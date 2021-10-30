За неделю открыли около 100 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов. Это лишь разминка, - Енин

В Украине только за последнюю неделю открыли почти 100 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин программы "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Енина, в Украине в этом году открыто около 900 уголовных дел за использование поддельных COVID-сертификатов. Из них почти 100 зафиксировано только за последнюю неделю.

"С начала этого года мы имеем около 900 уголовных производств. Половина из них - по факту использования фейковых сертификатов. 73 относительно медицинских работников и 32 относительно туристических агентств. Только за последнюю неделю нами зарегистрировано около 100 уголовных производств. И поверьте мне, это лишь разминка", - сказал Енин.

Он отметил, что подделка COVID-документов опасна не только для самих украинцев, которые рискуют заболеть и заразить окружающих. Это может привести к недоверию по отношению Украины со стороны международных партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы МВД Енин подарил телеведущему Шустеру копии фальшивых сертификатов о вакцинации

"За 200 долларов не только один человек может потерять возможность на отпуск, но и вся страна", - сказал он.