Байден и Меркель на полях саммита G20 обсудили важность выполнения соглашения о поддержке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден на полях саммита G20 в Риме обсудили важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По результатам встречи Джо Байден заявил, что США и Германии важно продолжать совместную работу по реализации соглашения о поддержке Украины и защите европейской энергетической безопасности.

По его словам, Вашингтон и Берлин должны гарантировать, что Москва не сможет воспользоваться поставками природного газа для достижения "вредоносных политических целей".

Советник Байдена Хохштейн о снятых с "Северного потока-2" санкциях: США не меняли мнения, а переключили внимание на уменьшение негативных последствий строительства

Еще одной темой разговора лидеров стала ситуация в Афганистане, в том числе продолжающиеся совместные действия по оказанию гуманитарной помощи жителям этой страны.

Напомним, власти США и Германии в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

+13
Коли ця фрау штазі вже зникне з політичної арени? Ненавиджу цю жабу, яка зробила все, щоб Україна не була у НАТО та залишилась без транзиту газу. Стара хмизда, відпочивай вже від своїх злочинів.
31.10.2021 03:23 Ответить
+10
Лживые лицемерные твари!
31.10.2021 02:25 Ответить
+8
***** гебешная
31.10.2021 06:00 Ответить
А кто такая эта Меркель теперь?
31.10.2021 02:00 Ответить
Ангела Меркель офіційно перестала бути федеральним канцлером Німеччини. 26 жовтня федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Меркель та членам її кабінету офіційні грамоти про закінчення їх повноважень.

Про це повідомляє із посиланням на DW .
31.10.2021 02:01 Ответить
бывшая рейхсфрау.
31.10.2021 02:06 Ответить
***** гебешная
31.10.2021 06:00 Ответить
... штазі
31.10.2021 08:18 Ответить
А это не одно и то же ?
31.10.2021 10:12 Ответить
Підтримка завдяки північному потоку.
31.10.2021 02:15 Ответить
Лживые лицемерные твари!
31.10.2021 02:25 Ответить
Что не так?
31.10.2021 04:13 Ответить
Порішали шоб ще якусь трубу ***** вмандячив в обхід України , чилішолі?
31.10.2021 02:31 Ответить
"...обговорили важливість виконання..."
Було би добре, якби виконували важливе виконання, а не тільки обговорювали. Бо поки що за вже майже за вісім років українські землі так і залишаються окупованими!

Хоча нациків з макрель можна зрозуміти - їм та Україна на фіг не впала....
31.10.2021 02:58 Ответить
Коли ця фрау штазі вже зникне з політичної арени? Ненавиджу цю жабу, яка зробила все, щоб Україна не була у НАТО та залишилась без транзиту газу. Стара хмизда, відпочивай вже від своїх злочинів.
31.10.2021 03:23 Ответить
Років 10-12 тому, ще на сайті Корреспондент я цю курву звав виключно гебістським полковником в спідниці. Я не помилявся і не помиляюсь. Ми всі це згодом побачимо.
31.10.2021 03:38 Ответить
Фрау на пенсию получила от ФСБ генеральские лампасы на трусы и явно должность в нефтегазовом секторе. Поэтому она будет выражать озабоченность еще некоторое время. Но что пообещали Байдену, или запугали?
31.10.2021 03:27 Ответить
А до чого тут уже Меркель?
31.10.2021 04:04 Ответить
А Байден?
31.10.2021 04:12 Ответить
Сумніваюсь що цей дідусь взагалі адекватний і повністю розуміє де він і що робить.
Старість не радість....
31.10.2021 04:21 Ответить
В перекладі на загальнозрозумілу, - Меркель і Байден потеревенили, щоб не сказати більш прозаїчно - попиз...и.
31.10.2021 06:18 Ответить
Путька через Меркель передав Байдену, що "ложить" на санції по "ПП-2", а заодно і на Україну.
31.10.2021 06:53 Ответить
Осмілююся запитати, а найвеличніший був присутній при цьому "обсуждєнії", або хоч якийсь його представник?
31.10.2021 06:50 Ответить
А хто буде радитись з квартальним клоуном?
31.10.2021 07:35 Ответить
разговор Байдена с никем ни о чём...
31.10.2021 07:05 Ответить
А с чего это фрау Ангела Штази туда своё рыло сунула: Она уже на пенсионе, и у Газрома в том числе, поэтому должна варить себе сардельки, а не шляться по саммитам.
31.10.2021 07:59 Ответить
Смех и грех.
31.10.2021 08:39 Ответить
Після відміни санкцій на ПП2 Байдену краще не розкривати рота.
31.10.2021 09:00 Ответить
По его словам, Вашингтон и Берлин должны гарантировать, что Москва не сможет воспользоваться поставками природного газа для достижения "вредоносных политических целей". - разрешение на запуск рашистской трубы американо- немецкими лицемерами и аферистами как раз и расчитано на достижение оккупантом Украины своих "вредоносных не только политических.но и выгодных для себья экономических целей"- пополнение бюджета рашиста-террориста на десятки млрд ,долларов и есть та цель.которую преследовало рашистское куйло совместно с завербованной Меркель и что бы это все было рашистом достигнуто,американский Байда помог
31.10.2021 09:11 Ответить
 
 