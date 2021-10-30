РУС
Состояние Саакашвили критическое. Вопрос его передачи Украине должен решаться на самом высоком уровне, - Ясько

Экс-президент Михеил Саакашвили отказался в очередной раз от помощи врачей и не соглашается принимать лекарства.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Елизавета Ясько, которая сейчас находится в Грузии, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку, потому что, как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", - сообщила нардеп.

Также Елизавета Ясько объяснила, каким путем возможно передать Михеила Саакашвили в Украину.

"Процесс его передачи возможен. Для этого существуют различные юридические пути. Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", — подчеркнула она.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Топ комментарии
+48
Ясько, верни Михо в семью, а сама бегом в парламент работать. Слезам декабристок уже никто не верит
показать весь комментарий
30.10.2021 14:42 Ответить
+40
Держись, Михо! Помощь с Украины уже в пути. Юля отослала свою коляску.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:46 Ответить
+35
у нас 550 человек только за сегодня от ковид... Озаботься, курица, теми людьми, а не підстаркуватим жиголо.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот михо способен только создавать проблемы..
показать весь комментарий
30.10.2021 14:40 Ответить
На поверку этот толстый боров оказался трусливым шакалом. Какой-же он мужчина, если при малейших традностях распустил сопли и плачется привселюдно. Грузины такими не бывают, там живут настоящие мужики, а Михо - трусливая сопля.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:54 Ответить
Ясько, верни Михо в семью, а сама бегом в парламент работать. Слезам декабристок уже никто не верит
показать весь комментарий
30.10.2021 14:42 Ответить
У Ясько цяцю в буцигарню упакували, от і плаче.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:31 Ответить
у нас 550 человек только за сегодня от ковид... Озаботься, курица, теми людьми, а не підстаркуватим жиголо.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:42 Ответить
критическое? а в больничку не хочет. симулянт
показать весь комментарий
30.10.2021 14:43 Ответить
Хочет. Но в Шарите.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:47 Ответить
Успеет этот жирный дрыщ и в Шарите. Отсидит 6 лет, если не добавят, и попутного ветра под его жирный тухес. Такие 🐔 в Германии не пропадут, главное, пусть вазелина побольше возьмет.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:09 Ответить
Ясько точно универ в США заканчивала а не стояла на панели в Гарлеме? Заявление Ясько юридически безграмотное!
показать весь комментарий
30.10.2021 14:43 Ответить
Кто ее туда пристроит.
На Окружной она стояла.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:02 Ответить
Любовница Михуила может передать от имени украинцев:
НАМНАСРАТЬ.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:43 Ответить
Бльшуууууую кучу.
Этот боров плачется, как старая дева, которой 60 лет, а она еще девственница, и на нее даже мухи не садятся. Я не пойму, а куда делось стадо идиотов, которое этого жирного борова провели через границу? Где баба Дуля, которая выцарапывала глаза нашим украинским погранцам что-бы провести этого жирного дрыща?
Пусть стройными рядами едут в Грузию и освобождают этого 🐔
Или скинутся по 10 копеек и купят ему мешок сухарей, а то ить околеет.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:38 Ответить
Сдай мандат нардепа і годуй свого коханця передачками в тюрму. Він тут не потрібен.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:43 Ответить
На рівні всевишнього ?
показать весь комментарий
30.10.2021 14:44 Ответить
Держись, Михо! Помощь с Украины уже в пути. Юля отослала свою коляску.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:46 Ответить
И клетчатое одеяльце 😃
показать весь комментарий
30.10.2021 14:51 Ответить
А насиров -

клетчатое одеялко .
показать весь комментарий
30.10.2021 14:53 Ответить
И лабутены. Как сценический образ настрадавшейся пригодятся.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:38 Ответить
Этот петушок Михо уже начал входить в образ обиженного опущенца. Сопли и слюну распустил до колен.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:11 Ответить
Ніхто його не видасть, і політичного рішення по ньому українська влада (будь-яка) не прийме. До того ж, він дуже токсична фігура для діючої влади в Грузії, щоб його просто так кудись відпустили. І громадянство України, яке він отримав задля прикриття своєї сраки, не має бути виправданням його ідіотській поведінці.

Своїм рішенням (про перетин кордону та втручання у внутрішньополітичні справи Грузії) він поставив жирний хрест на своїх українських перспективах, нехай пожинає зікономірні плоди свого рішення в Грузії, там бореться за владу чи ще що він там напланував. Аби подалі від України...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:46 Ответить
Зачем на самом высоком уровне? Михо отсидит то что ему присудит Грузинский суд и сможет вернутся! Ждать осталось недолго около 5 лет если ему нового не присудят!
показать весь комментарий
30.10.2021 14:47 Ответить
5 лет она не выдержит.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:42 Ответить
Суд уже присудил 3 года. Теперь еще добавит за незаконное пересечение границы.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:07 Ответить
боится , что у михо отвалятся михуилы
показать весь комментарий
30.10.2021 14:47 Ответить
Это почему же??? А что нельзя организовать в Грузии.....офис простых реформ??? Ну это же просто.....просто реформы.....просто реформы с Грузии!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 14:47 Ответить
Пані Ясько , почитай коментарі українців , які застерігають зевладу не порушувати закони і не намагатися покривати злочини людини , яка двічі
незаконно перетнула кордон , не кажучи про те , що в Грузіі проти нього є кримінальні справи !
показать весь комментарий
30.10.2021 14:50 Ответить
Через шість років можливо будемо ініцюювати екстрадицію до України, щоби відсидів і тут термін ув'язнення, за протизаконний перетин кордону...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:50 Ответить
Я всегда думал что состояние Саакашвили кретиническое, а оно оказывается - критическое
показать весь комментарий
30.10.2021 14:51 Ответить
к критическому состоянию нужно и относиться критически...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:51 Ответить
наркотики-зло... при ломке и не такое бывает...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:51 Ответить
В гризлюка ломка.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:54 Ответить
Самый высокий уровень это апостол Петр... он решает в рай или ад...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:58 Ответить
Кто такая Ясько?
Сколько заседаний ВР она уже прогуляла?
Почему ее не лишили мандата за систематические прогулы?

Да и вобще по всем правилам любовница является лицом заинтересованным.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:59 Ответить
вона сасательна карамель мiшико
показать весь комментарий
30.10.2021 15:02 Ответить
мiша а **** ти туди iхав без пояса шахiда а тепер скиглиш?
показать весь комментарий
30.10.2021 15:00 Ответить
Вопрос даже не в том что на Саакашвили заведены дела в Грузии ( тут мы не до конца владеем достоверное информацией на сколько они законны, хотя конечно на какого человека нельзя нарыть грехов, года на три... Не говоря уж про людей с деньгами и бывших у власти) Но тут же прямое нарушение закона - незаконный въезд в страну. Ну что нарушил, неси ответственность. Ну и при чем тут Украина. Оказать консульскую помощь - да, помочь с адвокатом - да. Все остальное уже вне поля Украины. Саакашвили поставил на зеро , и проиграл. ( единственный выход если за него впишется США.. но не вижу что бы они к этому стремились, просто требуют неукоснительного выполнения закона. ( на а закон как известно " как дышло", особенно на постсоветских просторах)
показать весь комментарий
30.10.2021 15:01 Ответить
Нууу... Чем могу...
показать весь комментарий
30.10.2021 15:01 Ответить
Саакашвили - грузин, сидит в грузинской тюрьме, гражданин и экс Президент Грузии, осужден судом Грузии за правонарушения и преступления которые совершил в Грузии. Почему он должен быть передан Украине, как заявляет его любовница??? Может я чего не знаю или не понимаю? Есть кому пояснить?🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
показать весь комментарий
30.10.2021 15:02 Ответить
Отличная возможность для пиара.
И больше ничего.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:00 Ответить
Он лишен грузинского гражданства в 2015, в связи с получением гражданства Украины. Такой закон в Грузии.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:19 Ответить
Заскучала за "пропеллером" Карлсона )
показать весь комментарий
30.10.2021 15:02 Ответить
Как бы то ни было,а Саакашвили напрягает пророссийское правительство. Они уже не знают ,что с ним делать. Случись с ним ,что - люди выйдут на улицу.Мученники всегда будут авторитетом для нерешительных.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:03 Ответить
Я уссался, кушать немогу.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:09 Ответить
Ребят,я лично уважал Саку до определенного момента,в бытность его Губернатора Одещщины он как то в пылу ярости бросился сносить прибрежные нахалстрои,но когда дошел до маетка ******** почему то прекратил "операцию",после этого было ясно что этот тип повязан с местной Мафией,с тех пор не верю ему ни одному слову..
показать весь комментарий
30.10.2021 15:06 Ответить
Нахрен он нужен Украине? У нас куча настоящих патриотов по тюрьмам в мордоре сидят- вот они действительно необходимы нашей стране и их нужно вызволять любыми путями, а Карлсон нам нафиг не нужен, пусть его судят в его же родной стране!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:08 Ответить
Клоун, такой же как и наш... Я аж удивлен КАК он решился в 2008 год вломить кацапам...

"в критическом состоянии"... - дайте возможнотсь ему отсидеть то за что его посадили...

Он же провел реформы - вот пусть и оценит...
показать весь комментарий
30.10.2021 15:08 Ответить
Таки "ой"...
показать весь комментарий
30.10.2021 19:16 Ответить
Ясько,тебе ясно сказано,что жизнь михи зависит от грузинского народа (ору!)))))...вот что ты лезешь,идиотина
показать весь комментарий
30.10.2021 15:09 Ответить
Совсем заврались, тюремные власти составили список того что он сьедает в день, для неактивного образа жизни там калорий вполне достаточно.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:09 Ответить
А как же лучший друг Мхаила Лиза Богуцкая в борьбе против Порошенко , что молчит, Мишу надо вызволять
показать весь комментарий
30.10.2021 15:11 Ответить
Зализывает.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:13 Ответить
Почти месяц нежрет? Ну-Ну.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:12 Ответить
Заткнись уже підстилка грузинська !Ні сорому-ні совісті-шльондра підзаборна!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:19 Ответить
дура ЗЕленая . хоть Украину не впутывай в свои амурные дела
показать весь комментарий
30.10.2021 15:20 Ответить
Боже мій! "Пропеллер" вставать пересав! Катастрофа!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:22 Ответить
Прям «Ромео и Джульетта» на грузинский манер.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:23 Ответить
дура бестолковая, не позорься дальше..
показать весь комментарий
30.10.2021 15:28 Ответить
Когда это останавливало слуг урода?Тем более у Лизки от рождения ни стыда ни совести не было.
Меркантильная профура.
показать весь комментарий
30.10.2021 19:51 Ответить
Верни зарплату в бюджет, суч...к..а.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:28 Ответить
А с чего это, он накршил все законы, выехал нелегально так же и вьехал. Грузия сама разберётся с ним
показать весь комментарий
30.10.2021 15:29 Ответить
Трасса Одесса - Рени, Михо- шашлык машлык. - шутка президента Зеленского
показать весь комментарий
30.10.2021 15:33 Ответить
Сколько же бесполезной швали получает содержание из налогов страны
показать весь комментарий
30.10.2021 15:34 Ответить
Михо, иногда для победы революции нужно помереть в застенках самодержавья. И тогда., после известия о твоей трагической гибели народ восстанет! Готов ли ты на такие жертвы ради народа? Да здравствует Но Пасаран, Да здравствует всемирная революция! Свободу народу!
показать весь комментарий
30.10.2021 15:45 Ответить
Пусть любовница фотку сраки сааки пришлет. А то как гадя после ,,голодовки,, +10 кг. нажрет втихаря рэволюцианер. И да, просто любопытно,с какого этой подстилке зарплату платим? Если бы я месяц работы прогулял по собственным нуждам,то все догадаются,что не только зарплату не получил,но и автоматом увольнение. Оно что,особенная,или трудовой кодекс слуг урода не касается?
показать весь комментарий
30.10.2021 15:46 Ответить
Саакашвілі, що недієздатний, чи дитина, що за нього хтось повинен вирішувати його долю. То був його вибір.
Перед цим не звільнився з того Офісу простих рішень, не взяв відпустку, незаконно перетнув кордон України ...
І врешті-решт створив проблеми у відносинах з Грузією.

І, взагалі, Зеленський повернув громадянство Саакашвілі всупереч рішенню Верховного суду, який визнав отримання їм укр. громадянства незаконним
показать весь комментарий
30.10.2021 15:48 Ответить
Цю нардепку треба відправити на виховання в Афганістан, до талібів, може вони приведуть її до тями.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:50 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 15:54 Ответить
Самый высокий уровень в Украине-народ,запомните это,зелёные твари.Мне,как представителю народа ,пихуй.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:00 Ответить
Ясько гаварила бы ищо,да болит вл-а=г;*%ищо.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:08 Ответить
Отказывается сдавать тесты? Чтоб следы наркоты не выявили?

Отказывается от лечения? Так кто ему тогда доктор?
показать весь комментарий
30.10.2021 16:12 Ответить
Решили пересорить нас еще с Грузией?Вот же твари безнравственные эти зеленые слуги и служанки.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:25 Ответить
Ясько, плятюга! Та придбай вже нарешті собі вібратор і заткнись...
показать весь комментарий
30.10.2021 16:40 Ответить
а кацапы, подкацапники и подбарыжники против.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:44 Ответить
Коханка потерпає, навіть Вова не може надати розраду. А закона жінка?
показать весь комментарий
30.10.2021 16:50 Ответить
Н-да, хорошо, что ЦН еще не все информационное поле Украины! А так сколько желчи, зависти, злости и злобы, даже ненависти у комментаторов! Интересно, что вам Михо плохого сделал? Даже вашему боссу П. Порошенко? Или просто осень на дворе и осенние мухи жужжат и кусаются перед смертью?
показать весь комментарий
30.10.2021 17:07 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 18:20 Ответить
Ліза буде одинокою матір'ю, їй соцзабес призначить допомогу
показать весь комментарий
30.10.2021 17:34 Ответить
Ах Ліза,на кого ж ти поставила,і що ж тепер,кому ти потрібна будеш....
показать весь комментарий
30.10.2021 17:35 Ответить
а як же полонені???? не на самому високому рівні?
показать весь комментарий
30.10.2021 17:53 Ответить
как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", - сообщила нардеп.

Мордатий апартрид вкотре доводить, що він - психічно хворий.

Лізка, передай своєму діячу, що грузинський народ свій вибір вже зробив.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:27 Ответить
В Україні своїх проблем вистачає,
показать весь комментарий
30.10.2021 18:32 Ответить
У нас своя партія є...!
Колись був такий анекдот після поїздки Єльцина в США по гуманітарку.
як раз після розвалу совка але комуняки ще були в більшості.
- Єльцин іде до літака, а в цей час біжить американський представник по гум допомогам і кричіть - гаспадин Єльцен!! Гаспадин Єльцен!! У нас ще є партія condom !!
Єльцин зупиняється і каже - дякую! Ми ще від своєї партії не позбавились!
Так що хай там побуде де і повинен!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:22 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-45021354 В 2007 році Британська служба охорони здоров'я опублікувала рекомендації щодо піклування про людей, що стали на шлях протестного голодування. В ній пишуть, що здорова людина може голодувати 6-8 тижнів без особливих ризиків.

Одне з найвідоміших масових політичних голодувань у Європі - ув'язнені бійці ІРА голодували проти дій британського уряду. Десять учасників померли один за одним
показать весь комментарий
30.10.2021 20:29 Ответить
прошу прощения, если не по существу... а где можно охнакомиться с перечнем чегото-там, созданногого в офисе простых решений и результатов этих решений?
показать весь комментарий
30.10.2021 20:45 Ответить
Единственный результат у лизки в тесте на беременность
показать весь комментарий
31.10.2021 09:44 Ответить
т.т. зе влада хоче легалізувати Саакашвілі як непідсудного за все що той накоїв в Грузії - вона що не визнає рішення держави Грузія на тереторії самої Грузії ???? це можливо лише в сценарії 95-кардебалєту - - - де головний балєрін - зеленський . . .
показать весь комментарий
30.10.2021 21:02 Ответить
От чешет... Михась от прям при семтри уже. Клоунада продолжается. "Да на тебе пахать надо!" (с).
показать весь комментарий
30.10.2021 23:00 Ответить
пi@уй на обох
показать весь комментарий
30.10.2021 23:38 Ответить
Да? Сейчас разбежались...Бросили всё и вперёд спасать МИхо!! Чем быстрее сдохнет этот неуравновешанный придурок саакашвили тем чище вохдух будет и в Украине и в Грузии!!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:35 Ответить
Пусть эта любовница карлсона ясько, сама едет к сааки! Он тут в Украине нафиг не нужен.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:59 Ответить
 
 