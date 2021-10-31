РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5029 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 491 130

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 17 430 новых случаев заражения, 336 человек умерли

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 17 430 новых случаев заражения, 336 человек умерли

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксированы 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1108, медработников – 178).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы – 5 663 человека;

◾ летальных исходов – 336;

◾ выздоровели – 5 269 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели – 2 922 302 человека;

◾ выздоровели – 2 436 213 человек;

◾ летальных исходов – 67 729;

◾ проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реанимации COVID-больниц Киева переполнены, большинство пациентов нуждается в кислороде, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ладно уменьшилось на выходные число заболевших ввиду меньшего тестирования , но как они уменьшают показатели смертности на выходные, загадка
показать весь комментарий
31.10.2021 08:34 Ответить
+6
Особь радующаяся смерти других здохнет как собака под колесами фуры.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:35 Ответить
+6
Вакцинація не захищає від зараження, але захищає від важкого перебігу хвороби. Перевірено на собі.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
До чого тут кацапи? Там відносно вакцинації теж від влади пресінг. До того ж ще жорсткіший ніж у нас. Навіть їхня РПЦ закликає вакцинуватися. А Ваші відсотки нагадали мені рекламу шампуню, який став ще ефективнішим аж на 70 відсотків. Правда від чого і до чого ті відсотки хто зна, але така реклама поки що спрацьовує.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:14 Ответить
РПЦ кажете?? Ага, "хрестні ходи", охотно верю!
показать весь комментарий
31.10.2021 18:21 Ответить
Ну тогда дивіться самі.
https://www.youtube.com/watch?v=2qAZWm7eqR4&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24
Чи самоцензура Вам не дозволяє?
показать весь комментарий
31.10.2021 18:25 Ответить
болеют тоже, но реан. состояний меньше. У меня 2 знакомых привитых пфазером лежат дома с ковидом уже 2 недели в тяж. состоянии. Но - дома, не в реанимации.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:08 Ответить
Ніхто й не казав що вакціновані не хворіють, все залежить від кількості вірусу, якого ви надихались, тобто від ступеню контакту та близкості до "очага" інфікування. Але ви можете й не заболіти, або якщо вже підхопили, то перебіг хвороби буде Не Летальним.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:19 Ответить
Яка маячня. Все залежить від загального стану організму людини, та здатності його опиратися хворобі. Залежність від кількості вірусу не така явна та ніхто власне її і не вимірював.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:27 Ответить
... імунітет хворих кажете!? А ви впевнені що ви стовідсотково здорові!? А ваші близькі та рідні? Ви всі свої болячки знаєте!? Ніхто не знає про власні проблеми з серцем, поки не прихопить, ось тоді біжать до лікаря... Ніхто не зна про проблеми з почками, поки не заколе чи інші проблеши зі шлунком.... Отож корона не передбачувана, оскільки всі громадяни відкладають здоров'я на потім, нема часу та грошей на аналізи та лікарів, нема бажання бігати по врачам "без потреби", а ви знаєте ваші потреби організму поки не заболить!?!? Чи він з нами розмовляє!? Шлунок хоче їсти - розуміємо, мозок хоче спати - розуміємо. А нирки!? Печінка!? Серце, власні стравоходи та нервові закінчення ми розуміємо!?
показать весь комментарий
31.10.2021 18:34 Ответить
Ви всі свої болячки знаєте!? Ніхто не знає про власні проблеми з серцем, поки не прихопить, ось тоді біжать до лікаря... Ніхто не зна про проблеми з почками, поки не заколе чи інші проблеши зі шлунком....

От саме тому і не поспішаю бігти та вакцінуватися казна чим. Так шо свої власні проблеми буду вирішувати по мірі їх надходження. А взагалі я Вам велику таємницю відкрию. Тільки нікому не кажіть. Ми всі невиліковно хворі. І назва цієї хвороби - життя. Бо вкінці цієї хвороби на людину завжди чекає смерть.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:41 Ответить
Шановний Пане, з вами цікаво, але немаю більше часу. Добраніч
показать весь комментарий
31.10.2021 18:46 Ответить
Навзаєм. Вдалого завтрашнього дня.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:49 Ответить
...-хвороба приходе на слизову оболонку носа і горла, а штрикають в м'язи...". Я щось не зрозумів, ви що прагнете здобути номінацію на премію Дарвіна?
показать весь комментарий
31.10.2021 10:09 Ответить
Хоче щоб йому штрикнули чимось у слизову оболонку горла
показать весь комментарий
31.10.2021 10:13 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 10:19 Ответить
та з вами всьо зрозуміло, виходить як козак підхопив венеричне захворювання то колоти антибіотики треба не в сідницу а в прутень?
показать весь комментарий
31.10.2021 11:32 Ответить
ЗЕбільні сученята, як завше по вихідних, не допрацьовують з фуфлостатистикою. Але вони надолужать планові показники в будні. І розумово-ущербні, надивившись зомбоящик і обісцявшись зі страху, побіжать займати чергу на вакцинацію. Як можна допомогти великій рогатій худобі, - хіба що побажати щасливого майбутнього...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:37 Ответить
Ларри Джонсон:

«Как вы называете город, где 99,7% взрослых старше 18 лет (по данным последней переписи) полностью вакцинированы, но сейчас борются с одним из самых высоких показателей заражения Covid-19 в их стране? Вы называете это Уотерфорд, Ирландия.

В южном избирательном районе Уотерфорд-Сити показатели заболеваемости за 14 дней составляют 1 486 случаев на 100 000 населения, что в три раза превышает средний показатель по стране, который составляет 493 случая заражения на 100 000 человек.

Это убедительное обвинение в неэффективности вакцины в Covid-19. Подлинная вакцина призвана защитить вас от заражения вирусом, для борьбы с которым она была создана.
Скажите это больным в Уотерфорде.
Но не только там видят, что вакцина не защищает вакцинированных от разрушительного воздействия вируса Covid.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:41 Ответить
Рассуждения идиотов кажутся им жутко аргументированными!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:59 Ответить
в Гибралтаре более 99% взрослых вакцинировано. Но дети и невакц. взрослые дают немалый вклад в распространение ковида.
показать весь комментарий
31.10.2021 21:37 Ответить
Вакцинація не захищає від зараження, але захищає від важкого перебігу хвороби. Перевірено на собі.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:11 Ответить
Знаєте, скоро не буде безробіття. В месенджерах є ролик з інтерв'ю нібито французького професора медицини, який каже (відповідно до перекладу російською), що через два роки після щеплення всі, хто щепився, помруть. Ну, що ж, залишилося недовго чекати, а там в Європі, США та й інших країнах з'явиться дуууже багато робочих місць)).
показать весь комментарий
31.10.2021 10:25 Ответить
Рассуждения идиотов кажутся им жутко аргументированными!
показать весь комментарий
31.10.2021 11:00 Ответить
Ну у них хотя бы рассуждения есть.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:58 Ответить
Включили отопление - и пандемия пошла на спад
показать весь комментарий
31.10.2021 10:23 Ответить
Где пошла на спад? В эту пятницу было почти 29 тыс, а неделю назад меньше 20.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:09 Ответить
В прошлое воскресенье было больше 20000. Таки Ляшко прав, пик проходим?
показать весь комментарий
31.10.2021 10:45 Ответить
17тыс в субботу, это значит, что будет 30+ тыс в понедельник-вторник. На выходных лаборатории работают не на всю мощность. Боюсь, чтобы небыло 1000 трупов от вашего плато в день
показать весь комментарий
31.10.2021 11:07 Ответить
Я понимаю эту логику (в понедельник, кстати, обычно тоже мало). Поэтому и сравниваю воскресенье с воскресеньем.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:33 Ответить
Спеціально для істерики Victorii Zabellu та їй подібних двуногих, які готові колотись будь-якою ослячою мочою: https://youtu.be/eNKTnkFwAGw
показать весь комментарий
01.11.2021 00:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 