Новости
Черноморский флот РФ начал следить за действиями эсминца USS Porter, зашедшего в Черное море

Российские военные отслеживают действия эсминца USS Porter, который, по данным российской стороны, в субботу вошел в Черное море.

Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - следует из сообщения центра.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на Военно-морские силы США, что американский эсминец USS Porter направляется в Черное море для взаимодействия с партнерами по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Россия уважает силу и не пойдет на эскалацию, - Кулеба

корабль (2057) слежка (194) США (27934) Черноморский флот РФ (1568) Черное море (1503)
+22
30.10.2021 14:31 Ответить
+21
30.10.2021 14:26 Ответить
+20
Достаточно вспомнить легендарный овцевоз "Ашот", тараном пустивший на дно кацапский военный "корабль"...

30.10.2021 14:41 Ответить
Любимая забава лишнехромосомных, бегать рядом перед Штатами по пятам, показывая "мы здесь и готовы договариваться"
30.10.2021 14:25 Ответить
Русспотреоты Слон и моська не читали. Они читать не умеют -поэтому и стали русспотреотами
30.10.2021 23:34 Ответить
Какой то эсминец перепугал весь флот......
30.10.2021 14:26 Ответить
Потешний флот.
30.10.2021 14:39 Ответить
30.10.2021 14:26 Ответить
бесогон?
30.10.2021 14:26 Ответить
И туда тоже...
30.10.2021 14:28 Ответить
следит,походу..
30.10.2021 16:14 Ответить
А может срёт?
01.11.2021 11:22 Ответить
Это не на украинскую баржу нападать, а потом унитазы тырить с баржи
30.10.2021 14:26 Ответить
Твої "полудурки" навіть "баржею" управлять не вміють! Украли катер - і той поламать умудрилися!
30.10.2021 14:30 Ответить
30.10.2021 14:26 Ответить
Щас бабайден снова дёрнет эсминец за поводок: "А ну назад!"
30.10.2021 14:26 Ответить
Соседская собака....мелкая такая...тоже выскакивает из под ворот когда какая то машина мимо проезжает....и пытается укусить колесо...
30.10.2021 14:26 Ответить
Подглядывать … ничего другого им Америка не позволит
30.10.2021 14:30 Ответить
Пусть лучше за своими штанами следит, обдрыстается ещё
30.10.2021 14:30 Ответить
30.10.2021 14:31 Ответить
Нехай баяцца.
30.10.2021 14:36 Ответить
Гарно, ховати навіть нічого))
30.10.2021 15:09 Ответить
Этот твой сайт давно дуба дал и заглох. Вместе с Новороссией...Смотри, и сам туда не попади...
31.10.2021 00:37 Ответить
у тебя область мозга отвечающая за юмор удалена?
31.10.2021 08:38 Ответить
Ну так и говори,шо это я шутю, это для тех,кто в танке. А я человек простой...
31.10.2021 23:37 Ответить
значит очкуют...
30.10.2021 14:31 Ответить
Побздыкивают "братья"! И не зря. Этот эсминец один разнесет их ржавые лоханки под названием ЧФ в лоскуты.
30.10.2021 14:36 Ответить
Достаточно вспомнить легендарный овцевоз "Ашот", тараном пустивший на дно кацапский военный "корабль"...

30.10.2021 14:41 Ответить
Дійсно, чого вони всполошилися, це ж не "Ашот" ввійшов в море.
30.10.2021 19:36 Ответить
прикольно спостерігати за мишачою вознею вати, яка чомусь уявила, що Чорне море, то є її особисте озеро.
30.10.2021 14:36 Ответить
Вітаю, пане Хмара.
30.10.2021 14:39 Ответить
Це звичайна практика ще з часів совка.
30.10.2021 14:37 Ответить
Слідкують кляті москалі за американським эсминцем USS Porter, а це значить , що бояться 😠
30.10.2021 14:37 Ответить
Бздять коли серуть.
30.10.2021 14:40 Ответить
Та вони подумали що пиво "портер"везе одноіменний есмінець, будуть в чергу ставати.
30.10.2021 19:39 Ответить
Пускай следят как бабуины за реактивным самолетом в небе. Могут еще в рельсу постучать тревогу
30.10.2021 14:44 Ответить
Следить?! Ой-ой-ой.😱😱😱 Держите меня семеро, а то пятеро не удержат.
30.10.2021 14:53 Ответить
Лично у меня новости про т.н "черноморский флот" так называемой "рф" вызывают только брезгливость. Или вот еще новость:

Kavkaz Center
@newkc14
Русские мир. Пьяный российский генерал на курорте заявил о захвате Египта

https://twitter.com/newkc14/status/1454406048081711104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
30.10.2021 14:54 Ответить
Да, это уже серьёзно что один скоторылый кацапский хенерал захватил весь Ибипет
30.10.2021 14:59 Ответить
Как я понял, он должен позвонить и вызвать еще 1200 голов такого же быдла... но это неточно, слушал ушлепка невнимательно, из брезгливости...
30.10.2021 17:40 Ответить
Да уж, гуманного обращения эти животные не заслуживают, хоть это и не наши методы...
30.10.2021 17:37 Ответить
А що той анарал до сих пір не в міжнародному розшуку за військові злочини?
25.12.2021 16:36 Ответить
Напевно, ні. У зв'язку з нікчемністю погроз та його особи взагалі. Кацап=бидло...
25.12.2021 20:09 Ответить
ЛишнеХРОМОсомные идиоты идут следить за американским эсминцем:

30.10.2021 14:56 Ответить
Почему лягушки не квакают?
30.10.2021 15:43 Ответить
Пусть попробуют попровоцировать. Американцы кишки быстро выпустят.
30.10.2021 15:00 Ответить
А может как во время Чечни?
30.10.2021 15:05 Ответить
Кто пасёт, тот .....
30.10.2021 15:03 Ответить
Мы надеемся, что русские свиньи утопят свои корыта и сами утопнут
30.10.2021 15:31 Ответить
Эталонный коцап,его в дверь-оно в окно.Сколько ников за месяц было?😂🌷××××
30.10.2021 15:07 Ответить
не боитсо но по что штаны у рузге всегда с гавном внутри
30.10.2021 15:11 Ответить
Всем срать на вашу парашу с её ржавыми корытами и говёными сральниками
30.10.2021 15:35 Ответить
не самоутопился как диды еще?
странные кацапские калоши- перевозчики потребителей бухала...
диды умнее были...
30.10.2021 15:21 Ответить
Российские военные стоматологи обеспокоены - излишне пристально следить за эсминцем "Портер", впрочем как и за любым другим эсминцем типа "Арли-Бёрк", вредно для здоровья персонала Российского ВМФ из стоматологических соображений - вызванное завистью скрежетание зубами приводит к их истиранию до дёсен. Поэтому оба эсминца типа "Замволт" не заходят в акваторию Чёрного моря, прежде всего, из гуманных соображений - дабы не спровоцировать среди российских моряков массовые выбрасывания за борта российских военных лоханок.

х
30.10.2021 15:22 Ответить
30.10.2021 15:27 Ответить
i так за кожним украiньским столом!

https://www.youtube.com/watch?v=x42oQ-MO4A8
30.10.2021 15:33 Ответить
..у кацапов ещё со Второй Мировой остались запасы трофейных цейсовских биноклей..
30.10.2021 15:36 Ответить
Говнорусские судна давят ржавыми ластами ускоряя ход....
30.10.2021 15:37 Ответить
Глазными яблоками вращают набутылочные юнги с кацапских ******** позднебрежневского периода?
30.10.2021 16:01 Ответить
Это не черноморский флот следит за американским эсминцем, а эсминец зашел в Черное море, чтобы следить за лоханками черноморского флота
30.10.2021 16:01 Ответить
Это обычная практика для любого флота. Тем более сделать это не сложно, не подводная же лодка.
30.10.2021 16:09 Ответить
Мне один бывший военный рассказывал. Он служил на северном флоте еще в Советское время. И там такой случай произошёл.. Американская подводная лодка зашла в Баренцево море, в территориальные воды СССР, всплыла на перископную глубина, совершила несколько манёвров, как бы посмеялись над совками, и ушла в нейтральные воды. Пока советское начальство раздублилось, её уже и след простыл... Они только красивые мультики показывать умеют и громко кричать "догнать и перегнать Америку" Или еще известный и позорный случай, когда немец Руст посадил самолёт на красной площади
30.10.2021 17:15 Ответить
Новость ни о чём...... Было бы странно еслиб не следили.
30.10.2021 17:17 Ответить
А бодай би їм повилазило. Кацапів маю на увазі.
30.10.2021 17:35 Ответить
Правильно делают что следят за эсминцем. Если эта зараза разрядит весь комплект ракет---то Уральские горы нахер до Кемерова долетят---а дальше уже по земле покатятся---по инерции.
30.10.2021 18:31 Ответить
мордва следит только очень тихо, чтобы ее не увидели. иначе поймают и на конюшне выпорют после посадки на бутылку.
30.10.2021 18:34 Ответить
Де наш есмінець, колаборанти?
30.10.2021 19:35 Ответить
Это хорошо, что следят. Никак носитель ядерных ракет. Им оттуда до москвы лететь - тьфу.
30.10.2021 21:34 Ответить
Черноморский флот РФ начал следить
30.10.2021 23:27 Ответить
Россия следит



30.10.2021 23:32 Ответить
 
 