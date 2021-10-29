За минувший год украинцы 11,2 млн раз пересекали границу для выезда из страны, - МОМ

В прошлом году количество пересечений границы украинскими гражданами в направлении выезда составило 11,2 миллиона, что в три раза меньше, чем в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс-служба Международной организации по миграции в Украине (Агентство ООН по миграции) со ссылкой на данные отчета "Миграция в Украине: факты и цифры".

"Особенно заметно сократилась численность поездок в Российскую Федерацию – в 5,5 раза. Также существенно уменьшилась численность украинцев, которые в ближайшее время намерены выехать на работу за границу: в 2020 году таких было 12% против 16,4% в 2019 году. Согласно анализу, изложенному в публикации МОМ, пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения трансграничной мобильности не остановили трудовую миграцию полностью, однако сделали этот процесс тяжелее. Около 10% из 300-400 тысяч трудовых мигрантов, вернувшихся домой весной 2020 года, столкнулись с трудностями в поиске работы и, в основном, вернулись в страны трудоустройства при первой возможности", – говорится в сообщении.

"Ожидаемыми последствиями пандемии стали рост популярности соседних государств как стран назначения трудовых мигрантов, переход к более организованным и урегулированным формам миграции и более длительный период пребывания за границей", – заявила консультант МОМ Елена Малиновская.

Она отметила, что большинство украинских эмигрантов выбирают страной назначения Польшу. В частности, в 2020 году было зарегистрировано 1 миллион 329 тысяч заявлений польских работодателей о намерении трудоустроить гражданина Украины.

По данным отчета, в 2020 году частные денежные переводы в Украину составляли $11 млрд 888 млн, в то время как прямые иностранные инвестиции составили минус $868 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной миграции, - BILD