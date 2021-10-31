За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов. Враг применил у Гранитного 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб
За минувшие сутки, 30 октября, зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что у Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
По данным штаба, по состоянию на 7.00 31 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
"Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Светлодарская оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в штабе.
путин-*****.
РФ - фашисская страна.
Я більше схиляюсь до того що такі заяви були,були в інтересах України.А ось чому ОБСЕ про це мовчить або чи повідомлювало про попередження цілковита таємниця.
На чій стороні ОБСЄ?Та чи не воно і є тим сірником який розпалює гостру фазу війни?
П. С. Щось кацапського лайна тут забагато стало....
Где этот Зе главнокомандующий?
Напугали голой *опой ежака.
Оккупанты куражатся, а наши войны под руководством белобилетника победят врага режимом тишины.
Ще краще видати луки й стріли, щоб не порушити нічого. Тоді точно переможемо. Ганьба зеленій владі!
