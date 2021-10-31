Лидеры G20 стремятся к цели вакцинировать от COVID-19 к середине 2022 года 70% населения мира, - Меркель

Основными темами первого дня встречи лидеров Большой Двадцатки в Риме 30 октября были экономическое восстановление после пандемии и преодоления самой пандемии.

Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по результатам субботы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При обсуждении сегодняшней мировой экономической ситуации тема экономического восстановления была также центральной. Здесь есть хорошие новости: мировое сообщество договорилось о минимальном налогообложении компаний; это четкий сигнал справедливости в эпоху оцифровки", - сказала канцлер.

Она обратила внимание на то, что кроме большого успеха минимального корпоративного налогообложения сейчас нужен прогресс в реформировании Всемирной торговой организации, что в момент, когда экономика восстанавливается после пандемии, все продолжают наблюдать, насколько чувствительно взаимодействуют различные факторы глобальной экономики. Это, в частности, можно заметить в вопросах цен на энергоносители, а также иногда поднятых цепей поставок.

Что же касается преодоления пандемии, Меркель отметила, что G20 подтвердили, что они хотят достичь цели вакцинации 40% населения мира к концу этого года и 70 процентов - к середине следующего. Германия поддерживает это, ФРГ уже передала другим странам 100 миллионов в этом году и еще 75 миллионов передаст в следующем.

В Риме было также объявлено, что первые контракты между фармацевтической компанией BioNTech и Сенегалом и Руандой на производство вакцин на африканском континенте могут быть подписаны в 2022 году.

Страна G20 также будут продолжать поддерживать ВОЗ, чтобы заложить соответствующую финансовую, а также материальную основу для лучшего оснащения на случай будущих пандемий.

В первый день состоялся ряд двух- и многосторонних встреч на полях саммита.

Напомним, главы 19 крупнейших экономик мира и ЕС физически встречаются в Риме, столице председательствующей в Италии, впервые с начала пандемии COVID-19. Президенты России и Китая не принимают участие лично, они присоединяются к дискуссиям онлайн.