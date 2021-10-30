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Новый рекорд по количеству вакцинаций от COVID-19: за сутки прививки получили свыше 317 тыс. украинцев
За минувшие сутки, 29 октября в Украине установлен новый рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек!", - отметили в Минздраве.
"С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности сделано 17 400 008 прививок", - следует из сообщения.
Топ комментарии
+6 віктор федорович #394174
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Ось склад файзеру, почитайте і більше не пишіть про "невідомо що". Тепер вам відомо, можете не дякувати.
mRNA, lipids ((4-
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene
glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,
and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium
chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose.
Это он тебе сам поведал...или его папа с мамой на смертном одре тебе на ухо шептали посиневшими губами??
Офигительная история?
Потому как согласно последним утверждениям ляшка с кузиным...ждать три месяца не надо....
А вот то что ляшко с кузиным заявили что привиться можно сразу после получения негативного теста это факт....
Следовательно и ждать три месяца не нужно...так что как ни крути а эту оффигительную историю тебе нужно переписать....
Так что твои неумные фантазии - мимо кассы.
Тебя сбивает на смерть мажор на Infinity