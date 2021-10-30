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Новости Коронавирус и карантин
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За неделю открыли около 100 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов. Это лишь разминка, - Енин

За неделю открыли около 100 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов. Это лишь разминка, - Енин

В Украине только за последнюю неделю открыли почти 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин программы "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Енина, в Украине в этом году открыто около 900 уголовных дел за использование поддельных COVID-сертификатов. Из них почти 100 зафиксировано только за последнюю неделю.

"С начала этого года мы имеем около 900 уголовных производств. Половина из них - по факту использования фейковых сертификатов. 73 относительно медицинских работников и 32 относительно туристических агентств. Только за последнюю неделю нами зарегистрировано около 100 уголовных производств. И поверьте мне, это лишь разминка", - сказал Енин.

Он отметил, что подделка COVID-документов опасна не только для самих украинцев, которые рискуют заболеть и заразить окружающих. Это может привести к недоверию по отношению Украины со стороны международных партнеров.

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"За 200 долларов не только один человек может потерять возможность на отпуск, но и вся страна", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) подделка (440) сертификат (227) Енин Евгений (328) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5

Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зебабуін , коли купив в клініці свого дружбана кРадуцького , довідку про відсутність наркотичної залежності.)
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30.10.2021 12:13 Ответить
+3
З пушок по горобцях стріляєте. А Крадуцький і Степашка і досі на волі, перераховують зароблене (вкрадене у народу) "бабло"...
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30.10.2021 10:53 Ответить
+2
Вакцинация - привилегия пользоваться благами общества. Не хочешь вакцинироваться, то в леса, в поля, где нет людей или их мало.
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30.10.2021 12:18 Ответить
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це в черговий раз підтверджуе що наші Люди підприемливі ...., а що , дипломи - чи вища освіта,(це як один із прикладів)- не таке саме....
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30.10.2021 09:45 Ответить
здогадайся сам - путiн сказав що на парaшку iдуть толпами за спутнiком. спутнiк в Європi нe прийнятий. тобто вони для Європи нeвацинованi. а зайти бeз паспорта вакцинацii вжe нiдe
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30.10.2021 09:45 Ответить
ага - розкажете кого і на скільки посадили...- просто обілечують ...- 20 000 зЄлені це мінімум із "турагенств"....- а гоям гарні пости....
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30.10.2021 09:43 Ответить
Опять антиваксерам прищемили
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30.10.2021 09:46 Ответить
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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30.10.2021 10:14 Ответить
Ты и есть житель мокшанских болот
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30.10.2021 10:27 Ответить
Ты особо не прыгай. Сейчас упоротыми антивакерами СБУ занимается . Говорят, что они на Московию ишачат
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30.10.2021 11:01 Ответить
Позвонить не проблема. Только для начала поспрашаю. Путин - *****?
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30.10.2021 14:20 Ответить
Енин:
"Сворачивайте производство. Халява закончилась. Сколько могли - столько времени дали."
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30.10.2021 09:58 Ответить
У нас же не принудительная "вакцинация", да ?
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30.10.2021 10:30 Ответить
Щоби Так то Ні.
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30.10.2021 11:32 Ответить
от тока звездеть не стоит)
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30.10.2021 11:34 Ответить
Тебя принудительно вакцинмровали?
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30.10.2021 12:30 Ответить
Вакцинация - привилегия пользоваться благами общества. Не хочешь вакцинироваться, то в леса, в поля, где нет людей или их мало.
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30.10.2021 12:18 Ответить
З пушок по горобцях стріляєте. А Крадуцький і Степашка і досі на волі, перераховують зароблене (вкрадене у народу) "бабло"...
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30.10.2021 10:53 Ответить
Главное - что будет на выходе
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30.10.2021 10:58 Ответить

Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зебабуін , коли купив в клініці свого дружбана кРадуцького , довідку про відсутність наркотичної залежності.)
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30.10.2021 12:13 Ответить
Браво! Отличный комментарий
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30.10.2021 14:24 Ответить
А где тот нардеп, который задом наперед ездит и сшибает мирно стоящие авто? Или то, вообще была не его машина? Та и с господином Поляковым, вроде самоубиенным, не все ясно. Но, молчок, следствие ведут знатоки! И вести будут дольше. чем упомянутый сериал продолжался...
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30.10.2021 12:55 Ответить
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30.10.2021 22:40 Ответить
 
 