Никакой коммуникации с украинской стороной по экстрадиции Саакашвили не было, - глава МИД Грузии Залкалиани

Вопрос экстрадиции в Украину задержанного в Грузии бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили, который является украинским гражданином, не обсуждался

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в субботу журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной, требований о передаче Михаила Саакашвили не было", - сказал Залкалиани .

По его словам, с украинской стороны не было никаких требований по поводу экстрадиции Саакаашвили.

"Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было каких-либо подобных обращений", - отметил Залкалиани.

Накануне навестившие Саакашавили в тюрьме депутаты Верховной Рады Украины заявили журналистам, что Украина намерена добиваться его возвращения в страну, и на дипломатическом уровне переговоры по этому вопросу уже ведутся.

В ответ МИД Грузии заявил, что никаких переговоров с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине не проводилось и не проводится.

Читайте также: Украинские власти разработали обращение о передаче Саакашвили в Киев, - слуга народа Ковальчук

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Топ комментарии
+12
Большая зрЯплата, поднос хачапури,
Чего не хватало, дебилу внатури?
Дорожка из кокса, Ясько и пентхаус.
Поехал в фургоне, дурилка, nach Hause.
Теперь он на киче, и ломка достала.
Шашлык не приносят и дозы не стало.
Ясько за решёткой, с другой стороны.
Он помощи просит у нашей страны!
Дадим же совет мы таким пид..сам, -
Ты обратись к народам Бомбаса.
Не хочешь к Бомбаса? Тогда к ЛуГонДона,
Они приютят тебя, Мишу- гондона.
30.10.2021 13:50 Ответить
+11
Скоро у них будет коммуникация. Когда Зеля свалит вслед за Михуилом.
30.10.2021 13:36 Ответить
+9
Теперь ещё 6 лет ждать пока приедет Миша и сделает Украине реформы
30.10.2021 13:44 Ответить
ну и славненько..)
30.10.2021 13:34 Ответить
Хе-хе. Кинули мишу подельники
30.10.2021 13:34 Ответить
Сам поїхав. Сподівався на революцію та тріумф. Однак перевелися грузіни. Пісяють і перед П. Осетією та Абхазією. Яка там революція. З іншого боку, хто б з відомих українських лідерів так рискнув? Всі б засцяли, крім можливо крайнє правих.
30.10.2021 13:46 Ответить
Они просто не понимают какой лидер современности приехал им делать покращення
30.10.2021 13:57 Ответить
30.10.2021 13:36 Ответить
бгг) Хай михуил на собственной шшуре изучит фирменний клоунский стиль. - Пистеть одно а делать наоборот или вообще ничего не делать
30.10.2021 13:36 Ответить
Ну это и понятно)зекрыса сама его вам и выдала -вы ж сами ,в первый момент,зекрыс публично благодарили...а теперь цирк для идиотов -зебилов
30.10.2021 13:40 Ответить
знаете, как нашего гражданина, я бы его вынимал, но это был бы Порошенко,а зеленой падали он не нужен ну и хер с ним, зеленая падаль запомни, если ты не выгоден, ты неинтересен.т5ебя продадут за копейки
30.10.2021 13:42 Ответить
Дали б вже Міхо спокійно пройти курс схуднення баландою , бо бєдняжечка тратив на ліпосакцію 100 кілобаксов свого часу і не допомагало.
30.10.2021 13:43 Ответить
Теперь ещё 6 лет ждать пока приедет Миша и сделает Украине реформы
30.10.2021 13:44 Ответить
Пусть из тюрьмы тезисы нам засылает : молоко и чернильница из хлеба- все просто!
30.10.2021 13:49 Ответить
К 6 накиньте за незаконное пересечение границы там.
30.10.2021 13:51 Ответить
Хех, здивував. Зелень і з нами не комунікує.
30.10.2021 13:44 Ответить
Вместо официальной коммуникации Арахам снял и выложил видосик как сильно он беспокоится за Михеила. Стыдно.
30.10.2021 13:48 Ответить
Якось раптом помітив що Саакашвілі є "двічі громадянин України" - "від Пєті-бариги" і "від ЗЕгенерата". Дуже тішить що ця мразота згниє в грузинській буцегарні бо "двічі громадянства України" йому було так мало для відчуття себе "божєствєнним рєформатором"...
30.10.2021 14:35 Ответить
 
 