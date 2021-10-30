В Офисе президента с участием представителей Евросоюза и G7 обсудили проведение судебной реформы

В Офисе президента Украины состоялась встреча по проведению судебной реформы. В нем приняли участие представители ОП, Верховной рады, органов судебной власти и посольств стран G7 и ЕС в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В пресс-службе заявили, что участники заседания поздравили избрание 23 октября Советом судей Украины кандидатов по его квоте в первый состав Этического совета при Высшем совете правосудия.

Сообщается, что участники встречи также обсудили вопросы возможности внесения изменений в действующее законодательство во время реформы Высшего совета правосудия "с целью его совершенствования на пути к скорейшему завершению судебной реформы".

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы увидим решительные шаги, чтобы оба процесса (по началу работы Этического совета при ВСП и конкурсной комиссии ВККСУ – ред.) двигались вперед", – заявил председатель Комиссии по правовой реформе при президенте Украины, председатель Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин добавил, что 15 кандидатов в состав ВСП ожидают создания Этического совета, чтобы проходить соответствующие проверки. Ионушас напомнил, что в действующем законодательстве есть положение, согласно которому Этический совет должен строить свою работу таким образом, чтобы сохранить полномочия Высшего совета правосудия.

Реформирование ВККСУ и ВРП должно происходить одновременно, добавила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Мы надеемся, что в скором времени будет сформирован Этический совет, а ВККС и ВСП смогут совместно работать над заполнением необходимых вакансий. Также, безусловно, мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами. Это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу", – отметила она.

