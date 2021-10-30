РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7239 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
1 164 27

Посол США в Тбилиси Денган призывает власти Грузии обращаться с Саакашвили в соответствии с международной практикой прав человека

Посол США в Тбилиси Денган призывает власти Грузии обращаться с Саакашвили в соответствии с международной практикой прав человека

США обеспокоены состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и активно следят за ситуацией, чтобы убедиться, что ему оказывается соответствующее внимание/

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в субботу журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

По ее словам, с Саакашвили должны обращаться в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой прав человека.

"Я не эксперт европейского суда, но призываю власти Грузии, чтобы с Саакашвили обращались справедливо, непредвзято, в соответствии с грузинским законодательством и международной практикой прав человека", - сказала Дегнан.

Она также считает, что в интересах Украины, чтобы украинский гражданин был защищен.

Посол призвала представителей медицинской сферы внимательно следить за состоянием продолжающего более четырех недель голодовку Саакашвили и обеспечить ему соответствующее обслуживание.

"Я не эксперт в сфере здравоохранения, однако и омбудсмен Грузии сказала, что в учреждении, в котором находится Саакашвили, есть нехватка лечебных средств, которые могут понадобиться Саакашвили. В конечном итоге, должно быть определено такое лечение, которое необходимо любому пациенту", - отметила Дегнан.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4517) права человека (994) Саакашвили Михеил (3307)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Забагато честі для наркомана-авантюриста ...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:42 Ответить
+5
показать весь комментарий
30.10.2021 12:34 Ответить
+3
Импонирует злостный нарушитель законов Украины и Грузии? Не зря Вы его с Януковичем сравниваете - по Фрейду.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.10.2021 12:34 Ответить
Зуміли ж вивести суддю Чауса з Молдавії. Невже важко розваляти тюрму чи там парламент і вивезти Міхо? Адже і Молдова і Грузія приблизно рівні по потенціалу держави. Було б бажання.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:53 Ответить
Давай, Вася, дерзай! На баррикады!
показать весь комментарий
30.10.2021 13:21 Ответить
Голодовка Саакашвили оказалась довольно условной, например одного лимонада он выпивает 3 литра а это уже 1200 килокалорий.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:37 Ответить
Мне импонирует Михо. Но я не пойму одного, прокуратура Грузии давно объявила о его заочном аресте. У нас также был осужден профффесссор и его кореша. Нафига Михо туда поехал? Или суд Грузии тоже коррупирован?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:40 Ответить
Забагато честі для наркомана-авантюриста ...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:42 Ответить
Импонирует злостный нарушитель законов Украины и Грузии? Не зря Вы его с Януковичем сравниваете - по Фрейду.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:48 Ответить
Каким боком Ваше утверждение к нарушению Мишей законов Украины и Грузии?
показать весь комментарий
30.10.2021 13:02 Ответить
Лаври Навального не давали покою.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:54 Ответить
Прийшов наказ із центра.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:11 Ответить
Если бы Янукович возвратился в Украину, лучше легально, а не на пустых КАМАЗах, его бы запрятали в тюрьму от любви всенародной, или просто бы гулял себе по Крещатику? Или пофигу?
показать весь комментарий
30.10.2021 12:45 Ответить
Можна погодиться, що в установі немає "необхідних лікарських засобів" для Міхо, бо вони та м заборонені. Їжу ж йому дають, хіба що він ще не може відвикнути від ресторанної.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:46 Ответить
"Нет лекарственных средств, которые МОГЛИ БЫ понадобиться"... Т.е. гипотетически? ))) Может, ему потребуется искусственный глаз? Слуховой аппарат, почка, средство от перхоти и мозолей? "Будет день- будет пища!" )))
показать весь комментарий
30.10.2021 13:29 Ответить
По сравнению с Насировым Саакашвили просто Илья Муромец!
показать весь комментарий
30.10.2021 12:47 Ответить
Могут быть спокойны.
Кроме Яреськи на его целомудрие никто не посягается.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:50 Ответить
Говорят, его урки уже оприходовали, и теперь Михо блеет из под шконки и отзывается на погоняло Маруха.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:59 Ответить
не закликав випустити з тюрми!
показать весь комментарий
30.10.2021 12:54 Ответить
А она предлагает в тюремную больницу кокс завести ?)
показать весь комментарий
30.10.2021 12:56 Ответить
Грузинская власть сделает все. чтобы убить Саакашвили через голодовку протеста.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:56 Ответить
Брехня. Через пряму кишку заллє йому бульйон. Буде існувати
показать весь комментарий
30.10.2021 13:03 Ответить
Где карлсон, а где голодовка.
Не страдай, твоя очередь не наступила.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:04 Ответить
Да кому он нужен? Отсидит положенные 6 лет, выйдет 🐔, стройным и подтянутым. Правда, будет отзываться на имя Маня или Маруха.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:05 Ответить
Трєбую от властєй США обращацца з Павлом Лазаренком в соотвєтствії з мєждународними правами чілавєка!!! А ще випустить на свободу , вернуть його бабло ''заработане непосільним трудом'' , ізвєніцца і компєнсіровать за создані неудобства!
показать весь комментарий
30.10.2021 13:32 Ответить
Це перший привіт ватній владі Сакартвелло від США.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:54 Ответить
верная заява.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:47 Ответить
26 вересня 2012 р.

У Грузії виявили нові факти жорстокого поводження з ув'язненими
Нові факти катувань і жорстокого поводження з ув'язненими виявлено в https://lb.ua/world/2012/09/19/171199_gruzinskih_tyurmah_vveli.html грузинських в'язницях
У Грузії вибухнув скандал через тортури в тюрмах
Президент М.Саакашвіллі.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:39 Ответить
 
 