COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 26 198 новых случаев заражения, умер 541 пациент

За минувшие сутки, 29 октября, в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 643, медработников – 379).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы – 5 305 человек;

◾ летальных исходов – 541;

◾ выздоровели – 9 449 человек.

Кроме этого, по данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели – 2 904 872 человека;

◾ выздоровели – 2 430 944 человека;

◾ летальных исходов – 67 393;

◾ проведено ПЦР-тестов – 14 378 720.

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