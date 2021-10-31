COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы 17 430 новых случаев заражения, 336 человек умерли

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксированы 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1108, медработников – 178).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы – 5 663 человека;

◾ летальных исходов – 336;

◾ выздоровели – 5 269 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели – 2 922 302 человека;

◾ выздоровели – 2 436 213 человек;

◾ летальных исходов – 67 729;

◾ проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.

