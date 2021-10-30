Ни одного бойца 93-й ОМБр в поселке Старомарьевка нет, - официальное заявление бригады
Руководство 93-й отдельной механизированной бригады заявило, что ее бойцов в поселке Старомарьевка нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Руководство 93-й бригады Холодный Яр в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит!
Все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины 93-й бригады без потерь взяли под полный контроль Старомарьевку, - Бутусов. ВИДЕО
Напомним, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93-й механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка. обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем.
После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями.
На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну не может пока погонно-штабное руководство... признавать наши победы (без прямого участия преЗЕнелоха и его шобелки))))
но мы - везде
П.С. займите Дебальцево, хенералы. Оно по Минским наше.
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
В 1937 году после прохождения заочных военных курсов Рональд был зачислен в резерв. 18 апреля 1942 года его призвали в армию, но по причине сильной близорукости оставили служить на территории США. Он служит в порту Сан-Франциско, затем переводится из кавалерии в ВВС, где работает в службе связей с общественностью. Рейган демобилизовался 9 декабря 1945 года в чине капитана. За период службы его подразделение сняло около 400 учебных фильмов для ВВС США.
В 1964 году Рейган произносит речь в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии США Бэрри Голдуотера. Эта речь сделала его знаменитым. В конце 1966 года он побеждает демократа Эдмунда «Пэта» Брауна-младшего и становится губернатором Калифорнии.
Он участвует в 1968 году в праймериз Республиканской партии на выборах кандидата в президенты, но уступает Никсону. В 1976 году Рейган вновь участвует в праймериз, но проигрывает Дж. Форду.
Наконец, с третьей попытки, Рейган побеждает в праймериз, а затем и в выборах в президенты и становится 40-м президентом США. По общему числу голосов результат Рейгана составил 50,7 % против 41 %, отданных действующему президенту Дж. Картеру. 6,7 % набрал независимый кандидат либеральный республиканец Джон Б. Андерсон. В США началась новая эпоха, которую журналисты прозвали «Революцией Рейгана».
Во внутренней политике Рейган выступаете консервативных позиций. Производится сокращения социальных программ и поощрения бизнеса. Рейган добивается снижения налогов на 25 %, что стимулирует производство. Он также выступает сторонником увеличения военных расходов и прекращения государственного регулирования частного сектора. К 1983 году в экономике США начинается период подъема. «Рейганомика»
Зеленский учитель на велосипеде.
Сравнивать Зеленского с Рейганом, это точно психушка зелёная.
Старомар'ївка немає! Так а що їм там
робити, якщо це село знаходиться на
суверенній території паРаши а не України?
Прям аж невдобно
Мінських домовленостей???!!!! Бл*дь. Ця новина схожа на тролінг.