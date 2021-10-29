Турагентство в Ривном продавало клиентам поддельные ПЦР-справки об отсутствие коронавируса, - Нацполиция

В Ривном сотрудники киберполиции выявили продажу в туристическом агентстве поддельных ПЦР-справок об отсутствии коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что поддельные справки владелица турфирмы изготовляла для клиентов, которым готовила документы для туристической поездки. Стоимость справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования на отсутствие заболевания входила в общую сумму тура. Документ выдавался от имени одной из ривненских лабораторий, которая якобы проводила обследование.

Во время санкционированного обыска в помещении турагентства полицейские обнаружили и изъяли 7 поддельных справок об отсутствии заболевания COVID-19, в которых была указана дата на несколько дней вперед.Кроме того, в ноутбуке правоохранители обнаружили еще около 10 таких справок, подготовленных для клиентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине семейный врач продавала за 3 тыс. грн поддельные свидетельства о вакцинации с внесением в базу НСЗУ, - прокуратура. ФОТО

По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении 33-летней хозяйке турфирмы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины.