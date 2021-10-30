РУС
На выборах 31 октября невозможно проголосовать с электронным паспортом, - ЦИК

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки, а не электронный паспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - указано в сообщении.

Во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года ЦИК обратилась к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разъяснил, как голосовать на выборах в условиях пандемии

В ЦИК также напомнили, что согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.

Также отмечается, что по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

В них смогут принять участие более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Кроме того, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.

Ранее в ЦИК подчеркнули, что во время голосования 31 октября избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста.

выборы ЦИК
+7
Оба-на! А так духарились, так пукали. У зебілів усе як завжди.
30.10.2021 22:13
+5
30.10.2021 23:21 Ответить
+4
....та діджіталізація всієї країни!!!!))))
30.10.2021 22:23
Оба-на! А так духарились, так пукали. У зебілів усе як завжди.
30.10.2021 22:13
30.10.2021 23:21 Ответить
новая серия Г.кварталла ?
31.10.2021 05:42
И ЦИК из-за этого ещё не в тюрьме. Преступление чиновников с огромными зряплатами.
30.10.2021 22:17
А ЦВК то причем?) Все вопросы к Кабмину и законодателю)))
30.10.2021 22:31
....та діджіталізація всієї країни!!!!))))
30.10.2021 22:23
Что и с Дией нельзя?? А для чего же тогда ее сделали и пиарились на ней??
30.10.2021 22:30
))) Тут еле отбился от витяга с id паспорта, а вы про ДІю)))
30.10.2021 22:33
Крок вперед , два назад . Танці на граблях у виконанні теперішньої влади . Знов на дільницях сама пенсія голосуватиме . Вибори мають проводитися взагалі в смартфоні . Молодь не хоче гаяти свій час і стояти в чергах з пчихаючими ковідом пенсіонерами .
30.10.2021 23:08
На минулих виборах за зелоха, пту-шна молодь не гаяла часу! Ці дибіли ніколи раніше на вибори не ходили! Зеля -МРЕЦЬ! Кварталу - кабздець! Діма нєдоразумков, гандон та Комаровський настовбурчились...
30.10.2021 23:35
ЗЕджигіталізація.
30.10.2021 23:16
Обосрались с диджитализацией. Походу время правления ЗЕ! будут называть засранным. Или Обосранным. Президент - обосранец
31.10.2021 00:42
А якже законопроект (не пам'ятаю номера, прийнятий восени 2020), який зобов'язує всіх громадян отримувати картки замість паспортів-книжечок при досягненні 25- та 45-річного віку???
31.10.2021 08:37
Рагулям з дільничних виборчих комісій виділяються робочі ноутбуки для електронної звітності перед ЦВК. В чому проблема встановити спеціалізоване ПЗ для верифікації електронних паспортів? Нехай без апаратури зчитування QR-коду, нехай виборець просто продиктує члену ДВК згенеровані додатком Дія цифри, що дійсні 3 хв. У відділеннях Укрпошти, де ще немає сканерів кодів, вже давно можна отримати таким способом посилку через Дію
31.10.2021 09:08
Рагулю, а скільки часу і елементарних навиків треба, щоб собі на смартфон поставити фейкову Дію з фейковми документами?
Рагулю, а де ще, в якій країні світу є така річ як електронний паспорт - картинка на екрані смартфона, що має силу справжнього паспорта?
Ну і найголовніше, рагулю, скільки населення країни може собі дозволити смартфон з відповідним програмним забезпеченням, з навиками ними керувати і з доступом до мережі?
31.10.2021 09:31
Бачу, ти ніколи в житті не користувався Дією, і не знаєш про те, що додаток при відкритті відповідного документу в інтерфейсі, генерує одноразовий код, дійсний 3 (три) хвилини, який синхронізується із центральним сервером. Для верифікації треба назвати код, який вводить у відповідне поле в програмі працівник установи,якому пред'явлений цей документ. Якщо названий код вірний, значить, особу підтверддено. То про який фейковий додаток "Дія" ти триндиш, рагуль? Чи, може, ти здатен хакнути серевра Дії , та зробити свій піратський варіант додатку для смартфона, щоб відбувалась верифікація твоєї рагульної особи?
31.10.2021 09:40 Ответить
Дебіл, не доходить? А запитання ж то прості. Повторити?
31.10.2021 09:48
Придурку, якщо у тебе на екрані смартфона картинка є паспортом, то поклич постову медсестру зі свого відділення. Очевидно, ти пропустив прийом нейролептика. Кончене ніколи не бачило одноразового QR-коду в додатку Дія, який змінюється кожні 3 хвилини.
31.10.2021 22:04
Істериш, придуку? І що, уколи не діють? І на рахунок QR-коду, дебіле. Скільки людей не мали і не мають смартфона і уяви не мають про той QR-код? У впоротого придурка таких запитань ніколи не виникало? А це, дебіле, підтвердження твого діагнозу. Світ навколо тебе, придурку не обмежується лише твоїм віртуальним діджіталізованим, він значно ширший і різноманітніший. Є старенькі, є сліпі, є просто бідні, які ні фізично ні матеріально не можуть ні володіти ні користуватись різноманітними ґаджетами. А є такі, для яких то занадто складно ним користуватись. Придурку, люди є різні. І ніхто тобі не дав право їх ділити і обмежувати, сучище ти впороте.
01.11.2021 07:42
Дійсно, навіть така особина з обмеженими розумовими здібностями, як ти, наешті скумекала своїм рудиментарним мозком, що якщо у когось є додаток Дія, то нехай ним користується, реалізуючи своє виборче право. А в кого немає - то нехай голосує з паспортом-книжечкою. Вірно, імбециле?
01.11.2021 17:33
Недоумку, а до тебе ніяк не дійде, що для того, щоб користатись тою самою Дією має бути готовим для того суспільство, ті ж самі члени виборчої дільниці, придурку, а не рагулі, як ти недолуге собі дозволяєш тут заявляти. Хоча насправді, рагуль то ти - нагле, безапеляційне і тупе створіння, яке існує не в реальному, а в якомусь шизоїдному віртуальному світі. І, найголовніше, та Дія має бути від професіоналів, а не таких як ти шмаркатих полудурків. Скільки он проблем з Ковід-сертифікатами, бо за справу взялись зелені ідіоти. Так що йди на хрін, придурку і уколи ввечері отримати не забудь, ну, хіба що, санітари тобі нагадають.
01.11.2021 17:56
Абсолютно згоден з тобою, дебілятко, що світ різноманітний. І на сайті ЦН можна зустріти як освічених форумчан, так і різну непотріб з ніком на три літери, яка приховує свою дурість і невігластво "турботою про оточуючих". Свою ереговану турботу йди і демонструй в реальному житті, а не бризкай слиною у всяких богопротивних тирнетах. Можеш навіть стати посеред майдану у своєму місті, і розпочати одиночний пікет проти прогресу. І, наостанок, проведи собі, про всяк випадок, профілактику йододефіциту. Бо кретинізм внаслідок важкого гіпотиреозу на форумі ЦН зустрічається досить часто, і багато хто страждає мовчки. І не дякуй, звертайся при потребі

01.11.2021 17:49
Поперло? Уколи. напевно, ще зранку кололи. Ну нічого, зараз санітари прийдуть, допоможуть. Освічене воно. Недоумок ти тупий, ну і рагулище на додачу. Йди на хрін, дебіле.
01.11.2021 18:00
елетронний паспорт хай засунуть блазню в зад.
31.10.2021 12:36
 
 