам

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу "дела Хизб ут-Тахрир". Участников так называемой "третьей бахчисарайской группы" к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет. Возле суда задержали 30 активистов. Посольство США называет преследование крымских татар недопустимым.

"Труба Медведчука" поставила Закарпатье на грань экологической катастрофы

ООО "Прикарпатзападтранс" начала самовольно демонтировать нефтепровод. Разобрали 33 км, опасные отходы закапывали в почву. Загрязнено почти 20 тыс. м² земель, ущерб - более 34 млн грн.

Новые правила дорожного движения

Новые знаки и новая разметка начнут действовать уже с 1 ноября. Что именно изменится - можно прочитать здесь.