В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

В воскресенье, 31 октября, в день внеочередных выборов городского головы Харькова на избирательных участках, расположенных в школах, будет работать 41 пункт вакцинации.

"Привиться все желающие смогут с 9:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca", - передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета..

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан призвала харьковчан воспользоваться возможностью вакцинироваться.

"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нам необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию", - сказала Горбунова-Рубан.

Со списком пунктов вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте Харьковского горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских