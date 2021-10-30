Воины 93-й бригады без потерь взяли под полный контроль Старомарьевку, - Бутусов. ВИДЕО

Воины 93-й механизированной бригады "Холодний Яр" взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Установка блок-поста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами. Теперь в селе будет обеспечена нормальная работа органов украинской власти, начнут решаться гуманитарные вопросы", - подчеркивает он.

По данным Бутусова, контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 32 жителя села являются гражданами России и получили российские паспорта.

"Факты вероятного сотрудничества с российскими оккупантами получат адекватную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности. Донбасс - это Украина, и никакой России здесь не будет. Все жители Донбасса должны знать - мы освободим весь Донбасс также, как Старомарьевку и нас поддержит все мировое сообщество, а все предатели получат по заслугам. Саму Старомарьевку взяли под контроль без потерь, российские войска не посмели атаковать украинцев. Однако в отместку россияне осуществили террористический обстрел села Гранитное, нанесен большой ущерб гражданским объектам. Спасибо воинам 93-й бригады за то, что еще одно украинское село перестало быть серой зоной. В районе Гранитного 26 октября пал смертью храбрых в результате обстрела российской артиллерии один украинский воин - мастер-сержант 93-й бригады Георгий Халиков", - отмечает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская разведка заходила в село возле Гранитного, но не занимала там позиции, - Бутусов