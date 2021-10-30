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COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 26 198 новых случаев заражения, умер 541 пациент
За минувшие сутки, 29 октября, в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 643, медработников – 379).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы – 5 305 человек;
◾ летальных исходов – 541;
◾ выздоровели – 9 449 человек.
Кроме этого, по данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
◾ заболели – 2 904 872 человека;
◾ выздоровели – 2 430 944 человека;
◾ летальных исходов – 67 393;
◾ проведено ПЦР-тестов – 14 378 720.
Топ комментарии
+8 Ksenia VB
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+7 Андрей Лавриненко #413115
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+7 5 копійок
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З ковідом все дуже просто. Лікування треба починати з першого дня:
- не допускати високої температури;
- кроворозріджуючі препарати;
- при температурі більше трьох днів підключати антибіотик;
- при повторному піднятті температури на 7-11 день підключати гормон.
Це можна надрукувати і приліпити кожному масочнику на чоло замість намордника. Але якщо їм легше здохнути, ніж організувати собі такий простий протокол, то нехай здихають.
Слухайте, ботоферми, може вам краще мене найняти? Я теж хочу на лохах заробляти. Все одно вони здохнуть. Буду по всіх форумах бігати і кричати, вакцинуйтесь!!! То всьо путєн і порох/зєля винен (в залежності від темника).
Чи ви наймаєте тільки ідіотів?
90% политсил расчитаных на лохов нужно бегать по улице и вакцинировать совков, бухарей и домохощяек с фейсбучным образованием...
иначе за пару лет останутся без своих тупоголовых избирателей.