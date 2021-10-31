РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3871 посетитель онлайн
Новости
4 351 35

Зеленский в разговоре с Санду пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей

Зеленский в разговоре с Санду пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Республики Молдова Майей Санду сотрудничество с целью обеспечения энергетической безопасности в ходе телефонного разговора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Майя Санду поблагодарила главу украинского государства за помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова и "Газпром" договорились о продлении контракта на 5 лет

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с Майей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимальной результативности саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) Молдова (1922) энергетика (2617) Мая Санду (229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Все шизой страдаешь, ЗЕбилоид тупорылый? Не надоело тут херню нести?
показать весь комментарий
31.10.2021 00:38 Ответить
+13
Самовнушение?) А на улицу выйти и все тоже самое повторить? Слабо?)))
показать весь комментарий
31.10.2021 00:41 Ответить
+12
Пусть с..ка-ЗЕ! сначала Украину обеспечит электроэнергией. Щас бабла на энергетике сколотит, а потом благополучно свалит на Багамы!
показать весь комментарий
31.10.2021 00:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ДЕ ОТОЙ В ТРУСАХ СУДЬЯ?
показать весь комментарий
31.10.2021 00:31 Ответить
Газопроводом відправили в Молдову, в одних трусиках.
показать весь комментарий
31.10.2021 07:31 Ответить
Пусть с..ка-ЗЕ! сначала Украину обеспечит электроэнергией. Щас бабла на энергетике сколотит, а потом благополучно свалит на Багамы!
показать весь комментарий
31.10.2021 00:32 Ответить
Волевые ,дипломатические врождённые качества Президента Зеленского помогли ему стать лучшим Президентом
показать весь комментарий
31.10.2021 00:36 Ответить
Все шизой страдаешь, ЗЕбилоид тупорылый? Не надоело тут херню нести?
показать весь комментарий
31.10.2021 00:38 Ответить
Самовнушение?) А на улицу выйти и все тоже самое повторить? Слабо?)))
показать весь комментарий
31.10.2021 00:41 Ответить
Хорош прикалываться с Зели...
показать весь комментарий
31.10.2021 00:55 Ответить
він як урождьонний потомок лихварів міняє справу Чауса на електроенергію
показать весь комментарий
31.10.2021 01:18 Ответить
Блііін! Що, справді так багато платять? 😲 Я б таку феєричну чухню навіть зв великі гроші не писав.
показать весь комментарий
31.10.2021 06:28 Ответить
Поздно. Теперь скорее наоборот будет.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:38 Ответить
А взамен замять дело с похищением из Молдовы Чауса по приказу ЗЕ?

А ****... Это же важнее, чем Украина.
показать весь комментарий
31.10.2021 01:01 Ответить
Власти Молдовы и «Газпром» заключили новый договор о поставке газа.

Договор заключен сроком на пять лет. Как подчеркнули в правительстве Молдовы, была одобрена формула цены, предложенная Кишиневом - она будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. В «Газпроме» подтвердили, что контракт был заключен «на взаимовыгодных условиях».

Официально другие детали пока не уточняются. Источник ТАСС сообщил, что изменения в формуле расчета могут привести к среднему росту цены для Молдовы до 500-600 долларов за тысячу кубометров, что примерно в два раза больше, чем страна платила по старому контракту. По данным источника, Молдова также обязалась выплатить долги за старые поставки, составляющие около 700 миллионов долларов.

https://meduza.io/news/2021/10/30/moldova-i-gazprom-dogovorilis-o-postavkah-gaza-novyy-kontrakt-zaklyuchen-na-pyat-let
показать весь комментарий
31.10.2021 01:14 Ответить
Молдавский вице-премьер Спыну сказал, что в ноябре газ будет стоить Молдове 450 долларов за 1000 кубов, а затем он надеется (!) что дешевле.
Что касается долгов, то договорились на независимый транзит в 2022г., а после этого будут обсуждать график из погашения.
Это то, о чем сказали, наверное, есть и то, о чем умолчали.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:22 Ответить
Пусть своими личными носителями делиться с Сандой, а не за народный счет делает широкие жесты.
показать весь комментарий
31.10.2021 01:15 Ответить
в смысле личными? Пердячим газом?
показать весь комментарий
31.10.2021 06:43 Ответить
Так а чем им помогать, они уже с кацапами договорились, нам нужно думать кто нам поможет если что 😁😁😁
показать весь комментарий
31.10.2021 01:19 Ответить
До роялю воно вже не достане.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:41 Ответить
Та Молдова вже з Росією домовились.
А клоунові потрібно потурбуватись про газопостачання українських підприємств. Досить вже коїти цей газовий геноцид.
показать весь комментарий
31.10.2021 04:06 Ответить
Допомогли з електроенергією??? Як ??? Наші АЕС простоюють, дякуючи падлі Герусу та його хазяїну Коломою.... Зеля паскуда, врубай наші атомки на повну !!!
показать весь комментарий
31.10.2021 06:40 Ответить
Європейскій вєктор розвитку наполягає на закриття атомних джерел видобутку єлектроструму.
показать весь комментарий
31.10.2021 06:45 Ответить
синьйор офшор собирается кому-то помогать, а сам сидит голой жопой в куче говна: газ не закачан в хранилища, запасов угля нет! с тупорылым клоуном во власти вспомним правление чучмы, когда каждый вечер отключали электричество ради экономии. а если не дай Бог будет холодная зима, то население будет сидеть в холодных квартирах - отапливать не будет чем - зато хоть наржутся
показать весь комментарий
31.10.2021 06:42 Ответить
Якщо ще пообіцяв взяти під особистий контроль, то....... , можна і не перейматися.
показать весь комментарий
31.10.2021 07:34 Ответить
Вова-а ты Украину обеспечил тем,чем собираешься помогать?...
показать весь комментарий
31.10.2021 07:58 Ответить
Молдавия продлила контракт с газпромом.К чему теперь оно ляпает?
показать весь комментарий
31.10.2021 07:59 Ответить
Через поле, через гай ходить хлопчик їбанько. Роздає він газ усім, а в самого ні...уя.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:10 Ответить
которая покупает у терр организации рф кооператив озеро газ--дядя вова ты дурак
показать весь комментарий
31.10.2021 08:39 Ответить
спиртопровод -Сигаретный ДРУЖБА 2)))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
31.10.2021 08:39 Ответить
из-за договора Молдовы с грязьпромом , дело украинского "чаушеску"останется на повестке дня
показать весь комментарий
31.10.2021 09:23 Ответить
Витягти б його на вулицю і бить, бить, бить і бить...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:38 Ответить
Кто бы помог "великому лидеру современности" купить где-то хоть немного мозгов и образования... чтобы понять, что соседу помогают тогда, когда свой дом живёт уже в достатке. Нищеброд по определению не может никому ничем помочь, кроме как вынести из дому последнее.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:50 Ответить
 
 