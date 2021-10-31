Зеленский в разговоре с Санду пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Республики Молдова Майей Санду сотрудничество с целью обеспечения энергетической безопасности в ходе телефонного разговора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. Президент Украины отметил готовность нашего государства и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Майя Санду поблагодарила главу украинского государства за помощь во время энергетического кризиса, возникшего в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергии.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.
Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с Майей Санду вопросы взаимодействия в сфере европейской интеграции, отметив необходимость обеспечения максимальной результативности саммита инициативы "Восточное партнерство", который состоится в декабре этого года.
А ****... Это же важнее, чем Украина.
Договор заключен сроком на пять лет. Как подчеркнули в правительстве Молдовы, была одобрена формула цены, предложенная Кишиневом - она будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. В «Газпроме» подтвердили, что контракт был заключен «на взаимовыгодных условиях».
Официально другие детали пока не уточняются. Источник ТАСС сообщил, что изменения в формуле расчета могут привести к среднему росту цены для Молдовы до 500-600 долларов за тысячу кубометров, что примерно в два раза больше, чем страна платила по старому контракту. По данным источника, Молдова также обязалась выплатить долги за старые поставки, составляющие около 700 миллионов долларов.
https://meduza.io/news/2021/10/30/moldova-i-gazprom-dogovorilis-o-postavkah-gaza-novyy-kontrakt-zaklyuchen-na-pyat-let
Что касается долгов, то договорились на независимый транзит в 2022г., а после этого будут обсуждать график из погашения.
Это то, о чем сказали, наверное, есть и то, о чем умолчали.
А клоунові потрібно потурбуватись про газопостачання українських підприємств. Досить вже коїти цей газовий геноцид.