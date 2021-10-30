Спикер МИД Николенко о якобы "дискриминации" поляков в Украине: Подобные утверждения некорректны и вводят в заблуждения

Министерство иностранных дел Украины категорически отбрасывает утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является, по меньшей мере, некорректным. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", - сказал он.

Николенко отметил, что в МИД удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. По его словам, комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу.

"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", - добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что "поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова".

