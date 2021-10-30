РУС
С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, применив под Гранитным артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС

С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

+5
Нудно жестко подавлять. И нечего немцам и французам в рот смотреть. Если бы Израиль ко всем прислушивался,то уже потеряли бы свой Иерусалим.
30.10.2021 17:36 Ответить
+2
***** перебросило в ордылу новую партию вооружения. Если ВСУ продолжит переживать по поводу обеспокоенности немчур и жабоедов, свинособаки потихоньку начнут захватывать населённые пункты находящиеся под контролем Украины. Им нужно указать их место, иначе всё это печально закончится для нас...
30.10.2021 18:04 Ответить
+2
Дальше так нельзя, Украина должна разбрсать на своей, захваченной бандой террористов территории листовки в большом количестве, обьявить по теле и интернету; откуда животные будут отправлять снаряды, туда же мгновенно будет ответка, хватит сопли жевать.
30.10.2021 18:17 Ответить
Байрактары вам в помощь.
30.10.2021 17:34 Ответить
Нудно жестко подавлять. И нечего немцам и французам в рот смотреть. Если бы Израиль ко всем прислушивался,то уже потеряли бы свой Иерусалим.
30.10.2021 17:36 Ответить
с папика получать нужно. мудрый нарид решил именно так
30.10.2021 17:47 Ответить
***** перебросило в ордылу новую партию вооружения. Если ВСУ продолжит переживать по поводу обеспокоенности немчур и жабоедов, свинособаки потихоньку начнут захватывать населённые пункты находящиеся под контролем Украины. Им нужно указать их место, иначе всё это печально закончится для нас...
30.10.2021 18:04 Ответить
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет". Источник:
Вай, как хорошо, а то что БПЛА по нашей территории летают и сбрасывают бомбы, гавнокомандующего не трахает? А то что обстреливают артилерией 122 мм. тоже? Лишь бы не беспокоить хамсамалиску рибентроп и волка - санитара леса эмануэля...
А ведь это 100% разрешение по применению байрактаров!!!
30.10.2021 18:05 Ответить
Дальше так нельзя, Украина должна разбрсать на своей, захваченной бандой террористов территории листовки в большом количестве, обьявить по теле и интернету; откуда животные будут отправлять снаряды, туда же мгновенно будет ответка, хватит сопли жевать.
30.10.2021 18:17 Ответить
Накидаем страйков очередному "украинскому" русскому нацисту: https://youtu.be/B33J1JM7gus?t=81

Кто-то из Николаева - разьбейте табло этой мрази сепарской, раз СБУ у нас импотентное
30.10.2021 18:19 Ответить
Эрдоган очень красиво раскрыл союз Германии и РАБссии https://youtu.be/YdCF21_2ijQ
30.10.2021 18:21 Ответить
пару дней назад в первый раз использовался байрактар. И в последний.
30.10.2021 18:28 Ответить
ФСБ не взрывает дома на РАБссии и на Мацковии... а НОРД ОСТ обосрали чеченские не террористы ФСБ...
30.10.2021 18:30 Ответить
Рюсские бараны...придет день, когда вас будут мочить в сортире даже не чечены... и якуты с чукчами...
30.10.2021 18:31 Ответить
я рюсский чувак Джугашвили...
30.10.2021 18:38 Ответить
А наши в ответ только матерились?
Ответка где?
30.10.2021 19:49 Ответить
Главнокомандующий Зеленский, АУ-АУ
30.10.2021 22:09 Ответить
 
 