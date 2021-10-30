С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, применив под Гранитным артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "У Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
Вай, как хорошо, а то что БПЛА по нашей территории летают и сбрасывают бомбы, гавнокомандующего не трахает? А то что обстреливают артилерией 122 мм. тоже? Лишь бы не беспокоить хамсамалиску рибентроп и волка - санитара леса эмануэля...
А ведь это 100% разрешение по применению байрактаров!!!
Кто-то из Николаева - разьбейте табло этой мрази сепарской, раз СБУ у нас импотентное
Ответка где?