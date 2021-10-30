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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 26 198 новых случаев заражения, умер 541 пациент

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 26 198 новых случаев заражения, умер 541 пациент

За минувшие сутки, 29 октября, в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 643, медработников – 379).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы – 5 305 человек;

◾ летальных исходов – 541;

◾ выздоровели – 9 449 человек.

Кроме этого, по данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели – 2 904 872 человека;

◾ выздоровели – 2 430 944 человека;

◾ летальных исходов – 67 393;

◾ проведено ПЦР-тестов – 14 378 720.

Читайте также: COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
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30.10.2021 08:55 Ответить
+7
Жду антипрививочников в комментариях из братской России под нашими флажками.
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30.10.2021 08:24 Ответить
+7
Тут же дружно верещали що доктор смерть Супрунша, а тепер язики затягло в сраку.
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30.10.2021 09:01 Ответить
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Жду антипрививочников в комментариях из братской России под нашими флажками.
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30.10.2021 08:24 Ответить
Бачите, як діти пішли на канікули тиждень тому, а деякі школи на дистанційне темпи поширення ковіду сповільнились. Тому треба на певний час перевести студентів та учнів на онлайн освіту. Спалахи ковід завжди збігаються з часом, коли молодь виходить на навчання. Діти тісно спілкуються один з одним, а потім несуть ковід додому. Побачите, ще пару тижнів дистанційного навання і темпи поширення хвороби значно зменшаться.
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30.10.2021 08:28 Ответить
Не ври себе сам и другим.По выходным делают просто меньше тестов.(Смотри статистику).Сегодня и завтра вирус на выходной ушел..Будет спад.Показатель- среда- четверг.
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30.10.2021 09:17 Ответить
Так я і кажу за тиждень. Нема такого піке, як було пару тижнів тому: канікули та дистанційка роблять справу
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30.10.2021 10:31 Ответить
Совершенно верно, сегодня, в субботу, сделали тест, сказали результат будет в среду,
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30.10.2021 10:50 Ответить
Это если за бесплатно.Я сдал в часной в 10 утра -Результат на почту в 17-18:00 того же дня.
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30.10.2021 11:26 Ответить
Не попал. Это результат за пятницу Пиши правду. Забор в субботу будет про то что ты пишешь.
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30.10.2021 16:03 Ответить
не поверишь, но он жовто-блакитный
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30.10.2021 09:01 Ответить
Кожну добу мінус пів тищі. Чемпіони ж.
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30.10.2021 08:28 Ответить
Надо выходить уже на мировые рекорды. Даешь 1000+ окачуриков вакцинированных и нет в каждой области за сутки
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30.10.2021 08:40 Ответить
Так это ж упоротых антиваксеров. Они не боятся - то обычный грипп. Они заранее согласны.
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30.10.2021 10:03 Ответить
Тем кому за 70 лет скорая не приезжает...советуют пить жаропонижающие препараты и бросают трубку....,это о многом говорит...
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30.10.2021 08:32 Ответить
А думаешь симейные врачи не так делают? Пошел к семейному-Хочу сделать тест..( кашель-темп-потеря обоняния..)Ответ симейного---Тест ещё никого не вылечил.Идите домой.Пейте больше жидкости и при темп пейте жаропонижающее.Самоизалируйтесь.Все.А да и мажте лоб зелёнкой на всякий случай.. Пошел в часную лабораторию-Ковид подтвержден.Дальше сам на сам с болячкой.
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30.10.2021 09:27 Ответить
Могу дать протокол лечения.
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30.10.2021 12:10 Ответить
Що значить могу дать?
З ковідом все дуже просто. Лікування треба починати з першого дня:
- не допускати високої температури;
- кроворозріджуючі препарати;
- при температурі більше трьох днів підключати антибіотик;
- при повторному піднятті температури на 7-11 день підключати гормон.
Це можна надрукувати і приліпити кожному масочнику на чоло замість намордника. Але якщо їм легше здохнути, ніж організувати собі такий простий протокол, то нехай здихають.
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30.10.2021 12:29 Ответить
Плюс для розумних, можна спробувати в дні втрати нюху Інвермектин. Голубовська каже, що у 87℅ випадків вдається придавити симптоматику ковіду до субклінічного рівня. Але це для розумних, не для біороботів, які за півтора роки не взяли до рук смартфон, не пошукали інфу в мережі, не готуються, лежать вдома, нічого не роблять, а потім, коли починають задихатися, викликають швидку... Біг-фарма таких уродів готова напевне навіть поховати за свій кошт, бо саме людська лінь та ідіотизм допомагає їм піднімати трильйони і перетворювати пландемічний серіал в безкінечний фільм жахів.

Слухайте, ботоферми, може вам краще мене найняти? Я теж хочу на лохах заробляти. Все одно вони здохнуть. Буду по всіх форумах бігати і кричати, вакцинуйтесь!!! То всьо путєн і порох/зєля винен (в залежності від темника).

Чи ви наймаєте тільки ідіотів?
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30.10.2021 12:40 Ответить
Ресурсов лечить больных нет (ведь ковидные деньги, поскольку ковид побеждён, кинули на дороги). Врачам просто НЕЧЕГО предложить, у них ничего нет, и нервов уже тоже нет - отвечать каждую минуту на звонки, зная что ничем помочь не в состоянии
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30.10.2021 09:57 Ответить
Я тебе больше скажу, сейчас коллапс медицинской системы, скорая вообще не приезжает, говорят мест нет, умирайте дома. А те, скудные места, что остались - держут для "своих".
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30.10.2021 10:54 Ответить
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30.10.2021 08:37 Ответить
Тут же дружно верещали що доктор смерть Супрунша, а тепер язики затягло в сраку.
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30.10.2021 09:01 Ответить
Куда там Супрун! Обычная лузерша.
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30.10.2021 10:25 Ответить
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30.10.2021 08:55 Ответить
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612), Харьковской области (1455) и в городе Киеве (1455). Чет Харьков отстал.Ничнго-Догоним и перегоним-Вчера зомби фест- завтра выборы.Посмотрим кто будет первый через неделю максимум.
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30.10.2021 09:43 Ответить
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30.10.2021 10:21 Ответить
Индонезия не Окраина Надаль..
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30.10.2021 11:29 Ответить
Нажаль.
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30.10.2021 11:30 Ответить
- 200 000 в год голосов у популистов и коррупционеров.
90% политсил расчитаных на лохов нужно бегать по улице и вакцинировать совков, бухарей и домохощяек с фейсбучным образованием...
иначе за пару лет останутся без своих тупоголовых избирателей.
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30.10.2021 11:03 Ответить
За поребрик.Сер гей!😈
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30.10.2021 11:45 Ответить
Це цілком провина найвеличнішого нєлоха! Всі ці смерті на його совісті!!!
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30.10.2021 15:00 Ответить
 
 