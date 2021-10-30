Пункт вакцинации будет работать 31 октября и 1 ноября на НСК "Олимпийский"
ФК "Динамо" (Киев) совместно с Министерством здравоохранения организовал на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 29 октября пресс-служба клуба.
Привиться на стадионе можно будет в течение двух дней – 31 октября и 1 ноября.
31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона – через "Запад-1", "Север-1,2".
"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств", – говорится в сообщении клуба.
В пресс-службе отметили, что все расходы по организации вакцинации будут покрыты клубом, для всех желающих вакцинация бесплатна.
"Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт на НСК "Олимпийский", – обещали в клубе.
ФК "Динамо" призвал футбольных болельщиков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и вакцинироваться от опасного вируса.
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Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
Стаття 13.
Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
Да и вообще "медичний огляд" должен проводить семейний врач в поликлинике, для начала просмотрев всю карточку желающего вакцинироваться и убедившись, что у него нет противопоказаний.
Кто потом, в случае, не дай Бог, серьезных побочек, будет отвечать за уколотых на базарах, вокзалах, в магазинах?
Хорошо хоть не в городских туалетах...
Прізвище і місце роботи терапевта,який робив огляд,відображається в особистому кабінеті в helsi
Антиваксери! А незабаром ви залишитесь без роботи.