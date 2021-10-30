Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву. ФОТО
Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал фотографию на фоне московского кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
При этом ранее Шарий неоднократно заявлял, что не собирается в Россию до конца войны.
На ложь пропагандиста обратил внимание в Facebook активист Роман Синицын.
Топ комментарии
+72 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий30.10.2021 18:36 Ответить Ссылка
+45 Олег Карпов #409293
показать весь комментарий30.10.2021 21:32 Ответить Ссылка
+42 Small Jerboa
показать весь комментарий30.10.2021 18:36 Ответить Ссылка
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Голодне дитинство - воно дає про себе знати.
Ніколи не розумів приколу філіп плейн і луі вітон - на кожному квадратному сантиметрі лого, таке наче дизайнер тебе як худобину клеймом мітить, а пасувати ця ******* на мою думку, може лише одному етносу, тому, який красіво грає на гітарі і має певну жагу до строкатого, або чорного одягу, інколи з елементами велюру - їм воно справді пасує, а тут...
Толя як той їбаний мальчіш-плахіш що за бочку варення та за ящик печива в туза буржуїнам давав, тільки тут не буржуіни, а мацквічі, кацапи та ******, мальчіш якийсь вже роками потяганий, і продався він за тряпочки - тьотя шльондра якась.
От раніш.. раніш зраджували Батьківщині хоча б за щось толкове - за бабу, за статус шляхтича чи дваряніна, навіть за ідею. А нас Бог нагородив оцим пітухуватим чмом, його ж навіть зрадником соромно називати.
Воно у ксєнії сабак сидить і ******* про футболочку за косарь - їбать мої віники...мужик тряпочками хизується...півень півнем! Толя, *****, не гандьби нас, дєшовка їбана!
понт - черта кацапской гниды
лох, хоча нiбито i в Европi, живе.
Louis Vuitton, ****************, петуШарий, все дела...))
Боооже! Яке воно кончене!
больше на вОнюшку-бомжару со сраней-рязаней смахивает.
43 года всего, а выглядит петушарик, как говно, хотя на море, в нормальной стране отсиживается и жрет в три горла. видимо, грязные бабки, от гэбешных кураторов не впрок, до добра не доведут, плохо толик-гондон закончит, однозначно.
Звичайно, що він погано закінчить, такі істоти довго не живуть.
такi ТП лохушки такi ж самi, як i петуШарiй))
дауны думают что это круто ...)) ... а на самом то деле там в основном фоткаються хачи , кадыравцы и прочее отребья