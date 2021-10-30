Посол США в Тбилиси Денган призывает власти Грузии обращаться с Саакашвили в соответствии с международной практикой прав человека
США обеспокоены состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и активно следят за ситуацией, чтобы убедиться, что ему оказывается соответствующее внимание/
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в субботу журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.
По ее словам, с Саакашвили должны обращаться в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой прав человека.
"Я не эксперт европейского суда, но призываю власти Грузии, чтобы с Саакашвили обращались справедливо, непредвзято, в соответствии с грузинским законодательством и международной практикой прав человека", - сказала Дегнан.
Она также считает, что в интересах Украины, чтобы украинский гражданин был защищен.
Посол призвала представителей медицинской сферы внимательно следить за состоянием продолжающего более четырех недель голодовку Саакашвили и обеспечить ему соответствующее обслуживание.
"Я не эксперт в сфере здравоохранения, однако и омбудсмен Грузии сказала, что в учреждении, в котором находится Саакашвили, есть нехватка лечебных средств, которые могут понадобиться Саакашвили. В конечном итоге, должно быть определено такое лечение, которое необходимо любому пациенту", - отметила Дегнан.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
