Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву. ФОТО

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал фотографию на фоне московского кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву 01

При этом ранее Шарий неоднократно заявлял, что не собирается в Россию до конца войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

На ложь пропагандиста обратил внимание в Facebook активист Роман Синицын.

Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву 02

москва (3098) пропаганда (3735) Шарий Анатолий (228)
Топ комментарии
+72
Шарик в родную будку прибежал. Косточки клянчить.
30.10.2021 18:36 Ответить
+45
30.10.2021 21:32 Ответить
+42
Гуано наконец-то попало в выгребную яму.
Пусть там и остаётся, где ему самое место!
30.10.2021 18:36 Ответить
петушарий даже одет как петух.
30.10.2021 20:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
30.10.2021 20:20 Ответить
Цензор не пропагандируйте педофилию, вы сейчас светите фотками педофила и мрази, не делайте этого, пожалуйста.
30.10.2021 20:37 Ответить
Адекватные государства предателей и врагов отправляет к праотцам.Шарию с его жонушкой уже пора туда там уже черти котлы приготовили.
30.10.2021 20:41 Ответить
Приїхав на площу вночі - щоб вдячні шанувальники не затіскалі його до нестями
30.10.2021 20:45 Ответить
так у наших коллаборационистов война уже закончилась
30.10.2021 20:50 Ответить
А куди ця мразота ще може поїхати? Приїхав, відсмоктав, зняв у банкоматі і назад у ненависну Європу.
30.10.2021 21:20 Ответить
Не сильно удивлен, сколько % набирала партия этого подонка на выборах? Украинцев ещё долго нужно водить по пустыне ,чтоб участились от разной мерзости.
30.10.2021 21:22 Ответить
будь честен и скажи ,что водят, не по пустыни , водят членом по губам
30.10.2021 22:52 Ответить
Козломордый, ты уже сметил бутылку на швабру?)
31.10.2021 01:27 Ответить
А как же ты ухитряешься при этом говорить?
01.01.2022 12:41 Ответить
Смокчи мовчки, петушарій.
30.10.2021 21:45 Ответить
30.10.2021 21:32 Ответить
Чого Ви піарите цього зрадника?
30.10.2021 21:40 Ответить
Разкабанел, Гуччи... вся куйня
30.10.2021 21:41 Ответить
"Гауно" може приїхати тільки до "гауна".
30.10.2021 21:43 Ответить
Про що дискутуємо?? Про консистенцію чи про аромат лайна ???)))
30.10.2021 21:59 Ответить
может хоть там бошку отобьют
30.10.2021 22:12 Ответить
ф топку пивня!..
30.10.2021 22:15 Ответить
установлен новый обменный курс ! теперь 30 серебренников равняется 1 петушарию
30.10.2021 22:19 Ответить
Судя по его штанам он там где то квартиру кому то штукатурит. Выскочил на обед
30.10.2021 22:21 Ответить
В Европе его уже напрягают. Готовит плацдарм для отступления.
30.10.2021 22:27 Ответить
Толя куртку за 3.5к доларів купив...Боже-Боже...бідний півень, на таку ***** зміняв совість і Батьківщину.
Голодне дитинство - воно дає про себе знати.

Ніколи не розумів приколу філіп плейн і луі вітон - на кожному квадратному сантиметрі лого, таке наче дизайнер тебе як худобину клеймом мітить, а пасувати ця ******* на мою думку, може лише одному етносу, тому, який красіво грає на гітарі і має певну жагу до строкатого, або чорного одягу, інколи з елементами велюру - їм воно справді пасує, а тут...

Толя як той їбаний мальчіш-плахіш що за бочку варення та за ящик печива в туза буржуїнам давав, тільки тут не буржуіни, а мацквічі, кацапи та ******, мальчіш якийсь вже роками потяганий, і продався він за тряпочки - тьотя шльондра якась.
От раніш.. раніш зраджували Батьківщині хоча б за щось толкове - за бабу, за статус шляхтича чи дваряніна, навіть за ідею. А нас Бог нагородив оцим пітухуватим чмом, його ж навіть зрадником соромно називати.

Воно у ксєнії сабак сидить і ******* про футболочку за косарь - їбать мої віники...мужик тряпочками хизується...півень півнем! Толя, *****, не гандьби нас, дєшовка їбана!
30.10.2021 22:41 Ответить
человек - чемодан ... куртка от луи витона .это чмо и в европе контрофакт нашло
30.10.2021 22:57 Ответить
он по секондам шарится там,
понт - черта кацапской гниды
30.10.2021 23:08 Ответить
Почему советские люди считают что если хорошо, то обязательно очень дорого?
31.10.2021 00:33 Ответить
Те шо LV дуже дорого - це знає увесь світ, не тільки савєцкіє люді. А шо в Америці LV дешевий?
31.10.2021 01:38 Ответить
петушарий - лох. его LV явно от цыган и сшит где-то на малой арнаутской.))
31.10.2021 02:24 Ответить
Взагалі-то, мені по цимбалах, де він та у кого він купляв цей бомбер. Просто я бачила цю колаборацію Louis Vuitton & NBA.
31.10.2021 02:49 Ответить
яка рiзниця, воно все рiвно виглядає, як лох з бамбасу, стразiв та бльосток ще трохи добавити.
лох, хоча нiбито i в Европi, живе.

Louis Vuitton, ****************, петуШарий, все дела...))

31.10.2021 02:59 Ответить
Воно виглядає скоріше , як гей. Чоловіки таке не носять, а от пєдікі ********** курточки у лого люксових брендів. Він же ж у столицю геїв приїхав, тому треба тримати марку.
31.10.2021 03:06 Ответить
«Метросексуал» у бомбері від Луі Витон приїхав звітувати у контору.

Боооже! Яке воно кончене!
31.10.2021 01:35 Ответить
на метросексуала жирная, потная харя петуШария явно не тянет))

больше на вОнюшку-бомжару со сраней-рязаней смахивает.
43 года всего, а выглядит петушарик, как говно, хотя на море, в нормальной стране отсиживается и жрет в три горла. видимо, грязные бабки, от гэбешных кураторов не впрок, до добра не доведут, плохо толик-гондон закончит, однозначно.

31.10.2021 02:22 Ответить
Це вам він нє тянєт, а є такі тп, які цю істоту реально вважають справжнім метросексуалом, навіть з Девідом Бекхемом порівнюють.

Звичайно, що він погано закінчить, такі істоти довго не живуть.
31.10.2021 02:57 Ответить
тп, які цю істоту реально вважають справжнім метросексуалом...


такi ТП лохушки такi ж самi, як i петуШарiй))
31.10.2021 03:01 Ответить
такой фотографии давно не хватало .... ватное чмо под забором *****)))) ... ахахаха)))...
дауны думают что это круто ...)) ... а на самом то деле там в основном фоткаються хачи , кадыравцы и прочее отребья
31.10.2021 01:40 Ответить
31.10.2021 03:22 Ответить
31.10.2021 06:52 Ответить
Чергові срібняки полетів випрошувати.
31.10.2021 17:59 Ответить
Штирлиц завершил карьеру. Пенсия, дача в Подмосковье. Тихо ляжет на дно как какой-нибудь Плотницкий.
02.11.2021 14:51 Ответить
Агент ФСБ
03.11.2021 10:45 Ответить
может наконец его грохнут там. он уже не актуален
04.11.2021 09:28 Ответить
Красава,бандерьё на гуано исходит).
01.01.2022 08:15 Ответить
Видишь ли, Никитка, если что-то выглядит, как гавно, пахнет, как гавно и плывёт, как гавно - то скорее всего это гавно и есть.
01.01.2022 12:44 Ответить
