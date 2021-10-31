НАПК проверяет замглавы ОП Тимошенко на наличие конфликта интересов при организации форума "Украина 30"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко на соблюдение законодательства о конфликте интересов в ситуации с организацией президентского форума "Украина 30".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Громадське" сообщили в НАПК.

"Агентство обещает, что по результатам данного мониторинга установит наличие или отсутствие конфликта интересов у Тимошенко", — сообщает СМИ.

Как сообщалось ранее, вероятно, именно компания жены Тимошенко организовала серию форумов "Украина 30".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форум Зеленского "Украина 30" провела фирма замглавы ОП Тимошенко, а оплатили олигархи, - СМИ. ДОКУМЕНТ