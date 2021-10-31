РУС
Целиком или частично ВСУ доверяют 78% украинцев, предпринимателям - 80-85%, а правительству - 37%, - опрос СУП

Целиком или частично ВСУ доверяют 78% украинцев, предпринимателям - 80-85%, а правительству - 37%, - опрос СУП

Союз украинских предпринимателей (СУП) провел исследование общественного мнения по поводу главных экономических проблем в стране.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар, сообщает Цензор.НЕТ.

84% опрошенных полагают, что Украина находится в состоянии экономического кризиса. Больше всего этот кризис ощущают люди в возрасте старше 46 лет.

"Основные признаки кризиса - отсутствие экономической стабильности, снижение покупательной способности, постоянное повышение цен на коммунальные услуги, низкое качество медицинских услуг, высокий уровень миграции. ТОП-3 причины кризиса: неэффективность политических процессов, медленный темп реформ, война с Россией. COVID-19 только на четвертом месте! Причины неэффективности реформ: коррупция, активное противодействие реформам со стороны олигархов, некомпетентность чиновников. А еще недостаточное информирование (от идеи к реализации) о реформах со стороны властей. Три относительно успешных реформы глазами общества: реформа вооруженных сил, диджитализация, децентрализация. Три наименее успешные реформы с точки зрения всех групп респондентов: судебная, правоохранительная, антикоррупционная", - сообщил Пекар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемого. Больше всего пострадала молодежь, - гендиректор МОТ Райдер

За внедрение реформ отвечает, прежде всего, президент Украины, считает 41% опрошенных (правительство, парламент упоминаются существенно меньше).

Наиболее негативно на внедрение экономических реформ влияет непрофессионализм правительства. На втором месте коррупция, третье - Верховная Рада.

59% считают необходимым усилить роль правительства в экономике, а деятельность частных предприятий больше регулировать. В то же время предпринимателям доверяет, полностью или частично, 80-85% опрошенных (в зависимости от того, как задавать вопросы), а правительству - только 37%.

Также, как сообщает Пекар в Facebook, бизнес имеет большое доверие в обществе: 78% целиком или частично доверяет Вооруженным силам, а предпринимателям даже больше - 80%! При этом малому бизнесу доверяет 85%, крупному 55%. Подобный уровень доверия граждане чувствуют разве что в религиозных институтах (49%). Правительство, суды, политические партии - на нижних позициях доверия.

Также читайте: Восстановление экономики может остановить только стремительное распространение COVID-19, - Шмыгаль

"Здесь еще нужно смотреть отдельно позицию "полностью доверяю": Вооруженные силы на первом месте с 36% абсолютного доверия, малый бизнес на втором месте с 30%, правительство и суды имеют по 4%", - уверен Пекар.

Очень положительное влияние на решение экономических проблем оказывает малый бизнес (22%), в то же время правительство набирает по этому показателю 6%.

66% считают частный сектор важным для выхода из экономического кризиса. 77% считают, что правительство должно прислушаться к идеям бизнес-кругов, прежде чем принимать решения по политике восстановления экономики.

65% полагают, что правительство проводит неправильную экономическую политику (5% считают ее эффективной). Непрофессионализм правительства считается основной причиной торможения реформ (19%).

Тут Пекар напоминает, что при этом 59% считают необходимым усилить роль правительства в экономике, а деятельность частных предприятий больше регулировать. 49% полагают, что правительство должно обеспечить рост рабочих мест в государственном секторе.

Читайте также: В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

"Мой вывод: традиционные представления о негативном отношении населения к предпринимателям уже пора пересмотреть. Люди стали относиться к бизнесу значительно, гораздо лучше и понимать его роль в экономических процессах. Традиционные представления о природной левизне так же уже не очень корректны (бомба будет ниже, постойте). Но в голове у рядового гражданина пока экономическая каша, и с этим надо работать журналистам и экономистам. Предприниматели больше всего стремятся к дерегуляции, а граждане не очень понимают, что это такое (увидите в комментариях, даже здесь мало кто понимает)", - отметил он.

"Выбирая между высоким экономическим ростом, несмотря на неравенство, с одной стороны, и преодолением неравенства ценой экономического роста, с другой стороны, респонденты (выборка репрезентативна по отношению ко всему взрослому населению, кроме оккупированных территорий) дали голоса за эти две альтернативы 50:50!! Это очень серьезный сигнал. Если так будет и дальше, у Украины будет сильный социальный запрос на экономическую свободу", - уверен Пекар.

В совместном опросе Союза украинских предпринимателей (СУП) и CIPE Ukraine принимали участие 1000 респондентов по всей Украине. Также проходили 15 дискуссий в фокус-группах с представителями бизнеса, некоммерческого сектора и СМИ относительно восприятия экономической ситуации и состояния реформ.

Автор: 

опрос (2922) экономика (3901) реформы (3969) Пекар Валерий (8)
+35
показать весь комментарий
31.10.2021 00:04 Ответить
+32
І не треба нічого пояснювати
показать весь комментарий
31.10.2021 00:09 Ответить
+25
показать весь комментарий
31.10.2021 00:05 Ответить
Комментировать
ваве не показывайте
показать весь комментарий
31.10.2021 00:02 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 09:56 Ответить
Оце показуйте.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:32 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 00:04 Ответить
Вам би рОмани писати у віршах
показать весь комментарий
31.10.2021 15:33 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 00:05 Ответить
пінків пару требуло цему попугаю деленому дати.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:14 Ответить
отой один удар байрактару й був для цього Подоляківського піару з СУПом від ОПУ
показать весь комментарий
31.10.2021 00:46 Ответить
,,,а далі була Старомар"ївка й багато пораненх українських воїнів
показать весь комментарий
31.10.2021 00:47 Ответить
в еще немного далее начинается длинная эротическая дорога лесом..тебе туда..
показать весь комментарий
31.10.2021 03:47 Ответить
Оскара оператору (или что им вручают за шедевры)!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 18:14 Ответить
А ТЫ доверяешь отечественному предпринимателю ? 🧐
показать весь комментарий
31.10.2021 00:09 Ответить
37 псевдоуряду? ХА-ХА-ХА оце попалилися -опитування СУП -суп був з підгнивших ПРодуктів від ОПУщених
показать весь комментарий
31.10.2021 00:28 Ответить
винищили підприємців а зі зброду Подоляківських ботів зварили цей СУП
показать весь комментарий
31.10.2021 00:29 Ответить
кацапа, вам ніхто не вірить, і взагалі що то за підприємець з кацапа, тільки вкрасти і продати, то звичайно "ацєственнаму" ніхто не довіряє, а українським, вітчизняним, так. Вчи мову бидлан кацапський.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:21 Ответить
І не треба нічого пояснювати
показать весь комментарий
31.10.2021 00:09 Ответить
Підприємці намалювали собі найвищий процент. Як їм можна довіряти коли вони намагаються купити подешевше якесь фуфло і впарити нам подорожче.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:11 Ответить
Що за питання? Нарід знає що робить! Ібо он бєзгранічно мудр! Since2019
показать весь комментарий
31.10.2021 07:53 Ответить
То

Ти підтримуєш легенду про те - що підприємці - тільки торгаші : вони намагаються купити подешевше якесь фуфло і впарити нам подорожче.
Так є і такі ... , хоча і у них дійсно можна купити дешевше і хороші речі/продукти ! Тут торговець -торговцю є різниця ... і покупці вибирають де ціна нища та товар якісний
Та багато підприємців - виробляють реальну продукцію та надають реальні послуги
Можу так говорити - бо більше 25 років мав майстерні по ремонту ...
показать весь комментарий
31.10.2021 11:06 Ответить
Най буде ... Але не 80-85% ...
показать весь комментарий
31.10.2021 11:28 Ответить
довіряемо арміі. вірі украінській і мові. недовіряемо геть зеленим слугам і іх прислужнікам міністрам
показать весь комментарий
31.10.2021 00:12 Ответить
>правительству - 37%
73% уже не те...
показать весь комментарий
31.10.2021 00:13 Ответить
Заплатили за соцопрос, ну и получили. Нафиг позориться и бесить народ. А цены кто гонит вверх? Моржу под 300 процентов на все. От хлеба и заканчивая топливом.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:14 Ответить
монополії + картельні змови + тиск фіскалів...якщо коротенько.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:33 Ответить
Ціни ростуть не з вини підприємців. Якщо пожежник буде гасити вогонь бензином - навряд йому це вдасться, якщо роздати людям 30% існуючої грошової маси, дивно очікувати на стабільність цін. Але люди радіють ковідній подачці. Така ціна популізму.
показать весь комментарий
31.10.2021 06:37 Ответить
Щось мені не віриться , що 37% довіряють уряду !
показать весь комментарий
31.10.2021 00:22 Ответить
Брехня всё это, самая настоящая - БРЕХНЯ!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 16:22 Ответить
адмін, давай результати опитування СОЦІСу та "Демініціатив"!
показать весь комментарий
31.10.2021 00:26 Ответить
Веры нет никому
показать весь комментарий
31.10.2021 00:27 Ответить
крім Армії та Гетьману
показать весь комментарий
31.10.2021 00:42 Ответить
Скорее армии
показать весь комментарий
31.10.2021 00:54 Ответить
Це такий оПРос , як про медичний канабіс перед довиборами до ВР ,пам"ятаєте?
показать весь комментарий
31.10.2021 00:33 Ответить
Пояснюю свою думку- уряду з прем"єром АХМЄТОВА поставили рейтинг вище ніж у вови - це такий хабар, щоб не нищив владу вови й співпрацював з ним. Чому опитування від СУП ? Та тому що саме підприємців знищує ця гадючожаб"яча влада , намагаючись заробляти більше ніж олігархи - так ті хоч робочі місця дають , а ці грабіжництвом бюджету наживаються
показать весь комментарий
31.10.2021 00:59 Ответить
Є такий інсайд про нові матеріали з ПАНДОРИ, ніби-то нові поповненння туди йшли з ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА - на ПРЯМОМУ УЧОРА ТАКЕ ПОЧУЛА , почекаємо... Разумков теж новини від ПАНДОРИ обіцяв
показать весь комментарий
31.10.2021 01:02 Ответить
Сказочники)))
показать весь комментарий
31.10.2021 00:37 Ответить
Народ купається в інформаційному лайні.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:43 Ответить
купають інфолайном політехнологів та журналістів, а самі переводи на ошори відвозять через омани
показать весь комментарий
31.10.2021 01:10 Ответить
Больше всего доверяют предпринимателям. Очень странно честно говоря.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:49 Ответить
Хотелось бы взглянуть на построение вопросов...
Но в любом случае :
1. Армии необходимо задуматься....
2. Правительству озаботиться...
3. Предпринимателям улучшить взаимодействие с армией.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:20 Ответить
https://twitter.com/i/status/1454529066615427072 https://twitter.com/i/status/1454529066615427072
показать весь комментарий
31.10.2021 00:52 Ответить
Вообще что то из обл фантастики сфарганили...
показать весь комментарий
31.10.2021 00:59 Ответить
Все так и есть!
Единственное, что непонятно:
Какого хрена 80%+ доверяет предпринимателям?!!
Их никогда не обсчитывали или фуфло не выпаривали?
Да и вообще: любой предприниматель мечтает стать олигархом.
показать весь комментарий
31.10.2021 01:03 Ответить
только желание самореализоваться и разбогатеть при свободом рынке приводит к улучшению благосостояния - все остальное это перераспределение чужих денег - отобрали прожрали и снова зубы на полку
показать весь комментарий
31.10.2021 03:20 Ответить
все как раз понятно - люди доверяют предпринимателям, потому что те не сидят сложа руки и не ждут от государства манны небесной, ничего от государства не просят, а рискуя прогореть или быть обобранными госчинушами из налоговой и прочими вороватыми мразями, организовывают свое дело, нанимают людей, платят им зарплату и платят налоги в казну. Все экономически развитые страны успешны только лишь благодаря предпринимателям, а не ждунам и пустозвонам-балаболам... Такие предприниматели, как создатель конструктора Лего, как создатель Эппл - Стив Джобс и сотни тысяч других громких имен тому пример.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:41 Ответить
у нас любой бизнес успешный же пытаются отжать.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:08 Ответить
це як ОПУ спитає про довіру віцепрезиденту Єрмаку -
показать весь комментарий
31.10.2021 01:08 Ответить
Доверяю предпринимателям из списка Форбс!!!!😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
31.10.2021 01:22 Ответить
Или что-то с опросом не так, или с людьми.
показать весь комментарий
31.10.2021 01:54 Ответить
У избирателей налицо когнитивный диссонанс - доверяют предпринимателям и военным а выбирают клоунов
показать весь комментарий
31.10.2021 03:14 Ответить
прдеприниматель и олигарх - разные люди)
показать весь комментарий
31.10.2021 23:09 Ответить
бред алкашей конченых под заказ х.з. кого...
показать весь комментарий
31.10.2021 03:49 Ответить
Гы.
Особенно смешно выглядит процент доверия предпринимателям.
показать весь комментарий
31.10.2021 06:00 Ответить
37 процентов отупевших.
показать весь комментарий
31.10.2021 06:47 Ответить
Дуже важко втопити Зелену Жабу в її ж болоті, а спроб буде з кожним днем все більше і більше. Бо вже починаються передвиборчі приготування.... Всі підприємці та їх робітники, вчителі, шахтарі, та інші опинилися в жебраках і не знають яким чином виживати при таких цінах. А боти продовжують восхваляти Зелену владу і тримають всіх за ідіотів....
показать весь комментарий
31.10.2021 07:00 Ответить
Все верно,экономический рост делают предприниматели,спад организовывают идиоты законодатели и бараны правительство,только вот почему афера децентрализация успешна непонятно.
показать весь комментарий
31.10.2021 07:17 Ответить
прикро констатувати, але ти самий тупий "Шевченко" на даному ресурсі... Ще й свіжо спечений. Ой фу.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:44 Ответить
Мнение путинского холуя никого не интересует,иди в мавзолей и поцелуй труп своего вождя в животик.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:53 Ответить
як ти цю моль назвав, ***** кажеш?
показать весь комментарий
31.10.2021 13:12 Ответить
Я говорю так,путин педофил и убийца,не моль,а путин,так высказаться ты не сможешь,потому что ты путинский барбос пишущий через паршивого переводчика.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:46 Ответить
біда для віктора-біла, оскільки підлога країни у лінгвістичному борошні при спробі вимовити паляниця?
показать весь комментарий
31.10.2021 13:56 Ответить
Неумело выкручиваешся,беги целовать мавзолей труп и не забывай - твой путин педофил.
показать весь комментарий
31.10.2021 20:55 Ответить
я помилився, ти самий тупезний і не тільки між Шевченків... Нехай шастать!
показать весь комментарий
31.10.2021 23:44 Ответить
Давай до свидания,шавка ушлепка путина.
показать весь комментарий
01.11.2021 00:10 Ответить
пішов на *****, кацап тупорилий.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:56 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 10:04 Ответить
Да,да,там мавзолейный труп,и там место твоей вонючей разваливающейся засрашки.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:18 Ответить
Що ж ,почекаємо ще результатів опитування від уряду, ОПи, МВС, судової адміністрації, треба ж чимость "забивати" голови людям, не одним тільки КОВІДом.
показать весь комментарий
31.10.2021 07:28 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 07:35 Ответить
Комерси разние бивают, ахметке с беней я не особо доверяю, даже наоборот.
показать весь комментарий
31.10.2021 07:56 Ответить
СУП,а сколько получают зарплаты рабочие на суп???
показать весь комментарий
31.10.2021 09:27 Ответить
підприємцям - 80-85%

Нє, наш народ ще нескоро порозумнішає ... 😪
показать весь комментарий
31.10.2021 09:37 Ответить
Дійсно ... Або дані брехливі ...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:39 Ответить
В тексте есть такая фраза: "(в зависимости от того, как задавать вопросы)".
"Правильная" формулировка вопроса чаще всего и определяет нужный ответ. Если в самом вопросе речь идет об экономике, то логично ответить утвердительно о роли предпринимателей в росте экономики.
/Слово правильная я взяла в кавычки, т.к. те, кто проводили опрос, не являются незаинтересованной стороной./
показать весь комментарий
31.10.2021 10:50 Ответить
Водночас підприємцям довіряє, повністю чи частково, 80-85% опитаних (залежно від того, як ставити питання)

Дійсно " повністю чи частково" ... Але не 80-85% ...
показать весь комментарий
31.10.2021 11:31 Ответить
Если конкретная формулировка была именно об экономике, а не абстрактно, то такой процент понятен. Если же формулировка была примерно в таком виде: "Кому вы больше доверяете: "Правительству, армии или предпринимателям", тогда есть вопросы...
Я к тому, что когда не опубликован перечень этих самых вопросов, то и делать выводы о разуме народа - преждевременно.
Я знаю, как ставятся вопросы на референдумах...Я, к примеру ответила бы совсем иначе, а такого варианта просто нет и приходится ставить галочку, выбирая из предложенного.
Повторяю свою основную мысль: заинтересованная сторона всегда знает, как сформулировать вопрос, чтобы получить именно тот ответ, который требуется.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:46 Ответить
"Союз украинских предпренимателей" провів опитування і саме їм, а не армії, найбільше довіряють українці. Буває ж таке?
показать весь комментарий
31.10.2021 09:53 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 11:12 Ответить
Це "опитування" і, зокрема, цифри "довіри до підприємців" свідчать лише про те, що не можна вірити жодним опитуванням.
Це - МАНІПУЛЯЦІЇ... і більш нічого.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:41 Ответить
"Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика соцопросы"(с)
показать весь комментарий
31.10.2021 11:51 Ответить
Согласно мед. обследованиям － средняя длина члена мужчин из деревни Велабаджи составляет 14см, а вот согласно соцопросам тот же самый парамеир у мужчин деревни Веларива составляет 25см....😀
показать весь комментарий
31.10.2021 12:21 Ответить
ага, про мусарню и суды даже фантазия глюкнула ?
мусорские мрази уже нажрались с марганцовки и ацетона ?
показать весь комментарий
31.10.2021 11:49 Ответить
Дурня какая－то...Я вот больше доверяю Фиолетовым, ну ту что из нашей Галактики. А вот Красным, которые как－то странно на посадку заходят...Так им вообще доверия ноль😀
показать весь комментарий
31.10.2021 12:17 Ответить
Щось не побачив рівня довіри до самого найвеличнішого. Невже не опитували, чи рейтинг такий що краще і не показувати?
показать весь комментарий
31.10.2021 12:46 Ответить
80% ДОВІРЯЮТЬ баригам!?!?!? Я плакаль.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:36 Ответить
Почитал. Впечатлило. Херня.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:51 Ответить
В смысле "доверяют предпринимателям"?Причем тут предприниматели?Фигня какая-то

Я за ВСУ
показать весь комментарий
31.10.2021 23:58 Ответить
Роялісти. Управляють країною. Прихильники монархії. Такі собі ********** і мереййози. Як в післяреволюційній Франції кінця 18 століття. Роблять вигляд що за незалежність, а суть-совки кремлятника
показать весь комментарий
01.11.2021 03:23 Ответить
 
 