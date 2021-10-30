За минувшие сутки ранены 5 воинов. Российские войска совершили 19 обстрелов. Били из гранатометов и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб

За минувшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Зайцево наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новотошковского. Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Позиции близ Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - отмечают в штабе.

Сообщается также, что у Марьинки обстрел велся со стороны врага из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя. Также вблизи Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.

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Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное. Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркивают в штабе ООС.

Также отмечается, что по состоянию на 7.00 30 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.