Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики, - Минэнерго

В ноябре Украина ожидает импорт угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу министерства.

По его словам, доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в основном обеспечивает украинский уголь.

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", – отметил чиновник.

Так, в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн. тонн.

Власенко добавил, что также увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников угля.

Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля", - подчеркнул первый замминистра.

Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки.

импорт (565) уголь (1004) Минэнерго (382)
Топ комментарии
+32
більш того, у серпні 2021 року з Банкової (рівень зеленського/ермака) надійшла пряма заборона купувати та накопичувати вуггіля на державних ТЕС..

Бо й грошей немає, та переговори про імпорт з рашки якраз були у самому розпалі...
Тобто, ще у секрпні 2021 на Банковій все усвідомлювали та робили все щоб купувати вуггуля саме в росії.. Бо тут "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)
30.10.2021 13:05 Ответить
+19
Було - Армія. Мова. Віра.
Стало - Велике крадівництво. Зубожіння. Зрада.

30.10.2021 13:13 Ответить
+19
вот тебе возьмут и опубликуют её, да?))

Или у тебя ума не хватает посмотреть - ПОЧЕМУ с августа 21 года частные ТЭС пополняли своои запасы, а государственные - нет?
А вместо этого начали переговоры по поставке э/э из рашки и Беларуси.
Или тебе подоляк об этом запрещает "думать"?
30.10.2021 13:40 Ответить
Только пусть сначала откачают воду из шахт
31.10.2021 00:11 Ответить
Жители ОРДЛО уже успели порадоваться что мы замерзним без их угля, а тут такое разочарование.
31.10.2021 00:09 Ответить
Закупать будут в Донецке а по бумагам ЮАР,не трудно догадаться сколько бабла срубят.
31.10.2021 06:26 Ответить
Щось останнім часом на сайті забагато безхатчинків з запаребріка, псують повітря
31.10.2021 00:19 Ответить
В Украине на 200 лет запасы угля ,с полной независимостью,за ГРИВНИ. В Украине 45% тепловой генерации на угле( газе,мазуте). 35% ядерной( скрок эксплуатации ВСЕХ ядерных блоков до десяти лет). 15% гидро,5% ВИЭ. За годы независимости ТРИДЦАТЬ лет небыло построенно НИ одного блока до 100 Мвт( тепловых от 100-200Мвт до 100 работающих). Теперь просто задача для школьника Нужно ли развивать СВОЮ добычу угля,если денег на покупку импортного нет( но у нас же декарбонизация,а уголь из ЮАР что не увеличивает нагрузку по выбросам парниковых газов). Свою добычу мерзавцы усиленно хоронят. Покупать э/э можем с одного блока ядерного( у нас их 15) в Белорусии и остальное в РАШЕ или ЕС но В ТРИ раза дороже( у нас даже на уголь денег нет). Задача для первокласника- уголь свой нужно хоронить? Кто ( по интеллекту) это делает: дураки,агенты иностранных разведок и предатели? Это политика длительная. Те кто начнет тошнить про ВИЭ ,посмотрите на Европу с ее ВИЭ и газ по 2000,( когда нет ветра и холода в "потепление" наступают то ВИЭ с принципами где то в сраке,далеко.) Так где брать э/э будем,таварищи? А теперь для себя ответьте КТО нами управляет и как мы будем жить дальше ведь электроэнергия это не только комфорт в наших жилищах это наше все,наш образ жизни и работы. Но нам же плевать,большинство просто над этим не задумывается. Просто у одних ( более состоятельных) она будет,а у других( у нас ) ее не будет,нам же плевать,мы же смотрим со стороны.
31.10.2021 06:48 Ответить
Уголь - это 19 век. От него нужно уходить. И уходить нужно было еще вчера. Уходить на атомную энергетику. Строить завод по производству ТВЭЛ. У нас есть свой уран. И свой газ тоже.
31.10.2021 14:11 Ответить
АЭС？ Да Вас Грэта Тумберг знаете с чем смешает？Она в таких случаях говорит"How dare you?"😀
31.10.2021 14:15 Ответить
Я одного не понял - мы сейчас в рашке уголь покупаем или нет? А электричество? А почему Шмыг летом угля не запас?
31.10.2021 08:13 Ответить
Шмыгаль летом не запас ни угля, ни газа, ни кислорода.
31.10.2021 08:53 Ответить
тут понять не легко...почему летом не закупали??? (отдыхали наверное) раша и белораша эл/эн - вроде еще на месяц отстрочили покупку... про уголь? как бы нет (но не факт)..за шмыгалку - ваще тяжело логически объяснить что оно лепечет (правда ему есть на кого ровняться - преЗЕ там такое же)
31.10.2021 08:57 Ответить
Да потому что не за что было,эти твари на бюджетные , целевые деньги резвились как могли Не за тем они пришли во власть чтобы покупать что то для людей, гребут пока при власти ото всюду где могут.
31.10.2021 09:00 Ответить
а потом только хлопают ресничками и говорят хундосят - одного срока очень мало - мы не успеваем добить и разрушить и потырить ... и наобещать еще миллиарды и миллионы хренпоймичего для тех кто выживет...
31.10.2021 09:04 Ответить
У власти самые настоящие мародеры, тащат со всех щелей не гнушаються даже последние штаны со стариков стянуть непомерными тарифами.Стая шакалов.
31.10.2021 09:12 Ответить
Чем выше тарифы, тем лучше живут наши олигархи. Приятно делать добро для людей. Представляете как им завидуют арабские шейхи !
31.10.2021 13:08 Ответить
Замерзнем зато медведчука посадим
31.10.2021 08:56 Ответить
я не знаю как вы..))) но пока не замерзаем (даже свой газ Молдове в долго дали).. а про мертвечука... ну дай Бог чтоб посадили... но это скорее резина для лохтората - тяни до бесконечности !
31.10.2021 08:58 Ответить
Зеля его никогда не посадит. Путя добро не даёт.
31.10.2021 13:06 Ответить
Я вот , вчера, фильм про Амундсена смотрел, ну тот, что первым до Южного полюса добрался. Хороший фильм, рекомендую. Так и называется Амундсен. Так этот мужик с детства ванны со льдом принимал +3 По Цельсию. Готовился к покорению Арктики и Антарктики. В наших реалиях － фильм здорово меня мотивировал. Понял, что усрусь , но не покорюсь 😀
31.10.2021 12:32 Ответить
ведь в Павлограде угля нет, откуда)
31.10.2021 12:09 Ответить
Ну, виртуальный реверс Украинского угля тоже можно организовать! Ой, молчу, молчу, а то стырят идею и даже грамоты не получу😀
31.10.2021 12:26 Ответить
Так при Порошенку з ЮАР вже поставляли. Пам'ятаю який кіпиш підняли в ЗМІ, що вугілля, і дороге, і погано горить, і, що Порох на ньому наживається. Не вже щось змінилось з вугіллям?
31.10.2021 13:26 Ответить
Это реакция России на обострение в Донбассе применение Байрактера это не нравится Москве . Это очень плохо для Украины, потому что Украина не пройдет отопительный сезон без импорта угля. Если этот запрет продлится, это будет колоссальный удар по энергетическому комплексу Украины. У нас просто не хватит угля.
31.10.2021 14:09 Ответить
