Досрочные выборы мэра проходят в Харькове. Открылись все избирательные участки, кроме одного, - Нацполиция
Сегодня, 31 октября, в Харькове проходит голосование на внеочередных выборах городского головы. По состоянию на 8:15 не открыт только 1 спецучасток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харькова.
"По состоянию на 8:15 избирательный процесс осуществляется в 604 участках города Харькова, один спецучасток в Немышлянском районе вовремя не открылся из-за болезни двух членов комиссии", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что общественный порядок в день выборов обеспечивают более 2 тысяч сотрудников полиции.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.
В списке претендентов на пост мэра Харькова – 10 кандидатов, в том числе, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и экс-мэр Харькова, экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.
В октябре 2020 года на местных выборах Геннадий Кернес был в третий раз избран мэром Харькова: он набрал около 60% голосов. В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес скончался в берлинской клинике Шарите от осложнений коронавирусной болезни.
Вата грабли не боится!
Всех бабушек обошли и обзвонили. Паред выборами позвонили каждой (!) и спросили, придёт ли она (!) или её принести на участок. Студентов заставляют идти голосовать под страхом выселения из общежитий/других кар для местных.
С учителей, врачей, остальных бюджетников, родителей школьников и детсадовцев в обязательном порядке собрали все персональные данные (включая номера паспортов) для оформления "не имеющей аналогов в мире Карты харьковчанина", дающей её владельцу аж них..я - раз в месяц бесплатно сходить в реконструированный за 2,5 млрд зоопарк. Так что проголосовать за эти людей смогут как надо, даже если они и не придут на выборы.
В Харькове власть подходит к выборам серьёзно теперь. Даже несколько совок напоминает.
Так что, голосуй-не голосуй, всё равно получишь х...
А обвинять в том что люди выбирают вату из списков ваты - такое.
За последний год даже в некоторых поликлиниках советской постройки в Харькове, которые ремонтов не видели с момента открытия лет по 40-50, сделали евровремонт полный снаружи и внутри, в т.ч. новую мебель, компьютеры, оргтехника в каждом кабинете.
Сколько при этом всём было украдено - это уже другой вопрос. Даже в Киеве с мером-супер-пупер-патриотом воруют нормально из горбюджета, хотя бы стеклянный мост вспомнить.
Харьков - далеко не самый хреновый город в Украине по качеству жизни, и это факт.
Я не говорю, что главное, чтобы чистенько. Перечитайте все коментарии. Есть то, что есть. Харьков - достаточно ватный город, но, тем не менее, и патриотов в нём хватает.
К слову, Харьков всегда был самым проукраинским городом на Восточной Украине. В Харькове облсовет вообще захватили русские раньше, чем в Донецке и Луганске, но только в Харькове они получили отпор ещё до того, как власть отреагировала, ОГА отбили патриоты и барикадировались несколько дней, пока их оттуда снова не выбили. И только Харьков не пошёл по стопам восточного мира из крупных восточных городов.
И не вина Харькова, что приличные люди повыезжали за 25 лет чудесной украинской жизни.
Вы явно многое не знаете или забыли.
Если вспомнить историю, то в самом начале мэром Харькове стал небезизвестный уже покойный Кушнарёв, который пришёл в политику как демократ (!!!), антисоветчик, боровшийся с советским режимом, и только позже перекинувшийся к Кучме, а затем и к Януковичу и регионалам (позже от них также ушедший в свободное плаванье)!
Дальше - больше. Гепа, вообще-то, в 2004 году прыгал на харьковском майдане в поддержку Ющенко, носил оранжевый шарфик и кричал "Разом нас багато!". Не знали? Или забыли?
Все они перекрашиваются при малейшей необходимости.
В Харькове никогда не было сильных проукраинских кандидатов, это факт. Кто был - это были какие-то маргиналы и ноунеймы, которых никто не знал и шансов у них изначально не было.
И это не случайность. Это договорняки власти в Киеве с местными политическими "элитами".
Поищите тут на Цензоре статьи, как на выборах и при Порошенко, и при Зеленском Харьков специально сливали регионалам, не говоря уже про более ранние времена. Здесь неоднократно и чётко это всё описывалось, в т.ч. даже сам Бутусов об этом писал.
И ещё прочтите книгу Дениса Казанского "Як Україна втрачала Донбас", там многое рассказано. Харьков - не Донбасс, конечно, но заигрывания и договрнячки с местными бандитами, закрывание глаз на российское влияние и зомбирование населения очень похожи.
А говорить, что "вы все харьковчане - казлы, сами виноваты, сами такого выбрали" - это напоминает страуса, который прячет голову в песок.
Вот и с этими выборами так же: МВД, прокуратура, СБУ не видят ничего страшного в том, как плотно работают с избирателями в Харькове, доходя вплотную до мошеннических схем. Потому что победит всё равно договоренный человек.
"Харьков проголосует за ватное гуано".
Голосования, по факту, нет. Альтернативы тоже нет. Есть плотная работа с избирателями и махинации. Нарисуют сколько надо за кого надо. Вопросы в Киев к МВД, прокуратуре и СБУ в Киеве, но там всем, как обычно, пох...
На 10 утра явка менее 1%. Это уже о многом говорит. Даже бабули голосовать не идут.
Нацкорпус выдвинул какого то молодого рекетира, ес- какого то борова необъятных размеров . Из на слуху остаются только допа и терехов. Тут уже лучше терехов чем допа.