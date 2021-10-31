РУС
2 523 23

За минувшие сутки российские войска совершили 6 обстрелов. Враг применил у Гранитного 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб

За минувшие сутки, 30 октября, зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что у Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

По данным штаба, по состоянию на 7.00 31 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

"Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Светлодарская оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в штабе.

обстрел (29627) Донбасс (26966) наемники рф (2102) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+11
Тільки не повідомляйте, що в відповідь застосовували "Байрактари", щоб не турбувати Меркель і Макрона.
31.10.2021 08:09
+10
Чому не підняли брзпілотники та не знищили ці гармати разом з російськими військовими? Чому ця російська артилерія не була подавлена?
31.10.2021 08:14
+6
31.10.2021 08:06
31.10.2021 08:06
Тільки не повідомляйте, що в відповідь застосовували "Байрактари", щоб не турбувати Меркель і Макрона.
31.10.2021 08:09
то було перше і останнє застосування
31.10.2021 08:11
Видно когось таки "попросили" принести вибачення.
31.10.2021 08:17
дерьмака а может и зЕлоха, ***** премии лишил...
31.10.2021 10:59
Если бы применили в ответ Байрактары, со стороны мокшинских болот уже поднялся бы вой, меркель побежала сопли и слезы путлеру вытирать,а наш Вава напустил бы сероводорода на всю Украину.Так что нет, не применяли- точно.
31.10.2021 09:05
Как неожиданно. Кто бы мог такое даже представить...

31.10.2021 08:13
Чому не підняли брзпілотники та не знищили ці гармати разом з російськими військовими? Чому ця російська артилерія не була подавлена?
31.10.2021 08:14
Про главдГыща и "Байрактар": " Не по Сеньке шапка шита, если ты на дно пробитый".
31.10.2021 08:34
Сначала была команда "До бою!", а потом вдруг, как гром среди ясного неба, откуда-то с неба "Ахтунг! Нихт шизен!".... Госдеп он же далеко, а Бундестаг вот он, под боком ...
31.10.2021 08:37
Доник. По поводу ситуации в Старомарьевке

https://site.ua/skitalec/po-povodu-situacii-v-staromarevke-iyj3z4q
31.10.2021 08:19
Удар петардой с Байрактара или чего-то там простимулировал россиян продолжать обстрелы. Орлан-10, который не могут сбить, это 12 камер высокого разрешения для создание 3д карт, компонент РЭБ Леер и корректировщик артиллерии, с отслеживание разрывов снарядов ИК камерой. .
31.10.2021 08:23
Кацап, не поспішай, прийде час й будете знову сратись від "Байрактаров" як у Сирії та Нагорному.
путин-*****.
РФ - фашисская страна.
путин-*****.
РФ - фашисская страна.
31.10.2021 10:23
Цікава ситуація із знищенням гавбиці.По коментарям наших ЗМІ керівництвом збройними силами України були заяви через ОБСЕ сепаратистам щоб вони припинили обстріл.Але чомусь ОБСЕ про це мовчить.
Я більше схиляюсь до того що такі заяви були,були в інтересах України.А ось чому ОБСЕ про це мовчить або чи повідомлювало про попередження цілковита таємниця.
На чій стороні ОБСЄ?Та чи не воно і є тим сірником який розпалює гостру фазу війни?
31.10.2021 09:14
Якщо припинити війну, окупацію частин території України - то доведеться, реально займатись економікою, корупцією. А так - "У нас війна, з нас попиту немає!!"
31.10.2021 09:50
Дурко війну припинити може тілтки ***** й фашиська РФія. Україна захищатися не припинить не мрій ****!
П. С. Щось кацапського лайна тут забагато стало....
31.10.2021 10:26
Дебіл, якщо тобі не зрозуміло, то припинити війну треба перемогою, ватник недороблений.
31.10.2021 10:33
Я ватник , розмішив..... так й пиши що треба перемогти ворога- срашку , а не припинити війну.... бо ти сам кацапом виглядаєш з таким (припинити війну)дописами.
31.10.2021 11:34
Ну и?
Где этот Зе главнокомандующий?
Напугали голой *опой ежака.
Оккупанты куражатся, а наши войны под руководством белобилетника победят врага режимом тишины.
31.10.2021 10:22
Кацап хоче ще підсмажитись, мало підсмажили їх, треба, треба ще "турбувати" підстилок *****-путєна "Байрактарам".
31.10.2021 10:27
Как там фрау рибентроп с эмануэлем, не рукоплещут, за то что их союзники Укропов убивают, положив клитор на все договорённости?
31.10.2021 10:56
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в штабі. Джерело:
Ще краще видати луки й стріли, щоб не порушити нічого. Тоді точно переможемо. Ганьба зеленій владі!
31.10.2021 11:26
НЕДІЛЯ, 31 ЖОВТНЯ 2021, 11:51

Туреччина вимагає від України припинити використовувати фразу "турецький Байрактар"
31.10.2021 13:29
 
 