Зеленский в разговоре с Санду пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Республики Молдова Майей Санду сотрудничество с целью обеспечения энергетической безопасности в ходе телефонного разговора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Майя Санду поблагодарила главу украинского государства за помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с Майей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимальной результативности саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.