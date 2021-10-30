РУС
3 059 33

Спикер МИД Николенко о якобы "дискриминации" поляков в Украине: Подобные утверждения некорректны и вводят в заблуждения

Министерство иностранных дел Украины категорически отбрасывает утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является, по меньшей мере, некорректным. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", - сказал он.

Николенко отметил, что в МИД удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. По его словам, комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу.

"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", - добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что "поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова".

Читайте также: Вид на жительство в Польше имеют 294 тыс. граждан Украины

я етнічна полька. по крові. Хоч українка на 100%. І я заявляю, що польський міністр щось наплутав, бо не існує жодних дискриімінацій для поляків в Україні
30.10.2021 15:35
Жодного католицького (польського) Костьолу в Україні не закрито. Навпаки чисельність католицьких храмів в Україні збільшується.
Жодної школи з польською мовою навчання не закрито. Навпаки зараз польська мова вже вивчається в українських школах, і кількість таких шкіл постійно зростає...
Так в чому ущемлення поляків в Україні, де факти?
30.10.2021 15:47
Ти не виправдовуйся. Ти АТАКУЙ. Запитай про стан української мови у українців підляшшя.
Дурбецало!
30.10.2021 15:29
Ти не виправдовуйся. Ти АТАКУЙ. Запитай про стан української мови у українців підляшшя.
Дурбецало!
30.10.2021 15:29
ти французьку вже вивчив?
30.10.2021 15:33
Ще нє. Не вивчила. Так просто інженером працюю. А що? Проблеми?
30.10.2021 15:35
с чего ты взяла, инженер, что можешь учит дипломированного дипломата - дипломатии?
Охота посрать Украину с единственным верным другом?
кто-то что-то ляпнул - надо сразу лезть морду бить, так что ли?
Поляки за нас вместе с балтами как звери дерутся во всех европейскимх и мировых структурах.
Так что другу, который болтанул лишнее, надо это просто сказать тихо, а не раздувать скандал на ровном месте.
30.10.2021 16:44
не нуди, нудний. чвалай далі і не звертайсь до мене.
30.10.2021 17:23
Целый зам. главы МИда взболтнул лишнее? Для чего? Какова цель этой, так называемой болтовни? Сорри, но человек на такой должности, который официально лепит такую чушь, как минимум профнепригоден.
показать весь комментарий
які українці Підляшшя ?
вони всі розкидані по Польщі після "Вісли"
30.10.2021 15:40
Так...там майже не лишилось українців - вони вже асимільовані поляки...
показать весь комментарий
я етнічна полька. по крові. Хоч українка на 100%. І я заявляю, що польський міністр щось наплутав, бо не існує жодних дискриімінацій для поляків в Україні
30.10.2021 15:35
дякую.
а вас не турбує що в школах немає навчання польскорю мовою?
я так, чисто у рамках соцопитування. Бо бачу що ви реальна людина а не троль.
30.10.2021 16:46
в приватних будь ласка ..хоть китайскою навчайте!
30.10.2021 18:00
Полонський район Хмельницької області - польська мова як друга іноземна + польська школа за державні кошти по неділях. Ще фактів, дурнику?
30.10.2021 19:07
як це немає???? школа, в якій я мій чоловік вчились, вже у часи, коли там вчився мій син, мала класи з польською мовою навчання. Ді цієї школи від мого дому - 5 хвилин пішки
30.10.2021 19:08
Так само, як і Ви, пані Ольго, я є етнічним поляком, але українцем на 100%. Підтримую сказане Вами і також заявляю, що не існує жодних дискримінацій поляків в Україні. А слова міністра РП сприймаю як інсинуації його політичної сили, якій хочеться щодня показувати своєму плебсу які вони патріоти та "правовірні" католики.
30.10.2021 17:20
Все він сказав правильно. Після 1945 року поляків зі Львова переселили, але великі сім'ї залишилися в селах і містечках навколо нього, вони стали українцями, завели сім'ї. Так як їхні права при створені Львівської МТГ були порушені, справедливості в судах і у владі не знайшли, вони згадали з якого вони роду і пожалілися послу і міністру Польщі. Тепер буде колючий дріт на кордоні з Україною.
30.10.2021 22:27
Пля - что за плямканье - тошнит от этого плямканья.
Скажи ему конкретно: или приведи конкретные доказательства своих высеров или ты пздун.
И все будут знать что он - пздун.
Задрали эти плямкающие чмошники-ботаники.
30.10.2021 15:45
Они далеко не ботаники. Они хитрые бестии. Специально создают имидж украинцев как терпил, вечно оправдывающихся.
30.10.2021 15:47
Жодного католицького (польського) Костьолу в Україні не закрито. Навпаки чисельність католицьких храмів в Україні збільшується.
Жодної школи з польською мовою навчання не закрито. Навпаки зараз польська мова вже вивчається в українських школах, і кількість таких шкіл постійно зростає...
Так в чому ущемлення поляків в Україні, де факти?
30.10.2021 15:47
Врахуйте,що майже вся правобережна Україна входила в склад Польщі...А Галичину і Волинь,так зв. креси всходнє вони взагалі вважають корінними польськими землями...Так,у Львові до війни жило сто п"ятдесят тисяч поляків,сто тисяч євреїв та вісім тисяч українців (русинів)...Поляки приїзджають у Львів туристами,залишають мільйони євро,дивляться на старі польські назви що пробиваються через совітський тиньк і вправі вимагати до себе поважного ставлення.А між тим на львівському цвинтарі орлєнт леви,яких поляки познаходили по області,відреставрували і встановили наші активісти заколотили дошками,на єдиній польській школі прикручена табличка з назвою вулиці - Степана Бандери - який був організатором атентату на Пілсудського...і багато подібних дрібниць,які поляки дрібницями не вважають...
30.10.2021 17:26
Це леви біля могил польських окупантів, які воювали з Січовими стрільцями в ЗУНР? Яких поляки встановили без дозволу? Це ви про них?
30.10.2021 19:05
Леви були встановлені у 1926 році по проекту студента Львівської політехніки Індруха,схваленим і затвердженим Львівським магістратом.Не грайтеся в ігри про наших розвідників і їхніх шпійонів,майте шану до могильних пам"ятників...І тоді будуть шанувати наші пам"ятники там...
31.10.2021 09:31
"віддам жінку дяді, а сам піду до б***і" - так мій польський дід жартував, коли якась людина на шкоду своїм рідним робила щось для чужих (хоч можливо дуже хороших) людей. Ви пропонуєте потоптати ногами Бандеру, завдяки якому український дух не був знищеним взагалі, і віддати все полякам? дупу вже навчились підставляти?
30.10.2021 19:12
Ви помилились...У вас був не польський дід...Поляки не вживали москальських поговірок,вони такого слова як бл...дь не знали,вживаючи таке рідне і близьке нам слово "курва"...
31.10.2021 09:35
курва - це слово вживають на польській території. В Україні і поляки і узбеки і всі інші вживали загальновживані матюки, тож не вигадуйте
31.10.2021 16:05
а розбиті пам'ятки в Польщі поставлені українцями - як ви до цього ставитесь?
30.10.2021 21:14
Шимон Шинковській такій же поляк, як зеленській - українець!
30.10.2021 16:28
посла на ковер и пусть примеры наведет или нах с пляжа!..то, что поляки творят сейчас с украинцами у себя- скоро в резню превратиться может..возомнили из себя хозяевами жизни на евробабках шаровых!? .. как бы все по иному не обернулось...пушкина сказку о Рыбке, все совки знают, пусть включают мозги и поляки..
30.10.2021 17:00
ну позволяють вони собі те, що вважають за потрібне, а ми маємо відповісти правильним чином. І все
30.10.2021 19:13
повинен бути адекватним у першу чергу
30.10.2021 21:15
На бытовом уровне в восточной Украине со стороны пророссийски настроеннного населения которых осталось достаточно много , очень негативное отношение к Польше и полякам . Во времена правления януковича предпринимались попытки закрыть польские общества.
04.02.2022 20:28
 
 