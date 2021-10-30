Российские власти не выдают дипломатам ЕС ковид-документы, потому что они привиты "не той вакциной"

Зарубежные дипломаты, привитые не зарегистрированными в России вакцинами от COVID-19, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД РФ.

На фоне введения с конца октября в Москве и других городах России локдауна и системы QR-кодов, по которым, в зависимости от региона, вакцинированным и переболевшим коронавирусом разрешен доступ в те или иные заведения, работающие в стране иностранные дипломаты вновь столкнулись с проблемами.

Большинство из тех, что были привиты нероссийскими вакцинами, не имеют QR-кодов, хотя вопрос их получения ставился перед МИД России еще летом. Тогда в Москве вводился доступ по QR-кодам в рестораны и кафе, а также на массовые мероприятия численностью от 500 человек. Три источника в иностранных дипмиссиях сообщили изданию, что ряд посольств западных стран направили в российское внешнеполитическое ведомство коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, привитым не одобренными в стране препаратами. Однако из-за того, что система была отменена меньше чем через месяц после ее введения, этот вопрос тогда потерял актуальность и в итоге так и остался нерешенным.

В представительстве Евросоюза в России РБК подтвердили, что в МИД были направлены различные запросы, в том числе от имени стран — членов ЕС. При этом "удовлетворительного решения пока найти не удалось". В европейской дипмиссии добавили, что ускорение текущего процесса признания эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС могло бы помочь разрешить этот вопрос.

Помимо дипломатов, с проблемой получения QR-кодов столкнулись и некоторые сотрудники посольств с российским гражданством, также прошедшие вакцинацию иностранными препаратами. В их случае подтвердить вакцинацию на территории России будет сложнее, поскольку они не обладают дипломатическим статусом, дающим определенные права.

Российские дипломаты, привитые российскими вакцинами, также заявляют о сложностях с вакцинными паспортами за рубежом.

