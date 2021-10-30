Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики, - Минэнерго

В ноябре Украина ожидает импорт угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу министерства.

По его словам, доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в основном обеспечивает украинский уголь.

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", – отметил чиновник.

Читайте также: Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину, - "слуга народа" Герус

Так, в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн. тонн.

Власенко добавил, что также увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников угля.

Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля", - подчеркнул первый замминистра.

Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем увеличения добычи угля. Это обеспечит прохождение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО