РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4541 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 894 102

Российские власти не выдают дипломатам ЕС ковид-документы, потому что они привиты "не той вакциной"

Российские власти не выдают дипломатам ЕС ковид-документы, потому что они привиты "не той вакциной"

Зарубежные дипломаты, привитые не зарегистрированными в России вакцинами от COVID-19, не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский РБК.

На фоне введения с конца октября в Москве и других городах России локдауна и системы QR-кодов, по которым, в зависимости от региона, вакцинированным и переболевшим коронавирусом разрешен доступ в те или иные заведения, работающие в стране иностранные дипломаты вновь столкнулись с проблемами.

Большинство из тех, что были привиты нероссийскими вакцинами, не имеют QR-кодов, хотя вопрос их получения ставился перед МИД России еще летом. Тогда в Москве вводился доступ по QR-кодам в рестораны и кафе, а также на массовые мероприятия численностью от 500 человек. Три источника в иностранных дипмиссиях сообщили изданию, что ряд посольств западных стран направили в российское внешнеполитическое ведомство коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, привитым не одобренными в стране препаратами. Однако из-за того, что система была отменена меньше чем через месяц после ее введения, этот вопрос тогда потерял актуальность и в итоге так и остался нерешенным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки умерли 1163 человека, выявлены 39 849 новых случаев

В представительстве Евросоюза в России РБК подтвердили, что в МИД были направлены различные запросы, в том числе от имени стран — членов ЕС. При этом "удовлетворительного решения пока найти не удалось". В европейской дипмиссии добавили, что ускорение текущего процесса признания эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС могло бы помочь разрешить этот вопрос.

Помимо дипломатов, с проблемой получения QR-кодов столкнулись и некоторые сотрудники посольств с российским гражданством, также прошедшие вакцинацию иностранными препаратами. В их случае подтвердить вакцинацию на территории России будет сложнее, поскольку они не обладают дипломатическим статусом, дающим определенные права.

Российские дипломаты, привитые российскими вакцинами, также заявляют о сложностях с вакцинными паспортами за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (97265) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Потому, что они привиты человеческой вакциной, а не скотомицином
показать весь комментарий
30.10.2021 13:28 Ответить
+28
У них там куча вакцин, фуфломицин, путенвведин, камнепадин, скрепин
показать весь комментарий
30.10.2021 13:31 Ответить
+18
А почему на России до сих пор разрешают ездить на иномарках и использовать всё заграничное? Только отечественное, то из чего якутский скульптор лепит...
показать весь комментарий
30.10.2021 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да пох на засрашку,почему нам не выдают сертификаты?
показать весь комментарий
30.10.2021 15:53 Ответить
Та нехай тікають з кацапщини, бо підхватять там усю гидоту.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 