Спикер МИД Николенко о якобы "дискриминации" поляков в Украине: Подобные утверждения некорректны и вводят в заблуждения
Министерство иностранных дел Украины категорически отбрасывает утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является, по меньшей мере, некорректным. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", - сказал он.
Николенко отметил, что в МИД удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. По его словам, комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу.
"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", - добавил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что "поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова".
Дурбецало!
Охота посрать Украину с единственным верным другом?
кто-то что-то ляпнул - надо сразу лезть морду бить, так что ли?
Поляки за нас вместе с балтами как звери дерутся во всех европейскимх и мировых структурах.
Так что другу, который болтанул лишнее, надо это просто сказать тихо, а не раздувать скандал на ровном месте.
вони всі розкидані по Польщі після "Вісли"
а вас не турбує що в школах немає навчання польскорю мовою?
я так, чисто у рамках соцопитування. Бо бачу що ви реальна людина а не троль.
Скажи ему конкретно: или приведи конкретные доказательства своих высеров или ты пздун.
И все будут знать что он - пздун.
Задрали эти плямкающие чмошники-ботаники.
Жодної школи з польською мовою навчання не закрито. Навпаки зараз польська мова вже вивчається в українських школах, і кількість таких шкіл постійно зростає...
Так в чому ущемлення поляків в Україні, де факти?