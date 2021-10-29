Более 1,5 тыс. итальянских врачей отстранили от работы из-за нежелания вакцинироваться, - Шустер

В Италии врачей, которые отказываются сделать себе прививки от COVID-19, отстраняют от работы.

Об этом телеведущий Савик Шустер, который сейчас болеет коронавирусом в Италии, рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Италии сегодня 1579 врачей отстранены от работы, потому что они отказались вакцинироваться. Совсем недавно таких врачей было 2053. 474 решили вакцинироваться. Вот таким образом получается цифра 1579", - рассказал он.

Шустер подчеркнул, что 82,7% жителей Италии старше 12 лет уже получили обе дозы вакцины от коронавируса.

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Он добавил, что итальянская медицинская система справляется с пандемией коронавируса гораздо лучше, чем украинская.