В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации
В воскресенье, 31 октября, в день внеочередных выборов городского головы Харькова на избирательных участках, расположенных в школах, будет работать 41 пункт вакцинации.
"Привиться все желающие смогут с 9:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca", - передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета..
Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан призвала харьковчан воспользоваться возможностью вакцинироваться.
"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нам необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию", - сказала Горбунова-Рубан.
Со списком пунктов вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте Харьковского горсовета.
Уже понятно, что коллективный иммунитет не сформируется, потому что вакцинация не препятствует повторному заболеванию. Вакцинация может способствовать снижению смртности и тяжелых случаев, что в итоге снижает нагрузку на больницы.
Так пересильте свои овковые привычки и начните говорить правду!
У США її робили швидко.
Да у богатьох державах її робили швидко.
І де в них імунитет, коль йдуть розмови про бустерну вакціну, а Шустеру їх вже чотири зробили, а імунітет до Ковід-19 в нього так і не з'явився.
Таким чином треба припускати, що ВОЗ давало невірні рекомендації.
Таким чином треба визначити, що ті посадові особи та волонтери, щоприклали зусілля для знищеня у державі санітарної та інфекційної служб, хто закривав лікарні або припиняв їх фінансування, ось всі вони повинни бути притянуті до самої суворої кримінальної відповідальності.
Як що прокатити кандидатів від діючої влади, та від тієї влади, яка поставила на МОЗ Супрун, то може в Харькові щось і зміниться у кращу сторону.
Ідіот (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. ἰδιώτης - «приватна особа»):
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.
Ну як же ідіот може прийти на вибори, як що він живе у у відриві від суспільного життя?
До речі, у ЧОТИРИЖДИ вакцінованного Савіка Шустера, імунітет так і не виробився. Так що краще промовчати, ніж писати дурниці, та ще й з використянням спроби образити тіх, хто досі не хоче вакцінуватися.