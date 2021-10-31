За год средняя зарплата в Украине выросла почти на 20%, до 14 239 грн

В Украине за год средняя заработная плата выросла почти на 20%. Средняя номинальная зарплата в сентябре этого года составила 14 239 грн, а реальная зарплата против сентября 2020 года выросла на 7%.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рост зарплат происходит во всех секторах экономики.

"Что вместе с увеличением социальных выплат способствует стабильно растущему потребительскому спросу", - отметил Шмыгаль.

По информации Министерства экономики Украины, росту оплаты труда способствовала активизация производственной деятельности предпринимателей в условиях смягчения карантинных ограничений, а также повышение уровня минимальной зарплаты до 6 тыс. грн. с 1 января 2021 года.

"В сентябре 2021 года средняя номинальная заработная плата в Украине составила более 14,2 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с сентябрем прошлого года он вырос на 18,7%, реальная заработная плата выросла на 6,9%", - сообщили в ведомстве.

Средняя зарплата выросла во всех регионах страны. Наибольший рост произошел в:

Ривненской - 27,3%;

Хмельницкой - 23,6%;

Николаевской - 21,6%;

Киевской - 21,2% областях.

Самый высокий уровень оплаты в сентябре был у работников:

сферы информации и телекоммуникаций - 25,4 тыс. грн;

финансовой и страховой деятельности - 22,5 тыс. грн;

профессиональной, научной и технической деятельности - 19,5 тыс. грн;

государственного управления и обороны; обязательного социального страхования - 18,8 тыс. грн.

Больше всего зарабатывали в:

Киеве - 20,7 тыс. грн;

Донецкой - 15,1 тыс. грн;

Киевской - 14,7 тыс. грн;

Николаевской - 14,1 тыс. грн;

Запорожской - 14 тыс. грн. областях.

