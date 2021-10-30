РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8735 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 355 40

За минувшие сутки ранены 5 воинов. Российские войска совершили 19 обстрелов. Били из гранатометов и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб

За минувшие сутки ранены 5 воинов. Российские войска совершили 19 обстрелов. Били из гранатометов и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб

За минувшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Зайцево наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новотошковского. Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Позиции близ Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - отмечают в штабе.

Сообщается также, что у Марьинки обстрел велся со стороны врага из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя. Также вблизи Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов ранены, с начала суток российские войска 9 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное. Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркивают в штабе ООС.

Также отмечается, что по состоянию на 7.00 30 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Автор: 

обстрел (27982) ранение (3401) Донбасс (26958) наемники рф (2093) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
ну и где озабоченность немцев с французами? или она только на наши ответы
показать весь комментарий
30.10.2021 08:20 Ответить
+27
****! Пятеро раненых!!!
Бубочка, вези тех балакучих немцев, котрым Байрактар не понравился, пусть поухаживают за нашими ранеными. А потом в блиндажи их, под минометный обстрел да ВОГи с неба. И там с ними побалакай про Байрактары. Так у тебя, уклонист-профессионал, даже мысли такой не возникает, не то что храбрости такое предложить. Сцыкло оно сцыкло и есть... Вся страна мочой твоей провонялась. Тошнит уже!
показать весь комментарий
30.10.2021 08:24 Ответить
+25
Ну и где заслуженное применение турецких дронов ? ВСЕ? Гондокомандуючий памперсы меняет
показать весь комментарий
30.10.2021 08:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и где озабоченность немцев с французами? или она только на наши ответы
показать весь комментарий
30.10.2021 08:20 Ответить
Ну и где заслуженное применение турецких дронов ? ВСЕ? Гондокомандуючий памперсы меняет
показать весь комментарий
30.10.2021 08:27 Ответить
Они озабочены поставкой газа а не происходящим в Украине,самое смешное что они-то правы и заботятся о своих странах в отличии от правительства Украины которому насрать что творится в стране так как смотрят что скажут страны которые лижут дупу *****.
показать весь комментарий
30.10.2021 08:57 Ответить
"Кацапів" "заковбасило" Вони починають розуміть що втрачають "моральну перевагу" Пішов "психоз"!
показать весь комментарий
30.10.2021 08:20 Ответить
****! Пятеро раненых!!!
Бубочка, вези тех балакучих немцев, котрым Байрактар не понравился, пусть поухаживают за нашими ранеными. А потом в блиндажи их, под минометный обстрел да ВОГи с неба. И там с ними побалакай про Байрактары. Так у тебя, уклонист-профессионал, даже мысли такой не возникает, не то что храбрости такое предложить. Сцыкло оно сцыкло и есть... Вся страна мочой твоей провонялась. Тошнит уже!
показать весь комментарий
30.10.2021 08:24 Ответить
Бои идут в самом пригороде Донецка...
показать весь комментарий
30.10.2021 08:26 Ответить
Откуда информация?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:03 Ответить
Надеюсь гиви-моторолы уже поняли, что лучше сваливать в сторону рашки)))
показать весь комментарий
30.10.2021 20:26 Ответить
Генералы Залужный и Наев знаю что делать...не парьтесь особо...
показать весь комментарий
30.10.2021 08:37 Ответить
А де це недонапольйончик, чому мовчить?
показать весь комментарий
30.10.2021 08:49 Ответить
Нуу...Этого явно мало для озабоченности
показать весь комментарий
30.10.2021 08:55 Ответить
Мне пришло на ум такое сравление.От сомалийских пиратов страдают все судна мира но почему-то никому не приходит в голову ,,поставить на место,,страну Сомали.Кацапы действуют по такому-же принпу.Украину сдерживают от освобождения своей територии где орудуют кацапо-сомалисты и принуждают к Минским соглашениям по освобождению своей же земли.
А последнее уничтожение гаубицы на ,,запрещеной територии,, Минскими-же соглашениями вообще перевернуло или должно было открыть глаза предвзятость стран Германии и Франции к кацапской агресии в Украине.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:12 Ответить
А) Сомали не могли остановить, потому, что на тот момент такой страны не было - была территория, но не страна.

Б) Именно поэтому не Германия или Франция, которые кроме морковки перед мордой ничего не видят, а США и англо-саксонский мир, с союзниками, являлись гарантами мира в мире)
показать весь комментарий
30.10.2021 20:29 Ответить
Если прогиб Германии перед мокшанами был ясен,это запуск СП-2 то теперь ясен и прогиб Франции-это многомиллиардный контракт на запуск мокшанских космических объектов из своего космодрома Куру.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:40 Ответить
А страна ,,Россия,,есть?По международным законам существовала только РФСР-(Росийская Федерация Социалистических Республик) и СССР-(Союз Советских Социалистических Республил).В.И.Ленин упразнил Россию,вспомните что внешние долги России он не выплатил ссылаясь что такой страны больше не существует.
Думаю что мировому сообществу стоит поднять вопрос о долгах дореволюционной России и из процентами за все эти годы из 1918-го.Раз появилась Россия то значит она и должна выплачивать внешний долг странам которые не изменяли свою индентичность за все эти года.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:31 Ответить
P.S.А в первую очередь следует поднять вопрос о вопрос по возращении долгов кацапии в международных судах Германии.И в случае успешного решения все 100% СП-2 и из 100 летней поставкой газа в Германию по счетам мокшан будет решен в их пользу.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:41 Ответить
А где наша "ответка" с Байрактаров???
Или пошёл размен жизней наших ребят на благосклонные взгляды продавшихся Газпрому , лучших представителей Европейского сообщества ЛГБТ???
показать весь комментарий
30.10.2021 10:09 Ответить
Байрактары всё ? ЗЕ даже учебными ракетами очкует по сепарам лупануть ?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:11 Ответить
І де ж були в цей час хвалені байрактари? Трохи побавились і все?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:24 Ответить
Байкатаров кхм... всего 12 штук, летает из них непрерывно от силы 2-4. Линия фронта сколько сотен км?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:37 Ответить
Они должны почти круглосуточно летать оправдывая свое применение,только так можно раштеррсепаров загнать по норам..Но, увы, у нас же главковерх- миролюбивый пацифист вкупе с подыгривающим ему генералитетом..
показать весь комментарий
30.10.2021 13:02 Ответить
круглосуточно летать они не могут и не будут ) Но вот наладить систему, где летают и разведывают Лелеки и прочие беспилотники коих у ВСУ уже сотни можно. А Байкатары буду наготове и когда цель найдена - наносить удар. Но да это всё вряд ли. Зеленский не Бонапарт. А Генштаб будет выполнять приказ Главкома ибо армия это дисциплина.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:18 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі, від пліснявої "тиші".
показать весь комментарий
30.10.2021 10:33 Ответить
Нада просто нормальні бомби скидувати з байрактарів , а не всяке гамно , па пріколу.
Знищений розрахунок і гаубиця - завжди краще ніж просто знищена гаубиця . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ .
показать весь комментарий
30.10.2021 10:47 Ответить
то не гамно кидали, а кумулятивным противотанковым лупанули, который был на дроне в тот момент... думали САУ, поэтому и прицепили такой... А вот если осколочно-фугасным, то да там всех накроет в радиусе 50 метров.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:36 Ответить
Швидшого одужання нашим захисникам, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
показать весь комментарий
30.10.2021 11:58 Ответить
Не путай русских и россиян. Русских и в ВСУ огромное количество служит.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:19 Ответить
А тебе что, не понятно о каких русских я написал? Я правильно понял твое "умозаключение" что если в рядах ВСУ много этнических русских, то значит русских с той стороны убивать нельзя?
показать весь комментарий
30.10.2021 13:27 Ответить
а наша армия - сколько раз байрактары поднимали?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:59 Ответить
Гунявый главнюк, небось, запретил поднимать в воздух "Байрактары", а то ******* АбидиЦА и прикажет лУКЕ не давать Украине эл. Энергию! Да и "партнеры" по формату опять могут выразить глубочайшую... А то, что наших пацанов отстреливают, как куропаток, так то таке... ОНО может сказать, что о таких масштабах наших потерь ему не докладывали...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:01 Ответить
У гавнокомандира совсем другой процесс - https://nikcenter.org/newsItem/63448 https://nikcenter.org/newsItem/63448

Надо успеть поздравить украинцев с Новым Годом на фоне бассейна.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:54 Ответить
Пишут, что точность и эффективность Байрактаров произвела на путлера большое впечатление.

И теперь он гонит на встречу с ними свои ржавые танки целыми составами, млть 😡
показать весь комментарий
30.10.2021 13:47 Ответить
Немчура с жабоедами от комментариев точно откажутся ...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:28 Ответить
"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения" Вашу мать, испугались озабоченных немцев и жабоедов... Та послать их накуй, иначе будем отгребать по полной, так как ***** вчера перебросил в ордло новую партию вооружения!! Свинособак нужно начинать жарить по полной, иначе со времен они почнут потихоньку захватывать города, находящиеся под контролем Украины!!
показать весь комментарий
30.10.2021 16:50 Ответить
Наши сегодня беспилотник сбили. Разрешили применять оружие на поражение без доклада. Доклад по факту.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:28 Ответить
 
 