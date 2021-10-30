На выборах мэра Харькова правоохранители получили 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, - Нацполиция

По состоянию на 30 октября 2021 года в органы полиции Харьковщины поступило 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что всего органами полиции составлен 1 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах: 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства, 7 – связанных с избирательным процессом.

31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова. Избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В списке претендентов на пост мэра Харькова – 10 кандидатов, в том числе, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и экс-мэр Харькова, экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.

В октябре 2020 года на местных выборах Геннадий Кернес был в третий раз избран мэром Харькова: он набрал около 60% голосов. В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес скончался в берлинской клинике Шарите от осложнений коронавирусной болезни.

