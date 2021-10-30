Удерживаемого в колонии в России крымского татарина Абдуллаева оставили в ШИЗО еще на 12 суток, - мать

Сотрудники ФСИН России продлили еще на 12 суток нахождение в ШИЗО фигуранта крымского "дела Хизб ут-Тахрир", крымчанина Теймура Абдуллаева, который содержится в российской колонии в Башкортостане.

Об этом со ссылкой на мать Теймура Диляру Абдуллаеву сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

Активисты уточнили, что только за осень этого года Абдуллаева отправляли в ШИЗО как минимум шесть раз. До этого он находился в изоляторе с 24 октября. По словам Диляры Абдуллаевой, сразу после того, как ее сына вывели из камеры, где он провел неделю, его сразу отправили назад, придумав "очередную ложь".

"До каких пор будет продолжаться предвзятое отношение к моему сыну, чем и кому он так неугоден администрации колонии? Правозащитные организации Украины и России, прошу вашего реагирования - проверьте факт столь длительного пребывания в ШИЗО моего сына Теймура Абдуллаева и помогите прекратить эти пытки над моим сыном!", - заявила она.

По словам жены осужденного, Алиме Абдуллаевой, его самочувствие за время пребывания в колонии заметно ухудшилось.

"Сказывается длительное пребывание в сыром, неотапливаемом, лишенном солнечного света подвальном помещении. В условиях ШИЗО человек максимально ограничен: он не может есть еду, помимо той, которую им выдают (а она практически несъедобна), в шесть утра обязан встать, а до отбоя его "кровать" пристегивается к стене, где заключенный вынужден либо стоять либо сидеть на бетонном полу! И это при том, что по нашим меркам там уже зима! Теймура беспокоит повышенное артериальное давление, практически приходится "жить на лекарствах", - добавила Алиме.

По ее информации, и этот срок пребывания Абдуллаева в ШИЗО, скорее всего, продлят, поскольку ему об этом сообщили сотрудники ФСИН, "заявив, что материалы уже составлены заранее". Вместе с ним в изолятор поместили и Муслима Алиева - фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Жена Абдуллаева обратилась к ОНК, журналистам, правозащитникам и другим представителям, которые могли бы помочь вытащить осужденного из изолятора.

Напомним, 18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов первой симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". В декабре 2019 года Верховный суд РФ снизил всем срок заключения на полгода.

Крымские татары были задержаны за причастность к политической деятельности исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и странах мира она действует без ограничений на уровне национальных законодательств.