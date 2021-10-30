РУС
Ни одного бойца 93-й ОМБр в поселке Старомарьевка нет, - официальное заявление бригады

Ни одного бойца 93-й ОМБр в поселке Старомарьевка нет, - официальное заявление бригады

Руководство 93-й отдельной механизированной бригады заявило, что ее бойцов в поселке Старомарьевка нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады. 

В сообщении отмечается: "Руководство 93-й бригады Холодный Яр в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит!

Все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах.

Напомним, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93-й механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка. обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем.

После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями.

На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет".

+45
Пороху.Украине нужен Порох.
30.10.2021 18:56 Ответить
+34
Хто ж сперечається, немає, так немає.

Слава Україні! Героям Слава!
30.10.2021 18:43 Ответить
+28
Странно как-то,правительство Украины заявляет что в украинском поселке нет ниодного украинского ни воина ни власти.
И перед кем Украина должна отчитываться что на окупированой територии нету украинцев,где в международных законах ООН и ОБСЕ есть такое написано что освобождать свою окупированую територию является преступлением?Тем более что весь мир признал Крым и восток Украины окупироваными мокшанами.
30.10.2021 18:55 Ответить
Ещё бы,- найвэлычнишый гибридный главнокомандующий!
30.10.2021 19:15 Ответить
Еще пара-тройка лет такого искусства и не будет ни войны, ни Украины
30.10.2021 19:17 Ответить
+++
30.10.2021 19:17 Ответить
особенно искусстна роль зеленского в ведении "войны" по саунам и корпоративам у расейских чиновников, где зеленский тряс своими мудями и высмеивал Украину и ее погибших защитников
30.10.2021 23:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LKI75qnX8P8 БАЙРАКТАР СЕРГІЙ ФАЙФУРА (шедеври сьогодення)
30.10.2021 19:10 Ответить
Ну нет, так нет, поверим.
30.10.2021 19:12 Ответить
Це ж яка гуманітрна місія могла бути в село де немає української влади? Оркам гуманітарку давали. Чи просто хлопцям набридли обстріли, вони взяли село, але змушені це приховувати від Сцикуна?
30.10.2021 19:33 Ответить
Давайте так: Старомарьевка заняла 93 бригаду. Теперь они друг друга контролируют.
30.10.2021 19:39 Ответить
вот мое...сугубо личное мнение - не было б там ничего...рашка б так не исходилась на дерьмо...
ну не может пока погонно-штабное руководство... признавать наши победы (без прямого участия преЗЕнелоха и его шобелки))))
30.10.2021 19:40 Ответить
Пока президент у нас клоун, никаких побед не ждите.
30.10.2021 19:40 Ответить
нас нет нигде ,
но мы - везде
30.10.2021 19:41 Ответить
То зекоманда відразу засцяла, щоб х...ла не образити?!
30.10.2021 20:13 Ответить
что то я теперь вообще запутался
30.10.2021 20:16 Ответить
Розплутуйтеся швиденько --було "ихтамнет " , а зараз - "нас там нема " І нехай докжуть , що є .
30.10.2021 21:12 Ответить
30.10.2021 21:44 Ответить
Спасибо,конечно, что наши военные соблюдают незаконные и предательские Минские угоды. Конституция Украины - то фигня.
П.С. займите Дебальцево, хенералы. Оно по Минским наше.
30.10.2021 20:17 Ответить
Так і потрібно - зайшли і "іх там нєт"!
30.10.2021 21:36 Ответить
Чому в українському селі нема жодного бійця нашої армії? Чому пишатись?
30.10.2021 22:00 Ответить
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років:
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
30.10.2021 22:02 Ответить
вы про Рейгана?
30.10.2021 22:29 Ответить
Вам ниже ответили))) Самому то не стыдно от таких загонов?)
31.10.2021 03:01 Ответить
Вам выше ответили. Черепную коробку не жмёт от извилин?
31.10.2021 06:27 Ответить
Дебіл.
31.10.2021 14:05 Ответить
Рейган !!!!!!!!!!!

В 1937 году после прохождения заочных военных курсов Рональд был зачислен в резерв. 18 апреля 1942 года его призвали в армию, но по причине сильной близорукости оставили служить на территории США. Он служит в порту Сан-Франциско, затем переводится из кавалерии в ВВС, где работает в службе связей с общественностью. Рейган демобилизовался 9 декабря 1945 года в чине капитана. За период службы его подразделение сняло около 400 учебных фильмов для ВВС США.

В 1964 году Рейган произносит речь в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии США Бэрри Голдуотера. Эта речь сделала его знаменитым. В конце 1966 года он побеждает демократа Эдмунда «Пэта» Брауна-младшего и становится губернатором Калифорнии.

Он участвует в 1968 году в праймериз Республиканской партии на выборах кандидата в президенты, но уступает Никсону. В 1976 году Рейган вновь участвует в праймериз, но проигрывает Дж. Форду.

Наконец, с третьей попытки, Рейган побеждает в праймериз, а затем и в выборах в президенты и становится 40-м президентом США. По общему числу голосов результат Рейгана составил 50,7 % против 41 %, отданных действующему президенту Дж. Картеру. 6,7 % набрал независимый кандидат либеральный республиканец Джон Б. Андерсон. В США началась новая эпоха, которую журналисты прозвали «Революцией Рейгана».

Во внутренней политике Рейган выступаете консервативных позиций. Производится сокращения социальных программ и поощрения бизнеса. Рейган добивается снижения налогов на 25 %, что стимулирует производство. Он также выступает сторонником увеличения военных расходов и прекращения государственного регулирования частного сектора. К 1983 году в экономике США начинается период подъема. «Рейганомика»
30.10.2021 22:39 Ответить
Зеленский и рояль, Зеленский в роли Ющенко, Зеленский-алкаш.
Зеленский учитель на велосипеде.

Сравнивать Зеленского с Рейганом, это точно психушка зелёная.
30.10.2021 22:41 Ответить
А жаль.
31.10.2021 00:09 Ответить
А Бутусов сказал, что есть. И мы верим Юре!
31.10.2021 00:18 Ответить
В ОПе одни сцикливые придурки. Это наша территория. Ещё поизвиняйтесь за то, что ходим по своей земле
31.10.2021 00:49 Ответить
Жодного бійця 93-ї ОМБр у селищі

Старомар'ївка немає! Так а що їм там

робити, якщо це село знаходиться на

суверенній території паРаши а не України?
31.10.2021 03:56 Ответить
Что же ето так холодноярці поводили по главному таким новостям?
Прям аж невдобно
31.10.2021 06:25 Ответить
Холодноярцьі поводили по губам главному по таким новостям
31.10.2021 16:34 Ответить
Ни одного бойца 93-й ОМБр в поселке Старомарьевка нет, - это звучит гордо
31.10.2021 06:53 Ответить
Значить, там є хтось інший. Не все нам потрібно знати.
31.10.2021 14:06 Ответить
Ви серйозо?!! Відійшли відповідно до Мінських домовленостей...
Мінських домовленостей???!!!! Бл*дь. Ця новина схожа на тролінг.
02.03.2022 08:24 Ответить
