Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США

Американская разведка обнародовала свой рассекреченный отчет о расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Разведка считает, что Китай не знал о новом вирусе, пока в Ухане не произошла вспышка COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный отчет.

"Китайские чиновники не знали о существовании коронавируса до того, как произошла первая вспышка", - говорится в отчете.

По мнению разведки, для того, чтобы установить происхождение коронавируса, нужно сотрудничество со стороны Китая. Однако, как отмечает разведсообщество, китайские власти "продолжает мешать глобальному расследованию", не делятся информацией и обвиняют в распространении коронавируса другие страны, в частности США.

Напомним, ранее американская разведка назвала 2 возможных варианта появления коронавируса.

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