Новый рекорд по количеству вакцинаций от COVID-19: за сутки прививки получили свыше 317 тыс. украинцев

За минувшие сутки, 29 октября в Украине установлен новый рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек!", - отметили в Минздраве.

"С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности сделано 17 400 008 прививок", - следует из сообщения.

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