Байден и Меркель на полях саммита G20 обсудили важность выполнения соглашения о поддержке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден на полях саммита G20 в Риме обсудили важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.

По результатам встречи Джо Байден заявил, что США и Германии важно продолжать совместную работу по реализации соглашения о поддержке Украины и защите европейской энергетической безопасности.

По его словам, Вашингтон и Берлин должны гарантировать, что Москва не сможет воспользоваться поставками природного газа для достижения "вредоносных политических целей".

Еще одной темой разговора лидеров стала ситуация в Афганистане, в том числе продолжающиеся совместные действия по оказанию гуманитарной помощи жителям этой страны.

Напомним, власти США и Германии в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.