Коронавирус бьет рекорды в РФ: за сутки 1 160 умерших, выявлено свыше 40 тыс. новых случаев

За последние сутки, 29 котября, в России выявлено рекордное число новых случаев новой коронавирусной инфекции — 40 251 в 85 регионах, в том числе 3 326 (8,3%) без клинических проявлений

Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру"

Лидерами по числу заразившихся стали Москва (7267), Санкт-Петербург (3578) и Московская область (2680). Всего к настоящему моменту коронавирусом в стране болеет 8 472 797 человек в 85 регионах.

Кроме этого сообщается, что за последние сутки в России от коронавируса умерли 1 160 человек, выздоровели — 28 909.

