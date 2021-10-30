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Новости
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Пункт вакцинации будет работать 31 октября и 1 ноября на НСК "Олимпийский"

Пункт вакцинации будет работать 31 октября и 1 ноября на НСК

ФК "Динамо" (Киев) совместно с Министерством здравоохранения организовал на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 29 октября пресс-служба клуба.

Привиться на стадионе можно будет в течение двух дней – 31 октября и 1 ноября.

31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона – через "Запад-1", "Север-1,2".

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств", – говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе отметили, что все расходы по организации вакцинации будут покрыты клубом, для всех желающих вакцинация бесплатна.

"Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт на НСК "Олимпийский", – обещали в клубе.

ФК "Динамо" призвал футбольных болельщиков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и вакцинироваться от опасного вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: "У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала". ФОТОрепортаж

Автор: 

вакцина (3815) НСК Олимпийский (37)


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Топ комментарии
+5
Скажите мне, кто на базарах, вокзалах и стадионах будет проводить медичний огляд?

Да и вообще "медичний огляд" должен проводить семейний врач в поликлинике, для начала просмотрев всю карточку желающего вакцинироваться и убедившись, что у него нет противопоказаний.

Кто потом, в случае, не дай Бог, серьезных побочек, будет отвечать за уколотых на базарах, вокзалах, в магазинах?
Хорошо хоть не в городских туалетах...
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30.10.2021 01:07 Ответить
+4
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Стаття 13.

Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
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30.10.2021 01:06 Ответить
+2
В кожній мобільній бригаді є терапевт,який спочатку вимірює температуру,питає про алергію,хронічні хвороби і т.п.Лише після цього медсестра робить щеплення.
Прізвище і місце роботи терапевта,який робив огляд,відображається в особистому кабінеті в helsi
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30.10.2021 01:21 Ответить
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Стаття 13.

Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
показать весь комментарий
30.10.2021 01:06 Ответить
Скажите мне, кто на базарах, вокзалах и стадионах будет проводить медичний огляд?

Да и вообще "медичний огляд" должен проводить семейний врач в поликлинике, для начала просмотрев всю карточку желающего вакцинироваться и убедившись, что у него нет противопоказаний.

Кто потом, в случае, не дай Бог, серьезных побочек, будет отвечать за уколотых на базарах, вокзалах, в магазинах?
Хорошо хоть не в городских туалетах...
показать весь комментарий
30.10.2021 01:07 Ответить
В кожній мобільній бригаді є терапевт,який спочатку вимірює температуру,питає про алергію,хронічні хвороби і т.п.Лише після цього медсестра робить щеплення.
Прізвище і місце роботи терапевта,який робив огляд,відображається в особистому кабінеті в helsi
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30.10.2021 01:21 Ответить
вы явно никогда не видели эти пункты вакцинации и стояние людей на голове друг друга
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30.10.2021 08:47 Ответить
О, це правильно. У Європі зазвичай у великих виставкових центрах це роблять. Сподіваюсь, що кияни прийдуть.

Антиваксери! А незабаром ви залишитесь без роботи.
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30.10.2021 02:12 Ответить
2 дні - то ні про що - пункти вакцінації маєть бути постійними.
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30.10.2021 02:27 Ответить
По перше до чого тут "антиваксери",по друге,чому ви радієте?Ви згодні виконувати роботу за "антиваксеров"?Нагадати вам за податки,яки всі люди сплачують?Чи може ви за всіх буде платити ци податки?З головою мабуть не все гаразд
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30.10.2021 05:47 Ответить
это хорошо, но там будет давка.
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30.10.2021 06:06 Ответить
Только так земля может очистится от телезомби... Всем на процедуру автаназии.
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30.10.2021 08:15 Ответить
Стадіон так стадіон!!!!
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30.10.2021 08:38 Ответить
Сколько Суркису откатили?
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30.10.2021 13:09 Ответить
 
 