РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7289 посетителей онлайн
Новости Война
47 463 155

Бутусов о реакции ОП на вход армии в Старомарьевку: Банковая снова делает шаг назад, хотя обстановка этого не требует

Бутусов о реакции ОП на вход армии в Старомарьевку: Банковая снова делает шаг назад, хотя обстановка этого не требует

Нет никаких оснований признавать серой зоной село Старомарьевка.

Такое убеждение высказал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Страшная проблема в Офисе Президента - я написал, что наши войска взяли под контроль украинское село Старомарьевка. Конечно, наш официальный заход в село не является нарушением Минских соглашений. Конечно, и раньше в прошлые годы в село постоянно заходили наши воины, и, конечно, это надо было давно сделать на постоянной основе, потому что не должны граждане Украины жить в серой зоне. Спасибо тем, кто это сделал", - отметил он.

Журналиста удивляет, что "в ответ на правильную инициативу на местах" Банковая "снова делает шаг назад, хотя обстановка этого не требует".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одного бойца 93-й ОМБр в поселке Старомарьевка нет, - официальное заявление бригады

"К чему опровергать контроль над нашим собственным селом, в которое врага пускать нельзя и которое мы контролируем со своих позиций? Старомарьевка должна жить мирно, и там надо не просто пешеходный понтон установить, а надо вполне полноценный понтон установить для гражданского транспорта. Танки там и сейчас могут проехать вброд через Кальмиус", - говорит Бутусов.

Он уверен, что ситуация "показывает полное непонимание происходящего в Офисе Президента".

"Надеюсь, вы себе представляете, что если вы действительно откажетесь от контроля над селом, и туда заедут российские пропагандисты и российские военные, в какое глупое и унизительное положение вы поставите не только себя самих, но прежде всего вы подставите Украину? Нет никаких оснований играть с Путиным в поддавки в данной ситуации, и самим признавать серой зоной село и людей, за которых наша страна несет ответственность. Политическая инициатива полностью в руках Украины. Нельзя делать шаг вперед и два назад. Это слабость. Не хватает ума что-то правильно сказать - так можно хотя бы просто промолчать", - намекает Бутусов.

Напомним, 30 октября Юрий Бутусов сообщил, что воины 93-й механизированной бригады "Холодний Яр" взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. Позже в подразделении опровергли эту информацию

Также читайте: С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, применив под Гранитным артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС

Автор: 

Донбасс (26966) Офис Президента (1828)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+98
Он уверен, что ситуация "показывает полное непонимание происходящего в Офисе Президента". Источник:

Бутусов, Вы наивный? Эта шайка московитских выкидышей прекрасно все понимает.
показать весь комментарий
30.10.2021 19:57 Ответить
+57
потерпевший верен заветам:

показать весь комментарий
30.10.2021 19:55 Ответить
+52
вагнергейт - второй сезон
показать весь комментарий
30.10.2021 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зміна міністра оборони, прикриття злочинів діючиєю владою, новий міністр оборони, нова ідіотська стратегія, новий головнокомандувач ЗСУ, слухняний, який не віддасть команду байрактарами!🤬
показать весь комментарий
30.10.2021 21:48 Ответить
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років: «Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
показать весь комментарий
30.10.2021 22:08 Ответить
"Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.

То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?

Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
показать весь комментарий
30.10.2021 22:12 Ответить
Вовочка выполняет предвыборные обещания- "надо просто перестать стрелять."
показать весь комментарий
31.10.2021 11:58 Ответить
А еще не красиво стесняться своей тряпки😂🌷×××
показать весь комментарий
30.10.2021 22:24 Ответить
ШАНОВНИЙ ЮРІЄ, А БУДЕ ВАШЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО МІНІСТРА ЗСУ?
показать весь комментарий
30.10.2021 22:20 Ответить
А шо таке "міністр ЗСУ?"
показать весь комментарий
31.10.2021 03:21 Ответить
у Зели Барыгинакрови цель одна - побольше накосить зелени и вовремя свалить, поэтому понравиться она хочет всем, чтобы свалить можно было в любую сторону, ей кака без разницы: или Москва или КНДР или Оман... - с контейнерами ворованого украинского бабла украинскому еврею везде хорошо....
в украинской армии самое слабое звено - это случайный говнокомандувач-уклонист..(
показать весь комментарий
30.10.2021 22:29 Ответить
Вот здесь все очень четко изложено без домыслов как все было.
https://mil.in.ua/uk/news/kombryg-93-brygady-poyasnyv-sytuatsiyu-dovkola-staromar-yivky/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
показать весь комментарий
30.10.2021 22:51 Ответить
"Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?

Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.
Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.
Обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - считает Бутусов.

По мнению главреда , все эти информационные операции провалены, так как Украина показала свое превосходство благодаря применению "Байрактара". Источник:

Так а оце хто заявляв кілька днів тому?
показать весь комментарий
30.10.2021 23:39 Ответить
Я взагалі з того дописа Бутусова зробив висновок, що там через рельєф небезпечно залишатися: "Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции - большой риск."

Вже рельєф мабуть змінився(((
показать весь комментарий
30.10.2021 23:43 Ответить
А що ти хочеш щоб ми ніколи ці території не повернули? Наша влада ніколи не захоче миритись з бойовиками і реінтегрувати ці території.Залишається тільки воювати або Придністров'я 2.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:07 Ответить
Якщо Президент буде мутить такі муткі з ДНР/ЛНР то просто дограється що РФ приєднає ці території до себе або дасть їм таку зброю що ми ці території ніколи більше не повернемо.Потрібно або миритись з бойовиками і реінтегрувати ці території або воювати іншого не дано.Якщо Зеленський хоче стати в друге Президентом потрібно повернути свої території.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:02 Ответить
Вдруге стати президентом цьому наркоші не вдасться , так як і одного
терміну забагато 😡
показать весь комментарий
31.10.2021 00:19 Ответить
Якщо він зможе повернути території 100% буде Президентом в друге.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:53 Ответить
зебилушка
показать весь комментарий
31.10.2021 08:03 Ответить
Вимкни Г+Г, бо ти й без нього не дуже розумний.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:23 Ответить
Печально что официальные лица всем лгут.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:40 Ответить
ЗЕ! и его шоблу в отставку
показать весь комментарий
31.10.2021 00:45 Ответить
Теперь все будут знать что Зеленский лжец.
показать весь комментарий
31.10.2021 01:20 Ответить
Ой, что вы такое говорите!
Только теперь все узнают, что Зеленский лжец? А до этого что, не знали?
Он лжет с первого дня, как народ по своей глупости зачем-то избрал его президентом.
Это что, было кому-то непонятно?
показать весь комментарий
31.10.2021 02:27 Ответить
Бидло ходить стадом, щоб не думати -- "куди всі, туди й я".
показать весь комментарий
31.10.2021 09:31 Ответить
Ключевое слово -"зачемто". Умом не понять.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:45 Ответить
Зеленский не лжец. Он просто так разговаривает.
показать весь комментарий
31.10.2021 03:45 Ответить
Не кіпішіться. #ценеми
показать весь комментарий
31.10.2021 07:17 Ответить
Взбзднул янелох паскудович,он же в ширинку ху..лу посмотреть хочет,и вдруг тот обидется.,и не позволит.
показать весь комментарий
31.10.2021 07:42 Ответить
Бутусов агитировал за это зелёное на выборах.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:05 Ответить
и?
показать весь комментарий
31.10.2021 08:59 Ответить
Пора бы вам голову отрастить уже.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:02 Ответить
Пора бы вам самим поумнеть.Когда то в 19 году он увёл множество людей своим авторитетом в зелёное стадо.Хотя кто такой Зеленский было видно невооружённым глазом.Мои знакомые мне возражали,что Юрий,видимо что-то знает и теперь барыге капец.Затем новая власть попыталась отблагодарить его хорошей должностью.Серлеща умаслили,а тут не получилось.В этом и есть его гражданский подвиг.Но о том,какой лично он вред нанёс,когда качались весы,Ю.скромно молчит.Это неискренний человек и веры ему нет.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:27 Ответить
Дык а я о чем. Но насчет "гражданского подвига" - не согласен. Не получить на лапу потому что не дали - это не подвиг. Это - пролет.
И кто такой этот великий журналист стало ясно еще в 2014м, когда Хомчак с Корбаном его пригласили на совещание перед Иловайском, от которого он отморозился когда не вышло стать летописцем грандиозной победы.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:03 Ответить
Гражданский подвиг - не совсем ирония.Это была его поза,когда не отбашляли.
показать весь комментарий
01.11.2021 08:41 Ответить
А как думаете,почему ОП подыскивает нового Министра Обороны более сговорчивого?Все командывание Генштаба или вообще не проходили воинскую службу и имеют отметки в купленых в переходах дипломах об высшем образовании с отметкой о военной кафедре или агенты ФСБ тем более что и сам главнокомандующий является инвалидом из-за чего его не взяли и на срочную службу.А такая ,,инвалидность,,выходит для страны Украина боком.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:17 Ответить
Головнокомандувач -- інвалід, не служивший в армії? Цирк на дроті.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:38 Ответить
Не ,,цирк на дроті,, а цирк в законотворчій ВР України де всі закони приймаються чи відміняються під конкретну людину із мішком грошей або по політичній надобності.
Згадайте прийняття Законів під Савченко по яким було звільнено тисячі реальних вбивць та бандюків,і все це для того щоб Савченко стала перед Законом України ,,чистою,,
показать весь комментарий
31.10.2021 09:44 Ответить
А сейчас Савченко на своей странице в ФБ разгоняет антиваксерскую волну. Ей явно, к сожалению , промыли мозги в Москве и теперь она агент кремля. у ФСБ есть методики влияния на подсознание. Раньше она была нормальным офицером, летала , даже в Ираке была.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:00 Ответить
Ошибка думать, что зермака волнуют интересы Украины, а тем более ошибка исходить из того, что зеля переживает о каких-то там жителях какого-то тма села в серой зоне, когда за вход туда ВСУ ему могут заморозить выплату роялти из рашки... а то и -жуткое дело - отобрать квартиру в Крыму.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:51 Ответить
Думаєте, що в нього є бізнес в Москві, а немає квартири? Хтось інформував, що вони з медвєдєвим мають квартири в одному домі...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:41 Ответить
Та хто б мав сумніви? Тікати буде куди….
показать весь комментарий
31.10.2021 10:18 Ответить
по минскому договорняку и Дебальцево - Украина.
Вполне мона возвращать...
показать весь комментарий
31.10.2021 08:58 Ответить
Село за селом, город за городом. Байрактар за Байрактаром. Я поддерживаю нашу армию!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:46 Ответить
банковая просто.... сЦытся, а вы - АРМИЯ - продолжайте и дальше выполнять свою работу.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:51 Ответить
Видео с подъемом флага постановочное, видно же. А Бутусов гонит волну. Непонятно, осознано, или нет?
показать весь комментарий
31.10.2021 14:06 Ответить
А які мудрі вчинки ви очікували від боягузливого єврея, на додаток до цього, з проблемами інтелектуального розвитку, на посаді головнокомандувача Збройних Сил України під час фактичної війни.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 