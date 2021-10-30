Состояние Саакашвили критическое. Вопрос его передачи Украине должен решаться на самом высоком уровне, - Ясько
Экс-президент Михеил Саакашвили отказался в очередной раз от помощи врачей и не соглашается принимать лекарства.
Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Елизавета Ясько, которая сейчас находится в Грузии, информирует Цензор.НЕТ.
"Состояние критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку, потому что, как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", - сообщила нардеп.
Также Елизавета Ясько объяснила, каким путем возможно передать Михеила Саакашвили в Украину.
"Процесс его передачи возможен. Для этого существуют различные юридические пути. Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", — подчеркнула она.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Окружной она стояла.
НАМНАСРАТЬ.
Этот боров плачется, как старая дева, которой 60 лет, а она еще девственница, и на нее даже мухи не садятся. Я не пойму, а куда делось стадо идиотов, которое этого жирного борова провели через границу? Где баба Дуля, которая выцарапывала глаза нашим украинским погранцам что-бы провести этого жирного дрыща?
Пусть стройными рядами едут в Грузию и освобождают этого 🐔
Или скинутся по 10 копеек и купят ему мешок сухарей, а то ить околеет.
клетчатое одеялко .
Своїм рішенням (про перетин кордону та втручання у внутрішньополітичні справи Грузії) він поставив жирний хрест на своїх українських перспективах, нехай пожинає зікономірні плоди свого рішення в Грузії, там бореться за владу чи ще що він там напланував. Аби подалі від України...
незаконно перетнула кордон , не кажучи про те , що в Грузіі проти нього є кримінальні справи !
Сколько заседаний ВР она уже прогуляла?
Почему ее не лишили мандата за систематические прогулы?
Да и вобще по всем правилам любовница является лицом заинтересованным.
И больше ничего.
"в критическом состоянии"... - дайте возможнотсь ему отсидеть то за что его посадили...
Он же провел реформы - вот пусть и оценит...
Меркантильная профура.
Перед цим не звільнився з того Офісу простих рішень, не взяв відпустку, незаконно перетнув кордон України ...
І врешті-решт створив проблеми у відносинах з Грузією.
І, взагалі, Зеленський повернув громадянство Саакашвілі всупереч рішенню Верховного суду, який визнав отримання їм укр. громадянства незаконним
Отказывается от лечения? Так кто ему тогда доктор?
Мордатий апартрид вкотре доводить, що він - психічно хворий.
Лізка, передай своєму діячу, що грузинський народ свій вибір вже зробив.
Колись був такий анекдот після поїздки Єльцина в США по гуманітарку.
як раз після розвалу совка але комуняки ще були в більшості.
- Єльцин іде до літака, а в цей час біжить американський представник по гум допомогам і кричіть - гаспадин Єльцен!! Гаспадин Єльцен!! У нас ще є партія condom !!
Єльцин зупиняється і каже - дякую! Ми ще від своєї партії не позбавились!
Так що хай там побуде де і повинен!
Одне з найвідоміших масових політичних голодувань у Європі - ув'язнені бійці ІРА голодували проти дій британського уряду. Десять учасників померли один за одним