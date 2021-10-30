РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9425 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 398 50

Новый рекорд по количеству вакцинаций от COVID-19: за сутки прививки получили свыше 317 тыс. украинцев

Новый рекорд по количеству вакцинаций от COVID-19: за сутки прививки получили свыше 317 тыс. украинцев

За минувшие сутки, 29 октября в Украине установлен новый рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек!", - отметили в Минздраве.

"С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности сделано 17 400 008 прививок", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для полностью вакцинированных коллективов ограничений в "красной зоне" не будет, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
ну так би сразу і сказалі...
показать весь комментарий
30.10.2021 09:29 Ответить
+6
к сожалению распространена . особенно на Востоке . от этого имеем кучу проблем
показать весь комментарий
30.10.2021 10:04 Ответить
+4
тебе какое дело до Файзера ? судя по фамилии тебе только Спутник светит
показать весь комментарий
30.10.2021 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До речі, противникам вакцинації, які відмовляються "колоти невідомо що", я можу допомогти.
Ось склад файзеру, почитайте і більше не пишіть про "невідомо що". Тепер вам відомо, можете не дякувати.

mRNA, lipids ((4-
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene
glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,
and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium
chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:27 Ответить
ну так би сразу і сказалі...
показать весь комментарий
30.10.2021 09:29 Ответить
Дуже цікаво, але не зрозуміло.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:34 Ответить
Сам лично проверял, или информация поступила с интернетика?
показать весь комментарий
30.10.2021 09:35 Ответить
Лікарі часто рекомендують короновак, а не пфайзер і т.п. по експерементальних тегнологіях.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:44 Ответить
Аргументуючи це тим що - коронавак має незначні побічні ефекти , в порівнянні з пфайзером . Хоча й менш ефективний ніж він .
показать весь комментарий
30.10.2021 10:48 Ответить
а чтого не вакцинувався розробник файзеру.народні депутати.медики???
показать весь комментарий
30.10.2021 09:48 Ответить
тебе какое дело до Файзера ? судя по фамилии тебе только Спутник светит
показать весь комментарий
30.10.2021 09:58 Ответить
А что фамилия иванов не распространена в Украине?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:02 Ответить
к сожалению распространена . особенно на Востоке . от этого имеем кучу проблем
показать весь комментарий
30.10.2021 10:04 Ответить
Во всём мире избавляются от полиэтилена, а ты его себе вколол
показать весь комментарий
30.10.2021 12:42 Ответить
сочувствую . ты с ним родился
показать весь комментарий
30.10.2021 12:42 Ответить
Антивакцинаторам сразу полегчало и они рванули в пункты прививок. К сожалению, в этой братии столько упоротых, что им лучше попасть в ежедневную статистику умерших, чем признать свою тупость.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:37 Ответить
такие чмыри радуются когда им в парки запрещают ходить
показать весь комментарий
30.10.2021 09:48 Ответить
Хе-хе. Очередная байка из склепа лаптеголового ольгинца А выше кто-то сомневался, что оно не кацап
показать весь комментарий
30.10.2021 10:10 Ответить
.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:51 Ответить
пока гром не грянет, мужик не перекрестится((
показать весь комментарий
30.10.2021 09:37 Ответить
Суцільні рекорди у чемпіонів.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:56 Ответить
В містечку померло три здорових хлопці від корони по 40 років. Дівчата з лікарні розказували що при пам'яті лежать і просять врятувати, вимикаються на пару хвилин і знову. Побігли всі вакцинуватися, я теж записався, сказав сімейний лікар на 9 листопада.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:15 Ответить
Маловато будет...надо уколоть 70 процентов...
показать весь комментарий
30.10.2021 10:17 Ответить
ПАотому что п...расы придумали "не обязательную" вакцинацию.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:38 Ответить
Когда начнут умирать уколотые, я знаю кого бить. И ***** насмерть.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:39 Ответить
Один крендель пожилым папе с мамой купил фальшивые сертификаты и отправил в Турцию отдохнуть. По презду назад они оба заболели, больница, ИВЛ морг похороны. Теперь тот крендель головой об стену бьется, правда, почему-то не насмерть.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:46 Ответить
Настало время оффигительных историй...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:02 Ответить
Да-да, истории о сотне уголовных дел по поддельным сертификатам и о 67 умерших от ковида в украине, о дефиците коек и кислорода в больницах, антиваксерам просто услада для ушей...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:21 Ответить
Какая точная информация по ковиду! Президент и правительство просто ягодицы пополам разрывают за здоровье и жизнь народа! А клятые алегархи в это время повышают цены на все: от конфет рошен и других, до хлеба серого!. Газ и электрика - это святое, цены на них должны расти постоянно. пока идиоты с антиидиотами сражаются, нужно ли делать прививки. или нет!
показать весь комментарий
30.10.2021 12:30 Ответить
Не не...ты о кренделе расскажи....
Это он тебе сам поведал...или его папа с мамой на смертном одре тебе на ухо шептали посиневшими губами??
показать весь комментарий
30.10.2021 12:34 Ответить
Нет, об этой истории тут на цензоре писали, странно, что ты ее не помнишь. А из того, что мне поведали - у жены на работе мужчина 28 лет, как потом выяснилось, непривитый, устраивался на работу, а через несколько дней сообщил, что заболел. Все, кто с ним контактировал сдали тест - никто не заболел (они всем коллективом привились). У этого мужчины умерла мать под ИВЛ (51 год, непривита), отец после смерти жены лежал под ИВЛ, тоже непривитый, но выжил. Этот мужчина за них сильно переживал, от смерти матери до сих пор отойти не может. Он и его отец ждут 3 месяца после болезни, чтобы привиться.
Офигительная история?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:44 Ответить
Тут столько бреда пишут... весь помнить не возможно....
показать весь комментарий
30.10.2021 12:47 Ответить
Да и в этой жуткой истории есть одна неувязка....когда в следующий раз ее будешь кому то другому рассказывать...то измени...
Потому как согласно последним утверждениям ляшка с кузиным...ждать три месяца не надо....
показать весь комментарий
30.10.2021 12:49 Ответить
Может ты и меняешь свои истории в зависимости от того, что где сказал, а я нет.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:19 Ответить
Я историй не придумываю....нет необходимости....потому и менять мне ничего и нигде не нужно..
А вот то что ляшко с кузиным заявили что привиться можно сразу после получения негативного теста это факт....
Следовательно и ждать три месяца не нужно...так что как ни крути а эту оффигительную историю тебе нужно переписать....
показать весь комментарий
30.10.2021 13:22 Ответить
Чтобы ее переписать, надо взять машину времени, вернуться в сентябрь 2021, встретиться с тем мужчиной и убедить его в том, что сейчас говорят Ляшко с Кузиным.
Так что твои неумные фантазии - мимо кассы.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:42 Ответить
Малодца.....выкрутился...
показать весь комментарий
30.10.2021 13:52 Ответить
Захочешь, чтобы не уволили с работы- не так раскорячишься. (Особенности национального здравоохранения).
показать весь комментарий
30.10.2021 11:24 Ответить
потому что из-за вас, гениев, опять всех в локдаун отправлять? Потому что вы лучше знаете как?
показать весь комментарий
30.10.2021 13:40 Ответить
Делаешь вакцину чтобы не умереть от COVID

Тебя сбивает на смерть мажор на Infinity
показать весь комментарий
30.10.2021 12:36 Ответить
кому суждено умереть повешенным - тот не утонет
показать весь комментарий
30.10.2021 15:12 Ответить
Превращаемся в полицейское государство.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:53 Ответить
Ця країна приречена, судячи з тієї кількості молодих, тупих і сцикливих, які вишикувались в черги на т.з. пунктах вакцинації...
показать весь комментарий
30.10.2021 13:50 Ответить
це точно
показать весь комментарий
30.10.2021 17:02 Ответить
Заздриш? Звичайно, що заздриш. У вас же на расії тільки Супутник.
показать весь комментарий
31.10.2021 03:18 Ответить
 
 