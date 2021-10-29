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Новости Силовики
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Турагентство в Ривном продавало клиентам поддельные ПЦР-справки об отсутствие коронавируса, - Нацполиция

В Ривном сотрудники киберполиции выявили продажу в туристическом агентстве поддельных ПЦР-справок об отсутствии коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Турагентство в Ривном продавало клиентам поддельные ПЦР-справки об отсутствие коронавируса, - Нацполиция 01

Полицейские установили, что поддельные справки владелица турфирмы изготовляла для клиентов, которым готовила документы для туристической поездки. Стоимость справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования на отсутствие заболевания входила в общую сумму тура. Документ выдавался от имени одной из ривненских лабораторий, которая якобы проводила обследование.

Во время санкционированного обыска в помещении турагентства полицейские обнаружили и изъяли 7 поддельных справок об отсутствии заболевания COVID-19, в которых была указана дата на несколько дней вперед.Кроме того, в ноутбуке правоохранители обнаружили еще около 10 таких справок, подготовленных для клиентов.

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По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении 33-летней хозяйке турфирмы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины.

Автор: 

подделка (440) Нацполиция (16576) правоохранительные органы (2970) Ровно (533) силовики (2799)


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Топ комментарии
+1
видать не забашляли муросне..бо эти агентства поголовно все продают эти справки полностью по всей Украине, хватай любого не ошибёшься
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29.10.2021 22:42 Ответить
+1
добре, що хоч металургійні заводи ще не продають короновірусні довідки!
чи вже продають?
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29.10.2021 22:48 Ответить
+1
потому что реальный тест может показать корону и привет поездка)
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29.10.2021 23:23 Ответить
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У нас как обычно, то вначале был ажиотаж с копеечными масками, носились как сумасшедшие и цены задирали безумные, теперь сериал с сертификатами. Всё "бизнесменят", никак не успокоятся. Реанимации битком кстати
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29.10.2021 22:41 Ответить
Народ вполне законно спасаеца от насильственной вакцинации, и я тоже так делаю, и многие мои знакомые. Шмурдяк неизвестный колоть не буду. А вобще ситуация забавная..когда ни у кого не было прививок ситуация с вирусом была лутше чем сейчас когда куча народа ужи привилось.. ну ну..только идиот не видит вывода...
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29.10.2021 22:45 Ответить
Смело) самого себя идиотом назвать это похвально. А как ты думаешь, почему вирусные инфекции в холодное время года особо распространены?)Или незадумывался? А там много факторов есть, почитай на досуге.А насчет покупки подделки, это твой выбор, и только ты заботишся о своем здоровье..ибо остальным насрать)
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29.10.2021 23:07 Ответить
Капец, новости уровня бабка Маня продает цигарки на улице, да еще и по завышенной цене. То что наша зеленогнойная ******** не подготовила страну к очередной вспышке короны, зная заранее, что она будет и даже сроки, не платит медикам нормально, не выделяет деньги на борьбу с пандемией, а наоборот, ворует их по программе велыке крадивныцтво- это не обсуждается от слова совсем, а фальшивые тесты и сертификаты- крику до уссыку. Кстати все эти бумажки делаются людьми, приближенный к зеленожопым типа радуцкий и прочие. И тех, поверьте, никто не трогает, хватают тех- кто не делится. а дурных людей, которые покупают такую фикцию всегда было и будет, увы, много. И правильно сказали-, что фальшивые сертификаты о прививках, например, от полиомиелита, никто не ищет, а их многие тысячи, и эта болезнь калечащая 100% заболевших детей, если те выжили. Бороться с фальшивками надо, но не надо устраивать из этого очередной показательный цирк с клоунами.
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30.10.2021 09:01 Ответить
видать не забашляли муросне..бо эти агентства поголовно все продают эти справки полностью по всей Украине, хватай любого не ошибёшься
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29.10.2021 22:42 Ответить
добре, що хоч металургійні заводи ще не продають короновірусні довідки!
чи вже продають?
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29.10.2021 22:48 Ответить
В чем смысл? Платить за поддельный не сертификат о вакцинации, а за поддельный банальный тест? Разве трудно его сделать если он надо и заодно для себя убедиться что здоров?
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29.10.2021 22:55 Ответить
потому что реальный тест может показать корону и привет поездка)
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29.10.2021 23:23 Ответить
От якби ще й імунітет від КОВІД-19 продавали! А то в пам"яті спливає старий анекдот про "паспорт" і "морду" Так і тут - вірусу "насрать що у тебе сертифікат є!
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30.10.2021 03:49 Ответить
Цена теста 1 евро. Когда барыжат за 40 евро зебилы, это не бизнес. Это *********! Продавала и правильно делала. Нех питаров кормить. Давно уже по сертификитам вакцинации все ездят
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30.10.2021 05:58 Ответить
А де така ціна в 1 євро???
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30.10.2021 09:20 Ответить
Кроме дии есть helsi моз'овская.Там и там все данные о твоих прививка.Зачем бумажки?
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30.10.2021 08:28 Ответить
 
 