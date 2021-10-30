Бутусов о реакции ОП на вход армии в Старомарьевку: Банковая снова делает шаг назад, хотя обстановка этого не требует
Нет никаких оснований признавать серой зоной село Старомарьевка.
Такое убеждение высказал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Страшная проблема в Офисе Президента - я написал, что наши войска взяли под контроль украинское село Старомарьевка. Конечно, наш официальный заход в село не является нарушением Минских соглашений. Конечно, и раньше в прошлые годы в село постоянно заходили наши воины, и, конечно, это надо было давно сделать на постоянной основе, потому что не должны граждане Украины жить в серой зоне. Спасибо тем, кто это сделал", - отметил он.
Журналиста удивляет, что "в ответ на правильную инициативу на местах" Банковая "снова делает шаг назад, хотя обстановка этого не требует".
"К чему опровергать контроль над нашим собственным селом, в которое врага пускать нельзя и которое мы контролируем со своих позиций? Старомарьевка должна жить мирно, и там надо не просто пешеходный понтон установить, а надо вполне полноценный понтон установить для гражданского транспорта. Танки там и сейчас могут проехать вброд через Кальмиус", - говорит Бутусов.
Он уверен, что ситуация "показывает полное непонимание происходящего в Офисе Президента".
"Надеюсь, вы себе представляете, что если вы действительно откажетесь от контроля над селом, и туда заедут российские пропагандисты и российские военные, в какое глупое и унизительное положение вы поставите не только себя самих, но прежде всего вы подставите Украину? Нет никаких оснований играть с Путиным в поддавки в данной ситуации, и самим признавать серой зоной село и людей, за которых наша страна несет ответственность. Политическая инициатива полностью в руках Украины. Нельзя делать шаг вперед и два назад. Это слабость. Не хватает ума что-то правильно сказать - так можно хотя бы просто промолчать", - намекает Бутусов.
Напомним, 30 октября Юрий Бутусов сообщил, что воины 93-й механизированной бригады "Холодний Яр" взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. Позже в подразделении опровергли эту информацию.
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
в украинской армии самое слабое звено - это случайный говнокомандувач-уклонист..(
https://mil.in.ua/uk/news/kombryg-93-brygady-poyasnyv-sytuatsiyu-dovkola-staromar-yivky/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.
Выдумать фейковую "победу" для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.
Обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - считает Бутусов.
По мнению главреда , все эти информационные операции провалены, так как Украина показала свое превосходство благодаря применению "Байрактара". Источник:
Так а оце хто заявляв кілька днів тому?
Вже рельєф мабуть змінився(((
терміну забагато 😡
Только теперь все узнают, что Зеленский лжец? А до этого что, не знали?
Он лжет с первого дня, как народ по своей глупости зачем-то избрал его президентом.
Это что, было кому-то непонятно?
И кто такой этот великий журналист стало ясно еще в 2014м, когда Хомчак с Корбаном его пригласили на совещание перед Иловайском, от которого он отморозился когда не вышло стать летописцем грандиозной победы.
Згадайте прийняття Законів під Савченко по яким було звільнено тисячі реальних вбивць та бандюків,і все це для того щоб Савченко стала перед Законом України ,,чистою,,
Вполне мона возвращать...