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США в ближайшее время высылают еще 55 наших дипломатов, - спикер МИД РФ Захарова

США в ближайшее время высылают еще 55 наших дипломатов, - спикер МИД РФ Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  сайт МИД РФ

 "С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - заявила Захарова. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высылка американских дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США

Автор: 

высылка (104) США (27213) дипломаты (639) Захарова Мария (380)


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Топ комментарии
+42
....и это тольк_О начало - больш_ОГО конца для репоедных свинособак
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30.10.2021 02:02 Ответить
+39
в кацапских посольствах нет дипломатов - шпионы есть, дипломатов нет.
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30.10.2021 02:18 Ответить
+29
Держдепівські бандерівці русофобію затєвают!

Обожнюю, коли вони таке роблять. При Трампаксє такого не було.
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30.10.2021 02:04 Ответить
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вова-тобик - ай не гарно, вроде же 4 раза неотокосивший президент и так по мелкому,
ай не гарно....
иди страной руководи, клоун-слуг... - потом доложишь.
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30.10.2021 11:06 Ответить
Ибо нехрен шастать!
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30.10.2021 11:53 Ответить
Да и йух с ними!
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30.10.2021 11:55 Ответить
лучше 155....
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30.10.2021 11:58 Ответить
Отлично!! по больше бы мокшанцев высали бы с США!!
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30.10.2021 11:59 Ответить
Бандеровцы заокеанские...
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30.10.2021 12:03 Ответить
Русофобия это боязнь свинособак!
А тут просто презрительно пнули их под зад! Пинком под собачий наглый хвост)
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30.10.2021 12:26 Ответить
Обидели сильно. Ордынцы не нанимали тех.работников из местных (платить много надо!) У них и уборщицы и повара и лифтеры - все из ГРУ. Теперь этим псевдо дипломатам надо вернуться.....а так не хочется.
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30.10.2021 14:27 Ответить
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