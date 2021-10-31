Байден и Меркель на полях саммита G20 обсудили важность выполнения соглашения о поддержке Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден на полях саммита G20 в Риме обсудили важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
По результатам встречи Джо Байден заявил, что США и Германии важно продолжать совместную работу по реализации соглашения о поддержке Украины и защите европейской энергетической безопасности.
По его словам, Вашингтон и Берлин должны гарантировать, что Москва не сможет воспользоваться поставками природного газа для достижения "вредоносных политических целей".
Еще одной темой разговора лидеров стала ситуация в Афганистане, в том числе продолжающиеся совместные действия по оказанию гуманитарной помощи жителям этой страны.
Напомним, власти США и Германии в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.
Про це повідомляє із посиланням на https://www.dw.com/ru/angela-merkel-oficialno-perestala-byt-kanclerom-frg/a-59633204 DW . Джерело:
Було би добре, якби виконували важливе виконання, а не тільки обговорювали. Бо поки що за вже майже за вісім років українські землі так і залишаються окупованими!
Хоча нациків з макрель можна зрозуміти - їм та Україна на фіг не впала....
Старість не радість....