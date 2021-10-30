Это может быть прецедентом, - Кравчук об исключении Разумкова из фракции и лишении его мандата

Бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова могут лишить депутатского мандата. Предварительно это должно произойти на съезде партии "Слуга народа".

Как сказала нардеп и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, партия ни к одному депутату всех уровней еще не применяла процедуры лишения мандата, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал ДОМ.

Кравчук отметила, что соответствующее решение не будет приниматься парламентской фракцией.

Потому что у нас даже во фракции есть люди, например, не входящие в партию. Съезд партии – это высший орган, и в его компетенции принимать такие решения,– объяснила она.

Нардеп подчеркнула, что в случае исключения Разумкова из "Слуги народа" это может быть прецедентом. Она сообщила, что съезд партии "Слуга народа" намечен на конец ноября.

"Но я не знаю, есть ли этот вопрос в повестке дня съезда. Мы, наверное, будем еще наблюдать, как развиваются события", – добавила Кравчук.

По ее словам, сначала поднимался вопрос о снятии Разумкова с должности спикера Верховной Рады, а теперь и о лишении мандата народного депутата.

Мы уходили в политику от Владимира Зеленского, от президента. И когда кто начинает свой автономный политический путь, то, в принципе, это нормально. У нас рабства нет, никто никого не заковал в кандалы. Но было бы правильно, знаете, как говорится, входить в историю за свой счет, – отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

