"Слуга народа" Кравчук о планах ограничить доступ невакцинированных в Раду: Через неделю неудобств депутаты таки пойдут делать прививки
На внеочередном заседании Верховной Рады 2 ноября планируется принять постановление о новых правилах допуска в здание парламента.
Об этом в эфире "телеканала "Дом" рассказала народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, народные депутаты намерены показать пример в необходимости вакцинироваться, поэтому планируют проголосовать постановление, которое ограничит вход в здание Верховной Рады невакцинированных людей.
"Это касается помещений Рады и комитетов – всего, где работают аппараты и народные депутаты. Будет доступ только для тех, у кого есть COVID-сертификат или свежий ПЦР-тест, тест на антиген. То есть будут такие же требования, которые сейчас действуют при посадке в самолет или на поезд", - объяснила Кравчук.
Она отметила, что 70-80% народных депутатов фракции "Слуга народа" уже сделали прививки: "Мы провели опрос… Не знаю, как в других фракциях, но у нас процент вакцинированных достаточно высок. Это между 70 и 80%. Другие наши коллеги или недавно переболели, или готовы делать каждые три дня тест. Депутаты, наверное, могут себе позволить ходить делать тесты. Но я считаю, что, в конце концов, после недели подобных неудобств таки пойдут на прививки, это будет стимулом вакцинироваться".
Депутат подчеркнула, что после введения новых требований пропуска в Верховную Раду народных избранников, которые не будут их придерживаться, не допустят в здание.
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Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.(с)
Не секрет, що не вакциновані особини становлять небезпеку для всіх.
В ст.10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначено, що кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення. А в статті 43 вищевказаного закону, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення хворого).
Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов'язок.
То чого ви думаєте, що вам дозволять вбивати людей біологічною зброєю ?
- Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
- Стаття 22. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
- Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
- Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
- Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
- Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Що говорить конституція на рахунок убивць, злочинців ?
Яка принципова різниця- чи людину зіб'є автівка, чи її заразить якийсь нелох коронавірусом. Все одно це вбивця. Як не крути. То за вашою логікою можна збивати людей автівками ?
Отак штук 500-700 на день.
Мова про те, що ви можете не вакцинуватись, але тоді зобов'язані сидіти вдома.
Ви не будете частиною суспільства. ВСЕ.
Раніше теж не чекали, а щеплювали чим було.
До того ж, ці компанії вже десятиліттями виробляють вакцини. Чим ця відрізняється від всіх інших ?
Вам не соромно писати отаку фігню ?
Опишіть ситуацію у вашій країні.
В мене така робота, я от щодня контактую з хворими. Чомусь всі вони дуже перелякані.
Вакцинованих серед них немає.
Чи боюсь я за себе? За своїх рідних ?
ТАК.
І мені це набридло.
І чому це людей які перехворіли заставляють вакцинуватись незважаючи на наявність антитіл, а про їх кількість взагалі нісенітниці розказують, вимагаючи рівень на рівні хвороби в активній фазі.
Третя вакцина не зашкодить.
Скучали мы здесь без тебя. Поржать прям не с кого.
Так от ваші права закінчуються там, де починаються права інших осіб.
Не смішіть..
Ви би таких дибільних питань не ставили.
Я вже десятки разів писала і вам , і іншим лохдаунам, яку загрозу суспільству ви становите.
Цікавитесь науковим підходом - читайте імунологію. Посилання вам гугл підкаже.
Ну й шо...ДА ?
Так же думає кожний невкцинований придур ?
Зробіть аналіз на антитіла, тоді і побачимо.
тем более что рада может отказаться от идеи запускать только вакцинированных - они ж надзаконом
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
Так надо определится , людей, или депутатов. Зато удобный повод не пускать журналистов на заседания ВР.
И потом, где гарантия, что не вакцинированных депутатов будут отсеивать, что у них не купленные сертификаты?
А может они просто хотят отдохнуть от "непосильной работы"? Отстранять надо без сохранения депутатского "скудного довольствия".