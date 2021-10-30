"Слуга народа" Кравчук о планах ограничить доступ невакцинированных в Раду: Через неделю неудобств депутаты таки пойдут делать прививки

На внеочередном заседании Верховной Рады 2 ноября планируется принять постановление о новых правилах допуска в здание парламента.

Об этом в эфире "телеканала "Дом" рассказала народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, народные депутаты намерены показать пример в необходимости вакцинироваться, поэтому планируют проголосовать постановление, которое ограничит вход в здание Верховной Рады невакцинированных людей.

"Это касается помещений Рады и комитетов – всего, где работают аппараты и народные депутаты. Будет доступ только для тех, у кого есть COVID-сертификат или свежий ПЦР-тест, тест на антиген. То есть будут такие же требования, которые сейчас действуют при посадке в самолет или на поезд", - объяснила Кравчук.

Она отметила, что 70-80% народных депутатов фракции "Слуга народа" уже сделали прививки: "Мы провели опрос… Не знаю, как в других фракциях, но у нас процент вакцинированных достаточно высок. Это между 70 и 80%. Другие наши коллеги или недавно переболели, или готовы делать каждые три дня тест. Депутаты, наверное, могут себе позволить ходить делать тесты. Но я считаю, что, в конце концов, после недели подобных неудобств таки пойдут на прививки, это будет стимулом вакцинироваться".

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Депутат подчеркнула, что после введения новых требований пропуска в Верховную Раду народных избранников, которые не будут их придерживаться, не допустят в здание.