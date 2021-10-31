Целиком или частично ВСУ доверяют 78% украинцев, предпринимателям - 80-85%, а правительству - 37%, - опрос СУП

Союз украинских предпринимателей (СУП) провел исследование общественного мнения по поводу главных экономических проблем в стране.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар, сообщает Цензор.НЕТ.

84% опрошенных полагают, что Украина находится в состоянии экономического кризиса. Больше всего этот кризис ощущают люди в возрасте старше 46 лет.

"Основные признаки кризиса - отсутствие экономической стабильности, снижение покупательной способности, постоянное повышение цен на коммунальные услуги, низкое качество медицинских услуг, высокий уровень миграции. ТОП-3 причины кризиса: неэффективность политических процессов, медленный темп реформ, война с Россией. COVID-19 только на четвертом месте! Причины неэффективности реформ: коррупция, активное противодействие реформам со стороны олигархов, некомпетентность чиновников. А еще недостаточное информирование (от идеи к реализации) о реформах со стороны властей. Три относительно успешных реформы глазами общества: реформа вооруженных сил, диджитализация, децентрализация. Три наименее успешные реформы с точки зрения всех групп респондентов: судебная, правоохранительная, антикоррупционная", - сообщил Пекар.

За внедрение реформ отвечает, прежде всего, президент Украины, считает 41% опрошенных (правительство, парламент упоминаются существенно меньше).

Наиболее негативно на внедрение экономических реформ влияет непрофессионализм правительства. На втором месте коррупция, третье - Верховная Рада.

59% считают необходимым усилить роль правительства в экономике, а деятельность частных предприятий больше регулировать. В то же время предпринимателям доверяет, полностью или частично, 80-85% опрошенных (в зависимости от того, как задавать вопросы), а правительству - только 37%.

Также, как сообщает Пекар в Facebook, бизнес имеет большое доверие в обществе: 78% целиком или частично доверяет Вооруженным силам, а предпринимателям даже больше - 80%! При этом малому бизнесу доверяет 85%, крупному 55%. Подобный уровень доверия граждане чувствуют разве что в религиозных институтах (49%). Правительство, суды, политические партии - на нижних позициях доверия.

"Здесь еще нужно смотреть отдельно позицию "полностью доверяю": Вооруженные силы на первом месте с 36% абсолютного доверия, малый бизнес на втором месте с 30%, правительство и суды имеют по 4%", - уверен Пекар.

Очень положительное влияние на решение экономических проблем оказывает малый бизнес (22%), в то же время правительство набирает по этому показателю 6%.

66% считают частный сектор важным для выхода из экономического кризиса. 77% считают, что правительство должно прислушаться к идеям бизнес-кругов, прежде чем принимать решения по политике восстановления экономики.

65% полагают, что правительство проводит неправильную экономическую политику (5% считают ее эффективной). Непрофессионализм правительства считается основной причиной торможения реформ (19%).

Тут Пекар напоминает, что при этом 59% считают необходимым усилить роль правительства в экономике, а деятельность частных предприятий больше регулировать. 49% полагают, что правительство должно обеспечить рост рабочих мест в государственном секторе.

"Мой вывод: традиционные представления о негативном отношении населения к предпринимателям уже пора пересмотреть. Люди стали относиться к бизнесу значительно, гораздо лучше и понимать его роль в экономических процессах. Традиционные представления о природной левизне так же уже не очень корректны (бомба будет ниже, постойте). Но в голове у рядового гражданина пока экономическая каша, и с этим надо работать журналистам и экономистам. Предприниматели больше всего стремятся к дерегуляции, а граждане не очень понимают, что это такое (увидите в комментариях, даже здесь мало кто понимает)", - отметил он.

"Выбирая между высоким экономическим ростом, несмотря на неравенство, с одной стороны, и преодолением неравенства ценой экономического роста, с другой стороны, респонденты (выборка репрезентативна по отношению ко всему взрослому населению, кроме оккупированных территорий) дали голоса за эти две альтернативы 50:50!! Это очень серьезный сигнал. Если так будет и дальше, у Украины будет сильный социальный запрос на экономическую свободу", - уверен Пекар.

В совместном опросе Союза украинских предпринимателей (СУП) и CIPE Ukraine принимали участие 1000 респондентов по всей Украине. Также проходили 15 дискуссий в фокус-группах с представителями бизнеса, некоммерческого сектора и СМИ относительно восприятия экономической ситуации и состояния реформ.