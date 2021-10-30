РУС
Это может быть прецедентом, - Кравчук об исключении Разумкова из фракции и лишении его мандата

Это может быть прецедентом, - Кравчук об исключении Разумкова из фракции и лишении его мандата

Бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова могут лишить депутатского мандата. Предварительно это должно произойти на съезде партии "Слуга народа".

Как сказала нардеп и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, партия ни к одному депутату всех уровней еще не применяла процедуры лишения мандата, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал ДОМ.

Кравчук отметила, что соответствующее решение не будет приниматься парламентской фракцией.

Потому что у нас даже во фракции есть люди, например, не входящие в партию. Съезд партии – это высший орган, и в его компетенции принимать такие решения,– объяснила она.

Нардеп подчеркнула, что в случае исключения Разумкова из "Слуги народа" это может быть прецедентом. Она сообщила, что съезд партии "Слуга народа" намечен на конец ноября.

"Но я не знаю, есть ли этот вопрос в повестке дня съезда. Мы, наверное, будем еще наблюдать, как развиваются события", – добавила Кравчук.

По ее словам, сначала поднимался вопрос о снятии Разумкова с должности спикера Верховной Рады, а теперь и о лишении мандата народного депутата.

Мы уходили в политику от Владимира Зеленского, от президента. И когда кто начинает свой автономный политический путь, то, в принципе, это нормально. У нас рабства нет, никто никого не заковал в кандалы. Но было бы правильно, знаете, как говорится, входить в историю за свой счет, – отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

неприкосновенность (998) Разумков Дмитрий (1522) Кравчук Евгения (368)
+26
Норкоманов, насильников, педофилов не исключают.
Исключают только тех кто найвеличнішому в борщ насрав.
Были тут всякие власти, но такого откровенного мудачья еще не было...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:40 Ответить
+23
Поклонником Разумкова не являюсь ,но хотел бы уточнить, что скорее клоун обязан экс-спикеру булавой, чем он мандаТОМ.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:39 Ответить
+12
это еще как сказать:
хитрован Разумков залез в большую политику на деньгах Бени и на артистическом горбу ЗЕ-льоного.

сейчас перед нами эпическая борьбы ЗЕ-жабы с Разумковым-гадюкой

как говорил Швейк:
"Я знав двох Франців-Йосипів, і жодного із них мені не жалко"
показать весь комментарий
30.10.2021 14:49 Ответить
20 плетей не забудьте, стадо одноклеточных.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:38 Ответить
Це той Віктор, який став олігархом за часи Зе і якому Баканов тис руку? Сумніваюся про щирі ваші наміри деолігархізувати сумнозвісного Віктора
показать весь комментарий
30.10.2021 14:43 Ответить
І що, зате звільнено було набагато більше українців, ніж ангажировав Зе у теперішній час. При всьому тому, сумнозвісному Віктору не було доступу до ресурсів і повноважень, що за часи Зе навпаки. І кому він тоді партнер?
показать весь комментарий
30.10.2021 14:51 Ответить
Ну все, все, зализняк, зализав шмарклю до хронічного запору. У спам.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:51 Ответить
в спам, так в спам.За брехню. Підтримую. Дозволено правилами форуму.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:55 Ответить
О, вже й хрестик... Швидко!
показать весь комментарий
30.10.2021 14:58 Ответить
діду, поокинься, той Кравчук під капельницею !
показать весь комментарий
30.10.2021 14:53 Ответить
А статтю прочитати не вийшло? Пробував, але щось пішло не так... "Чукчя нє читатєль, чукчя пісатєль!" При чому тут старий коммі Кравчук? Мова йде про євгенію кравчук, монозбродну депутану.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:55 Ответить
Та Ви шо кажете, вдіньте окуляри, чи читати не вмієте, не той це Кравчук.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:59 Ответить
Хоча в темі ( інша, інший) Кравчук , але все вірно написано про те , що обидва дурні і іхнє кредо- карьєра 😠
показать весь комментарий
30.10.2021 15:02 Ответить
Згоден - усім по 20 плєтєй, щоб аж усцикалися навстоячки! І ************ кравчучкє, не забудьте теж видати 20 плєтєй по звізді її розпусній, і теж потім це недолуге гнати в шию!
показать весь комментарий
30.10.2021 17:20 Ответить
Поклонником Разумкова не являюсь ,но хотел бы уточнить, что скорее клоун обязан экс-спикеру булавой, чем он мандаТОМ.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:39 Ответить
это еще как сказать:
хитрован Разумков залез в большую политику на деньгах Бени и на артистическом горбу ЗЕ-льоного.

сейчас перед нами эпическая борьбы ЗЕ-жабы с Разумковым-гадюкой

как говорил Швейк:
"Я знав двох Франців-Йосипів, і жодного із них мені не жалко"
показать весь комментарий
30.10.2021 14:49 Ответить
По-любому відкат назад аж у 90-ті.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:52 Ответить
авжеж, нарід постарався
показать весь комментарий
30.10.2021 14:54 Ответить
Гашек - класика !
показать весь комментарий
30.10.2021 14:54 Ответить
Похождения бравого солдата Швейка, 12 стульев и Три товарища надо всегда держать поблизости! Это наша жизнь! Есть и посложнее литература о "прекрасном" будущем человечества. Только радости не прибавится от прочтения этих произведений классиков литературы...
показать весь комментарий
30.10.2021 16:46 Ответить
Фердинандов
показать весь комментарий
30.10.2021 15:47 Ответить
чем он *****,тому ...
показать весь комментарий
30.10.2021 23:34 Ответить
Норкоманов, насильников, педофилов не исключают.
Исключают только тех кто найвеличнішому в борщ насрав.
Были тут всякие власти, но такого откровенного мудачья еще не было...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:40 Ответить
Разумков из всей кодлы нечестивцев самый паскудный -

он пускал шептунов в сторону преЗЕка
показать весь комментарий
30.10.2021 14:51 Ответить
Ви самі створили цю політичну потвору СН і тому це ваших рук справа здолати її
показать весь комментарий
30.10.2021 14:41 Ответить
політичну потвору СН створив Разумков,
а зараз потвора його їсть

епичний сюжет із зоопарку
показать весь комментарий
30.10.2021 14:56 Ответить
Лживые и очень пакостные зеленые твари , так как малейшее отклонение от курса партии уродов - наказуемо 😡
показать весь комментарий
30.10.2021 14:42 Ответить
Это не партия. Это чистейшей воды политический проект под одни выборы. Попытки их руководства рассказать о политической ориентации, приводили к гомерическому смеху ржанию, в среде экспертов.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:16 Ответить
согласен с Кравчучкой!
1. Это будет хороший прецендент для "политтехнолога", лепящего из говна политический проект
2 для служек, - чем они лучше Третьяковой, танцующей на костях Полякова ?
3 и, самое важное, для "мудрого нарида" - пусть посмотрят на оду кучу говна (Разумков) и на вторую (служки), которую они наделали весной 2019
показать весь комментарий
30.10.2021 14:44 Ответить
Бей своих, чтобы чужие боялись.
Господи, разруши всё, что против Твоей воли.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:44 Ответить
Це когось ще цікавить? Та най йому ще одне обрізання зроблять...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:48 Ответить
Такую фигню уже делал порошенко: исключили Фиросова и Томенко!
показать весь комментарий
30.10.2021 14:52 Ответить
Фирсова
показать весь комментарий
30.10.2021 14:53 Ответить
Не исключил , а они сами ушли , не дождавшись высоких посад на Банковой !
показать весь комментарий
30.10.2021 14:57 Ответить
Брехня. Там інша ситуація була: обидва написали заяви про вихід з фракції. А разумков - не писав.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:58 Ответить
В их т.н. партии не только рабство, у них всё решает один человек, который обеспечивает их обогащение. Все они овцы одного стада, но жаль, что всё это недорозумение отражается на жизни людей, поверивших в справедливого президента. Как оказалось не честного и не порядочного
показать весь комментарий
30.10.2021 15:01 Ответить
"Как оказалось" ???

Про офшоры Зеленского было прекрасно известно в 2019-м году. Как и про повестки из военкомата. Каким дебилом надо быть, чтобы выбирать в президенты не человека, а роль актера в телесериале???
показать весь комментарий
30.10.2021 15:19 Ответить
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Джерело: Валіза вокзал мокшандія.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:07 Ответить
Ничего. Такими исключениями они лишь разваливают свой монолит. В конце концов выходить из СН не так страшно, как когда-то было из ПР.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:47 Ответить
Ломбардщики отличаются политической принципиальностью? НЕт? Браво Разумкову!
показать весь комментарий
30.10.2021 16:49 Ответить
Ааааа))))зекрысы думают так рейтинг поднять?так замочите его -он явно очень много ещё знает,а зекрысам убивать уже не прив
показать весь комментарий
30.10.2021 15:03 Ответить
- А давайте играть в Шефира, - предложила депутат Третьякова. - Только не по ногам стрелять, конечно, а сразу в голову. Клянусь, буду плакать за каждым "слугой народа", такова уж моя гуманитарная сущность. Джерело:
показать весь комментарий
30.10.2021 23:41 Ответить
Ну если владелец ломбардов решил создавать собственную партию, и объявил об этом прилюдно, то естественно, что такого члена содержать не будет ни одна партия. Кто-то из олигархов, видимо, сулит содержание побольше. В общем предложение, от которого невозможно отказаться. ))
Олигарх и галантерейщик - это сила!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:05 Ответить
Ранее за Розумковым стоял Тигипко и те, кто над ним.

Олигархам на стол, в отличии от нас, кладут настоящие социологические исследования. И если уж кто-то из них начал накачивать рейтинг Розумкова, то это так же означает, что дела Зеленского стали идти плохо или он возгордившись стал малоуправляемым и его решили, таким способом, поставить на место.

В любом случае, ослабление монолита СН даёт нам надежду сохранить свободу слова и свободу волеизъявления.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:51 Ответить
У нас все союзы и среди партий и среди денежных мешков, а также между ними - ситуативны. Какой либо экономической, идеологической и политической составляющих в них нет. Вернее одна есть, и всем она хорошо известна. )) Так что, по большому счёту, с Вами можно согласиться.
И в данном случае я ничего нового в этом не нахожу. Расклад остаётся прежним, меняются лишь лица и декорации.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:22 Ответить
Не согласен.
Вот РУХ. Эта партия хоть и практически разгромленная, но всё же пока существует и идеология у них имелась - выйти из СССР.

Одна из старейших партий Украины, "Свобода", имеет националистическую идеологию. За эту свою идеологию, многие свободовцы погибли на майдане, а позже пошли добровольцами на фронт.

Партия "Батькивщина" имеет на сегодняшний день самую передовую идеологию в мире - "Социальная рыночная экономика" и эта ее идеология опирается на самую первую статью Конституции Украины - Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

Партия "Сила и честь" заявляет о приверженности Консервативной идеологии.

Ну и к слову, сегодня в мире, ведущие экономисты мира чётко высказываются о том, что социалистическая идеология, либерализм и глобализм являются ошибочными, тупиковыми ветвями мировой экономики, время которых уже прошло.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:26 Ответить
По поводу "Руха" можно сказать, что это уже реликт. Его идеология которая была ещё востребована до начала 2000-х, сейчас потеряла смысл.
В "Свободе" была общая идея, но не было единодушия по пунктам, публика в ней довольно разношёрстная. Да и немало "свободовцев" поступились принципами в обмен на личные преференции.
"Батькивщина" сегодня ещё на плаву в бОльшей степени благодаря лично её лидеру, создавшую её. После её ухода она, скорее всего, канет в лету. Это же касается и ПЕСа, история появления у них одинакова, только позиции отличаются.
"Сила и честь" не пользуется популярностью, консерватизм сейчас не востребован в Украине.
Ну а мнение этих мировых экономистов я разделяю, но с небольшими поправками на либерализм.
Кстати, может Вам будет интересно почитать https://apostrophe.ua/article/world/2021-10-28/komanda-baydena-jivet-v-mire-fantaziy-pyitayas-dogovoritsya-s-rossiey--eks-sovetnik-prezidenta-ssha/42517 интервью Дебры Кейган, бывшей советницы Буша-младшего и дипломата Госдепа США со времен Рейгана. В нём немного обо всём - о политике США, Европы, и их отношение к Украине. Это взгляд и анализ как бы со стороны, она уже вне политики. Вернее не имеет отношения к процессам.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:03 Ответить
Спасибо за ссылку. Статья действительно интересная, её стоило прочитать.

РУХ ладно. Но Свобода имеет несколько мэров областных городов и не только, а это значит, что её идеология востребована. Кроме того, с отказом от глобализма снова возникает интерес к национальным интересам. да и в социально ориентированной экономике и в консерватизме есть тенденции к увеличению части государственного средства, так как выяснилось, что свободный рынок нифига сам себя не регулирует, что ему нужны пинки от государства.

Тимошенко всего 61 год - самый расцвет для серьезного политика, так что у нее запас еще на минимум 10 лет. И замену ей в партии и сегодня можно найти, но она настолько яркий политический деятель, что никому не нужна ее замена. Яценюк несколько лет назад попробовал и ничего у него из этого не вышло.

Консерватизм ПОКА не востребован. Избиратель уже этой зимой, через холодильник поймет ошибочность и пагубность либерализма. Потому Смешко чётко, именно чётко и конкретно позиционирует свою партию, как партию консерваторов, а это даёт ему возможность перетянуть на свою политическую партию взаимоотношения с Великобританией, которая начала соревноваться с США за статус главного стратегического союзника (в ограниченном понимании) Украины.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:11 Ответить
Пожалуйста! Попадётся ещё что нибудь интересное - поделюсь.
Не соглашусь с тем, что идеология "Свободы" очень востребована. Да, на региональном уровне, особенно в западных областях, они определённый процент избирателей и рейтинг имеют. Но внутри самого объединения состав варьируется от умеренно-консервативных до ультра-радикальных. Такая "разноплановость" им тоже играет не в плюс.
В БЮТ замену конечно найти можно, но не факт, что идеология не поменяется с приходом нового лидера. Тоже самое и по ПЕС. И в том и в другом случае будет и уход старых, и приход новых кадров. "Кочевание" из одной полит силы в другую - конёк наших политиков, даже тех, кто со "стажем".
Консерватизм ещё долго у нас не будет развиваться, и уж точно не этой зимой. Сейчас в тренде мировая глобализация и экологическая безопастность. И "молодёжь", идущая в политику, будет придерживаться именно его, невзирая даже на сопутствующий популизм.
Сравните США и Великобританию, с их, фактически двухпартийной системой, с Германией и Францией с их по факту многопартийной системой, но в которой практически отсутствуют консерваторы. У меня вообще складывается впечатление, что после Второй Мировой Германия и Франция уже полностью "осоциализировались. )) А противостоят немецким демократ-социалистам во власти социалисты в оппозиции. Вообще сюр какой-то. ))
показать весь комментарий
30.10.2021 23:11 Ответить
Когда уже законодатели выучат, что у нас право не прецедентное и при принятии решений нельзя опираться на предыдущие схожие случаи...
показать весь комментарий
30.10.2021 15:07 Ответить
Право не прецедентное, но практика отсылок на аналогичные решения судов у нас вполне распространены. Это во-первых. А второе - они же не в суде, а в реальной жизни мы 99.99% решений принимаем, опираясь на предыдущие схожие случаи. Начиная с того, что зайдя в туалет, надо сначала снять штаны, мы даже в таких мелочах опираемся на предыдущий опыт...
показать весь комментарий
30.10.2021 15:23 Ответить
Совком запахло, когда там всех инакомыслящих исключали из партии.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:15 Ответить
Який же не (благодарний) цей жидок Зеля, що хоче навіть позбавити мандата Розумкова. Ця сволота повинна молитися на нього, бо лише дякуючи Розумкову він став Президентом. Боїться що той перетягне на свою сторону більшість зелених депутатів і створить у ВР свою фракцію на противагу Зеленському. Зеля програє війну з Розумковим. А ми його підтримаємо всим миром!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:21 Ответить
В войне жабы с гадюкой ставать на чью-то сторону? Не, лучше я постою в сторонке и поржу с обоих.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:24 Ответить
Разумков - скульптор, який зліпив ЗЕбеню

памятайте !
показать весь комментарий
30.10.2021 15:45 Ответить
Как в той песне - "Я тебя слепила из того, что было".
показать весь комментарий
30.10.2021 17:21 Ответить
Так Розумком тоже из евреев, коль у него мать еврейка.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:53 Ответить
Каким негодяем надо быть, чтобы помогать Зе прийти к власти. Имею ввиду Разумкова. А если он что-то не понимал, то зачем нам глупцы в политике.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:33 Ответить
я был бы за исключение Разумкова из СН если с ним исключат всех кого он туда завел. а с ним в СН зашло ой как дохрена людей. но они все сидят на конвертах, по этому не захотят а как обычно, предадут или уже предали своего лидера. ну как обычно в нашей дружной политичесской семье..
показать весь комментарий
30.10.2021 15:44 Ответить
Цікаво, як саме по бєспрєдєлу позбавляти мандату будуть?
Адже ні в Конституції, ні в регламенті ВР не прописана процедура позбавлення депутата мандату, якщо він голосує не так, як хоче його фракція.
І випадків оскарження зняття депутатської недоторканості теж не було прецедентів
показать весь комментарий
30.10.2021 15:50 Ответить
Краще б оту корову виключили з депутатів, що про смерть колеги раділа! Отож бо люди зрозуміли, а так .....
показать весь комментарий
30.10.2021 15:53 Ответить
Ні, таки як Третьякова сподобаються Зеленському, Кононенко, Арахамії, Гетьманскому, Сольському, Верещук та інший гедоті.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:55 Ответить
Вона для них священа, їй все дозволено.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:29 Ответить
Человек хочет сделать свою политсилу, но в тоже время не хочет покидать фракцию и партию, по спискам которой прошел в ВР. И кто он после этого, Хочет завести новую бабу, но при этом чтобы кормила его старая.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:16 Ответить
А есть его публичное заявление о намерении создать такую полическую силу,пока вижу какое-то маниакальное подозрение со стороны "слуг". Им видать мало жупела товарища Петра, так уже стращаются и Разумкова.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:27 Ответить
Виключений Разумков легко повернеться в Раду на першій же вакансіі нардепа...
показать весь комментарий
30.10.2021 17:34 Ответить
у них вже є прецедент з Поляковим - Разумкову прпонують м"ягший
показать весь комментарий
30.10.2021 18:54 Ответить
Так вон Хусейна толпа повесила,предварительно сасунув в сановный зад лопату.тоже прецедент.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:27 Ответить
Готовят нового мученика. Замена Зе на следующих выборах
показать весь комментарий
30.10.2021 19:17 Ответить
Технолигии.
показать весь комментарий
30.10.2021 19:58 Ответить
куйней эти партии все 30 лет занимаются, толку ноль, если пересчиать сколько за 30 лет этих партий было и ни от одной никакого толку, одно говно для Украины! вывод, все кто в партиях - сплошное говно!
показать весь комментарий
30.10.2021 22:10 Ответить
а від тебе?
показать весь комментарий
30.10.2021 23:55 Ответить
Не здивуюся, коли виявиться, що Єрмак виконує нове спецзавдання рашистів - виведення Разумкова на орбіту, бо ************ як й про Єрмака так й про Разумкова Н ІКОЛИ НІ ПАРИ З ВУСТ , хоча абсолютно майже повністю показують ефіри на каналах Ахмєтова зі скандалами навколо вови , тільки не про Єрмака... Данілову дали грати роль бандерівця , вові вовине -памперси -ванна , а Єрмаку кремлівське робить (разом з разумковим?)
показать весь комментарий
30.10.2021 22:12 Ответить
Не розумію цих дрочерів за разумкова? що такого особливого у цьому москалику чого не має у агрохімії чи верещучки...?
показать весь комментарий
30.10.2021 23:36 Ответить
на фоні приЗе!біла і даун матиме вигляд гросмейстера, мовчу вже про Разумкова... Ось, що не влаштовує ОПу.
показать весь комментарий
30.10.2021 23:54 Ответить
Він не дурний політтехнолог , інакше не довірили б йому вести цю отару, наодинці відстрілюватися на ефірах , бо вова ні хріна не приймав участь у компанії. Розвалять під нього вовину владу, то один може бути варіант - з Кремля, а ще он про Юлю прем"єром вже говорять таки , це якщо Разумков не проект Єрмака з Кремлем. Ще треба почекати, Ахмєтовські канали - то головний пунк спостереження за просуванням Лупоглазенького регіонала - чи під Кремль чи під яйця Ахметівських готових до виборів Смєшка, Ляшка , Свободу вже випускають потрішки ... Здивував останній ефір Влащенко - аж ТРОЄ!!! Порохоботів проти трьх слуг та плюс ще Голос з гавкучим опозажопістом- топили знатно!!! Та ще гучне інтервю Разумкова перед цим...

Треба просто спостерігати, поки що тількф це, для кого топить у гівні вову Ахмєтов ?
показать весь комментарий
31.10.2021 00:13 Ответить
згідний з вами та зворотного і не стверджував (Він не дурний)... Імпонує, що провівши усю виборчу компанію кацапською, у ВР працював виключно українською...
Але, до розумної людини, що помогла привести приЗе!біла до влади- ще більше претензій, щодо морального аспекту.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:33 Ответить
Позбавити мандату вони можуть Разумкова, но відповідальності за те що ми зараз в такому становищі ні. Тому пан Разумков сам винуватий в своєму становищі, бо він був номер 1 в списку і знав кого та для чого веде за собою...
показать весь комментарий
31.10.2021 07:10 Ответить
 
 