За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов. Враг применил у Гранитного 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб

За минувшие сутки, 30 октября, зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что у Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

По данным штаба, по состоянию на 7.00 31 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

"Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Светлодарская оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в штабе.

