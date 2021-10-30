Ни одного бойца 93-й ОМБр в поселке Старомарьевка нет, - официальное заявление бригады

Руководство 93-й отдельной механизированной бригады заявило, что ее бойцов в поселке Старомарьевка нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Руководство 93-й бригады Холодный Яр в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит!

Все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах.

Напомним, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93-й механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка. обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем.

После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями.

На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет".

