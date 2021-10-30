РУС
В Офисе президента с участием представителей Евросоюза и G7 обсудили проведение судебной реформы

В Офисе президента с участием представителей Евросоюза и G7 обсудили проведение судебной реформы

В Офисе президента Украины состоялась встреча по проведению судебной реформы. В нем приняли участие представители ОП, Верховной рады, органов судебной власти и посольств стран G7 и ЕС в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

В пресс-службе заявили, что участники заседания поздравили избрание 23 октября Советом судей Украины кандидатов по его квоте в первый состав Этического совета при Высшем совете правосудия.

Сообщается, что участники встречи также обсудили вопросы возможности внесения изменений в действующее законодательство во время реформы Высшего совета правосудия "с целью его совершенствования на пути к скорейшему завершению судебной реформы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа: ВСП обвинил международных членов комиссии по избранию в ВККС в затягивании процесса

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы увидим решительные шаги, чтобы оба процесса (по началу работы Этического совета при ВСП и конкурсной комиссии ВККСУ – ред.) двигались вперед", – заявил председатель Комиссии по правовой реформе при президенте Украины, председатель Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин добавил, что 15 кандидатов в состав ВСП ожидают создания Этического совета, чтобы проходить соответствующие проверки. Ионушас напомнил, что в действующем законодательстве есть положение, согласно которому Этический совет должен строить свою работу таким образом, чтобы сохранить полномочия Высшего совета правосудия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава представительства ЕС Маасикас приветствовал разблокирование судебной реформы в Украине

Реформирование ВККСУ и ВРП должно происходить одновременно, добавила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Мы надеемся, что в скором времени будет сформирован Этический совет, а ВККС и ВСП смогут совместно работать над заполнением необходимых вакансий. Также, безусловно, мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами. Это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу", – отметила она.

Также читайте: Из-за опасения остановки ВСП судьи уходят в отставку, - глава Верховного Суда Данишевская

Автор: 

судебная реформа (1808) Высший совет правосудия (573) Квин Кристина (100) Офис Президента (1828) Костин Андрей (181) Ионушас Сергей (25)
Топ комментарии
+3
уважаемые представители G7. .....рал он с высокой горы на Ваши договоренности. ему, какая разница плюс бабло а ермак, человек которий не являеться даже госслужащим, тоесть никто, руководит Украиной. если Вы этого не видите, то Вы слепци, глупци или Вас это устраивает.
30.10.2021 19:00 Ответить
30.10.2021 19:00 Ответить
+2
Обсудили судебную реформу с судьями - пусти козла в огород.
30.10.2021 19:11 Ответить
30.10.2021 19:11 Ответить
+2
Осляча моча його спутнік-путнік.
30.10.2021 19:21 Ответить
30.10.2021 19:21 Ответить
поставли вову з Єрмаком в куток на на коліна на сіль - й АБСУДІЛІ.
30.10.2021 18:50 Ответить
30.10.2021 18:50 Ответить
С компроматом - это проще пареной репы.
30.10.2021 18:56 Ответить
30.10.2021 18:56 Ответить
В куток на гречку, довічно і з конфіскацією.
30.10.2021 19:18 Ответить
30.10.2021 19:18 Ответить
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
30.10.2021 18:55 Ответить
30.10.2021 18:55 Ответить
Типо, муйлуша взвыл к G-20, шобы признали в Европе его прививку (от ящура)
30.10.2021 18:58 Ответить
30.10.2021 18:58 Ответить
Осляча моча його спутнік-путнік.
30.10.2021 19:21 Ответить
30.10.2021 19:21 Ответить
уважаемые представители G7. .....рал он с высокой горы на Ваши договоренности. ему, какая разница плюс бабло а ермак, человек которий не являеться даже госслужащим, тоесть никто, руководит Украиной. если Вы этого не видите, то Вы слепци, глупци или Вас это устраивает.
30.10.2021 19:00 Ответить
30.10.2021 19:00 Ответить
В 7-ке сделали вывод, толку от ОП никакого, так пусть они будут кастрация, чем предателями, и кастрировали все кубло.
30.10.2021 19:02 Ответить
30.10.2021 19:02 Ответить
Обсудили судебную реформу с судьями - пусти козла в огород.
30.10.2021 19:11 Ответить
30.10.2021 19:11 Ответить
для многих украинских судей реформироваться-это равно самоубийству...
30.10.2021 19:23 Ответить
30.10.2021 19:23 Ответить
Представляю сколько послам лапши навесили на уши.
30.10.2021 19:35 Ответить
30.10.2021 19:35 Ответить
беспокоит Ярош - ты уже выдешь из тени?
или тебе настока там уютно, шо пошло оно все на хрен?
30.10.2021 19:44 Ответить
30.10.2021 19:44 Ответить
Я так думаю, що Ярош не зрозумілий більшості українців, не як постать, а його ідеали.
Вони для більшості чужі. Їм от вовку подавай.
30.10.2021 19:48 Ответить
30.10.2021 19:48 Ответить
грусно все ето - у меня 3 авторитета по снижающейся - пастор, порох, ярош - шо сламалось?
30.10.2021 19:53 Ответить
30.10.2021 19:53 Ответить
То у вас...І це добре.
А в інших авторитети - зеленський, мосічук і шарій.
Такий український нарід.
30.10.2021 20:41 Ответить
30.10.2021 20:41 Ответить
до сих пор думаю, шо Украина очень много потеряла не выбравши пастора....
да он не выдвигался отдал свои голоса пороху - тогда ето было правильно.
30.10.2021 20:53 Ответить
30.10.2021 20:53 Ответить
Не знаю.. Завжди щось втрачаєш, але і отримуєш натомість.
Основне ми втратили в 2019.
30.10.2021 20:54 Ответить
30.10.2021 20:54 Ответить
так
30.10.2021 20:56 Ответить
30.10.2021 20:56 Ответить
Можемо отримати Бойко, А В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ Семашко, отколовшихся от слуг урода не беру во внимание
30.10.2021 21:22 Ответить
30.10.2021 21:22 Ответить
правильно - Смешко.
30.10.2021 21:23 Ответить
30.10.2021 21:23 Ответить
Пан Саня, вчерашний линк повторите если не трудно.....
30.10.2021 21:40 Ответить
30.10.2021 21:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wrEgg01v8UE Troels Hammer - The Human Tree (feat. Mariana Sadovska)
31.10.2021 00:32 Ответить
31.10.2021 00:32 Ответить
але, хлопцы, без ексрима плиз....
30.10.2021 21:34 Ответить
30.10.2021 21:34 Ответить
*екстрима..
30.10.2021 21:35 Ответить
30.10.2021 21:35 Ответить
"Мораль застиває в Праві" і тому існує така дисципліна як "Філософія права" яка, в свою чергу, базується на етиці. Етика це розділ філософії. Звідси тільки кваліфіковані філософи мають право давати оцінку етичності закону та правоохоронній діяльності. Не бачу жодної особи з філософською освітою та фундаментальною підготовкою з етики та філософії права в наших так званих "етичних комітетах". Абсурдно коли корумповані судді самі себе "етично виправдовують" та "оцінюють". Ще більшим глупством є коли це роблять якісь арахамії, цирюльники, "корабельні сосни" та блазні з 95 Кварталу...
30.10.2021 19:46 Ответить
30.10.2021 19:46 Ответить
А що там обговорювати її немає, тої реформи.
30.10.2021 20:32 Ответить
30.10.2021 20:32 Ответить
Кілька років тому Ердоган радикально провів таку реформу, звільнив пару тисяч суддів, без різних там нарад і представників.
30.10.2021 20:56 Ответить
30.10.2021 20:56 Ответить
30.10.2021 22:19 Ответить
30.10.2021 22:19 Ответить
 
 