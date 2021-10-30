Байден и Макрон констатировали ухудшение ситуации с безопасностью в Европе: готовы совместно работать над решением проблемы

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Риме заявили о готовности работать вместе над решением проблем с безопасностью в Европе.

Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенным Белым домом по итогам встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.

В нем также говорится, что стороны выражают поддержку "укреплению стратегического партнерства НАТО и ЕС". Они считают, что оно "уникально и необходимо для безопасности" евроатлантического региона и обоих стран.

Также президенты США и Франции намерены начать стратегический диалог США и Франции в области оборонной торговли.

Согласно заявлению, лидеры Франции и США намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, совместно с международной коалицией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" будут продолжать оказывать давление на эту террористическую сеть по всему миру, в том числе в Ираке и Сирии.

Читайте также: Советник Байдена Хохштейн о снятых с "Северного потока-2" санкциях: США не меняли мнения, а переключили внимание на уменьшение негативных последствий строительства

Кроме того, стороны заявили, что Франция и США "будут работать над укреплением безопасности в сфере здравоохранения, включая усилия по прекращению пандемии COVID-19 и повышению устойчивости к будущим пандемиям", бороться с климатическим кризисом, стремиться к восстановлению мировой экономики, намерены активизировать сотрудничество по теме космоса.