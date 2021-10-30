Это может быть прецедентом, - Кравчук об исключении Разумкова из фракции и лишении его мандата
Бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова могут лишить депутатского мандата. Предварительно это должно произойти на съезде партии "Слуга народа".
Как сказала нардеп и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, партия ни к одному депутату всех уровней еще не применяла процедуры лишения мандата, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал ДОМ.
Кравчук отметила, что соответствующее решение не будет приниматься парламентской фракцией.
Потому что у нас даже во фракции есть люди, например, не входящие в партию. Съезд партии – это высший орган, и в его компетенции принимать такие решения,– объяснила она.
Нардеп подчеркнула, что в случае исключения Разумкова из "Слуги народа" это может быть прецедентом. Она сообщила, что съезд партии "Слуга народа" намечен на конец ноября.
"Но я не знаю, есть ли этот вопрос в повестке дня съезда. Мы, наверное, будем еще наблюдать, как развиваются события", – добавила Кравчук.
По ее словам, сначала поднимался вопрос о снятии Разумкова с должности спикера Верховной Рады, а теперь и о лишении мандата народного депутата.
Мы уходили в политику от Владимира Зеленского, от президента. И когда кто начинает свой автономный политический путь, то, в принципе, это нормально. У нас рабства нет, никто никого не заковал в кандалы. Но было бы правильно, знаете, как говорится, входить в историю за свой счет, – отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хитрован Разумков залез в большую политику на деньгах Бени и на артистическом горбу ЗЕ-льоного.
сейчас перед нами эпическая борьбы ЗЕ-жабы с Разумковым-гадюкой
как говорил Швейк:
"Я знав двох Франців-Йосипів, і жодного із них мені не жалко"
Исключают только тех кто найвеличнішому в борщ насрав.
Были тут всякие власти, но такого откровенного мудачья еще не было...
он пускал шептунов в сторону преЗЕка
а зараз потвора його їсть
епичний сюжет із зоопарку
смехуржанию, в среде экспертов.
1. Это будет хороший прецендент для "политтехнолога", лепящего из говна политический проект
2 для служек, - чем они лучше Третьяковой, танцующей на костях Полякова ?
3 и, самое важное, для "мудрого нарида" - пусть посмотрят на оду кучу говна (Разумков) и на вторую (служки), которую они наделали весной 2019
Господи, разруши всё, что против Твоей воли.
Про офшоры Зеленского было прекрасно известно в 2019-м году. Как и про повестки из военкомата. Каким дебилом надо быть, чтобы выбирать в президенты не человека, а роль актера в телесериале???
Олигарх и галантерейщик - это сила!
Олигархам на стол, в отличии от нас, кладут настоящие социологические исследования. И если уж кто-то из них начал накачивать рейтинг Розумкова, то это так же означает, что дела Зеленского стали идти плохо или он возгордившись стал малоуправляемым и его решили, таким способом, поставить на место.
В любом случае, ослабление монолита СН даёт нам надежду сохранить свободу слова и свободу волеизъявления.
И в данном случае я ничего нового в этом не нахожу. Расклад остаётся прежним, меняются лишь лица и декорации.
Вот РУХ. Эта партия хоть и практически разгромленная, но всё же пока существует и идеология у них имелась - выйти из СССР.
Одна из старейших партий Украины, "Свобода", имеет националистическую идеологию. За эту свою идеологию, многие свободовцы погибли на майдане, а позже пошли добровольцами на фронт.
Партия "Батькивщина" имеет на сегодняшний день самую передовую идеологию в мире - "Социальная рыночная экономика" и эта ее идеология опирается на самую первую статью Конституции Украины - Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.
Партия "Сила и честь" заявляет о приверженности Консервативной идеологии.
Ну и к слову, сегодня в мире, ведущие экономисты мира чётко высказываются о том, что социалистическая идеология, либерализм и глобализм являются ошибочными, тупиковыми ветвями мировой экономики, время которых уже прошло.
В "Свободе" была общая идея, но не было единодушия по пунктам, публика в ней довольно разношёрстная. Да и немало "свободовцев" поступились принципами в обмен на личные преференции.
"Батькивщина" сегодня ещё на плаву в бОльшей степени благодаря лично её лидеру, создавшую её. После её ухода она, скорее всего, канет в лету. Это же касается и ПЕСа, история появления у них одинакова, только позиции отличаются.
"Сила и честь" не пользуется популярностью, консерватизм сейчас не востребован в Украине.
Ну а мнение этих мировых экономистов я разделяю, но с небольшими поправками на либерализм.
Кстати, может Вам будет интересно почитать https://apostrophe.ua/article/world/2021-10-28/komanda-baydena-jivet-v-mire-fantaziy-pyitayas-dogovoritsya-s-rossiey--eks-sovetnik-prezidenta-ssha/42517 интервью Дебры Кейган, бывшей советницы Буша-младшего и дипломата Госдепа США со времен Рейгана. В нём немного обо всём - о политике США, Европы, и их отношение к Украине. Это взгляд и анализ как бы со стороны, она уже вне политики. Вернее не имеет отношения к процессам.
РУХ ладно. Но Свобода имеет несколько мэров областных городов и не только, а это значит, что её идеология востребована. Кроме того, с отказом от глобализма снова возникает интерес к национальным интересам. да и в социально ориентированной экономике и в консерватизме есть тенденции к увеличению части государственного средства, так как выяснилось, что свободный рынок нифига сам себя не регулирует, что ему нужны пинки от государства.
Тимошенко всего 61 год - самый расцвет для серьезного политика, так что у нее запас еще на минимум 10 лет. И замену ей в партии и сегодня можно найти, но она настолько яркий политический деятель, что никому не нужна ее замена. Яценюк несколько лет назад попробовал и ничего у него из этого не вышло.
Консерватизм ПОКА не востребован. Избиратель уже этой зимой, через холодильник поймет ошибочность и пагубность либерализма. Потому Смешко чётко, именно чётко и конкретно позиционирует свою партию, как партию консерваторов, а это даёт ему возможность перетянуть на свою политическую партию взаимоотношения с Великобританией, которая начала соревноваться с США за статус главного стратегического союзника (в ограниченном понимании) Украины.
Не соглашусь с тем, что идеология "Свободы" очень востребована. Да, на региональном уровне, особенно в западных областях, они определённый процент избирателей и рейтинг имеют. Но внутри самого объединения состав варьируется от умеренно-консервативных до ультра-радикальных. Такая "разноплановость" им тоже играет не в плюс.
В БЮТ замену конечно найти можно, но не факт, что идеология не поменяется с приходом нового лидера. Тоже самое и по ПЕС. И в том и в другом случае будет и уход старых, и приход новых кадров. "Кочевание" из одной полит силы в другую - конёк наших политиков, даже тех, кто со "стажем".
Консерватизм ещё долго у нас не будет развиваться, и уж точно не этой зимой. Сейчас в тренде мировая глобализация и экологическая безопастность. И "молодёжь", идущая в политику, будет придерживаться именно его, невзирая даже на сопутствующий популизм.
Сравните США и Великобританию, с их, фактически двухпартийной системой, с Германией и Францией с их по факту многопартийной системой, но в которой практически отсутствуют консерваторы. У меня вообще складывается впечатление, что после Второй Мировой Германия и Франция уже полностью "осоциализировались. )) А противостоят немецким демократ-социалистам во власти социалисты в оппозиции. Вообще сюр какой-то. ))
памятайте !
Адже ні в Конституції, ні в регламенті ВР не прописана процедура позбавлення депутата мандату, якщо він голосує не так, як хоче його фракція.
І випадків оскарження зняття депутатської недоторканості теж не було прецедентів
Треба просто спостерігати, поки що тількф це, для кого топить у гівні вову Ахмєтов ?
Але, до розумної людини, що помогла привести приЗе!біла до влади- ще більше претензій, щодо морального аспекту.