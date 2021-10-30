США в ближайшее время высылают еще 55 наших дипломатов, - спикер МИД РФ Захарова
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД РФ
"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - заявила Захарова.
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+42 Jimmy Hill
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ай не гарно....
иди страной руководи, клоун-слуг... - потом доложишь.
А тут просто презрительно пнули их под зад! Пинком под собачий наглый хвост)