Никакой коммуникации с украинской стороной по экстрадиции Саакашвили не было, - глава МИД Грузии Залкалиани
Вопрос экстрадиции в Украину задержанного в Грузии бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили, который является украинским гражданином, не обсуждался
Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в субботу журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной, требований о передаче Михаила Саакашвили не было", - сказал Залкалиани .
По его словам, с украинской стороны не было никаких требований по поводу экстрадиции Саакаашвили.
"Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было каких-либо подобных обращений", - отметил Залкалиани.
Накануне навестившие Саакашавили в тюрьме депутаты Верховной Рады Украины заявили журналистам, что Украина намерена добиваться его возвращения в страну, и на дипломатическом уровне переговоры по этому вопросу уже ведутся.
В ответ МИД Грузии заявил, что никаких переговоров с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине не проводилось и не проводится.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
