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Новости
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В следующем году финансирование НСЗУ вырастет на 35 млрд грн для повышения зарплат врачам, - Радуцкий

В следующем году финансирование НСЗУ вырастет на 35 млрд грн для повышения зарплат врачам, - Радуцкий

Финансирование системы здравоохранения, которые осуществляется через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков.

Об этом председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от "СН" Михаил Радуцкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн.

Тарифы НСЗУ будут подняты на 35 млрд грн в следующем году именно для того, чтобы оплачивать такую зарплату", - сказал Радуцкий.

Читайте: В следующем году медики будут получать 13,5 тыс. грн зарплаты, а врачи - минимум 20 тыс., - Зеленский

Автор: 

шоу Шустера (315) врачи (1518) Радуцкий Михаил (287) заработная плата (2400)


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Как и учителям, так что не завидуйте.
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29.10.2021 22:54 Ответить
Вранье, вранье и еще раз вранье. Зеля уже в этом году обещал. А в результате - понижение ставок, не выплата ковидных и не выплата страховок заразившимся на работе.
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29.10.2021 22:55 Ответить
Ще в минулому.
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29.10.2021 22:59 Ответить
Та да. В прошлом ковидные и страховки. В этом повышение ставок и зарплат. Он врет, как дышит.
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29.10.2021 23:05 Ответить
Та не поспішайте. Головне- "велике крадівництво"
20.05.2020
"Государство полностью выплатит медикам 300% зарплаты за лечение пациентов с COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский."
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29.10.2021 22:58 Ответить
Лікарів і так як псів, а вони їм ще зарплату хочуть збільшити.
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29.10.2021 23:31 Ответить
Мордатого демагога Радуцкого нужно срочно попереть из властных структур. Вы только послушайте, что он городит: давайте повысим зарплату нашим лЕкарям они начнут лучше лечить. Те же люди, с тем же образованием, на том же инструментарии возьмут , да и начнут лечить лучше. Это гнусная ложь - лечить бдут только хуже, потому что можно будет затрачивать меньше времени на пациента, а получать столько же. Кстати, а как там пресловутый вагон с масками? Заиграли? Это вам не аваковские рюкзаки.
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30.10.2021 00:12 Ответить
Або ішак здохне, або падишах помре...
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30.10.2021 03:12 Ответить
 
 