3 893 82

Коронавирус бьет рекорды в РФ: за сутки 1 160 умерших, выявлено свыше 40 тыс. новых случаев

За последние сутки, 29 котября, в России выявлено рекордное число новых случаев новой коронавирусной инфекции — 40 251 в 85 регионах, в том числе 3 326 (8,3%) без клинических проявлений

Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру"

Лидерами по числу заразившихся стали Москва (7267), Санкт-Петербург (3578) и Московская область (2680). Всего к настоящему моменту коронавирусом в стране болеет 8 472 797 человек в 85 регионах.

Кроме этого сообщается, что за последние сутки в России от коронавируса умерли 1 160 человек, выздоровели — 28 909.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки умерли 1163 человека, выявлены 39 849 новых случаев

карантин (16729) россия (97265) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+14
А если учесть, что кацапы брешут? Минимум в 2-3 раза.
30.10.2021 15:05 Ответить
+11
В пропорції населення ми «перемагаємо». Чорний гумор.
30.10.2021 15:13 Ответить
+10
марФУша заХЕРОВА рекламирует вакци-НУ
30.10.2021 15:13 Ответить
Ещё!!!
30.10.2021 15:04 Ответить
Больше Спутника им!
30.10.2021 16:10 Ответить
А если учесть, что кацапы брешут? Минимум в 2-3 раза.
30.10.2021 15:05 Ответить
Да там болеть особо некому, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Даже если в каком Зажопинске и живет ХХХ человек, они совершенно немобильны и не являются питательной средой для вируса. Почему в США и Европе вирус бушует? Да потому что там не проблема на выходных рвануть за тысячи километров от дома, а жить в одном городе, и при этом работать в другом - вообще норма. Вот и растаскивают заразу моментально. Как может заболеть кацап, который никогда в жизни не вызжал за пределы своего города или села? А у них это ведь в порядке вещей...
30.10.2021 15:31 Ответить
в зажопинске просто нет пцр теста
30.10.2021 15:48 Ответить
И это тоже. Но, всё таки огромные расстояния и изолированность населения тоже играют огромную роль. Примерно треть населения РФ (а если верить официальной статистике, то это больше населения Украины!) живет в такой глуши, что туда только телевидение достает. А коронавирус, слава богу, пока не научился распространяться через телевизор.
30.10.2021 15:52 Ответить
в Європах ще ******* бухати в пабах де куча народу водночас та різні фестивалі.
30.10.2021 21:17 Ответить
если у нас 600 а у них 1200. а неселение 150млн к нашим 40 млн то в жопе мы а не они даже если врут в 2 раза. так что радоваться нечему. вот еслиб они врали раз в 5-10 вот это да...
30.10.2021 15:39 Ответить
уже 150!!! вчера было 140, завтра будет 200

показать весь комментарий
30.10.2021 15:48 Ответить
Нет давно 150 млн кацапов, около 90. Ну и НЕ 1200, так что, нетрудно посчитать. Да, у нас много быдла - благодаря тем же кацапам, - РПЦ, антиваксеры, быдло без масок и просто ватники. Потому и выгребаем, но при этом цифрам можно доверять, в отличие от кацапских. И, конечно, нормальные вакцины у нас сделают свое дело, увы, из-за быдла позже, чем бы хотелось.
30.10.2021 16:07 Ответить
Проблема в том что вакцинированные разносят также эту заразу, как и не вакцинированные. А в свете последних дней, даже больше, учитывая что их везде пропускают.
30.10.2021 16:13 Ответить
Я думаю, меньше дней, чем невакцинированные в каждом конкретном случае. Да и маски для них (как и для всех остальных) никто не отменял, потомк достаточно просто не быть быдлом и соблюдать закон.
30.10.2021 16:21 Ответить
Нет, вакцинированные не разносят заразу "точно так же", это очередной антиваксерский миф. Количество вирусов, которые выделяет больной, напрямую зависит от тяжести заболевания (вернее, наоборот, чем больше в организме вирусов, тем тяжелее болеет человек). Всё упирается в то, что большинство людей не умеет оперировать матстатистикой и теорией вероятности, и не руководствуются ими в повседневной жизни. А надо бы. Вот где проблема.
30.10.2021 17:27 Ответить
Количество вирусов, которые выделяет больной, напрямую зависит от тяжести заболевания (вернее, наоборот, чем больше в организме вирусов, тем тяжелее болеет человек).

самі придумали?
30.10.2021 23:51 Ответить
А самому немного подумать, не? Тяжело?

Наводящий воспрос. От чего зависит тяжесть вирусного заболевания? Простой вопрос, из курса школьной биологии, класс примерно седьмой-восьмой.
31.10.2021 03:56 Ответить
согласен на все сто по поводу тупой быдлятины а по населению, так нас в Украине то же не 40-45 а хрен наберешь 30 млн. иначе от куда 12 ярдов баксов в год присилают. остаеться только верить в то что раша врет раз этак в 3=4
30.10.2021 18:54 Ответить
а хрен наберешь 30 млн. иначе от куда 12 ярдов баксов в год присилают.
Мне трудно в данный момент понять логику подсчета, но согласен с вами, что не 45 и даже
не 40 млн. Но нарасие все гораздо хуже, ибо брешут чекисты сильнее. И с чекистской брехней даже в 2-3 раза дают бОльший уровень смертности, чем в Украине.
30.10.2021 20:01 Ответить
а брешут лапотники всегда...
30.10.2021 16:04 Ответить
Думаю,поболее.Даже в оф.стате есть ложь 40 к заразились,почти 30 выздоровели.
30.10.2021 18:50 Ответить
Точно!
30.10.2021 20:06 Ответить
Щось, Ви применшуєте рівень брехні в Росії. Так як Ви написали, брешуть у нас (майже у 3 рази) А кацапы брешуть у 5,42 рази. Визначено американцями по надлишковій смертності у порівнянні з попередніми роками.
Взагалі, брешуть усі. У Білорусі, наприклад, в 17 разів

30.10.2021 20:56 Ответить
Щось, Ви применшуєте рівень брехні в Росії.
Скромничаю...
30.10.2021 21:09 Ответить
За "скромничаю"
30.10.2021 21:59 Ответить
марФУша заХЕРОВА рекламирует вакци-НУ
30.10.2021 15:13 Ответить
Хороша Маша , слава Богу , не наша 😃
30.10.2021 15:44 Ответить
Да уж, хороша... как из мультика с Мойдодыром.
30.10.2021 16:11 Ответить
В пропорції населення ми «перемагаємо». Чорний гумор.
30.10.2021 15:13 Ответить
ЭТо если верить утопии, что кацапы не брешут с цифрами.
30.10.2021 16:24 Ответить
Ну наши тоже не отстают по брехням.
31.10.2021 13:37 Ответить
Эту мысль кацапские псы уже с месяц вбрасывают из-за поребрика. Но мы-то знаем цену этим псам.
31.10.2021 14:22 Ответить
Точно, мені з Місяця погано видно, що зелені пси у нас вкидають.
31.10.2021 14:41 Ответить
Надо бы перейти с обратной стороны на обращенную к Земле - может, будет видно лучше?
31.10.2021 15:54 Ответить
І далі так буде верхі на супутнику))
30.10.2021 15:15 Ответить
И в добрый путь на долгие года.
30.10.2021 15:16 Ответить
Вова! Крыса ты хриплая, когда же ты подонок, границу с орками закроешь??!!
30.10.2021 15:19 Ответить
Никогда, его босс, ну тот, который в бункере сидит, это не разрешает.
30.10.2021 15:33 Ответить
В Урусии умерло 1160чел. сутки ,в Украине 541,но в Уруссии население больше чем в Украине в три раза.Из этого следует что в Украине положение хуже чем в Уруссии,налицо пропаганда и обман.
30.10.2021 15:25 Ответить
В два рази, а так все вірно, нічим у нас не краще.
30.10.2021 15:28 Ответить
Да кто их там считал, о чем вы?
30.10.2021 15:28 Ответить
Та там цифри пляшуть від 89 до 140 млн, про 89 говорять статистики та робітники ЗАГСів, про 140 пропагандони.
30.10.2021 15:29 Ответить
Так и я про то.
30.10.2021 15:31 Ответить
Так то так, але нам все одно нема чим хизуватись, наші 26 тис хворих і 540 померлих дивляться не краще.
30.10.2021 15:33 Ответить
У кацапов выбор невелик, а нашим что мешало вакцинироваться? Летом свободно было, теперь в очередях стоят.
30.10.2021 15:36 Ответить
пока петух не клюнет, мужик не перекреститься
30.10.2021 15:39 Ответить
И что? Они не заболеют, если вакцинируются? Заболеют.
30.10.2021 16:16 Ответить
не всі бажають випробовувати експериментальні вакцини на собі.
Кожен зважує ризики захворіти та підхопити побочку від вакцини і приймає власне рішення
30.10.2021 21:25 Ответить
Согласен, только зачем скорую вызывать, и в больницу ложиться под кислородный аппарат, лечитесь сами...
30.10.2021 21:28 Ответить
ну якщо не дотримується заходів перестороги та нерозповсюдження (як от масочний режим та дотримання дистанції) - то так.
А ось вакционуватись чи ні - то вже кожен зважає по своїй ситуації.
До того ж самі лікарі чомусь не вакциновані навіть на 30% - хоча ризики підхопити Ковід в них знааачно вищі за рядових громадян
30.10.2021 21:38 Ответить
В любом случае у нас тоже гордиться тоже нечем. Мы - не лучше.
30.10.2021 15:34 Ответить
У нас ситуация по отношению к количеству населения ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ.
30.10.2021 15:35 Ответить
Одиннарот, ничего не поделаешь...
30.10.2021 15:37 Ответить
Такое ощущение ( судя по статистике) что мы точно прородина этого "однонарода".( очередное подтверждение происхождения)
30.10.2021 15:39 Ответить
Из песни слов не выбросишь, не хотели по хорошему, будет по плохому...
30.10.2021 15:42 Ответить
Ну вот нет же. Примерно сравнимая. Потому что ни у нас нет 40 миллионов, ни у кацапов 140. Если смотреть на реальные цифры, то положение примерно одинаковое.
30.10.2021 15:38 Ответить
Правда у нас пики пару месяцев, а у них статистику трут уже год.
30.10.2021 15:42 Ответить
Ну и что нам до статистике по РФерии, у нас же ситуация хуже. Тут же нужно учитывать и количество населения Раша 144,1 миллиона - 40251 выявленных больных за сутки - 1160 умерших за сутки. Украина 41,5 миллиона - 26198 выявленных больных за сутки - 541 умерших за сутки. А то жонглируют цифрами, поливая как бы "бальзамом наши раны".. а толку...
30.10.2021 15:34 Ответить
В твоих выкладках нет ни одной цифры, которая была бы правдивой. Так что ты жонглируешь цифрами точно так же, как и журналисты, просто у тебя расклад получается чуть другой. Но суть не меняется.
30.10.2021 15:41 Ответить
Странно обвинять меня в "не правдивых цифрах" если я их все ( и украинские и российские) беру с официальных источников. Так кто из нас двоих " жонглер" это довольно спорно.
30.10.2021 16:10 Ответить
Вот как раз в том, что ты взял цифры из официальных источников, я тебя и обвиняю. Потому что все они лживы, и цифры, и официальные источники, нет ни одной правдивой цифры. Особенно умиляет точность до третьего-четвертого, а местами даже пятого (!!!) знака в этих цифрах.
30.10.2021 16:21 Ответить
Ну если ТЫ являешься обладателем точными не официальными источниками о ковиде в Украине и РФ на последний день ( о чем было в этом сообщении) то тогда либо приписал себя в "боги".. ну или дурак. ( последнее видимо ближе к истине) Почитай комменты других ниже и в этом убедишься.. Хотя нет, это не поможет.
30.10.2021 16:31 Ответить
Я обладаю не точными цифрами, а способностью к элементарному анализу входных данных и критическому восприятию мира. Да, я знаю, эта способность дана не всем, ну что же, так несправедливно устроен мир.
30.10.2021 17:22 Ответить
Ваша способность называется "вывсеврети".
30.10.2021 18:41 Ответить
Обоснуй.
31.10.2021 03:58 Ответить
ти не порівнюй наші 540 які стали такими тільки пару діб тому і мордовські 1160, які там вже тривають кілька місяців
30.10.2021 21:27 Ответить
Если у нас народу 42 млн и 540 летальных, а кацапов 142 и если верить 1160 летальных, то это меньший процент чем у нас. Если б было 1850 - это равное % отношение.

Хотя ... речь то про кацапов
30.10.2021 15:34 Ответить
Пля - та у нас хуже в несколько раз - а эти чмошники нам мозК засирают. тьфу срань.
30.10.2021 15:47 Ответить
де в нас гірше "в несколько раз"?
30.10.2021 21:29 Ответить
ну, "в несколько раз" это я сгоряча преувеличил. А реально - пересчитай показатели на душу населения - и Украина впереди планеты всей (там говорят Румыния тоже ...)

Как можно сравнивать показатели 35 млн (Украина) и 140 млн (на паРаше) (порядок цифр)...
30.10.2021 21:44 Ответить
Разве то человеки?
30.10.2021 15:58 Ответить
На фєдєрашкж вмирає один на 125 тисяч, а в нас один на 80 тисяч...
Тобто зелена команда слуг вивела нас на перше місце...
30.10.2021 16:28 Ответить
И так каждый день. Я так понимаю, нас решили дохлыми бурятами пугать?
30.10.2021 16:49 Ответить
по-факту Зеля Чмо права - они, зелёные, - чемпионы..(
30.10.2021 17:24 Ответить
Сразу видно что спутник очень эффективная вакцина
30.10.2021 17:25 Ответить
Что за идиоты пишут эти посты!!!?? Вы ***......ть посмотрите, в Киеве за сутки 54 человека, а в стосорокамиллионной московии 1160!!! Вы тупицы у нас ситуация еще хуже дебилы!!! Мне насрать на эту расию!! Вы идиоты лучше пишите про коррупцию и недостатки в Украине, а что нам на расии мне насрать. Цензор не уподобайся скабеевой! Бутусов куда ты смотришь!?
30.10.2021 19:13 Ответить
якби ми засирали новинами про расію так само як росія засирає новинами про нас - я б з вами погодився. А однократне згадування про ситуацію там - не завадить.
А то знов нашим теле-зомбі привидиться, що на расіє ситуація краща
30.10.2021 21:32 Ответить
"Новина" про кількість захворівших і померлих в накацапії іде кожного дня, ніби то наше досягнення.
31.10.2021 13:45 Ответить
30.10.2021 21:47 Ответить
ТУПОРЫЛЫЙ МУДАК - количество "официальных" ЖМУРИКОВ в ********** умножь на 5 - и будет тебе реальная цифра.
31.10.2021 14:20 Ответить
С моей точки зрения они счёт ведут на территории Москвы и Питера и то заметных людей. А тех кто за этой территорией - отходы.
Вывод: там гораздо выше счёт покойников
30.10.2021 22:08 Ответить
Рахувати хворих і померлих потрібно у % до кількості населення. Все інше - політичні ігри.
31.10.2021 13:43 Ответить
Все типа "официальные" данные из ********** надо умножать мин. на 5.
Есть детальные исследования на YouTube по этому поводу.
31.10.2021 14:22 Ответить
 
 