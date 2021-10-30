Бутусов о реакции ОП на вход армии в Старомарьевку: Банковая снова делает шаг назад, хотя обстановка этого не требует

Нет никаких оснований признавать серой зоной село Старомарьевка.

Такое убеждение высказал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Страшная проблема в Офисе Президента - я написал, что наши войска взяли под контроль украинское село Старомарьевка. Конечно, наш официальный заход в село не является нарушением Минских соглашений. Конечно, и раньше в прошлые годы в село постоянно заходили наши воины, и, конечно, это надо было давно сделать на постоянной основе, потому что не должны граждане Украины жить в серой зоне. Спасибо тем, кто это сделал", - отметил он.

Журналиста удивляет, что "в ответ на правильную инициативу на местах" Банковая "снова делает шаг назад, хотя обстановка этого не требует".

"К чему опровергать контроль над нашим собственным селом, в которое врага пускать нельзя и которое мы контролируем со своих позиций? Старомарьевка должна жить мирно, и там надо не просто пешеходный понтон установить, а надо вполне полноценный понтон установить для гражданского транспорта. Танки там и сейчас могут проехать вброд через Кальмиус", - говорит Бутусов.

Он уверен, что ситуация "показывает полное непонимание происходящего в Офисе Президента".

"Надеюсь, вы себе представляете, что если вы действительно откажетесь от контроля над селом, и туда заедут российские пропагандисты и российские военные, в какое глупое и унизительное положение вы поставите не только себя самих, но прежде всего вы подставите Украину? Нет никаких оснований играть с Путиным в поддавки в данной ситуации, и самим признавать серой зоной село и людей, за которых наша страна несет ответственность. Политическая инициатива полностью в руках Украины. Нельзя делать шаг вперед и два назад. Это слабость. Не хватает ума что-то правильно сказать - так можно хотя бы просто промолчать", - намекает Бутусов.

Напомним, 30 октября Юрий Бутусов сообщил, что воины 93-й механизированной бригады "Холодний Яр" взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. Позже в подразделении опровергли эту информацию.

