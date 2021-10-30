81% убийств журналистов в мире за последние 10 лет остались безнаказанными, - отчет CPJ
За последнее десятилетие 81% убийств журналистов так остались безнаказанными.
Об этом свидетельствуют данные "Глобального индекса безнаказанности" Комитета защиты журналистов (CPJ) за 2021 год, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за 10-летний период индекса – бурное время, включающее гражданскую войну в Сирии, массовые антиправительственные протесты в арабских странах и нападения на работников СМИ со стороны экстремистских групп и синдикатов организованной преступности – 278 журналистов были убиты за свою работу по всему миру.
В 226 из этих случаев, или в 81%, КЗЖ зафиксировал полную безнаказанность, то есть ни один человек не был осужден за убийство. За предыдущий индексный период (с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2020 г.) КЗЖ установил, что 83% убийств журналистов остались нераскрытыми, что является продолжением недавней тенденции к медленному прогрессу в раскрытии дел.
В первой десятке Глобального индекса безнаказанности КЗЖ оказались Сомали, Сирия, Ирак и Южный Судан, Афганистан, Мексика, Филиппины, Бразилия, Пакистан и Россия.
Во всем мире в 2020 году по меньшей мере 22 журналиста стали жертвами убийства в отместку за свою работу, что более чем вдвое больше, чем в 2019 году. В 2021 году число убийств приблизилось к прошлогоднему, но политическая нестабильность в Афганистане и других опасных для журналистов странах затрудняют прогнозирование итогового количества на 2021 год.
"Глобальный индекс безнаказанности" КЗЖ подсчитывает количество нераскрытых убийств журналистов в процентах к количеству населения каждой страны. Для составления данного индекса КЗЖ проанализировал убийства журналистов, совершенные за период с 1 сентября 2011 года по 31 августа 2021 года и оставшиеся нераскрытыми. В индекс включены только страны, имеющие на счету не менее пяти нераскрытых убийств журналистов.
КЗЖ определяет убийство как преднамеренный акт против конкретного журналиста в связи с его профессиональной деятельностью.
В настоящий индекс не включены дела о гибели журналистов в ходе боевых действий или при выполнении ими опасных заданий – например, по освещению уличных акций протеста, переходящих в насилие.
А если еще исполнителя уберут по-тихому третьи лица, то на заказчика вообще никак не выйти.
Поэтому ловят либо дилетантов-начинающих киллеров, либо случайно, если быстро подняли тревогу и удачно стопанули, либо если кто-то сдал из подельников.
Адже мова йде про авторитарні країни, або дуже корумповані країни, такі як наша. В розвинених країнах такі злочини в основному дуже рідко бувають, і розкриваються одразу. Тому якщо на рашкостані, в сирії, китаї, білорусі такі випадки це звичайна справа, то це не значить, що у всьому світі.