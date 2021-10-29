РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
8 776 99

Более 1,5 тыс. итальянских врачей отстранили от работы из-за нежелания вакцинироваться, - Шустер

Более 1,5 тыс. итальянских врачей отстранили от работы из-за нежелания вакцинироваться, - Шустер

В Италии врачей, которые отказываются сделать себе прививки от COVID-19, отстраняют от работы.

Об этом телеведущий Савик Шустер, который сейчас болеет коронавирусом в Италии, рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Италии сегодня 1579 врачей отстранены от работы, потому что они отказались вакцинироваться. Совсем недавно таких врачей было 2053. 474 решили вакцинироваться. Вот таким образом получается цифра 1579", - рассказал он.

Шустер подчеркнул, что 82,7% жителей Италии старше 12 лет уже получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Читайте: Шустер заразился коронавирусом

Он добавил, что итальянская медицинская система справляется с пандемией коронавируса гораздо лучше, чем украинская.

Автор: 

вакцина (3815) Италия (1656) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) врачи (1518) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Лікарі по ходу краще знають про ризики ускладнень.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:32 Ответить
+11
і бачили весь треш першої хвилі та все одно не хочуть.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:42 Ответить
+11
Вчителів примушують вакцинуватися, а лікарів ні. Значить лікарі знають що вакцина може бути шкідливою.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лікарі по ходу краще знають про ризики ускладнень.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:32 Ответить
і бачили весь треш першої хвилі та все одно не хочуть.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:42 Ответить
Вчителів примушують вакцинуватися, а лікарів ні. Значить лікарі знають що вакцина може бути шкідливою.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:12 Ответить
це перший висновок, що напрошується.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:16 Ответить
Это же очевидно,врачи умные люди,вакцина это смерть!
показать весь комментарий
30.10.2021 03:31 Ответить
Главное осложнение коронавируса это даже не смертность, а биоцифровой контроль людей транснациональной иудоглобализаторской мафией.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:43 Ответить
Через 5G?
показать весь комментарий
29.10.2021 23:44 Ответить
Через 5D
показать весь комментарий
29.10.2021 23:45 Ответить
Они взяли мировую медицину в свои руки и теперь хотят решать кому жить.
Итальянцы это тоже видят. Нема дурных.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:49 Ответить
через Ж
показать весь комментарий
30.10.2021 00:07 Ответить
.... и "М"
показать весь комментарий
30.10.2021 02:28 Ответить
Через пластилин в голове.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:46 Ответить
Смеётесь?
А при вакцинации не спрашивают паспорт и не заносят в анкету его номер. Зато обязательно заносят номер вашего личного мобильного телефона. Если в РФ невозможно купить сим карту без предъявления паспорта, то в Украине много лет удавалось не пропустить введения такой нормы контроля за людьми. Зато сегодня власти и естественно подконтрольные им СБУ, МВД и прочие, получили четкую привязку вашей фамилии к вашему номеру телефона. Вы можете выбросить эту симку, но тогда в вашем смартфоне не станет и ковидного сертификата.
Так что теперь, когда отправитесь на митинг протеста против нынешней власти, купите себе запасную сим карту и обычный кнопочный телефон. Так вам будет безопаснее.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:03 Ответить
Відкрию секрет: можна піти і взяти паперовий сертифікат у лікаря...
показать весь комментарий
30.10.2021 00:08 Ответить
Ой какой хороший, умный совет.

Значит, чтобы взять бамагу о вакцинации, надо постоять в очереди на общественный транспорт, поехать в общественном транспорте в амбулаторию и обратно (не все те, у кого нет смартфона могут ногами дойти туда и обратно по состоянию здоровья или имеют маленького ребенка), затем отстоять в очереди, наверняка рядом с кем-то из зараженных, потом пообщаться со своим лечащим врачом, которому власть не делает ежедневного, бесплатного ПЛР теста (нужен для того, чтобы быстро определить круг тех, кого он мог успеть заразить)?

Даааа, это вы сами придумали или услышали от Виктора Ляшко?
показать весь комментарий
30.10.2021 00:20 Ответить
Я не вірю глючній Дії і зробив це заздалегідь... В черзі не треба сидіть, це медсестра, а не лікар випише.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:26 Ответить
Ну, мне например сертификат распечатали тут же во время укола второй дозой... Делов то...
показать весь комментарий
30.10.2021 00:29 Ответить
тут же во время укола второй дозой
Я вам сочувствую.А теперь ознакомьтесь,что вам впендюрили https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
показать весь комментарий
30.10.2021 06:40 Ответить
ахаха
показать весь комментарий
30.10.2021 07:14 Ответить
Сразу видно человека с низким уровнем интеллекта..
показать весь комментарий
30.10.2021 08:43 Ответить
сразу видно бота с пачкой ссылок из методички
показать весь комментарий
31.10.2021 13:08 Ответить
Ути-пути.Значит информированный человек для вас бот?
Прокомментируйте тогда мне заголовки вот этого сайта.(переведёте через гугл) https://thecovidworld.com/
Если не прозреете,то бот явно вы:
показать весь комментарий
31.10.2021 14:20 Ответить
прокомментировал кнопкой "отметить как спам"
показать весь комментарий
31.10.2021 18:40 Ответить
Перш ніж публічно соромитись, робіть свій due diligence.
https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/ Клац сюди або https://www.reuters.com/article/factcheck-grapheneoxide-vaccine-idUSL1N2OZ14F сюди.
показать весь комментарий
30.10.2021 07:34 Ответить
Перш ніж публічно соромитись
Стыдно не знать за полтора года оболванивания нас инфой про барановирус,что любая инфа,разоблачающая ковид-истерию,зачисляется в разряд фейков.
Я полтора года скурпулёзно изучаю эту тему,и у меня накопилось достаточно информации,что делать соответствующие выводы.
А то,что Ютуб и Фейсбук присвоили себе право удалять без суда инфу,рассказывающие об опасности уколизации от барановируса,не наводит на размышления?
показать весь комментарий
30.10.2021 09:05 Ответить
дядя, твой номер телефона, паспорт и даже фейс есть в банке

если ты, конечно, не хранишь сбережения в стеклянном банке на даче
показать весь комментарий
30.10.2021 02:31 Ответить
Малыш, конечно мои данные есть в банке, даже в нескольких. Вот только есть еще и такая штука, как банковская тайна и банки неохотно расстаются с такой информацией.
И кроме того, в случае с ковидным сертификатом человек просто вынужден носить в городе свой смартфон, иначе его никуда не пустят. Потом станция просто перехватывает все номера тех, кто был на Майдане и ЭМВ СБУ быстро выдает все ФИО и адреса протестующих.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:29 Ответить
Якшо ти не прив'язав телефон до банківського рахунку, до свого ФОПа, до ОЛХ, до Нової пошти, до гугл андроід телефону, тощо, то поздоровляю - ти нафік нікому не потрібен за тобою слідкувати
показать весь комментарий
30.10.2021 07:26 Ответить
Через 5G?
Ржёшь с этой темы?Тогда ознакомься https://vaccine.wiki/5g-and-covid-19-ru/
показать весь комментарий
30.10.2021 06:16 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 00:02 Ответить
Чего, чего? Ты что несешь, ********?
показать весь комментарий
30.10.2021 01:16 Ответить
Ось ніколи не розумів навіщо гопота де тільки можна та не можна, вживає це дебільно-кацапське "по ходу".
показать весь комментарий
29.10.2021 23:44 Ответить
По ходу п"єси. Я завжди відповідаю таким походам.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:52 Ответить
В маркеті чув - "походу дай мне пива".
показать весь комментарий
29.10.2021 23:56 Ответить
Не так давно всі тіпали( тіпа дай мені піва). Тепер походять.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:06 Ответить
Після виходу кацапського "бумера" почали всі "походить".
показать весь комментарий
30.10.2021 00:12 Ответить
Це шоб тіпа панімать )
показать весь комментарий
29.10.2021 23:53 Ответить
"Тіпа внатуре".
показать весь комментарий
29.10.2021 23:55 Ответить
ага, шота такоє )
показать весь комментарий
30.10.2021 00:16 Ответить
Ты смешной ) А ты знаешь какой это процент от общего количества врачей ?) И получается что только эти знают , а от их коллег такая "истина" скрыта? Не пробовали думать ?
показать весь комментарий
30.10.2021 00:39 Ответить
І саме тому абсолютна більшість лікарів там отримали щеплення.
Але, нажаль, статус лікаря не гарантія розумності, а тому невеличкий процент антивакцінаторів є й серед них.
показать весь комментарий
30.10.2021 01:28 Ответить
Ви(антивакцинптори) писали , що в Европі не заставляють це робити . А зараз хапаєтесь за цифру 1500 придурків по всій Італії . В мене знайома , зав. відділенням , яка весною важко перехворіла , насилу врятували , теж не хоче вакцинуватися . Так що , брати приклад з дурнуватої , бо вона зав. відділення ?
показать весь комментарий
30.10.2021 08:08 Ответить
1500 тис. "розумних" лікарів в Італії, а решта що вакціонувались тупі? Ти ральний дібіл, чи фольгою обмотаний?
показать весь комментарий
30.10.2021 08:33 Ответить
Половина умерших от штамма "Дельта" - вакцинированы.
Вопросы есть ?
В вакцинированной Германии ковид косит людей сильнее, чем в Украине. Как так? Валентина Маркевич
(Youtube)
показать весь комментарий
29.10.2021 23:44 Ответить
Ху із Маркевич? Тільки Мирона знаю...
Учора в Німеччині померло 33 особи, в Україні 648...
показать весь комментарий
29.10.2021 23:45 Ответить
Да. Ты вирусолог?
показать весь комментарий
30.10.2021 01:18 Ответить
Ваша проблема в том, что вы, дурачки, абсолютно не проверяете фейковую инфу, которую вам толкают эти "Маркевичи" и воспринимаете это антиваксерское вранье как чистую правду.
показать весь комментарий
30.10.2021 01:30 Ответить
Учора в Німеччині померло 33 особи, в Україні 648...
показать весь комментарий
29.10.2021 23:45 Ответить
Ну не больше конечно, но хватает
показать весь комментарий
29.10.2021 23:46 Ответить
пачиму мудрый до сих пор не знаеть скоко его депупутов ВР вакцинировано по- настоясчему, а скоко липово (купили сертифукат) ???
показать весь комментарий
29.10.2021 23:43 Ответить
А можна для повноти картини узнать, скільки всього лікарів у Італії? 1579 - це скільки відсотків?
показать весь комментарий
29.10.2021 23:49 Ответить
В Італії,десь,450 000 лікарів.Бюджет італійської медицини-109 мільярдів€.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:06 Ответить
Тобто відмовилися вакцинуватися аж 0,3%? Ок, ясно-пойнятно))
показать весь комментарий
30.10.2021 00:12 Ответить
Net,ось такі ще є цифри:місяць тому,МОЗ Італії опублікував дані про померлих від Ковід італійців.Всіх разом їх від початку епідемії є-132 000 чоловік і з них тільки 2,9% були абсолютно здорові люди,а решта,97,1%,були люди з одною,двома і трьома хронічними паталогіями.Якщо Ви щось чули про рух італійських активакс,то тоді Ви знаєте,що їх головним аргументом є:для чого вакцинувати всіх підряд,якщо від Ковід загинуло трохи більше 3000 людей.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:32 Ответить
Ну в мене друг без патологій навесні з киснем перехворів...
показать весь комментарий
30.10.2021 00:38 Ответить
Net,перехворів,але не вмер.Пам'ятаєте,перший випадок Ковід в Італії?Це був сорокарічний чоловік,який з регіону в регіон переїзжав на веліку,тобто про ніяку патологію серця чи ожиріння мова не йшла.І він в комі пролежав три тижні.Не знаю як би склалася його доля з реаліями української медицини.Все таки,давайте будемо чесними,українська медицина є дуже відстала по відношенню до італійської і простий італійській лікар має 6000€ зарплати.Коли то,кілька днів тому тут були викладені фото якоїсь української лікарні.Мати Божа!який жах!Важко хворі люди лежать на простих дерев'яних ліжках!Такого в Італії нема навіть в затовченому селі..Про яке порівняння української і італійської медицини йде мова?Але,давайте про статистику:із 132 000 загиблих від Ковід італійців,тільки 2,9%були здоровими людьми, для всіх решта,хто мав одну-дві-три патології,Ковід став каталізатором смерті. Це не я кажу.Це місяць тому сказав МОЗ Італії.
показать весь комментарий
30.10.2021 01:18 Ответить
"В Италии сегодня 1579 врачей отстранены от работы, потому что они отказались вакцинироваться. Совсем недавно таких врачей было 2053. 474 решили вакцинироваться".
А почему о способе мотивации этих 474 врачей ничего не говорится? Я не сомневаюсь, что они сделали это сознательно и добровольно, но какими же аргументами их смогли переубедить за такой короткий срок?
показать весь комментарий
30.10.2021 00:02 Ответить
Скорее всего не допускают к работе.

Вот статья обсуждения сказанного Шустером. Но никто пока не высказался о том, что Савик, исходя из своей профессии и частых перелетов, вакцинировался от Ковид-19 уже ЧЕТЫРЕ раза, о чем сегодня и сообщил в ответе на вопрос.
Да, он пока переносит заражение безболезненно, надеюсь что так будет и далее.
Но вакцинированные - обратите внимание на тот ФАКТ, что четырежды вакцинированы Савик Шустер заболел и узнал об этом только из-за того, что для перелета надо было сдать ПЛР тест!!!

Можно спорить в вопросе надо или не надо вакцинироваться. Но вот неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и личную гигиену рук, это ОБЯЗАННОСТЬ каждого из нас. И я собственно поддерживаю, в недавнем случае, в одном из супермаркетов того, кто стрелял из травмата в мужчину, не желающего одеть на свою морду маску, а вот того кто демонстративно отказался надеть маску, того я осуждаю.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:12 Ответить
З ПЛР є нюанс. Він не 100% точний. Тобто може давати хибно-позитивний та хибно-негативний результат.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:34 Ответить
То ви москаль чи просто фашист за переконаннями?
До вашого відома, інші підходи до охорони здоров'я, які базуються на природно-науковому підході не потребують масок, апаратів нагнітання кисню в легені, дезинфекції рук, карантину, щеплень. І людина при такому підході до охорони здоров'я не хворітиме, а якщо раптом таки захворіє, то вже на третій день вийде знову на роботу. Я сповідую саме такий підхід і тому шеплень не потребую. Більше того, мене інфекційні хвороби не беруть!
показать весь комментарий
30.10.2021 00:50 Ответить
Когда я был еще школьником, то наша семье приехала в отпуск в Одесу. А через двое суток город закрыли на карантин - холера!
Чтобы покинуть город, в котором от инфекции умирали люди, надо было пройти обсервацию. Наша семья прошла эту обсервацию и я до сих пор отлично помню, КАК было всё ОРГАНИЗОВАННО!!! На себе родимом всё это видел.
А потому и вижу бездеятельность "Слуг народа", Кабминов и Президента. Потому и крою матом, правда не на страницах ЦН, а в непосредственном общении с людьми.

До речі. Оце ваше москаль та фашіст показують, що ви знаходитесь під впливом кремлівської пропаганди.
По перше, гітлеровці не були фашистами, а були націонал-соціалистами. Для того, щоб зкрити той факт, що проти соціалістичного Радяньского Союзу воювала социалістична Германія і було введенно скороченя - "націзм", яке скривало ось цей соціалізм. Та і воно рідко використовувалось, бо його замінили терміном "фашизм", але фашизм був у Італії, і у Італії доси стоять пам'ятники Муссоліні.

Так що москалі були соціалістами, при чому в них була головна нація - рюсссскіє, а з більшості других вони надсмихалися. А правили тоді у СРСР євреї. Тому тоді вже треба писати що я москаль, жид, гітлеровець, тобто соціалист. Але я не соціаліст, в мене ярко виражена антикомунистична орієнтація.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:07 Ответить
Судя из сказанного им - так оно и есть. Но вторая половина моего вопроса подразумевает некоторый сарказм. )
И по всей проходящей информации больше вопросов, чем ответов, и это его заявление одно из ряда подобных.
С последним Вашим тезисом (абзацем) я согласен, за исключением последнего предложения. Стрелять, даже из травмата, а тем более людном месте - это по моему перебор. Можно было ограничится и физическим "внушением". ))
показать весь комментарий
30.10.2021 01:22 Ответить
Ну если лось здоровенный, а возмутившийся гражданин тщедушен, то хочешь не хочешь, а вспоминаешь слова полковника Кольта - "Господь Бог создал людей, а револьвер сделал их равными".

У стрелявшего есть родители, которые как раз в зоне риска из-за возраста и количества имеющихся болезней. Заразившись от "лося" он подвергает их жизнь смертельной опасности.

Так что травмат, это не перебор, а скорее даже мягковато для "лося", который простых слов не понимает, а нынешняя власть такими как он не занимается. Вот полиция приняла бы такого на 15 суток, на громадские работы, с содержанием в обезьяннике, то многие бы сразу поумнели.
Но у нас СН безграмотные, без опыта и без креативного мышления. Потому в стране такой бардак.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:15 Ответить
В этом случае при стрельбе главное не промахнутся, да "лось" при виде оружия может за чью-то спину ретироваться. )) Поэтому я людное место и упомянул.
А полицаи у нас нынче очень меркантильны, мздоимство штрафы в бОльшем приоритете, чем дисциплинарные наказания. Что и соответствует инициативе законодательных органов власти. А креативное мышление властей давно уже убито наповал жаждой быстрого обогащения - лоббированием, откатами и коррупцией.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:50 Ответить
Гроші! Бо якщо до роботи не допустять то жерти не буде чого!
показать весь комментарий
30.10.2021 03:41 Ответить
От дідько, хто би міг подумати! А я все сподівався, що через високу свідомість та лікарський обов'язок.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:27 Ответить
Дивно поведінка лікарів. Я коли чую про не вакцинованого лікаря починаю сумніватись, а чи лікар він.

Не вірю, що в Італії є такі лікарі. Вони так довго та наполегливо вчаться, що б ось так через свою недоумкуватість лишитися без ліцензії та без роботи. Брехня! В Італії не вакцинуються лише рускагаварящіє заробітчани з України, Молдови, Білорусі та раські, бо сидять на російських інформаційних помийках, а там знають, як промивати мозок неосвіченому та тупому бидлу.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:33 Ответить
Уряд Італії порушує закони проголошені їхнім законодавчим органом, оригінально-с!
показать весь комментарий
30.10.2021 00:45 Ответить
Уряд Італії рятує життя людей.
показать весь комментарий
30.10.2021 00:49 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 01:03 Ответить
Ты дибил?
показать весь комментарий
30.10.2021 01:20 Ответить
Це всього лишень 0,3% від загальної кількості лікарів Італії.
показать весь комментарий
30.10.2021 01:32 Ответить
Все одно забагато. Може то наші, які пройшли переатестацію?
показать весь комментарий
30.10.2021 01:56 Ответить
Ідіоти не обов'язково маєть бути нашими. Ідіоти є у кожній країні. Он у Канаді теж антиваксери періодично демонтрації влаштовують.
показать весь комментарий
30.10.2021 02:24 Ответить
Неосвічені чи проплачені ідіоти то одне, а от лікарі з освітою, стажем, високооплачуваною роботою - це зовсім інше.

Не тільки в Канаді, в Італії теж влаштовували демонстрації, тільки то були не лікарі, а безробітне бидло, яке заарештували та швидко заспокоїли
показать весь комментарий
30.10.2021 12:44 Ответить
Умные люди прост не хотят поддерживать фарма мафию с её псевдо вирусами и псевдо вакцинами, смертность от ковида меньше чем была от птичьего или свинного гриппа..а истерика такая вроде там пол Европы чума выкосила..Зато бабло гребут фантастическое на этих вакцинах..а их ещё и колоть надо каждые пол года, а это вообще бесконечная золотая жила. Я бы не удивился если бы выяснилось что авторами этого вируса оказались сами же конторы продающие вакцины. Мечта, а не бизнес.
показать весь комментарий
30.10.2021 03:51 Ответить
Небажання медиків, як українських так і іноземних, вакцинуватись - зайвий раз свідчить, що з цією "вакцинацією" щось не гаразд.
показать весь комментарий
30.10.2021 06:06 Ответить
Я думаю медики уже переболели Ковидом раза 3 на ногах. Некоторые даже с температурой.
показать весь комментарий
30.10.2021 08:15 Ответить
И это тоже. То есть, если у меня уже есть антитела, потому что я переболел, то на хрена мне колоть в себя не пойми что?
показать весь комментарий
30.10.2021 08:22 Ответить
І що?!
Я два рази хворів - раз в середній формі і раз в легкій.
Чому мене змушують колотись не зважаючи ні на що?!
показать весь комментарий
30.10.2021 10:27 Ответить
Негаразд в Ваших головах господа, вакцинированы уже миллиарды людей, и побочки не больше чем от вакцины от гриппа, а тупых сектантов хватает по всему миру.
показать весь комментарий
30.10.2021 08:24 Ответить
Розповіси це мені хоча б років через п'ять.....
А нині я перехворівши два рази цією болячкою - не бажаю брати участь в сумнівних медичних експериментах. І згідно Конституції - я маю на це право.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:30 Ответить
Ну и чего они добились таким решением? Нехватка врачей - больше смертей пациентов. То есть, сомнительная безопасность, вследствие отстранения врачей, никак не перекроет последствия, которые принесёт это решение.
показать весь комментарий
30.10.2021 08:20 Ответить
Задача не вылечить больных, а нагнуть несогласных!
показать весь комментарий
30.10.2021 09:21 Ответить
Господа высокоуважаемые комментаторы! Вы все здесь, как минимум, кандидаты медицинских наук, но должны знать, что есть профессия -медики, а есть профессия - врачи, люди имеющие высшее медицинское образование. Кроме них, еще есть медсестры и фельдшера. Глубоко надеюсь, что вы в цифру 450 тыс. итальянских врачей хоть младших медицинских сестер, проще говоря санитарок не включили!
показать весь комментарий
30.10.2021 08:32 Ответить
Московський сатанат антиваксерів добрався до редакторів цензора. Я теж не знайшов точну цифру лікарів в Італії, але в Україні, пишуть, їх 147 тисяч. Тобто, якщо навіть в Італії їх стільки само, то це лише 1 відсоток невакцинованих лікарів. Порівняйте знову з нашими реаліями. Згоден, ідотів значно більше.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:21 Ответить
Не тільки лікарі, а і звичайні люди з захворюваннями судин і серця остерігаються вакцинації, хоча і добре розуміють її необхідність.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:23 Ответить
Я за вакцинацию ( привит сам и вся семья , ещё летом - сообщаю , чтобы исключить тупые вопросы) , также я за пропаганду вакцинированния, НО я против принуждения , как явного, так и скрытого, потому что должен работать естественный отбор и в первую очередь по психосоматическим параметрам...
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
показать весь комментарий
30.10.2021 09:59 Ответить
Цілком підтримую.
Вакцинація має бути лише добровільною.
Якщо я перехворів два рази - навіщо мені брати участь в цих сумнівних медичних експериментах.
А от через кілька років, подивившись на результати цих експериментів, я можливо і вколюсь. Якщо буде необхідність.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:34 Ответить
То есть , то, что Вы переболели дважды, Вас совершенно не убедило в необходимости вакцинированния? Удачи...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:04 Ответить
Не убедило в необходимости вакцинороваться тот факт что мои подруги после вакцинации заболели все: после Ковишилд 2 раза, после Файзер раз, после Астразенека раз... Смысл тогда себя обманывать? От чего спасет? - Да ни от чего!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:06 Ответить
Вопрос с юмором - Вы наверное, с подругами вместе, проводите много времени в закрытом, слабопроветриваемом помещении, с не особо качественным кондиционером, без возможности сделать перерыв для гимнастики и часто питаетесь фастфудом , и дрянной растворимый кофе , и тд.???
показать весь комментарий
30.10.2021 20:51 Ответить
Все как раз наоборот: постоянно на улице (с детьми), в движении, питание подстроенное под ребенка- никаких фаст-фудов, вода вместо гадких напитков и т.д. Переболела так же как и привитые. Поэтому считаю каждый выбирает что нравится, а заставлять людей нельзя ни за ни против.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:06 Ответить
Кстати, как Вам "Козак систем"???
показать весь комментарий
30.10.2021 22:21 Ответить
Вакцинация просто даёт неплохой шанс на более лёгкое течение болезни и уменьшает риск смерти.
Большего ожидать глупо...
Кстати пример курорта Моршин при 85% вакцинации...
В любом случае, я уже не раз говорил - дело Ваше...
показать весь комментарий
30.10.2021 20:44 Ответить
 
 