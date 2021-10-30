Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США
Американская разведка обнародовала свой рассекреченный отчет о расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Разведка считает, что Китай не знал о новом вирусе, пока в Ухане не произошла вспышка COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный отчет.
"Китайские чиновники не знали о существовании коронавируса до того, как произошла первая вспышка", - говорится в отчете.
По мнению разведки, для того, чтобы установить происхождение коронавируса, нужно сотрудничество со стороны Китая. Однако, как отмечает разведсообщество, китайские власти "продолжает мешать глобальному расследованию", не делятся информацией и обвиняют в распространении коронавируса другие страны, в частности США.
Напомним, ранее американская разведка назвала 2 возможных варианта появления коронавируса.
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Тоді чому вони заважають? Якщо прикривають москалів,тоді співучасники.
А каким образом Вы достигли таких потрясающих умозаключений?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
Лови.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/28/118925/russkij-sled--koronavirus-novosibirskij-tsentr-vektor---ukhan.shtml
Нікому не потрібно вже це розслідування, тільки роблять шоу....
Подивіться на фінзвітності і ціну акцій на ринку, плюс об'єми друку фіатних грошей..
Чи ви думаєте що китайська тоталітарна система немає фінансового і технологічного ресурсу щоб знайти походження вірусу, а американська розвідка немає там інформатора)))
Очаровательно, а кто с этим спорит-то? Эта инфа и не для чиновников. Это было исключительно делом спецслужб и лаборатории био оружия в Вухане.