COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 17 430 новых случаев заражения, 336 человек умерли
За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксированы 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1108, медработников – 178).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы – 5 663 человека;
◾ летальных исходов – 336;
◾ выздоровели – 5 269 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
◾ заболели – 2 922 302 человека;
◾ выздоровели – 2 436 213 человек;
◾ летальных исходов – 67 729;
◾ проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.
https://www.youtube.com/watch?v=2qAZWm7eqR4&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24
Чи самоцензура Вам не дозволяє?
От саме тому і не поспішаю бігти та вакцінуватися казна чим. Так шо свої власні проблеми буду вирішувати по мірі їх надходження. А взагалі я Вам велику таємницю відкрию. Тільки нікому не кажіть. Ми всі невиліковно хворі. І назва цієї хвороби - життя. Бо вкінці цієї хвороби на людину завжди чекає смерть.
«Как вы называете город, где 99,7% взрослых старше 18 лет (по данным последней переписи) полностью вакцинированы, но сейчас борются с одним из самых высоких показателей заражения Covid-19 в их стране? Вы называете это Уотерфорд, Ирландия.
В южном избирательном районе Уотерфорд-Сити показатели заболеваемости за 14 дней составляют 1 486 случаев на 100 000 населения, что в три раза превышает средний показатель по стране, который составляет 493 случая заражения на 100 000 человек.
Это убедительное обвинение в неэффективности вакцины в Covid-19. Подлинная вакцина призвана защитить вас от заражения вирусом, для борьбы с которым она была создана.
Скажите это больным в Уотерфорде.
Но не только там видят, что вакцина не защищает вакцинированных от разрушительного воздействия вируса Covid.