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Новости Коронавирус и карантин
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Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США

Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США

Американская разведка обнародовала свой рассекреченный отчет о расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Разведка считает, что Китай не знал о новом вирусе, пока в Ухане не произошла вспышка COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный отчет.

"Китайские чиновники не знали о существовании коронавируса до того, как произошла первая вспышка", - говорится в отчете.

По мнению разведки, для того, чтобы установить происхождение коронавируса, нужно сотрудничество со стороны Китая. Однако, как отмечает разведсообщество, китайские власти "продолжает мешать глобальному расследованию", не делятся информацией и обвиняют в распространении коронавируса другие страны, в частности США.

Напомним, ранее американская разведка назвала 2 возможных варианта появления коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка США получила доступ к данным о вирусах, которые изучали в Ухани, - CNN

Автор: 

карантин (16729) Китай (3054) Ухань (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Краї треба шукати в козломордих, а в Ухані його розповсюдити могли і "шпілі вілі"
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30.10.2021 00:13 Ответить
+12
Ну да, от на днях "шпілі вілі" спалилися в Туреччині на підпалі лісу...
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30.10.2021 00:15 Ответить
+10
Новые жаренные "факты" с РЕН-ТВ?
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30.10.2021 00:20 Ответить
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Краї треба шукати в козломордих, а в Ухані його розповсюдити могли і "шпілі вілі"
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30.10.2021 00:13 Ответить
Ну да, от на днях "шпілі вілі" спалилися в Туреччині на підпалі лісу...
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30.10.2021 00:15 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml COVID-19, Путин, «Вектор» и Китай. Сенсационная утечка одной из башен Кремля или операция прикрытия?
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30.10.2021 13:06 Ответить
Американцы и европейцы заказали китайцам исследование ДНК летучих мышей. Зачем? А вот это вопрос интересный.
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30.10.2021 00:16 Ответить
Новые жаренные "факты" с РЕН-ТВ?
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30.10.2021 00:20 Ответить
И сразу же жалобу настрочи, чтобы комментарий как можно скорее удалили.
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30.10.2021 00:25 Ответить
свежак.
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30.10.2021 00:57 Ответить
Ни разу этот вопрос не интересный, уже много десятилетий известно - Бетмэнов они будут делать. В какой глуши Вы живёте?!
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30.10.2021 00:26 Ответить
Теперь невежество прикрывают стебом? Ну стебитесь, стебитесь... Только факты вещь упрямая.
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30.10.2021 00:40 Ответить
А ссылку на эти факты можно?
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30.10.2021 01:27 Ответить
https://youtu.be/ZPbtnQAqa8A?t=2702
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30.10.2021 01:33 Ответить
ОК,твою попытку пошутить я оценил. Так шо, ссылки не будет?
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30.10.2021 01:38 Ответить
А сам-то что сказать хотел? Хоть бы намекнул...
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30.10.2021 10:26 Ответить
https://www.bbc.com/news/57932699
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30.10.2021 03:27 Ответить
https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/
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30.10.2021 03:28 Ответить
https://www.newsweek.com/fauci-untruthful-congress-wuhan-lab-research-documents-show-gain-function-1627351
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30.10.2021 03:29 Ответить
https://www.yahoo.com/now/bombshell-nih-letter-bat-coronavirus-064500240.html
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30.10.2021 03:30 Ответить
Достатньо матеріалу, мічурін? Вивчай поки.
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30.10.2021 03:32 Ответить
Дякую. Мені так це подобається - стєбуться, а потім заганяють коментарі до спаму. Ну якщо ви так впевнені у власній правоті, то навіщо це робити?
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30.10.2021 13:17 Ответить
не забудь рассказать, что это европейцы и американцы от тебя скрывали, что земля плоская, а северное сияние влияет на рост телеграфных столбов
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30.10.2021 00:35 Ответить
О-о-о... Петросян рыдает от зависти.
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30.10.2021 00:41 Ответить
Москалику, перелогінся, українські заробітчани в Польщі поголовно УКРАЇНСЬКОМОВНІ!
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30.10.2021 00:57 Ответить
О, іще один улюблена фішка місцевих "розумників": звинуватити людину, яка має власну думку, у зв'язках з росією. Як це ти ще мене не назвав кремлеботом?
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30.10.2021 01:05 Ответить
Кремлебот!
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30.10.2021 01:16 Ответить
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30.10.2021 01:28 Ответить
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30.10.2021 01:50 Ответить
По мнению разведки, для того, чтобы установить происхождение коронавируса, нужно сотрудничество со стороны Китая. Однако, как отмечает разведсообщество, китайские власти "продолжает мешать глобальному расследованию", не делятся информацией и обвиняют в распространении коронавируса другие страны, в частности США. Источник:
Тоді чому вони заважають? Якщо прикривають москалів,тоді співучасники.
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30.10.2021 00:34 Ответить
А це москалі продали вакцин на міліарди чи всякі пфайзери?
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30.10.2021 09:41 Ответить
Ну москалі також хотіли по всюди свій спутнік продати.
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30.10.2021 13:23 Ответить
***** з Китаєм погодив обїеми поставки коксу через кацапію у Європу, але китайці почали поставляти в обхід ФСБ на територію кацапії кокс, безконтрольно. Хууйло пробував взяти під контроль поставки але китайці хєр на нього забили і проігнорували. ***** шукав варіант покарати китайців але так, щоб не очевидно, бо сцить отвєтки. Патрушев, видав план біологічної атаки на Китай, по якому через іранську розвідку, китайцям передали, нібито з серктної бази США у Сирії, вірус та вакцину (звісно вакцина була липова). Кацапи знали, що китайці відправлять вірус на дослідження в уханьську лабораторію, тому в Ухань виїхали кілька шпілі-вілі, щоб заразити працівників лабораторії чи їх родичів, щоб це виглядало як витік із лаботароії. Але всьо пішло знову не так. Китайці дізнались про підляку ***** і він від страху возмездія на місяця заховався у бункер, Крім того жадібні іранці продали частину "товару" канадській розвідці і одна доктор наук везла зразки в Канаду на нашому літаку який збили іранці по команді патрушева. Раз ***** почав показуватись із бункєра, значить уже чимось зміг відкупитись від Китая (Сибір?) і китайці не дають вести розслідування, щоб не попалити *****
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30.10.2021 00:45 Ответить
Красива версія. Але китайці наразі мають імперські амбіції не меньше за рашку
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30.10.2021 06:25 Ответить
"не меньше" Китай страна с тысячелетней историей, так что амбиций у них (причем обоснованных) по сравнению с 300 летней сРашкой намного больше!
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30.10.2021 11:35 Ответить
Браво Сам патрушев лично поделился инфой?
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30.10.2021 08:07 Ответить
Браво! Всё чётко и понятно! Логика железная!
А каким образом Вы достигли таких потрясающих умозаключений?
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30.10.2021 10:15 Ответить
З Вами згоден,але ж ніхто не зможе кацапам доказати.Всім нормальним зрозуміло що це вони гадять,але що з того?
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30.10.2021 13:57 Ответить
У репоедов надо искать, а роспространило его в Китае, Ху@ло.Оно в нулевых годах в России троллейбусы и дома взрывало, ему не привыкать смертями и кровью отвлекать всех от своих проблем
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30.10.2021 00:46 Ответить
Кожна світова проблема смердить лаптями: страйки у Парижі, штурм Капітолію, всі війни минулого та *********, все смердить кацапами. Тому вірус цей теж може бути їхньою справою, а якщо і ні, то над розповсюдженням цієї зарази та на антиваксерну пропаганду вони грошей точно не шкодують. Це ж кацапня, вони самі не живуть та іншим не дають
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30.10.2021 01:02 Ответить
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30.10.2021 20:54 Ответить
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30.10.2021 22:35 Ответить
Юані не пахнуть
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30.10.2021 01:03 Ответить
Так, вони смердять.
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30.10.2021 09:54 Ответить
а може чуть севернее китая покопать, може мыши летучие там?
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30.10.2021 01:08 Ответить
Нехай спираються в Фаучі-він знає.
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30.10.2021 03:25 Ответить
Российский центр вирусологии в Новосибирске "Вектор", одни из двух мест в мире, где, к примеру, есть вирус оспы, Эбола тоже присутствует. Взрыв в центре произошел 16.09.2019 года. https://www.svoboda.org/a/30167061.html
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30.10.2021 07:16 Ответить
Я все больше убеждаюсь, что ни одно дерьмо в мире не воняет без россии! 2003-2004г. Вспышка атипичной пневмонии в Китае. Вот теперь самое интересное! https://regnum.ru/news/innovatio/207986.html 23 января 2004года. В новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", находящийся в поселке Кольцово, поступил живой образец вируса атипичной пневмонии из Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (США, Атланта). Опускаем все,что происходило в течение многих лет и переходим к https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html 17 сентября 2019 года, ко взрыву на "Векторе". Выводы каждый пусть делает сам.
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30.10.2021 07:20 Ответить
Ну да. в это время рядом военные кацапы проводили учения, совместно с китайцами из Ухани. после взрыва учения прервались и военные китаезы резко ретировались домой. Но не это самое главное. В январе-феврале 2020 года кацапы объявили , шо уже имеют 5 вакцин от ковид -19. Справедливости ради , следует отметит, шо тогда же китайцы были поскромнее и объявили , что имеют только 2 вакцины... Напомню: в январе-феврале весь мир еще не знал толком , шо такое ковид-19. Тогда весь мир раскачивался, чтобы начать изыскание ковид-19 вакцины. Весна-лето во всем мире начали появляться первые вакцины от ковид-19..
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30.10.2021 09:30 Ответить
"Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США" _Откровенная брехня! В лабе Уханя его изучали и модифицировали. И в Нейчур кетайцы писали о своей работе над короновирусом.
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30.10.2021 08:12 Ответить
Американці в розвдку набрали дилетантів. Запропонуй свої послуги.
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30.10.2021 20:37 Ответить
канешна не знал-патамуша вирус пришёл из лапотни...
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30.10.2021 08:12 Ответить
Не знали?Тогда зачем врача в тюрьме убили который вирус обнаружил?
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30.10.2021 08:27 Ответить
Китайцы еще не знали о появлении коронавируса, а г-н Радувский уже 900 тонн масок со знаком "ВП" братьям-китайцам шуганул!
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30.10.2021 08:37 Ответить
Эта зараза родом из Новосибирска. Центр вирусологии "Вектор". Кавказ-Центр писал очень подробно. Форумчанин один подогнал ссылочку, почитал с удовольствием. Кацапы пачками в Сибири дохли от этого вируса еще в 19-м году. Потом угостили китайцев.
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30.10.2021 08:51 Ответить
Ссылку! Ну пожалуйста!!!!
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30.10.2021 10:17 Ответить
Блин, ну ты задачки ставишь! Ща попробую найти.
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30.10.2021 10:50 Ответить
Упс. Лови!
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
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30.10.2021 10:59 Ответить
В комментах искать - дохлый номер. Тем более, что было это дня три назад. Но я ОЧЕНЬ умный и тупо загуглил.
Лови.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
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30.10.2021 10:58 Ответить
Такая же версия, как и остальные.... Кстати, а как тогда относиться к другим версиям, они ведь ни чуть не хуже...
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30.10.2021 14:02 Ответить
Я отношусь с оглядочкой. О падеже кацапов в ноябре 2019 от пневмонии неясного происхождения я читал в их региональных СМИ. В тех, которых ***** на нем самом вертели. Поэтому инфа про взрыв на Векторе очень органично все подтверждала. Только тогда еще была инфа о китайских дорожных строителях из Уханя, которые в период взрыва работали в непосредственной близости от места аварии.
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30.10.2021 17:49 Ответить
что ж тьі, фраер, сдал назад?!
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30.10.2021 11:33 Ответить
ну вот... узкоглазые уже купили сша..... дале будет.....
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30.10.2021 11:51 Ответить
Ми ніколи не дізнаємось правди тому що всі еліти США Європи Китаю на цьому добре заробили, плюс під цим приводом надрукували багато фантіків які потім до них вернулись...
Нікому не потрібно вже це розслідування, тільки роблять шоу....

Подивіться на фінзвітності і ціну акцій на ринку, плюс об'єми друку фіатних грошей..

Чи ви думаєте що китайська тоталітарна система немає фінансового і технологічного ресурсу щоб знайти походження вірусу, а американська розвідка немає там інформатора)))
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30.10.2021 12:11 Ответить
"Китайские чиновники не знали о существовании коронавируса до того, как произошла первая вспышка"

Очаровательно, а кто с этим спорит-то? Эта инфа и не для чиновников. Это было исключительно делом спецслужб и лаборатории био оружия в Вухане.
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30.10.2021 13:16 Ответить
 
 