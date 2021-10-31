РУС
Досрочные выборы мэра проходят в Харькове. Открылись все избирательные участки, кроме одного, - Нацполиция

Сегодня, 31 октября, в Харькове проходит голосование на внеочередных выборах городского головы. По состоянию на 8:15 не открыт только 1 спецучасток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харькова.

"По состоянию на 8:15 избирательный процесс осуществляется в 604 участках города Харькова, один спецучасток в Немышлянском районе вовремя не открылся из-за болезни двух членов комиссии", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что общественный порядок в день выборов обеспечивают более 2 тысяч сотрудников полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах мэра Харькова правоохранители получили 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, - Нацполиция

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В списке претендентов на пост мэра Харькова – 10 кандидатов, в том числе, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и экс-мэр Харькова, экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.

В октябре 2020 года на местных выборах Геннадий Кернес был в третий раз избран мэром Харькова: он набрал около 60% голосов. В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес скончался в берлинской клинике Шарите от осложнений коронавирусной болезни.

выборы (24786) Добкин Михаил (969) мэр (1653) Харьков (7747) Терехов Игорь (258)
+14
с раннего утра наблюдается, как из всех схронов, склепов, благоустроенных могилок, вылазят бабушки советского периода создания, и тихим шагом ползут к избирательным участкам, поправляя на сморщенных лицах заношенные и закашлянные КОВИДные масочки, что бы проголосовать за Кернеса.. туман и Хэллоуин накрыл несчастный город Харьков..
показать весь комментарий
31.10.2021 08:56 Ответить
+9
Уверен,Харьков традиционно разочарует выбрав очередное ватное дно
показать весь комментарий
31.10.2021 09:07 Ответить
+5
Харьков как обычно, отличится вато-совковым выбором!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:35 Ответить
шото мне подзказывает,шо это будут самые честные выборы...
показать весь комментарий
31.10.2021 08:49 Ответить
Цензор топит за Терехова и за Добкина?! Почему не озвученны другие кандидаты а только кандидаты козломордых ватников!?
показать весь комментарий
31.10.2021 08:53 Ответить
Отдам свой голос за Немичева. Бандитам - допе, гепе, терехову - ни одного голоса!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:32 Ответить
с раннего утра наблюдается, как из всех схронов, склепов, благоустроенных могилок, вылазят бабушки советского периода создания, и тихим шагом ползут к избирательным участкам, поправляя на сморщенных лицах заношенные и закашлянные КОВИДные масочки, что бы проголосовать за Кернеса.. туман и Хэллоуин накрыл несчастный город Харьков..
показать весь комментарий
31.10.2021 08:56 Ответить
Ага, так а крыс сдох же, представляю какое разочарование там будет... Или нет, даже не так... Кернеса нет, но поднасрать надо, проголосую ка я за добкина
показать весь комментарий
31.10.2021 09:00 Ответить
Вот почему-то бабушки ходят на выборы а молодежь нет хотя должно поидее быть наоборот
показать весь комментарий
31.10.2021 09:00 Ответить
Бабушкі ще в щось вірять...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:40 Ответить
***, не знал что феерический длб Допа в меры подался..))))..и ведь может избраться!!))), красноперые лошки ушастые, совкодрочеры дремучие и евреинство харьковское, галаснуть с бодуна таки могут ...адекваты же, как водится, на выборы то не пойдут..
показать весь комментарий
31.10.2021 09:07 Ответить
Выберут. Совки больше всего в жизни любят бегать по граблям. Они это называют закалкой трудностями.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:37 Ответить
Сергей Гусаченко 4a900e56,анекдот в тему. Лето,жара под 40,на лужайке мужик в ОЗК и противогазе ручной косой косит траву. Проходящая мимо дама,в короткой юбочке и лёгкой маечке в недоумении останавливается и спрашивает: - Простите,мужчина,вам не жарко? - Жарко,но я трудности преодолевать люблю! - А если я с вами переспать попробую?! - Можно, но только в гамаке и стоя!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:53 Ответить


Вата грабли не боится!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:13 Ответить
Уверен,Харьков традиционно разочарует выбрав очередное ватное дно
показать весь комментарий
31.10.2021 09:07 Ответить
Вы не представляете, как в Харькове "работают с избирателями". Даже при раннем Гепе такого не было.
Всех бабушек обошли и обзвонили. Паред выборами позвонили каждой (!) и спросили, придёт ли она (!) или её принести на участок. Студентов заставляют идти голосовать под страхом выселения из общежитий/других кар для местных.
С учителей, врачей, остальных бюджетников, родителей школьников и детсадовцев в обязательном порядке собрали все персональные данные (включая номера паспортов) для оформления "не имеющей аналогов в мире Карты харьковчанина", дающей её владельцу аж них..я - раз в месяц бесплатно сходить в реконструированный за 2,5 млрд зоопарк. Так что проголосовать за эти людей смогут как надо, даже если они и не придут на выборы.
В Харькове власть подходит к выборам серьёзно теперь. Даже несколько совок напоминает.

Так что, голосуй-не голосуй, всё равно получишь х...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:44 Ответить
подтверждаю.. моему 80 летнему отцу месяц "вдували щастье в уши" по телефону и бабки-активистки приходили - только проголосуй.. не можешь прийти, мы приедем с тумбочкой..
показать весь комментарий
31.10.2021 09:53 Ответить
Так это и есть последствия голосования за ватных чмонарей. Кацапо-стайл во всей красе
показать весь комментарий
31.10.2021 09:59 Ответить
Надо сказать, что в этот раз там 90% кандидатов - ОПЗЖ и бывшие рыги, скрытые и явные, а единого кандидата от "демократических сил", так сказать, всё равно нет, все слабые даже на фоне Добкина, которого сейчас половина местных и так ненавидит.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:13 Ответить
да, нормальные полит силы почемуто не суются в харьков... печаль.
А обвинять в том что люди выбирают вату из списков ваты - такое.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:22 Ответить
Замкнутый круг--проголосовать за ватное гавно--скавчать почему так хреново--снова проголосовать за ватное гавно и т.д. по кругу. Харьков как никто из городов должен иметь на гербе города грабли. С короткой,обрезанной ручкой
показать весь комментарий
31.10.2021 10:25 Ответить
Киев выгоднее и не такой рисковый для политиков как харьков. Там проще с этим. В харькове же собираются политические отбросы имхо. Им деваться некуда - Луганска и Донецка то уже нет.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:33 Ответить
Так и Киев,благодаря 73 процентам имбицилов на участках голосования,семимильными шагами бежит в гребаный совок,просирая достижения Майданов.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:39 Ответить
Ну, не надо преувеличивать, это я про "скавчать почему так хреново". Бывал я неоднократно и в Киеве, и во Львове после 2014. Во Львове, надо сказать, разбитых дорог, обосанных подворотен, разваливающихся зданий в центре, мусора на улицах, бомжей, цыган, крыс никак не меньше, а может даже и больше чем в том же Харькове.
За последний год даже в некоторых поликлиниках советской постройки в Харькове, которые ремонтов не видели с момента открытия лет по 40-50, сделали евровремонт полный снаружи и внутри, в т.ч. новую мебель, компьютеры, оргтехника в каждом кабинете.
Сколько при этом всём было украдено - это уже другой вопрос. Даже в Киеве с мером-супер-пупер-патриотом воруют нормально из горбюджета, хотя бы стеклянный мост вспомнить.
Харьков - далеко не самый хреновый город в Украине по качеству жизни, и это факт.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:50 Ответить
Ну да,главное же что бы чистенько было и лавочки новые стояли. А то что нет возможности влиять на власть то такое... Не путайте действия и последствия. Без возможности влиять на власть потом исчезают и лавочки,и асфальт и перспективы и Страна. Доказано соседним Луганском и Донецком.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:59 Ответить
Не вина Харькова, что центральная власть 25 лет в договорнячки играет с местными рыгами, отдавая им город (!!!) взамен на некоторую лояльность. Так было при всех президентах, подчёркиваю - при всех.

Я не говорю, что главное, чтобы чистенько. Перечитайте все коментарии. Есть то, что есть. Харьков - достаточно ватный город, но, тем не менее, и патриотов в нём хватает.
К слову, Харьков всегда был самым проукраинским городом на Восточной Украине. В Харькове облсовет вообще захватили русские раньше, чем в Донецке и Луганске, но только в Харькове они получили отпор ещё до того, как власть отреагировала, ОГА отбили патриоты и барикадировались несколько дней, пока их оттуда снова не выбили. И только Харьков не пошёл по стопам восточного мира из крупных восточных городов.
И не вина Харькова, что приличные люди повыезжали за 25 лет чудесной украинской жизни.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:07 Ответить
Спрос рождает предложение. Или это киевляне голосовали за сдохшую наконец ватную воровливую крысу столько лет и раз со словами об отремонтированных больницах и новых лавочках? Если бы за него не голосовали,оно бы и не рулило Харьковом. Вы как и избиратели осла путаете местами действия и их последствия. Не валите с больной головы на приболевшую
показать весь комментарий
31.10.2021 11:15 Ответить
А в том ,что в Харькове много Патриотов я и не сомневаюсь.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:18 Ответить
Не валите? А за Лёню-космоса (кстати, тоже харьковчанина) кто в Киеве голосовал? Большие патриоты?

Вы явно многое не знаете или забыли.
Если вспомнить историю, то в самом начале мэром Харькове стал небезизвестный уже покойный Кушнарёв, который пришёл в политику как демократ (!!!), антисоветчик, боровшийся с советским режимом, и только позже перекинувшийся к Кучме, а затем и к Януковичу и регионалам (позже от них также ушедший в свободное плаванье)!
Дальше - больше. Гепа, вообще-то, в 2004 году прыгал на харьковском майдане в поддержку Ющенко, носил оранжевый шарфик и кричал "Разом нас багато!". Не знали? Или забыли?
Все они перекрашиваются при малейшей необходимости.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:35 Ответить
Я все прекрасно помню. И крысу со вторым ватным имбицилом ,,всёх*йнядавайпо новой,,с георгиевской ленточкой тоже на сборище рыгов. И тем не менее--если бы оно сейчас было живо,хоть в коме,то без сомнения было бы на первом месте. Поэтому уверен,что Харьков выберет наихудшее ватное гавно себе в рулевые. И даже соседство Луганска и Донецка ничего не поменяло. А за сим,что конкретно вы мне пытаетесь доказать?P.S. За леню-космоса никогда не голосовал.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:44 Ответить
Доказать ничего не хочу.
В Харькове никогда не было сильных проукраинских кандидатов, это факт. Кто был - это были какие-то маргиналы и ноунеймы, которых никто не знал и шансов у них изначально не было.
И это не случайность. Это договорняки власти в Киеве с местными политическими "элитами".
Поищите тут на Цензоре статьи, как на выборах и при Порошенко, и при Зеленском Харьков специально сливали регионалам, не говоря уже про более ранние времена. Здесь неоднократно и чётко это всё описывалось, в т.ч. даже сам Бутусов об этом писал.

И ещё прочтите книгу Дениса Казанского "Як Україна втрачала Донбас", там многое рассказано. Харьков - не Донбасс, конечно, но заигрывания и договрнячки с местными бандитами, закрывание глаз на российское влияние и зомбирование населения очень похожи.
А говорить, что "вы все харьковчане - казлы, сами виноваты, сами такого выбрали" - это напоминает страуса, который прячет голову в песок.

Вот и с этими выборами так же: МВД, прокуратура, СБУ не видят ничего страшного в том, как плотно работают с избирателями в Харькове, доходя вплотную до мошеннических схем. Потому что победит всё равно договоренный человек.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:56 Ответить
"вы все харьковчане - казлы, сами виноваты, сами такого выбрали" и кто преувеличивает? Я разве такое утверждал? Вы до боли мне напоминаете сулиму,местного юродивого -- топив и голосовав за зеленского оно без малейших колебаний обвиняет меня,его оппонента в том ,что осел пришел к власти. Ну и кто тут страус? Вас задел мой первый комментарий о том,что Харьков проголосует за ватное гуано? Так осталось подождать совсем недолго результатов выборов.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:11 Ответить
Вы, наверное, немного плохо понимаете написанное?
"Харьков проголосует за ватное гуано".
Голосования, по факту, нет. Альтернативы тоже нет. Есть плотная работа с избирателями и махинации. Нарисуют сколько надо за кого надо. Вопросы в Киев к МВД, прокуратуре и СБУ в Киеве, но там всем, как обычно, пох...
На 10 утра явка менее 1%. Это уже о многом говорит. Даже бабули голосовать не идут.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:16 Ответить
А это тоже последствия голосования за зеленского. И махинации и давление и отсутствие выбора и слепота и глухота ментов и сбу и прочие прелести ватного мира. Напомнить сколько осел набрал в Харькове? Эта ситуация наростает как снежный ком со все более трагичными последствиями для моей Украины. И следующие выборы в таком ключе будут уже по всей Стране. Потому,что сковырнуть эту уродливую куклу олигархов будет сложнее чем януковича--им всем теперь одна дорога--в тюрьму или всю Украину превратить в нароссию. И последний вопрос--за кого вы голосовали во втором туре 2019?
показать весь комментарий
31.10.2021 12:32 Ответить
Вот беда. После простого вопроса или мат идет или чаще всего исчезновения тела жаждущего,,правды,,.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:32 Ответить
Как говорил классик, "не вижу лиц, всё свиньи рыла".
показать весь комментарий
31.10.2021 09:10 Ответить
Значить,треба відійти подалі від корита...Там вже появляються люди...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:42 Ответить
Та свиня ніколи сама не відійде від корита, тільки проганяти треба, це ж свиня!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:02 Ответить
Добкину слава!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:16 Ответить
Вот не пойму почему лица не традиционной сексуальной ориентации за Добкина?!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:21 Ответить
Тебе бы, деточка, грамотно писать научиться, а потом уже о всяких там защеканах думать.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:01 Ответить
Мумия возвращается........
показать весь комментарий
31.10.2021 09:24 Ответить
В годы войны приграничному Харькову нужен не МЭР ,а Военный комендант назначенный с Киева
показать весь комментарий
31.10.2021 09:35 Ответить
Нет, именно мэр и только Добкин!
показать весь комментарий
31.10.2021 15:03 Ответить
Харьков как обычно, отличится вато-совковым выбором!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:35 Ответить
Был сегодня на участке - ни одного полицейского.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:17 Ответить
Нащо ваті вибори, назначте їм Допу.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:51 Ответить
Я напомню, как харьковчане сходили на выборы прошлый раз - избрали труп - мэром города!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:53 Ответить
Они не знали. Их ввели в заблуждение!
показать весь комментарий
31.10.2021 11:39 Ответить
Гепа умер, да здравствует Допа!
показать весь комментарий
31.10.2021 11:11 Ответить
Даешь Допу! Мне нравится когда он, надев кипу, со свисающей капустой из редкой бородки с торчащими блестящими от сала волосами, рассуждает об улучшении благосостояния харьковчан...
показать весь комментарий
31.10.2021 11:38 Ответить
Голосовать на самом деле не за кого.
Нацкорпус выдвинул какого то молодого рекетира, ес- какого то борова необъятных размеров . Из на слуху остаются только допа и терехов. Тут уже лучше терехов чем допа.
показать весь комментарий
31.10.2021 12:20 Ответить
 
 