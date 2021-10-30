3 893 82
Коронавирус бьет рекорды в РФ: за сутки 1 160 умерших, выявлено свыше 40 тыс. новых случаев
За последние сутки, 29 котября, в России выявлено рекордное число новых случаев новой коронавирусной инфекции — 40 251 в 85 регионах, в том числе 3 326 (8,3%) без клинических проявлений
Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру"
Лидерами по числу заразившихся стали Москва (7267), Санкт-Петербург (3578) и Московская область (2680). Всего к настоящему моменту коронавирусом в стране болеет 8 472 797 человек в 85 регионах.
Кроме этого сообщается, что за последние сутки в России от коронавируса умерли 1 160 человек, выздоровели — 28 909.
Топ комментарии
+14 Дорогой Я
показать весь комментарий30.10.2021 15:05 Ответить Ссылка
+11 Алекс Борис
показать весь комментарий30.10.2021 15:13 Ответить Ссылка
+10 Jimmy Hill
показать весь комментарий30.10.2021 15:13 Ответить Ссылка
значит там реально осталось 80.
самі придумали?
Наводящий воспрос. От чего зависит тяжесть вирусного заболевания? Простой вопрос, из курса школьной биологии, класс примерно седьмой-восьмой.
Мне трудно в данный момент понять логику подсчета, но согласен с вами, что не 45 и даже
не 40 млн. Но нарасие все гораздо хуже, ибо брешут чекисты сильнее. И с чекистской брехней даже в 2-3 раза дают бОльший уровень смертности, чем в Украине.
Взагалі, брешуть усі. У Білорусі, наприклад, в 17 разів
Скромничаю...
Кожен зважує ризики захворіти та підхопити побочку від вакцини і приймає власне рішення
А ось вакционуватись чи ні - то вже кожен зважає по своїй ситуації.
До того ж самі лікарі чомусь не вакциновані навіть на 30% - хоча ризики підхопити Ковід в них знааачно вищі за рядових громадян
Хотя ... речь то про кацапов
Как можно сравнивать показатели 35 млн (Украина) и 140 млн (на паРаше) (порядок цифр)...
Тобто зелена команда слуг вивела нас на перше місце...
А то знов нашим теле-зомбі привидиться, що на расіє ситуація краща
Вывод: там гораздо выше счёт покойников
Есть детальные исследования на YouTube по этому поводу.