Состояние Саакашвили критическое. Вопрос его передачи Украине должен решаться на самом высоком уровне, - Ясько

Экс-президент Михеил Саакашвили отказался в очередной раз от помощи врачей и не соглашается принимать лекарства.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Елизавета Ясько, которая сейчас находится в Грузии, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку, потому что, как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", - сообщила нардеп.

Также Елизавета Ясько объяснила, каким путем возможно передать Михеила Саакашвили в Украину.

"Процесс его передачи возможен. Для этого существуют различные юридические пути. Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", — подчеркнула она.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.