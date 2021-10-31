Досрочные выборы мэра проходят в Харькове. Открылись все избирательные участки, кроме одного, - Нацполиция

Сегодня, 31 октября, в Харькове проходит голосование на внеочередных выборах городского головы. По состоянию на 8:15 не открыт только 1 спецучасток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харькова.

"По состоянию на 8:15 избирательный процесс осуществляется в 604 участках города Харькова, один спецучасток в Немышлянском районе вовремя не открылся из-за болезни двух членов комиссии", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что общественный порядок в день выборов обеспечивают более 2 тысяч сотрудников полиции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В списке претендентов на пост мэра Харькова – 10 кандидатов, в том числе, секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и экс-мэр Харькова, экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин.

В октябре 2020 года на местных выборах Геннадий Кернес был в третий раз избран мэром Харькова: он набрал около 60% голосов. В ночь на 17 декабря 2020 года Кернес скончался в берлинской клинике Шарите от осложнений коронавирусной болезни.