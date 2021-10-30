В середине ноября руководитель САП будет определен, если подконтрольная ОП часть комиссии не сорвет конкурс, - Шабунин

После предпоследнего этапа конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры существенно лидирует детектив НАБУ Александр Клименко.

Об этом сообщил в Facebook глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что члены комиссии, контролируемые ОП, срывали конкурс, пока его завершение не стало частью совместных договоренностей президентов США и Украины.

"Однако не факт, что наличие этих договоренностей остановит часть комиссии от фальсификации финальных результатов конкурса. Оценка практической задачи происходила согласно очень четкой, пошаговой инструкции, которая была обнародована (как и работы финалистов). Также обнародуют оценки, проставленные каждым членом комиссии. Такая публичность значительно сужает маневр для фальсификации результатов: любой сознательный юрист сразу увидит манипуляцию с баллами", - уверен Шабунин.

Он отмечает, что работы финалистов оценил доктор юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовного процессуального права факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", адвокат Алексей Горох.

Александр Клименко набрал 15 баллов, Андрей Синюк - 9 баллов.

"До практической задачи лидером конкурса является Александр Клименко, имеющий 212 баллов, в свою очередь Андрей Синюк имеет 195 баллов. Эти баллы получены по результатам тестирования на законодательство и общие способности. Последним этапом будет собеседование (предварительно, 9 ноября). За нее каждый кандидат может получить максимально 25 баллов. Если Татаровская часть комиссии не сорвет конкурс, в середине ноября мы получим руководителя САП", - предполагает Шабунин.