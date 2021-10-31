РУС
НАПК проверяет замглавы ОП Тимошенко на наличие конфликта интересов при организации форума "Украина 30"

НАПК проверяет замглавы ОП Тимошенко на наличие конфликта интересов при организации форума "Украина 30"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко на соблюдение законодательства о конфликте интересов в ситуации с организацией президентского форума "Украина 30".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Громадське" сообщили в НАПК.

"Агентство обещает, что по результатам данного мониторинга установит наличие или отсутствие конфликта интересов у Тимошенко", — сообщает СМИ.

Как сообщалось ранее, вероятно, именно компания жены Тимошенко организовала серию форумов "Украина 30".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форум Зеленского "Украина 30" провела фирма замглавы ОП Тимошенко, а оплатили олигархи, - СМИ. ДОКУМЕНТ

НАПК (1229) Тимошенко Кирилл (433) Форум Украина 30 (5)
+9
І дарма, він також чесний як і президент!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:21 Ответить
+8
Впевнений, що нічого протизаконного не знайдуть! 😁Навіть, якщо сам Тимошенко визнає цей конфлікт інтересів. Це як із Зєлєнскім. Той визнав, що подав недостовірну декларацію, не вписавши всі доходи, а Новіков заявив, що чеснішого за Зєлєнского декларанта в Україні нема! 😊 Можна собі уявити пісюсля цих слів, що коїться у не таких чесних і особливо - у не чесних декларантів! 😲
показать весь комментарий
31.10.2021 09:22 Ответить
+7
На этого упыря уже давно пора дело заводить а не проверять. Это ж он отвечает за велике крадівництво
показать весь комментарий
31.10.2021 09:21 Ответить
На этого упыря уже давно пора дело заводить а не проверять. Это ж он отвечает за велике крадівництво
показать весь комментарий
31.10.2021 09:21 Ответить
І дарма, він також чесний як і президент!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:21 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 09:24 Ответить
Впевнений, що нічого протизаконного не знайдуть! 😁Навіть, якщо сам Тимошенко визнає цей конфлікт інтересів. Це як із Зєлєнскім. Той визнав, що подав недостовірну декларацію, не вписавши всі доходи, а Новіков заявив, що чеснішого за Зєлєнского декларанта в Україні нема! 😊 Можна собі уявити пісюсля цих слів, що коїться у не таких чесних і особливо - у не чесних декларантів! 😲
показать весь комментарий
31.10.2021 09:22 Ответить
Даже не понимаю что там расследовать, за одно лишь участие в этом офисе уже как минимум можно садить а лучше к стенке !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:23 Ответить
Ну, це Ви розумієте. Ну, ще нехай відсотків 25 розуміють. Але 73 відсотки так не вважають. Винним у своїх проблемах вони і далі вважають Порошенка. 🤢
показать весь комментарий
31.10.2021 09:28 Ответить
а за злочини попередників як потрібно карати?
показать весь комментарий
31.10.2021 09:45 Ответить
Питраликсеича низьзя карать-бо вин цяця)
показать весь комментарий
31.10.2021 09:48 Ответить
яйца?
показать весь комментарий
31.10.2021 10:03 Ответить
а можно хоть один пример "злочынив-папирэдников"?

разумеется, с пруфами - иначе это про убитого брата получается.

Бо я уже лет 7 пытаюсь выжать из зебилов и зрадойопов хоть один такой пример - и безуспешно.

Не, пишут много, но при слове "пруф" как-то скисают...
показать весь комментарий
31.10.2021 09:55 Ответить
Ок.. Раз ти за 7 років не знайшов жодного злочина в попередників, тому потрібно стверджувати що вони "святі" ?
показать весь комментарий
31.10.2021 10:02 Ответить
А що, є рішення суду? 😲Наскільки я знаю, у правовій державі карають згідно рішення суду.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:06 Ответить
Так... в правовій, а не в державі де судова влада - клан, де за кошти можуть прийняти любе рішення, де поліція - кришує ігровий бізнес, накроманію, проституцію, де СБУ - займається пресуванням підприємців, де таможеник - лише думає про єдине, скільки здерти з наступного в черзі, де якусь бумажку "вибити" з держслужбовців, три круги ада, та мішок коштів, а керманич держави зайнятий самопіаром та розвитком будок де продають цукерки.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:39 Ответить
Ви вважаєте, що є найвищим і найсправедливішм судом? А ваша особиста думка - найчесніший і незаангажовпний вирок? 😊 Знайоме з історії. 😁
показать весь комментарий
31.10.2021 12:35 Ответить
Я буду щасливим якщо помиляюсь. Але судячи по всьому щастя мені не світить.
показать весь комментарий
31.10.2021 13:43 Ответить
.Так а где сметуны которые в апреле 19-го рассказывали что ЗЕльца в Ростов за первый же косяк палочкой как жабу загонят.Ну так беларусов и чеченцев учили как диктаторов гэть.А по факту сопливая дрЫсливая шмаркля прибила как лошков по тихой катке.За 2,5 года ОДНИ двери вымазали в ОП .... и то ЗЕльц выписал чек билета на луну ))Сметуны пыли с ботиков ермаков и Рабиновичей....так сопли пузырили.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:00 Ответить
До речі, ці руки ніколи нічого не будували. Тому розмови про причетність Тимошенка до Бальшой стіркі, вибачте, стройку - то наклеп! Щоб це зрозуміти, варто подивитися у хитрі, вибачте, чесні очі і оцінити цю наглу морду, вибачте, благородне обличчя.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:26 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 09:26 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 09:27 Ответить
Мы даже знаем результат - конфликта интересов не было,все преступники останутся на свободе.
показать весь комментарий
31.10.2021 09:32 Ответить
НАПК проверило декларацию Зеленского: нарушений не нашли
ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ 2021

показать весь комментарий
31.10.2021 09:38 Ответить
Повышение цен на газ, электричество они ***... не проверяют......, на куй мне ваш форум! Когда ж вы все выдохните вместе с вашими вы.лядками
показать весь комментарий
31.10.2021 09:39 Ответить
Не там шукаете.
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 17 430 нових випадків зараження, 336 людей померли Джерело:
показать весь комментарий
31.10.2021 09:48 Ответить
Тю, разве слуги-нарида могут быть нечестными???!

С ума сошли...

Кому ж тогда верить?!
показать весь комментарий
31.10.2021 09:50 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 09:54 Ответить
та що ви - освоювати державні, рахуйте наші, кошти , це так приемно ....- навар завжди гарантований, та ще який....
показать весь комментарий
31.10.2021 10:03 Ответить
Ничего и не будет . Пока власть Зе в стране. Сами себя....никак.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:06 Ответить
Вчорашні ніхто присмоктались до кормушки бо мудрий нарід вибрав президентом Кловуна з кварталу95. Шо ви від них хотіли?
показать весь комментарий
31.10.2021 10:12 Ответить
НАПК: "Кирил Владленович, у Вас есть конфликт интересов?"
Тимошенко: "Нет!"
НАПК: "Спасибо, Кирил Владленович. Проверка ЗАКОНЧЕНА!"
показать весь комментарий
31.10.2021 10:19 Ответить
Только досрочные выборы и Президента и Рады, тогда может что то и поменяется.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:24 Ответить
если б была создана китайская НАПК для проверки украинской НАПК , то на украинской площади Тянь -Ань -Мень(площади Независимости) ежедневно отстреливали б "честных" борцунов с корупцией.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:17 Ответить
 
 