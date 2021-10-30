Байден и Макрон констатировали ухудшение ситуации с безопасностью в Европе: готовы совместно работать над решением проблемы
Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Риме заявили о готовности работать вместе над решением проблем с безопасностью в Европе.
Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенным Белым домом по итогам встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.
В нем также говорится, что стороны выражают поддержку "укреплению стратегического партнерства НАТО и ЕС". Они считают, что оно "уникально и необходимо для безопасности" евроатлантического региона и обоих стран.
Также президенты США и Франции намерены начать стратегический диалог США и Франции в области оборонной торговли.
Согласно заявлению, лидеры Франции и США намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, совместно с международной коалицией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" будут продолжать оказывать давление на эту террористическую сеть по всему миру, в том числе в Ираке и Сирии.
Кроме того, стороны заявили, что Франция и США "будут работать над укреплением безопасности в сфере здравоохранения, включая усилия по прекращению пандемии COVID-19 и повышению устойчивости к будущим пандемиям", бороться с климатическим кризисом, стремиться к восстановлению мировой экономики, намерены активизировать сотрудничество по теме космоса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А мАкрон-собака женского рода. Это правда.
Не стоит выдавать свои убогие фантазии за реальность. Ато у меня складывается впечатление, что многие на этом сайте стараются помочь рашке в выполнении задачи посева раздора между народом Украины и политикой США. И не бесплатно, конечно. Думайте, господа, думайте. Если есть чем, конечно...