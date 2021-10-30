С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, применив под Гранитным артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС

С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Также читайте: За минувшие сутки ранены 5 воинов. Российские войска совершили 19 обстрелов. Били из гранатометов и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб