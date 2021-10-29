В следующем году финансирование НСЗУ вырастет на 35 млрд грн для повышения зарплат врачам, - Радуцкий
Финансирование системы здравоохранения, которые осуществляется через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков.
Об этом председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от "СН" Михаил Радуцкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн.
Тарифы НСЗУ будут подняты на 35 млрд грн в следующем году именно для того, чтобы оплачивать такую зарплату", - сказал Радуцкий.
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