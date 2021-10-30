На выборах 31 октября невозможно проголосовать с электронным паспортом, - ЦИК
Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки, а не электронный паспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - указано в сообщении.
Во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года ЦИК обратилась к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки).
В ЦИК также напомнили, что согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.
Также отмечается, что по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.
Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.
В них смогут принять участие более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.
Кроме того, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.
Ранее в ЦИК подчеркнули, что во время голосования 31 октября избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста.
Рагулю, а де ще, в якій країні світу є така річ як електронний паспорт - картинка на екрані смартфона, що має силу справжнього паспорта?
Ну і найголовніше, рагулю, скільки населення країни може собі дозволити смартфон з відповідним програмним забезпеченням, з навиками ними керувати і з доступом до мережі?