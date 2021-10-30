Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву. ФОТО

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий опубликовал фотографию на фоне московского кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При этом ранее Шарий неоднократно заявлял, что не собирается в Россию до конца войны.

На ложь пропагандиста обратил внимание в Facebook активист Роман Синицын.