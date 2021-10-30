За минувшие сутки ранены 5 воинов. Российские войска совершили 19 обстрелов. Били из гранатометов и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб
За минувшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Зайцево наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новотошковского. Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Позиции близ Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - отмечают в штабе.
Сообщается также, что у Марьинки обстрел велся со стороны врага из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя. Также вблизи Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.
Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное. Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркивают в штабе ООС.
Также отмечается, что по состоянию на 7.00 30 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Бубочка, вези тех балакучих немцев, котрым Байрактар не понравился, пусть поухаживают за нашими ранеными. А потом в блиндажи их, под минометный обстрел да ВОГи с неба. И там с ними побалакай про Байрактары. Так у тебя, уклонист-профессионал, даже мысли такой не возникает, не то что храбрости такое предложить. Сцыкло оно сцыкло и есть... Вся страна мочой твоей провонялась. Тошнит уже!
А последнее уничтожение гаубицы на ,,запрещеной територии,, Минскими-же соглашениями вообще перевернуло или должно было открыть глаза предвзятость стран Германии и Франции к кацапской агресии в Украине.
Б) Именно поэтому не Германия или Франция, которые кроме морковки перед мордой ничего не видят, а США и англо-саксонский мир, с союзниками, являлись гарантами мира в мире)
Думаю что мировому сообществу стоит поднять вопрос о долгах дореволюционной России и из процентами за все эти годы из 1918-го.Раз появилась Россия то значит она и должна выплачивать внешний долг странам которые не изменяли свою индентичность за все эти года.
Или пошёл размен жизней наших ребят на благосклонные взгляды продавшихся Газпрому , лучших представителей Европейского сообщества ЛГБТ???
Знищений розрахунок і гаубиця - завжди краще ніж просто знищена гаубиця . Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ .
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
Надо успеть поздравить украинцев с Новым Годом на фоне бассейна.
И теперь он гонит на встречу с ними свои ржавые танки целыми составами, млть 😡