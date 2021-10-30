РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7527 посетителей онлайн
Новости
1 635 13

На выборах мэра Харькова правоохранители получили 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, - Нацполиция

На выборах мэра Харькова правоохранители получили 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, - Нацполиция

По состоянию на 30 октября 2021 года в органы полиции Харьковщины поступило 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что всего органами полиции составлен 1 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах: 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства, 7 – связанных с избирательным процессом.

 31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова. Избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В списке претендентов на пост мэра Харькова – 10 кандидатов, в том числе, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и экс-мэр Харькова, экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.

В октябре 2020 года на местных выборах Геннадий Кернес был в третий раз избран мэром Харькова: он набрал около 60% голосов. В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес скончался в берлинской клинике Шарите от осложнений коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На досрочных выборах в Раду ЦИК объявил предупреждения 13 кандидатам

Автор: 

мэр (1653) Харьков (7746) досрочные выборы (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Знов оберуть Гепу.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:31 Ответить
+1
Неужели Допа мумию Гепы использует для поднятия своего рейтинга?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:23 Ответить
+1
Некому теперь их там на ноль умножить!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фсе, начался еврейский шахер-махер!!!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 11:21 Ответить
ну всё как на кацапстане , нужен мордобой
показать весь комментарий
30.10.2021 11:33 Ответить
Неужели Допа мумию Гепы использует для поднятия своего рейтинга?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:23 Ответить
Знов оберуть Гепу.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:31 Ответить
Некому теперь их там на ноль умножить!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 11:32 Ответить
Долбодятли пішли голосувати ((:
Лохи! Єдиний законний шанс - це бойкот цих "виборів"
Як ви там не проголосуєте - результат давно відомий((:
показать весь комментарий
30.10.2021 12:08 Ответить
карусєль карусєль начiнаєтся дєнь

покатайсь на нашeй каруссєлi
показать весь комментарий
30.10.2021 12:11 Ответить
Нащо їм вибори, назначте якогось жида-казнокрада, будуть знов щасливі.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:19 Ответить
Интересно, у пришедших на выборы будут проверять наличие ковид сертификатов? Зачем? Да затем, что где-то через недельку со всех утюгов будут верещать, что Харьков бьет все антирекорды по заболевшим, палаты / коридоры / туалеты и подвалы больниц переполнены. И конечно виноваты будут антиваксеры, а не те, кто устроил выборняк очередного ворюги градоначальника.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:23 Ответить
Та Гепу похоронили в свое время с открытым доступом (Виталик даже с безутешной вдовой без масок обнимались) - и ничего , Харьков жив, не переживай. А кого выберут, так тут ты прав!
показать весь комментарий
30.10.2021 12:40 Ответить
 
 