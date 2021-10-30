Черноморский флот РФ начал следить за действиями эсминца USS Porter, зашедшего в Черное море

Российские военные отслеживают действия эсминца USS Porter, который, по данным российской стороны, в субботу вошел в Черное море.

Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - следует из сообщения центра.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на Военно-морские силы США, что американский эсминец USS Porter направляется в Черное море для взаимодействия с партнерами по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Россия уважает силу и не пойдет на эскалацию, - Кулеба