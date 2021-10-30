США в ближайшее время высылают еще 55 наших дипломатов, - спикер МИД РФ Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД РФ

"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - заявила Захарова.

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