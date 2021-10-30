На выборах 31 октября невозможно проголосовать с электронным паспортом, - ЦИК

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки, а не электронный паспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - указано в сообщении.

Во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года ЦИК обратилась к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки).

В ЦИК также напомнили, что согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.

Также отмечается, что по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

В них смогут принять участие более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Кроме того, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.

Ранее в ЦИК подчеркнули, что во время голосования 31 октября избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста.