Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики, - Минэнерго
В ноябре Украина ожидает импорт угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу министерства.
По его словам, доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в основном обеспечивает украинский уголь.
"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", – отметил чиновник.
Так, в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн. тонн.
Власенко добавил, что также увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников угля.
Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля", - подчеркнул первый замминистра.
Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки.
