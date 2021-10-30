РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9057 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 235 61

"Слуга народа" Кравчук о планах ограничить доступ невакцинированных в Раду: Через неделю неудобств депутаты таки пойдут делать прививки

На внеочередном заседании Верховной Рады 2 ноября планируется принять постановление о новых правилах допуска в здание парламента.

Об этом в эфире "телеканала "Дом" рассказала народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, народные депутаты намерены показать пример в необходимости вакцинироваться, поэтому планируют проголосовать постановление, которое ограничит вход в здание Верховной Рады невакцинированных людей.

"Это касается помещений Рады и комитетов – всего, где работают аппараты и народные депутаты. Будет доступ только для тех, у кого есть COVID-сертификат или свежий ПЦР-тест, тест на антиген. То есть будут такие же требования, которые сейчас действуют при посадке в самолет или на поезд", - объяснила Кравчук.

Она отметила, что 70-80% народных депутатов фракции "Слуга народа" уже сделали прививки: "Мы провели опрос… Не знаю, как в других фракциях, но у нас процент вакцинированных достаточно высок. Это между 70 и 80%. Другие наши коллеги или недавно переболели, или готовы делать каждые три дня тест. Депутаты, наверное, могут себе позволить ходить делать тесты. Но я считаю, что, в конце концов, после недели подобных неудобств таки пойдут на прививки, это будет стимулом вакцинироваться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно ввести единые для всех правила по посещению ВР в связи с COVID-19, - Стефанчук

Депутат подчеркнула, что после введения новых требований пропуска в Верховную Раду народных избранников, которые не будут их придерживаться, не допустят в здание.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29289) карантин (16729) ограничение (119) Кравчук Евгения (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Щось мені здається, більшість зелених депутан купили собі сертифікат.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:14 Ответить
+7
Конституція України Стаття 27.
Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.(с)

Не секрет, що не вакциновані особини становлять небезпеку для всіх.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:16 Ответить
+6
О! Здарова, зелебобик! А теперь спой нам песню "все што делаит наш ********** он делаит для народа и па наущению божию!"
Скучали мы здесь без тебя. Поржать прям не с кого.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если пойдут в суд? Конституция основной Закон.И в ней про прививки ничего не написано.Напсано про права людей
показать весь комментарий
30.10.2021 09:13 Ответить
Конституція України Стаття 27.
Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.(с)

Не секрет, що не вакциновані особини становлять небезпеку для всіх.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:16 Ответить
Твоё слово " не секрет " это бабка на заборе гадала . Не секрет что автомобили сбивают людей а самолёты падают.

В ст.10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначено, що кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення. А в статті 43 вищевказаного закону, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення хворого).

Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов'язок.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:21 Ответить
Чекайте. Якщо авто вб'є людину, водію світить ЩО ? Правильно. Термін.
То чого ви думаєте, що вам дозволять вбивати людей біологічною зброєю ?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:23 Ответить
А ти не побачив ?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:26 Ответить
Немножко вспомним КОНСТИТУЦИЮ Украины:
- Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
- Стаття 22. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
- Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
- Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
- Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
- Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:23 Ответить
Добре. Давай підійдемо з іншої сторои.
Що говорить конституція на рахунок убивць, злочинців ?
Яка принципова різниця- чи людину зіб'є автівка, чи її заразить якийсь нелох коронавірусом. Все одно це вбивця. Як не крути. То за вашою логікою можна збивати людей автівками ?
Отак штук 500-700 на день.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:29 Ответить
Правильно ! Ніяк не доведу. Тому всі потенційні вбивці мають бути знешкоджені ВАКЦИНАЦІЄЮ !
показать весь комментарий
30.10.2021 10:38 Ответить
А хто вас змушує ?
Мова про те, що ви можете не вакцинуватись, але тоді зобов'язані сидіти вдома.
Ви не будете частиною суспільства. ВСЕ.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:29 Ответить
От тільки один маленький нюанс, вакцина не пройшла всі випробування, а на останню стадію піде 5 років, ну це ту, яку нині запустили вакцинуючи людей, як не вірите - спитайте сертифікат якості на вакцину в будь-якому місці щеплення , а ще так додати, що паціент перед вакцинацією має пройти обстеження, на рахунок противопоказань і т д, тому це не вакцинація , а експеримент - в ньому ніхто не забов'язаний приймати участь.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:37 Ответить
Достатньо пройшла. Нею вакциновані мільйони людей.
Раніше теж не чекали, а щеплювали чим було.
До того ж, ці компанії вже десятиліттями виробляють вакцини. Чим ця відрізняється від всіх інших ?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:52 Ответить
От тільки вся система випробування вакцин, свідчить про інше, ну та , яка щасвідчена ВОЗ і т д, щодо сертифікації відповіді нема, обстеження також не проводять , відповідальність за наслідки ніхто не бере - дослідження це , а не вакцинація, а закінчиться воно згідно стандартів того ж ВОЗ через 5 років, амоє здоров'я то не предмет дослідження....
показать весь комментарий
30.10.2021 15:13 Ответить
Я не против вакцинации ,я за вакцинацию .И сам вакцинировался уже два раза. Я просто хочу понять где грань нарушения прав людей с этой вакцинацией с такими ограничениями ? И смотрю модэр за мной бегает коментарии мои подчищает Хотя я правила форума не нарушал. И даже если модэр посчитал сам себе в своей голове , что я против вакцинации потому что задаю вопросы почему происходит так а не эдак ,то это не значит что у меня противоположное мнение
показать весь комментарий
30.10.2021 13:40 Ответить
До вакцинації ви здавались розумнішою, зараз якийсь брєд пишите. А нічого що вакцинуючись людина захищає лишень себе, але залишається таким самим переносчиком хвороби, навіть гірше, маючи сертифікат вона не робитиме тест і при легкій формі хвороби,буде "весело" заражати всіх оточуючих ********** папірцем з QR
показать весь комментарий
30.10.2021 10:30 Ответить
От ви проживаєте в Іспанії, де чи не найбільший рівень вакциації.
Вам не соромно писати отаку фігню ?
Опишіть ситуацію у вашій країні.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:37 Ответить
Статистику можете глянути і без мене, я вам про те що вакциновані захищають в першу чергу себе,а не оточуючих, а ви невакцинованих прирівнюєте до хворих. Серед знайомих чоловік 10 захворіли маючи повну вакцинацію, 1 в реанімацію навіть попав.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:46 Ответить
А ви чули про колективний імунітет ? То почитайте.
В мене така робота, я от щодня контактую з хворими. Чомусь всі вони дуже перелякані.
Вакцинованих серед них немає.
Чи боюсь я за себе? За своїх рідних ?
ТАК.
І мені це набридло.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:06 Ответить
Я за, але чомусь в США де вже по 3му разу колять імунітет ніяк не виробиться.
І чому це людей які перехворіли заставляють вакцинуватись незважаючи на наявність антитіл, а про їх кількість взагалі нісенітниці розказують, вимагаючи рівень на рівні хвороби в активній фазі.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:24 Ответить
Чомусь... Та тому що вакцинація в ідеалі має проводитись практично одномоментно.
Третя вакцина не зашкодить.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:31 Ответить
Якщо боїтесь за своїх рідних то маже хай вони вакцинуються))
показать весь комментарий
30.10.2021 11:25 Ответить
Вони вакциновані. Але ж ви наплоджуєте нові штами. І несете їх куди ?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:30 Ответить
Решта в легкій формі
показать весь комментарий
30.10.2021 11:04 Ответить
О! Здарова, зелебобик! А теперь спой нам песню "все што делаит наш ********** он делаит для народа и па наущению божию!"
Скучали мы здесь без тебя. Поржать прям не с кого.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:16 Ответить
Завжди згадуєте про права, а про обов'язки свої мовчите.
Так от ваші права закінчуються там, де починаються права інших осіб.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:17 Ответить
яким чином значна кількість хворих, наприклад, на аутоімунні захворювання,тому і не щеплені, може становити загрозу для щеплених? поясніть без речьовок, а з наукової точки зору. дякую.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:34 Ответить
Йдеться про КОВІД ! А не про вийнятки.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:36 Ответить
А ви спеціаліст у цій галузі ?
Не смішіть..
Ви би таких дибільних питань не ставили.
Я вже десятки разів писала і вам , і іншим лохдаунам, яку загрозу суспільству ви становите.
Цікавитесь науковим підходом - читайте імунологію. Посилання вам гугл підкаже.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:49 Ответить
Яка загроза від здорового, але не вакцинованого? Чи не заставити вакцинуватись водіїв "Інфініті"?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:11 Ответить
А як ви підтвердите свою здоровість ? Ви можете самі не знати. Відчуєте лише біль у горлі. Маску на рило не натягнете - як результат - помруть кілька чоловік, які підхоплять заразу від вас.
Ну й шо...ДА ?
Так же думає кожний невкцинований придур ?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:17 Ответить
"придур" вже мав заразитись легким,"Уханським", типом корони, а не "Дельтою", Д+, чи Д XXL.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:35 Ответить
Мав, не мав..
Зробіть аналіз на антитіла, тоді і побачимо.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:13 Ответить
А где про "мужественное" до невыносимости, лицо, точнее рыло, этого Лакея урода?
показать весь комментарий
30.10.2021 09:33 Ответить
Щось мені здається, більшість зелених депутан купили собі сертифікат.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:14 Ответить
і тим паче є такі що не часто бувають в залі і ім пофіг що їх відсторонили...
показать весь комментарий
30.10.2021 09:29 Ответить
Краще б вони собі розуму та совісті докупили.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:41 Ответить
через неделю не будет монобольшинства..
показать весь комментарий
30.10.2021 09:19 Ответить
будет ))) их насильно провакцинируют или выдадут фальшивки - им нужно монобольшинство для своего беззакония (что им ковид/сертификат? пфф)
тем более что рада может отказаться от идеи запускать только вакцинированных - они ж надзаконом
показать весь комментарий
30.10.2021 09:31 Ответить
яким боком обмеження колись мало відношення до нардепа, т/б в епоху зєкодлана?
показать весь комментарий
30.10.2021 09:38 Ответить
Не треба ніяких обмежень для депутатів Ради! Нехай позаражають один одного, може хоть на короткий на землю спустяться, або під ....... назавжди😞
показать весь комментарий
30.10.2021 09:26 Ответить
Ніякого вірусу не існує. Дупатут Шахов підтвердить.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:29 Ответить
Я лично за вакцинацию ( привит сам и вся семья , ещё летом - сообщаю , чтобы исключить тупые вопросы) , также я за пропаганду вакцинированния, НО я против принуждения , как явного, так и скрытого, потому что должен работать естественный отбор и в первую очередь по психосоматическим параметрам...
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
показать весь комментарий
30.10.2021 10:28 Ответить
Лекарства не пью уже лет 20 ! Даже жаропонижающие. Практически не болею ! Ковидом переболел в легкой форме и без последствий. Даже врача не вызывал. Тест показал что был ковид! Нахрена мне вакцинироваться!?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:08 Ответить
Поздравляю! Но Вы такой 2й в стране....
показать весь комментарий
30.10.2021 13:48 Ответить
70-80% народных депутатов уже купили себе прививки.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:45 Ответить
Для кого этот цирк? Они давно уже "привиты"
показать весь комментарий
30.10.2021 09:49 Ответить
Та про мене яка різниці привиті вони чи не привиті, по них і так видно, а ще як заговорять, то ніякі прививки не допоможуть.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:19 Ответить
"Народные депутаты намерены показать пример в необходимости вакцинироваться, поэтому планируют проголосовать постановление, которое ограничит вход в здание Верховной Рады невакцинированных людей".
Так надо определится , людей, или депутатов. Зато удобный повод не пускать журналистов на заседания ВР.
И потом, где гарантия, что не вакцинированных депутатов будут отсеивать, что у них не купленные сертификаты?
А может они просто хотят отдохнуть от "непосильной работы"? Отстранять надо без сохранения депутатского "скудного довольствия".
показать весь комментарий
30.10.2021 11:17 Ответить
И это правильно! Всех депутатов, да по 4 раза - может, став генно-модифицированными, они быстрее уйдут на пенсию и не будут плющить народ.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:20 Ответить
Боже !! Читаешь всю эту хрень и диву даёшься! сколько в Украине Невежества, тупости и дибелизма!! Образования , у большинства, по медицине и биохимии нуль, а звиздежу... на всю Украину море!! Причем все звездят только про свои права, а про свои обязанности , перед народом , страной , родиной, и семьёй даже не вспоминают!!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:50 Ответить
 
 